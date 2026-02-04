Inter elimină Torino cu 2-1 și se califică în semifinalele Cupei Italiei

17:50

Momente de panică în Egipt, unde un teren s-a surpat în New Cairo, înghițind două magazine. Două persoane au fost rănite și transportate la spital. Incidentul ar putea fi legat de lucrări de excavare din apropiere. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale prăbușirii. Un teren s-a prăbușit în New Cairo, …