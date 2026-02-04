Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract

15:30

Ion Ţiriac a dezvăluit în trecut care este numele său din buletin. Fără să specifice motivul, miliardarul ajuns la 86 de ani a susţinut că în actele sale e trecut numele tatălui său, “Ioan Ţiriac”. Cu ceva timp în urmă, fostul campion al tenisului românesc a vrut să schimbe numele din buletin în “Ion Ţiriac”, […] The post Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat appeared first on Antena Sport.