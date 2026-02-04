Schimbare super-inspirată pentru Răzvan Lucescu! L-a trimis în teren, iar el a scos penalty şi l-a transformat!

14:50

Gigi Becali a comentat declaraţia dată de Diana Şucu, soţia lui Dan Şucu, patronul celor de la Rapid, la finalul anului 2025. Diana Şucu a declarat că "rugăciunea mea e mai puternică", iar mulţi oameni au văzut această declaraţie ca fiind o săgeată la adresa patronului de la FCSB. Dan Şucu, cel care este patron […]