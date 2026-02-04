Atac devastator în Ucraina: șapte morți și mai mulți răniți. Rusia a lovit o piață din Donețk cu muniție cu dispersie
Digi24.ro, 4 februarie 2026 16:50
Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte opt rănite după ce forțele ruse au lovit, marți dimineață, cu muniție cu dispersie, o piață din orașul Drujkivka, în regiunea Donețk, potrivit autorităților ucrainene. Atacul a vizat o zonă frecventată de civili, iar echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături, în timp ce mai multe clădiri rezidențiale din apropiere au fost avariate.
• • •
Acum 5 minute
17:10
Guvernul se află în faza finală de pregătire a pachetului de relansare economică. Nazare: „2026 trebuie să fie anul investițiilor” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Guvernul se află în faza finală de pregătire a unui pachet amplu de măsuri pentru relansarea economică, construit în urma unor consultări extinse cu mediul de afaceri. În ultimele săptămâni, spune ministrul, au avut loc „o serie consistentă de întâlniri și discuții” cu principalii parteneri din economie, în contextul definitivării programului care urmează să fie publicat în transparență.
17:10
Vladimir Putin, menționat de peste o mie de ori în documentele publicate în cazul Epstein: „Încă aș dori să mă întâlnesc cu el” # Digi24.ro
Unele dintre documentele desecretizate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) din dosarul Epistein par să dezvăluie încercările repetate ale infractorului sexual condamnat de a-l întâlni pe președintele rus Vladimir Putin. Numele liderului de la Kremlin este menționat de peste 1.000 de ori în ultimele documente publicate, relatează Sky News.
Acum 15 minute
17:00
Propunerea lui Daniel Funeriu pentru rețelele sociale care funcționează în UE: conţinut educaţional la fiecare 5 minute de scrolling # Digi24.ro
Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu propune, în contextul dezbaterilor privind interzicerea reţelelor sociale pentru copiii sub o anumită vârstă, despre care afirmă că nu crede că este eficientă, ca la nivelul Uniunii Europene să fie instituită obligaţia tuturor platformelor de socializare ca, la fiecare 5 minute de scrolling, să oblige la 30 de secunde de conţinut educaţional ţintit vârstei utilizatorului.
17:00
Xi Jinping și Donald Trump, convorbire telefonică înaintea vizitei liderului american în China # Digi24.ro
Președintele Chinei, Xi Jinping, a discutat miercuri, la telefon, cu președintele SUA, Donald Trump, înaintea unei vizite așteptate a lui Trump în China, programată pentru luna aprilie, a relatat televiziunea de stat CCTV, citată de Reuters.
17:00
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL # Digi24.ro
Florin Cîțu, fost premier, ministru de Finanțe și președinte PNL, atacă în termeni duri guvernul condus de către Ilie Bolojan, tot premier liberal. Fostul oficial clamează că modificarea TVA de la 19 la 21% reprezintă o greșeală strategică, iar Executivul trebuie să revină impozitarea anterioară. În susținerea argumentelor sale, Cîțu spune că Guvernul a pierdut 8 miliarde de lei.
17:00
Reprezentanții statelor UE, aproape de un acord pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro către Ucraina. Care sunt pașii următori # Digi24.ro
Ambasadorii statelor UE la Bruxelles sunt aproape de a ajunge la un acord privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru finanțarea apărării Ucrainei împotriva Rusiei, grație unui proiect de text care precizează participarea țărilor terțe la tranzacțiile cu arme, au declarat miercuri trei diplomați, citați de Politico. Oficialii se întâlnesc miercuri după-amiază pentru a finaliza discuțiile, după o săptămână de negocieri dificile.
Acum 30 minute
16:50
Invizibilii: Povestea Sarei, tânăra care își exprimă visul prin dans
16:50
Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte opt rănite după ce forțele ruse au lovit, marți dimineață, cu muniție cu dispersie, o piață din orașul Drujkivka, în regiunea Donețk, potrivit autorităților ucrainene. Atacul a vizat o zonă frecventată de civili, iar echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături, în timp ce mai multe clădiri rezidențiale din apropiere au fost avariate.
