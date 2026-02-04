Invizibilii: Povestea Sarei, tânăra care își exprimă visul prin dans

14:40

Comisia Europeană, prin vocea unui purtător de cuvânt, a subliniat că executivul european nu interferează în alegerile statelor membre, ci platformele de socializare, și a menționat că acesta este motivul pentru care au fost luate măsuri legale, criticate aspru de un raport de lucru elaborat din republicanii din Congresul SUA. Acesta s-a referit și la investigația declanșată de Comisia Europeană, la cererea României, cu privire la modul în care TikTok a moderat conținutul cu caracter politic în timpul alegerilor din 2024.