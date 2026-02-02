Observator mobil de prezentare virtuală a faunei în Parcul Natural Putna Vrancea
Jurnal de Vrancea, 2 februarie 2026 13:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Parcul Natural Putna Vrancea face un pas important spre un turism mai accesibil și mai prietenos cu publicul larg. Administrația parcului dezvoltă în această perioadă un observator mobil de prezentare virtuală a faunei, bazat pe materiale video realizate direct în teren, în habitatele naturale ale speciilor sălbatice. Prin acest demers, vizitatorii vor putea descoperi biodiversitatea […] Articolul Observator mobil de prezentare virtuală a faunei în Parcul Natural Putna Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 10 minute
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Șoferul din județul Bacău, în vârstă de 45 de ani, a fost tras pe dreapta în cursul zilei de vineri de un echipaj al Poliției Rutiere Vrancea (Secția 4 Poliție Rurală Adjud), pentru un control de rutină. Imediat, însă, oamenii legii și-au dat seama că omul băuse zdravăn întrucât mirosea a băutură ca un butoi. […] Articolul Șofer din Bacău, beat pe drumurile din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 30 minute
13:50
Observator mobil de prezentare virtuală a faunei în Parcul Natural Putna Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Parcul Natural Putna Vrancea face un pas important spre un turism mai accesibil și mai prietenos cu publicul larg. Administrația parcului dezvoltă în această perioadă un observator mobil de prezentare virtuală a faunei, bazat pe materiale video realizate direct în teren, în habitatele naturale ale speciilor sălbatice. Prin acest demers, vizitatorii vor putea descoperi biodiversitatea […] Articolul Observator mobil de prezentare virtuală a faunei în Parcul Natural Putna Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum o oră
13:40
Acțiune „Roadpol Speed” în Vrancea: peste 200 de sancțiuni pentru viteză excesivă într-o săptămână # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 26 ianuarie – 1 februarie, polițiștii rutieri din Vrancea au desfășurat o amplă acțiune de control în trafic, în cadrul campaniei europene „Roadpol Speed”, inițiată cu scopul evident de a spori siguranța rutieră și prevenirea accidentelor grave provocate de viteza excesivă. Pe parcursul acțiunii, oamenii legii au verificat numeroși participanți la trafic, iar […] Articolul Acțiune „Roadpol Speed” în Vrancea: peste 200 de sancțiuni pentru viteză excesivă într-o săptămână apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
PNL – proiect îndrăzneț de modificare a funcționării Curții Constituționale a României (CCR) # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputata PNL Raluca Turcan anunță depunerea unui proiect de lege care vizează modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Inițiativa este semnată împreună cu senatorul liberal Daniel Fenechiu și a fost înregistrată la Camera Deputaților, ca primă cameră sesizată, urmând ca Senatul să fie forul decizional. Potrivit Ralucăi Turcan, proiectul pornește […] Articolul PNL – proiect îndrăzneț de modificare a funcționării Curții Constituționale a României (CCR) apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
13:10
Deputatul de Vrancea Dragoș Ciobotaru, mesaj de susținere pentru reformele inițiate de premierul României, Ilie Bolojan # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, reiterează poziția sa fermă în sprijinul reformelor economice și administrative promovate de Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal și prim-ministru al României. Într-o postare pe pagina sa de socializare, Dragoș Ciobotaru subliniază că România se află într-un moment în care nu își mai permite ezitări sau jumătăți de măsură […] Articolul Deputatul de Vrancea Dragoș Ciobotaru, mesaj de susținere pentru reformele inițiate de premierul României, Ilie Bolojan apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sfârșit de săptămână destul de aglomerat pentru pompierii și salvatorii SMURD din cadrul ISU Vrancea, care au acționat cu promptitudinea obișnuită în peste 60 de misiuni, îndeplinite cu succes. Astfel, în intervalul 3 ianuarie – 2 februarie, pompierii militari vrânceni au intervenit în 29 de cazuri care au presupus atât stingerea incendiilor cât și acordarea […] Articolul Zeci de intervenții al pompierilor vrânceni pe parcursul zilelor de weekend apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
11:50
