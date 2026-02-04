Constanţa: Materiale pirotehnice, găsite de jandarmi în maşinile unor suporteri înainte de meciul Farul – Dinamo / Mai mulţi suporteri ai Farului au vrut să meargă spre sectorul oaspeţilor şi au fost împiedicaţi de jandarmi

19:30

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, după raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor din SUA, în care se face referire la anularea alegerilor din 2024, că trebuie să lămurim cu americanii această chestiune, altfel va fi dezastru pe termen scurt, pentru că este credibilitatea noastră în joc. Potrivit lui Kelemen Hunor, singura soluţie viabilă este un raport din partea Parlamentului, el adăugând că serviciile secrete nu o să vină niciodată cu niciun raport, pentru că nu e treaba lor şi nici preşedintele nu poate să vină cu mai mult, fiindcă el coordonează activitatea serviciilor.