Acum o oră
16:40
Deficitul Rusiei s-ar putea tripla în 2026, în urma scăderii veniturilor din petrol. „Situaţia se deteriorează semnificativ” (Reuters) # Digi24.ro
Deficitul public al Rusiei s-ar putea tripla comparativ cu ţinta oficială, până la finalul acestui an, scăderea achiziţiilor Indiei de petrol şi majorarea discounturilor la tranzacţionarea petrolului afectând veniturile, în timp ce cheltuielile ar putea fi mai ridicate decât se estima, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
16:40
Probleme cu două zile înainte de ceremonia de deschidere: Italia a dejucat atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice # Digi24.ro
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti împotriva unor site-uri legate de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a anunţat miercuri ministrul de Externe, Antonio Tajani, cu două zile înainte de ceremonia de deschidere, informează AFP.
16:20
Republica Cehă a închis ultima mină de cărbune, punând capăt unei industrii vechi de 250 de ani. Ce a determinat această schimbare # Digi24.ro
Republica Cehă a pus oficial capăt unei industrii vechi de 250 de ani, miercuri, când ultimul vagon de cărbune a părăsit mina Stonava, informează TVPWorld.
Acum 2 ore
16:10
Agenții ICE nu vor juca „niciun rol operativ” în timpul Jocurilor Olimpice 2026 în Italia # Digi24.ro
Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a dat asigurări miercuri că agenţii Serviciului American de Imigrare şi Control al Vămilor (ICE), a căror sosire în Italia pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a stârnit controverse, nu vor avea niciun rol "operaţional", transmite AFP, preluată de Agerpres.
16:00
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni. O companie canadiană a găsit uraniu, cobalt și nichel # Digi24.ro
O companie canadiană de explorare a identificat în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, inclusiv uraniu, cobalt și nichel, pe un perimetru de 25 de kilometri pătrați la limita județelor Bihor și Arad. Descoperirea vine în contextul în care Europa caută să reducă dependența de importurile de materii prime critice.
15:50
Mesaj manifest al naţionalei de fotbal pentru toţi românii: „Fiţi un zid de susţinere, nu o sursă de îndoială” # Digi24.ro
Echipa naţională a României a transmis un mesaj pentru toţi suporterii, cu mai puţin de două luni până la meciul din semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, cu Turcia.
15:50
Un pompier aflat în timpul liber a salvat un tânăr de 19 ani dintr-o mașină avariată: „Sunt aici să te ajut” # Digi24.ro
Un pompier din Constanța a salvat viața unui tânăr de 19 ani implicat într-un accident rutier, deși se afla în timpul liber. Intervenția rapidă a militarului a fost relatată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), într-o postare pe Facebook.
15:50
Firmele nu vor mai putea fi scoase din licitații doar pentru că sunt anchetate penal. CCR: Este încălcată prezumția de nevinovăție # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, că excluderea unui operator economic dintr-o procedură de achiziție publică doar pentru că este vizat de o anchetă penală, fără o hotărâre definitivă de condamnare, este neconstituțională. Judecătorii au stabilit, în unanimitate, că o astfel de măsură încalcă prezumția de nevinovăție și drepturile fundamentale garantate de Constituție, potrivit unui comunicat de presă.
15:40
Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide parțial până pe 20 martie pentru lucrări la Barajul Vidraru. Anunțul Infotrafic # Digi24.ro
Circulaţia rutieră a fost închisă pe DN 7C - Transfăgărăşan - de miercuri şi până în 20 martie, în zona localităţii Arefu, din judeţul Argeş, pentru ca o macara să poată staţiona pe şosea în timpul unor lucrări de retehnologizare care vizează înlocuirea unor grătare la Barajul Vidraru.
15:30
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor: „Decizia CCR indica fără echivoc vicierea campaniei” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce Comisia Juridică din Camera Reprezentanților SUA a transmis un raport care susține că oficialii UE ar fi influențat alegerile din România prin presiuni asupra rețelelor sociale. Șeful statului spune că țara noastră nu este subiectul principal al raportului de la Washington, că referirile sunt „strict contextuale”, iar decizia CCR de anulare a alegerilor a indicat „fără echivoc vicierea campaniei”.
15:20
Șase români au fost arestați în Germania după ce au furat peste 80 de kilometri de cablu de cupru # Digi24.ro
Prețurile extrem de ridicate ale cuprului atrag hoții de cupru din toată Germania. Aceștia vizează în special parcurile solare și cablurile instalate în aceste sisteme, în care se găsește această materie primă valoroasă, scrie presa germană.