Tânăr șahist din Focșani, pe podium la Concursul Național „Elisabeta Polihroniade” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Stațiunea Căciulata, din municipiul Râmnicu Vâlcea, a găzduit, în perioada 30 ianuarie – 1 februarie, Concursul Național Școlar de Șah „Elisabeta Polihroniade”, una dintre cele mai importante competiții dedicate tinerilor pasionați de sportul minții. Evenimentul șahistic a reunit elevi talentați din întreaga țară, printre cei care s-au remarcat fiind și Andrei Mălureanu, un tânăr șahist […] Articolul Tânăr șahist din Focșani, pe podium la Concursul Național „Elisabeta Polihroniade” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această dimineață, în jurul orei 06.20, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța producerea unui incendiu la o locuință din comuna Popești. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Dumbrăveni cu o autospecială de stingere, sprijiniți de Detașamentul de Pompieri Focșani cu două autospeciale de stingere și un […] Articolul Incendiu la Popești! În casă a fost găsit trupul carbonizat al unei femei! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai multă energie, dar riști să o risipești pe lucruri mărunte. Alege o singură prioritate și mergi all-in. În plan personal, cineva îți cere mai multă atenție decât de obicei. ♉ Taur Zi bună pentru bani și decizii practice. Intuiția te ajută să vezi clar unde merită să investești timp sau resurse. Seara […] Articolul Horoscopul zilei de 2 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
12:50
A ajuns după gratii după ce a încercat să se „împace” cu soția, cu care era în divorț # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Brăila nu duce lipsă de povești care, dacă n-ar fi triste, ar fi aproape amuzante. Aproape. Cea mai recentă vine dintr-un comunicat sec al IPJ Brăila, care, tradus din limba polițienească în română de cartier, sună cam așa: un bărbat de 61 de ani a confundat domiciliul comun cu un teren de negociere… forțată. În […] Articolul A ajuns după gratii după ce a încercat să se „împace” cu soția, cu care era în divorț apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: DRDP Buzău informează că luni, 2 februarie 2026, vor avea loc verificări tehnice la portalurile ANPR de pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Intervențiile sunt programate la km 134+250, în intervalul 12:00–14:00, și la km 115+000, între orele 15:00–17:00. Pe durata lucrărilor, traficul va fi restricționat temporar, alternativ, pe banda 1 sau banda 2. Conducătorii […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții temporare de trafic pe A7, în județul Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
ULTIMA ORĂ Reacția poliției după cazul de la Mera, cu moartea femeii bătute cu bestialitate: „Decesul a fost patologic” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urma apariției în spațiul public a unui videoclip în care este surprins un bărbat care agresează o femeie, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea este abilitat să comunice următoarele: La data de 26 decembrie 2025, în jurul orei 09:20, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Odobești au fost sesizați […] Articolul ULTIMA ORĂ Reacția poliției după cazul de la Mera, cu moartea femeii bătute cu bestialitate: „Decesul a fost patologic” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
VIDEO revoltător! Femeie din Mera, căzută la pământ, bătută de un individ beat! Victima ar fi murit câteva zile mai târziu! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un caz de o violență extremă petrecut în comuna Mera, județul Vrancea, a stârnit revoltă în mediul online, după apariția unui videoclip filmat chiar în timpul agresiunii. O femeie a fost bătută cu brutalitate, sub privirile mai multor persoane, fără ca acestea să intervină. La doar două zile după incident, cel care a postat filmulețul […] Articolul VIDEO revoltător! Femeie din Mera, căzută la pământ, bătută de un individ beat! Victima ar fi murit câteva zile mai târziu! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Primarul comunei Tulnici, apel public către persoanele care ar fi fost prejudiciate de comisarul șef Valentin Găină # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul comunei Tulnici, Aurel Boțu, a ieșit pe Facebook cu un mesaj dur în care reacționează la ceea ce numește – o situație gravă care a afectat comunitatea locală și mediul de afaceri din zonă. Edilul susține că a evitat până acum să facă declarații publice pentru a nu afecta imaginea comunei, însă consideră că […] Articolul Primarul comunei Tulnici, apel public către persoanele care ar fi fost prejudiciate de comisarul șef Valentin Găină apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
Sprijin financiar pentru pensionari în 2026: până la 1.300 de lei prin bilete de tratament # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pensionarii din România ar putea primi un sprijin financiar important începând cu luna martie 2026. Deși Guvernul nu a aplicat indexarea pensiilor cu rata inflației, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) anunță acordarea unui beneficiu echivalent cu aproximativ 1.300 de lei, prin intermediul biletelor de tratament balnear. Măsura vine într-un context economic dificil pentru seniori, […] Articolul Sprijin financiar pentru pensionari în 2026: până la 1.300 de lei prin bilete de tratament apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
