Jocurile Olimpice de iarnă au început deja, cu proba de curling. Competiţia au fost însă întreruptă din cauza unei pene de curent

20:00

Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor contestă acuzaţiile de interferenţă rusă în alegerile prezidenţiale din 2024, din România, respectiv de acţiuni coordonate de susţinere a lui Călin Georgescu şi subliniază că TikTok nu a găsit ”nicio dovadă” a existenţei unei reţele coordonate de 25.000 de conturi asociate cu campania lui Călin Georgescu. Cu toate acestea, rapoarte oficiale ale companiei au consemnat diverse situaţii în care au fost descoperite şi eliminate conturi care promovau diverşi candidaţi la prezidenţialele din 2024. în luna decembrie fiind detectată o reţea de 27.217 de conturi care opera printr-un furnizor de engagement fals, care încerca să promoveze candidatul Călin Georgescu prin postarea masivă de comentarii.