VIDEO Celebrul Pescobar dechide restaurant în Vrancea, la câțiva kilometri de Focșani! Locația – una foarte cunoscută!

09:50

Un caz de o violență extremă petrecut în comuna Mera, județul Vrancea, a stârnit revoltă în mediul online, după apariția unui videoclip filmat chiar în timpul agresiunii. O femeie a fost bătută cu brutalitate, sub privirile mai multor persoane, fără ca acestea să intervină. La doar două zile după incident, cel care a postat filmulețul […] VIDEO revoltător! Femeie din Mera, căzută la pământ, bătută de un individ beat! Victima ar fi murit câteva zile mai târziu!