Acuzații de discriminare și „taxe comuniste” după decizia de a suprataxa cluburile private pe Stadionul Milcovul # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sportul vrâncean este zguduit de un scandal de proporții după ce majoritatea PSD-AUR din Consiliul Județean a votat instituirea unor tarife duble pentru cluburile private față de cele de stat pentru folosirea terenurilor de antrenament de la baza sportivă Milcovul Focșani. Președintele AJF Vrancea, Dan Dumitru, și liderul PNL, Dragoș Ciobotaru, lansează atacuri dure la […] Articolul Acuzații de discriminare și „taxe comuniste” după decizia de a suprataxa cluburile private pe Stadionul Milcovul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:20
Raed Arafat cere interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale: „Este o problemă de sănătate publică” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), solicită Parlamentului României să inițieze un proiect de lege prin care accesul minorilor sub 15–16 ani la rețelele sociale să fie interzis. Oficialul face apel la un „pas curajos și responsabil”, subliniind că nu este vorba despre o dezbatere ideologică, ci despre o problemă majoră de […] Articolul Raed Arafat cere interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale: „Este o problemă de sănătate publică” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 1 februarie 2026 ♈ Berbec Ziua scoate la suprafață o tensiune legată de muncă sau de o decizie personală amânată. Ai tendința să forțezi lucrurile, dar azi câștigi mai mult dacă asculți și ce spun ceilalți. Spre seară, o conversație sinceră poate detensiona o relație importantă. ♉ Taur Banii, siguranța și stabilitatea […] Articolul Horoscopul zilei de 1 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va crea, pentru prima dată, o divizie dedicată criptomonedelor, care va avea ca obiectiv monitorizarea și investigarea cazurilor de fraudă fiscală și spălare de bani realizate prin intermediul acestui tip de active digitale. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Adrian Nicușor Nica, în contextul procesului de reorganizare a […] Articolul ANAF va înființa, în premieră, o divizie specializată în criptomonede apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
31 ianuarie 2026
17:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În acest moment, polițiștii vrânceni desfășoară o acțiune cu efective mărite în orașul Odobești și în comunele arondate, pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte antisociale, verificarea respectării măsurilor dispuse prin ordinele de protecție, depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale, precum și pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute sau care au încălcat măsurile preventive. […] Articolul ACUM Controale ale autorităților în Odobești și comunele limitrofe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
„Apele noastre, viitorul nostru” – un proiect derulat de ACDB Focșani care a mobilizat comunitățile din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Proiectul „Apele noastre, viitorul nostru: Campanie de Curățare a Plasticului din Apele României”, derulat de Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) Focșani, se apropie de final cu rezultate care au depășit așteptările inițiale și au confirmat importanța implicării comunității în protejarea mediului. Inițiativa a avut un impact puternic în zona educațională. În cadrul proiectului, 78 […] Articolul „Apele noastre, viitorul nostru” – un proiect derulat de ACDB Focșani care a mobilizat comunitățile din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Vești bune pentru comuna Pufești: rețeaua de apă și canalizare va fi preluată de CUP pentru continuarea investițiilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În ultima săptămână a lunii ianuarie, la sediul Companiei de Utilități Publice (CUP) au avut loc discuții și analize privind furnizarea apei potabile de calitate și epurarea apelor uzate în județul Vrancea. La întâlnire au participat președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, conducerea și personalul tehnic al CUP, reprezentanții Vranceaqua, precum și primarii unităților administrativ-teritoriale […] Articolul Vești bune pentru comuna Pufești: rețeaua de apă și canalizare va fi preluată de CUP pentru continuarea investițiilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
