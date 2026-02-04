SUA, UE și Japonia formează parteneriat strategic pentru minerale critice

16:50

Prima zi de concediu medical va fi neplătită și va afecta vechimea la pensie, conform unei noi ordonanțe guvernamentale. Critici dure din partea pacienților oncologici și a legislatorilor cer exceptarea lor de la această măsură, considerată nedreaptă și lipsită de empatie. Guvernul se confruntă cu reacții negative și proteste. Guvernul a introdus regula primei zile …