15:20
Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul a fost adoptat tacit în Senat și merge la Camera Deputaților # Digi24.ro
Contribuția la Pilonul 2 de pensii private ar putea crește semnificativ, după ce Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege care prevede majorarea cotei de contribuție de la nivelul actual de 4,75% la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027. Propunerea legislativă a trecut de primul for parlamentar, după ce termenul de dezbatere și vot s-a împlinit în 2 februarie. Proiectul va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional.
15:20
„STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informaţie citiţi pe site-uri este fake news. Primarul Ciprian Ciucu a anunţat ieri că a cerut un plan de eficientizare a STB, pentru a evita insolvenţa companiei şi a îmbunătăţi condiţiile de transport public pentru bucureşteni. Până la elaborarea şi adoptarea acestui plan, edilul a precizat clar că nu se va pune problema de majorări de tarife sau de eliminarea unor gratuităţi”, transmite PMB, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
15:00
CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor. Argumentele Curții # Digi24.ro
Curtea Constituțională a respins, cu majoritate de voturi, ca neîntemeiată, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor. Astfel, actul normativ criticat respectă „exigențele impuse de Constituție”, a transmis CCR.
14:50
Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului # Digi24.ro
Kremlinul a afirmat miercuri că îşi va „continua” ofensiva în Ucraina până când Kievul nu-i va accepta condiţiile, această declaraţie pe un ton ultimativ intervenind într-un moment în care delegaţiile rusă, ucraineană şi americană s-au reunit la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite) pentru o nouă rundă de discuţii pentru încheierea războiului declanşat de Rusia.
14:50
Livrator nigerian, amenințat cu cuțitul și tâlhărit de 3 tineri din Bucureşti. Agresorii au fost reținuți de poliţiști # Digi24.ro
Trei tineri, cu vârste de 16, 19 şi 20 de ani, au fost reţinuţi de poliţişti pentru că au deposedat, prin ameninţare cu cuţitul, un livrator de mâncare nigerian care venise cu o comandă la adresa unuia dintre ei.
14:40
Comisia Europeană: „Cine ar putea reprezenta un risc în alegerile noastre? Platformele online”. Detalii despre cazul României # Digi24.ro
Comisia Europeană, prin vocea unui purtător de cuvânt, a subliniat că executivul european nu interferează în alegerile statelor membre, ci platformele de socializare, și a menționat că acesta este motivul pentru care au fost luate măsuri legale, criticate aspru de un raport de lucru elaborat din republicanii din Congresul SUA. Acesta s-a referit și la investigația declanșată de Comisia Europeană, la cererea României, cu privire la modul în care TikTok a moderat conținutul cu caracter politic în timpul alegerilor din 2024.
14:30
Sondaj în Germania: majoritatea adolescenților se opun interzicerii telefoanelor mobile în școli # Digi24.ro
Majoritatea adolescenţilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani din Germania se opun interzicerii telefoanelor mobile în şcoli, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Postbank.
14:30
Vladimir Putin l-a sunat „de urgență” pe Xi Jinping. Despre ce au discutat cei doi lideri # Digi24.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat negocieri urgente cu președintele Chinei, Xi Jinping, la câteva zile după ce Donald Trump a anunțat că India, principalul cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, va opri importurile.
14:30
Bogdan Ivan, despre decizia de închidere a minelor pe cărbune introdusă în PNRR: Unii cu trotinete electrice au făcut mult rău României # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, despre decizia de închidere a centralelor pe cărbune, introdusă în PNRR că unii cu trotinete electrice şi care se plimbă prin sandale au făcut atât de mult rău României şi atunci şi acum, că nu-şi pot imagina.
14:10
Momente de panică în Egipt, după ce un teren s-a surpat și a înghițit două magazine în New Cairo # Digi24.ro
Momente de panică în Egipt. Un teren s-a prăbușit și a înghițit două magazine în New Cairo, oraș satelit al capitalei epigtene. Doi oameni au fost răniți. În urmă a rămas a goapă imensă, de 15 metri adâncime.
14:10
Atenționare de călătorie a MAE pentru Maroc: cod roșu de vreme severă în mai multe orașe de pe coastă # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Maroc că Direcţia Generală de Meteorologie a emis o alertă de cod roşu care vizează localităţile Tanger, Assilah, Larache, Tetouane, Al-Hoceima, Chefchaouen, situate de-a lungul zonei costiere.