ALERTĂ METEO: Vrancea sub stăpânirea gerului și a poleiului. Temperaturi de până la -14 grade și vânt puternic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Locuitorii județului Vrancea se vor confrunta cu o schimbare radicală a vremii în următoarele zile. Meteorologii au emis o informare valabilă până duminică, 1 februarie, ora 18:00, ce vizează ploi moderate, risc major de polei și un val de aer polar care va aduce temperaturi de ger năpraznic. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în regiunile […] Articolul ALERTĂ METEO: Vrancea sub stăpânirea gerului și a poleiului. Temperaturi de până la -14 grade și vânt puternic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Salvatorii montani din Vrancea, pregătire intensivă pentru intervenții de iarnă în condiții extreme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Salvatorii montani ai Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea au participat, în perioada 20–29 ianuarie, la stagiul anual de pregătire profesională – etapa de iarnă. Activitatea s-a desfășurat la Centrul Național Salvamont Padina, sub coordonarea instructorilor Școlii Naționale Salvamont. Stagiul a avut ca obiectiv principal perfecționarea tehnicilor de deplasare și intervenție pe teren montan dificil, în […] Articolul Salvatorii montani din Vrancea, pregătire intensivă pentru intervenții de iarnă în condiții extreme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Funcționari importanți ai unei administrații publice locale – fraude cu bani europeni. Prejudiciul se ridică la peste 1,4 milioane de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Bacău au trimis în judecată, în stare de libertate, mai mulți funcționari ai Primăriei Bacău și reprezentanți ai unor firme implicate în proiectul „Sistem de management al traficului” din municipiu, finanțat din fonduri europene. Printre inculpați se află Ciprian-Octavian Piștea, administrator public al municipiului Bacău la data faptelor, Constantin-Adrian Anghel, […] Articolul Funcționari importanți ai unei administrații publice locale – fraude cu bani europeni. Prejudiciul se ridică la peste 1,4 milioane de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Militarii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, pregătire continuă indiferent de anotimp și vreme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Militarii Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” din Focșani au desfășurat recent o tabără de cercetare în zona montană Soveja, una dintre cele mai solicitante regiuni din județ, cunoscută pentru relieful accidentat și condițiile meteo schimbătoare. Activitatea a avut ca scop perfecționarea pregătirii militare în teren dificil și consolidarea capacității de adaptare la situații reale de […] Articolul Militarii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, pregătire continuă indiferent de anotimp și vreme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, 30 ianuarie 2026, la ora 19:31:54 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 116,4 km. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju din județul Vrancea, la 35 km V de Focșani, 63 km N de Buzău, 75 km E de Sfântu-Gheorghe, 87 km […] Articolul Cutremur de peste 3 grade, vineri seara, cu epicentrul în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de astăzi aduce oportunități neașteptate în carieră. Fii deschis la propuneri noi și evită deciziile impulsive. Relațiile personale se vor simți mai apropiate dacă acorzi timp sincer celor dragi. Taur (20 aprilie – 20 mai) Este un moment potrivit pentru a pune ordine în finanțe și a-ți revizui […] Articolul Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
30 ianuarie 2026
18:50
Noi cantități de droguri descoperite de autoritățile din Vrancea! Acestea soseau prin firme de curierat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 28 ianuarie 2026, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de de trafic internațional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au indisponibilizat alte 15 kilograme drog de risc (canabis) introduse în […] Articolul Noi cantități de droguri descoperite de autoritățile din Vrancea! Acestea soseau prin firme de curierat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:30
Teren de peste 200 de hectare la Vânători, transmis în domeniul public al județului Vrancea pentru o investiție de amploare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Încă un pas concret pentru atragerea investițiilor majore în județul Vrancea! Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a inițiat un proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren în suprafață totală de 2.050.980 mp din domeniul public al comunei Vânători în domeniul public al județului Vrancea, în vederea realizării unor investiții strategice care […] Articolul Teren de peste 200 de hectare la Vânători, transmis în domeniul public al județului Vrancea pentru o investiție de amploare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Cluburile de sport particulare, obligate să plătească în continuare „zeciuială” pentru folosirea Stadionului Milcov! