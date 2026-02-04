Atac devastator în Ucraina: șapte morți și mai mulți răniți. Rusia a lovit o piață din Donețk cu muniție cu dispersie

12:00

Ucraina se teme că nu se poate baza pe garanțiile de securitate oferite de aliații săi în cadrul unui eventual acord de pace și, prin urmare, trebuie să fie pregătită să se apere singură, ca un „porc spinos de oțel”, pentru a se asigura că dictatorul rus Vladimir Putin nu va reveni pentru un alt atac, se arată într-o analiză Politico.