14:00
„Este o linie roșie”. Nicoleta Pauliuc cere excepții pentru bolnavii cronici și pacienții cu cancer la prima zi de concediu medical # Digi24.ro
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat miercuri, la Parlament, că va depune un amendament la Ordonanța de urgență nr. 91/2025, astfel încât prevederea care stabilește neplata primei zile de concediu medical să nu se aplice bolnavilor cronici și pacienților oncologici.
13:40
Autoritatea Aeronautică, precizări în cazul primarului din Caraș-Severin cu elicopterul de 800.000 de dolari: Zborurile nu sunt ilegale # Digi24.ro
Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a dezmințit, miercuri, informațiile apărute în presă potrivit cărora zborurile primarului comunei Brebu Nou, din Caraș-Severin, ar fi fost „neautorizate”, precizând că operațiunile descrise nu încalcă normele aeronautice.
13:40
USR îl cheamă pe ministrul Energiei Bogdan Ivan în Parlament pentru a explica criza apei potabile din Argeș # Digi24.ro
Grupul parlamentar al USR a solicitat prezența ministrului Energiei Bogdan-Gruia Ivan la „Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaților din 9 februarie, pentru a explica lipsa apei potabile din Curtea de Argeș și localitățile învecinate, cauzată de lucrările de modernizare ale lacului Vidraru.
13:40
Purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse a comentat declarația secretarului general al alianței, Mark Rutte, potrivit căreia, după încheierea acordului de pace privind conflictul din Ucraina, vor apărea imediat trupe, armament, aviație și forțe navale militare din partea așa-numitei coaliții a celor care doresc acest lucru.
13:40
Celulă de criză la Ministerul Culturii după prăbuşirea turlei bisericii din Cehu Silvaniei. Ce spun autoritățile locale # Digi24.ro
Ministerul Culturii a constituit o celulă de criză pentru stabilirea cauzelor prăbuşirii turlei Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei şi continuarea restaurării. Autoritățile locale susțin că proiectul de restaurare a bisericii avea toate avizele necesare.
13:20
Bătaie în traficul din București, iscată de neacordarea priorității: Un tată și fiul lui de 14 ani au tăbărât pe un șofer # Digi24.ro
Incident șocant pe o stradă din București. Un tată și fiul lui de 14 ani au coborât din mașină și au început să lovească un șofer cu pumnii. Totul ar fi pornit de la neacordarea priorității.
13:20
Alexandru Muraru cere sancționarea lui Simion pentru denigrarea țării noastre în SUA. „România nu este un sat fără câini” # Digi24.ro
Deputatul PNL Alexandru Muraru a sesizat conducerea Camerei Deputaților și cere sancționarea lui George Simion pentru că ar fi folosit calitatea de parlamentar ca să răspândească informații false despre România în timpul unei vizite private în SUA. Liberalul solicită audierea liderului AUR și un punct de vedere oficial prin care Parlamentul să se delimiteze de acțiunile acestuia. Sesizarea a ajuns la Comisia juridică, care va întocmi un raport.
Acum 6 ore
13:10
Fondurile AFIR pentru legume și cartofi sunt insuficiente: cererile au depășit bugetul cu 240%. „Banii nu acoperă nevoile fermierilor” # Digi24.ro
Fondurile alocate intervenției DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi au fost epuizate înainte de termenul-limită, pentru toate cele trei componente, ca urmare a numărului foarte mare de cereri depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), potrivit instituției, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. „Discutăm despre o măsură mult așteptată de sectorul legumicol și al cartofului din România, dar cu o alocare insuficientă raportată la nevoile reale. Vorbim, doar în cazul cartofului, despre aproximativ 50 de milioane de euro, o sumă mult prea mică pentru a remedia problemele structurale ale acestei culturi”, a declarat pentru Digi24.ro Bogdan Chiripuci, Manager Politici și Programe pentru Agricultură la Clubul Fermierilor Români.
13:10
Imagini virale pe TikTok cu un tigru siberian filmat într-o curte din Dâmbovița. Poliția a deschis dosar penal # Digi24.ro
Imagini cu un tigru siberian plimbându-se liber într-o curte din Dâmbovița au ajuns virale pe TikTok. Poliția a deschis un dosar penal pentru verificarea legalității deținerii animalelor sălbatice aflate în menajeria proprietarului. Ancheta vizează posibile încălcări legate de proveniența și condițiile de ținere a animalului.