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni de la PSD și AUR au votat astăzi în acord deplin împotriva unui amendament adus la regulamentul de funcționare al Stadionului Milcov din Focșani, inițiat de consilierul liberal Daniel Palade. Pe scurt, liberalii, susținuți de colegii de la USR, FD și PMP, au încercat eliminarea unor aspecte birocratice, legate de orar, dar și […] Articolul Cluburile de sport particulare, obligate să plătească în continuare „zeciuială” pentru folosirea Stadionului Milcov! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Tânăr de 20 de ani, reținut pentru pornografie infantilă și șantaj! Victima – o adolescentă de 17 ani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 29 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 20 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj. Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu luna iunie 2025, în baza […] Articolul Tânăr de 20 de ani, reținut pentru pornografie infantilă și șantaj! Victima – o adolescentă de 17 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Incendiu la un autocamion pe raza comunei Valea Sării! Șoferul a făcut atac de panică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au intervenit astăzi în comuna Valea Sării, pe DN 2D, acolo unde un autocamion a luat foc. „La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Secției de Pompieri Vidra, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, în cooperare cu Serviciul Voluntar […] Articolul Incendiu la un autocamion pe raza comunei Valea Sării! Șoferul a făcut atac de panică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
VIDEO Liderul de sindicat al SAJ Vrancea îți spune cum poți avea asigurare de sănătate cu doar 600 de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ionuț Bălan este liderul de sindicat al SAJ Vrancea și a devenit, deja, o figură cunoscută pe rețelele de socializare, acolo unde dă sfaturi extrem de utile pentru cei care nu se descurcă în hățișul legislativ din domeniul sănătății. De data aceasta, Ionuț Bălan vine cu câteva informații extrem de prețioase pentru cei care nu […] Articolul VIDEO Liderul de sindicat al SAJ Vrancea îți spune cum poți avea asigurare de sănătate cu doar 600 de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Societatea comercială ROMAN & CO DIANA SRL a câștigat concursul pentru cea mai frumoasă vitrină din Focșani! Concursul ”Vitrine de Crăciun”, ediția a VII-a, care s-a adresat operatorilor economici din Municipiul Focșani, a ajuns la ultima etapă – anunțarea câștigătorilor. În urma jurizării, clasamentul final este următorul Locul I – SC ROMAN & CO DIANA […] Articolul Primăria Focșani a anunțat câștigătorii concursului „Vitrine de Crăciun” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, organizează miercuri, 4 februarie 2026, ora 12:00, la Muzeul Unirii din Focșani, o întâlnire cu istoricul Tudor DINU, profesor doctor abilitat la Universitatea București și cel mai recent volum al autorului: Grecia din România. Mănăstirile închinate din Țara Românească și Moldova, 1564-1866 (Editura Humanitas, 2025). Celebru prin faimoasele volume […] Articolul Muzeul Vrancei organizează o întâlnire cu istoricul Tudor Dinu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Așezământ cultural modern, inaugurat la Jariștea datorită unei investiții prin CNI # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din satul Jariștea beneficiază, începând de anul acesta, de un așezământ cultural complet reabilitat și modernizat, în urma unei investiții realizate de Compania Națională de Investiții (CNI). Proiectul, finalizat în cadrul obiectivului nr. 5/2026, a vizat reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea clădirii culturale din localitate. Lucrările au avut ca scop principal crearea unui spațiu […] Articolul Așezământ cultural modern, inaugurat la Jariștea datorită unei investiții prin CNI apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cauți un curs de stivuitorist în Focșani pentru a obține atestatul ISCIR necesar activității de manipulare a mărfurilor? Profesional New Consult îți oferă oportunitatea de a învăța tot ce trebuie să știi pentru a deveni un specialist certificat, într-un curs complet de teorie și practică. Înscrie-te acum și profită de ofertele speciale: – Reducere de […] Articolul Curs Stivuitorist Avizat ISCIR în Focsani | Formare Profesională Certificată apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi energia ta este la cote maxime. Este o zi potrivită pentru inițiative noi și pentru a-ți urma instinctele. Evită deciziile impulsive în chestiuni financiare. Relațiile personale pot aduce surprize plăcute. Taur (20 aprilie – 20 mai) Vezi lucrurile cu mai multă claritate și vei găsi soluții creative pentru […] Articolul Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