12:30
Amendă pentru „propagandă LGBTQ”: O imagine cu trupa Queen l-a costat scump pe un tânăr din Rusia # Digi24.ro
Un tânăr rus a fost amendat de o instanță din Moscova pentru „propagandă LGBTQ” după ce a postat pe internet o imagine iconică a trupei Queen, din videoclipul piesei „I Want to Break Free”. Autoritățile au considerat fotografia și alte postări similare că ar contribui la „denaturarea ideii de relație între un bărbat și o femeie”.
12:30
Opoziția a depus un val de moțiuni simple, la începutul sesiunii. Este vizat și Ilie Bolojan, ca ministru interimar al Educației # Digi24.ro
Senatorii AUR, POT și PACE - Întâi România au depus miercuri trei moțiuni simple. Acestea se adresează Guvernului, pentru felul în care a gestionat acordul UE-Mercosur, ministrului Apărării, după declarațiile privind posibile misiuni în Groenlanda, dar și lui Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației, pentru că „studenții au fost transformați în colateral bugetar”.
12:10
PMB susține că bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc agentul termic la preț întreg. Cum e calculată factura la întreținere # Digi24.ro
Primăria Municipiului București a informat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametrii normali.
12:10
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi” # Digi24.ro
În ultimii ani, doi sateliți ruși au spionat în mod regulat navele spațiale europene, urmărindu-le de la distanță mică și, aparent, încercând să le intercepteze datele și să le analizeze activitatea. Informațiile obținute ar putea permite Rusiei să preia controlul asupra sateliților, să îi doboare din orbită sau să le „injecteze” propriile date.
12:10
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra (presa britanică) # Digi24.ro
Creatorul de modă Cătălin Botezatu a fost victima unui jaf la Londra, în urma căruia ar fi rămas fără un ceas de colecție, în valoare de două milioane de lire sterline, a scris cotidianul britanic Daily Mail. Contactat de Digi24.ro, Cătălin Botezatu a refuzat să comenteze.
12:00
„Porcul spinos de oțel”. Ce prevede planul „B” al Ucrainei în cazul în care aliații nu respectă garanțiile de securitate # Digi24.ro
Ucraina se teme că nu se poate baza pe garanțiile de securitate oferite de aliații săi în cadrul unui eventual acord de pace și, prin urmare, trebuie să fie pregătită să se apere singură, ca un „porc spinos de oțel”, pentru a se asigura că dictatorul rus Vladimir Putin nu va reveni pentru un alt atac, se arată într-o analiză Politico.
12:00
CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan la „Legea Novak”, criticată de cluburile de fotbal din SuperLiga României # Digi24.ro
Curtea Constituţională a amânat, pentru 4 martie, discuţiile pe sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii are impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale oficiale să fie români.
11:50
CCR a amânat din nou dezbaterea sesizării lui Nicușor Dan privind modificările la legea prosumatorilor. Când va fi discutată # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, miercuri, amânarea pentru 4 martie a analizei sesizării depuse de președintele Nicușor Dan în legătură cu modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale.
11:50
Percheziții în București și mai multe județe într-un dosar de înșelăciune de 1,6 milioane de euro # Digi24.ro
Polițiștii din București și mai multe județe au efectuat 14 percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu estimat la 1,6 milioane de euro, vizând persoane care ar fi declarat date false pentru transporturi agabaritice între 2020 și 2023.
11:50
35 de morți, sute de răniți și zăpadă al cărei strat atinge și 4 metri. Nordul Japoniei, lovit deja, așteaptă ninsori și mai abundente # Digi24.ro
Regiunile de nord și vest ale Japoniei se confruntă cu un dezastru hibernal fără precedent, după ce ninsorile anormale au dus la moartea a 35 de persoane și la rănirea altor câteva sute. Până miercuri, 15 prefecturi au fost afectate, iar cantitatea de zăpadă acumulată în zonele cel mai grav afectate se estimează că a ajuns și la 4 metri, relatează ABC News.
11:40
CSM acuză Guvernul: Admiterea directă în magistratură, blocată fără explicații. Deficitul este de 15% la judecători # Digi24.ro
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că nu au fost adoptate măsuri legislative pentru organizarea concursului de admitere directă în magistratură, iar Consiliul nu a fost înştiinţat de ce o derogare în domeniul justiţiei nu este posibilă. În prezent, sunt 759 de posturi de judecător vacante, deficitul fiind în jur de 15%, arată CSM.