29 ianuarie 2026
21:00
Între manuale și misiuni de salvare! Raluca, eleva din Focșani voluntar al SMURD la ISU Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În timp ce majoritatea elevilor de clasa a XII-a își numără zilele până la Bacalaureat, Raluca, elevă a Colegiului Tehnic „Ioan Mincu” din Focșani, își împarte timpul între manuale și misiuni de salvare. La doar 18 ani, ea este voluntar SMURD și paramedic, implicată direct în intervenții unde fiecare secundă poate face diferența. Pasiunea pentru […] Articolul Între manuale și misiuni de salvare! Raluca, eleva din Focșani voluntar al SMURD la ISU Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Avertisment dur pentru firmele din Focșani și Odobești: amenzi de până la 40.000 de lei pentru aruncarea deșeurilor în pubele populației # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată lansează un avertisment ferm către firmele din municipiul Focșani și orașul Odobești care continuă să arunce deșeurile menajere și reciclabile la pubelele destinate populației. Practica este ilegală și va fi sancționată drastic, anunță reprezentanții asociației. Potrivit legislației naționale privind regimul deșeurilor și OUG nr. 92/2021, persoanele juridice au obligația […] Articolul Avertisment dur pentru firmele din Focșani și Odobești: amenzi de până la 40.000 de lei pentru aruncarea deșeurilor în pubele populației apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Președintele consiliului județean, Nicușor Halici, prezent la inaugurarea Creșei „Sfânta Ana“ din Odobești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Nicușor Halici a fost în mijlocul comunității din orașul Odobești și a participat alături de domnul Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila și de domnul primar Nicolaș Gh Daniel la inaugurarea primei creșe din județul Vrancea realizată prin programul guvernamental „Sfânta Ana“. „Îi felicit pe domnul primar și pe domnul ministrul […] Articolul Președintele consiliului județean, Nicușor Halici, prezent la inaugurarea Creșei „Sfânta Ana“ din Odobești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
ULTIMA ORĂ Lovitură de teatru! Cazul Anei Barbosu se întoarce la TAS! Sportiva rămâne fără medalia de bronz câștigată la JO din 2024 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Scandalul medaliei de bronz din finala olimpică de gimnastică la sol de la Jocurile Olimpice Paris 2024 a luat o nouă turnură. Tribunalul Federal Elvețian a admis apelul depus de partea americană și a decis trimiterea cazului spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Potrivit Golazo, în urma acestei hotărâri, Ana Maria Barbosu, în […] Articolul ULTIMA ORĂ Lovitură de teatru! Cazul Anei Barbosu se întoarce la TAS! Sportiva rămâne fără medalia de bronz câștigată la JO din 2024 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Între manuale și misiuni de salvare! Raluca, eleva din Focșani voluntar al SMURD la ISU Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În timp ce majoritatea elevilor de clasa a XII-a își numără zilele până la Bacalaureat, Raluca, elevă a Colegiului Tehnic „Ioan Mincu” din Focșani, își împarte timpul între manuale și misiuni de salvare. La doar 18 ani, ea este voluntar SMURD și paramedic, implicată direct în intervenții unde fiecare secundă poate face diferența. Pasiunea pentru […] Articolul Între manuale și misiuni de salvare! Raluca, eleva din Focșani voluntar al SMURD la ISU Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, dintre care o ambulanță, s-a produs joi, 29 ianuarie, în jurul orei 13:00, pe DN85 – Bacău, în comuna Săucești, sat Bogdan Vodă. La fața locului au intervenit pompierii militari și poliția, pentru asigurarea zonei și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier. Traficul […] Articolul VIDEO Accident rutier pe DN 85! Două autoturisme și o ambulanță implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în această dimineață, pe raza localității Bordeasca, comuna Tătăranu. Este vorba despre o coliziune față-spate dintre o autoutilitară și un autoturism. În urma impactului, cele două vehicule au părăsit partea carosabilă și aproape că au intrat în gardul unei gospodării de la marginea drumului, autoturismul lovind și un copăcel aflat acolo. […] Articolul Accident la Tătăranu! Două autovehicule au ajuns în gardul unei case apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Femeie din Urechești, găsită decedată într-o plantație de viță-de-vie! Ea dispăruse de acasă miercuri dimineața # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Femeia din Urechești se numea Maria Chipon și avea 85 de ani. Ea plecase de acasă în dimineața zilei de miercuri (28 ianuarie), în jurul orei 05.00, și de atunci nu a mai văzut-o nimeni. De altfel, femeia suferea de Alzheimer și nu era pentru prima oară când pleca de acasă. Autoritățile au declanșat cercetările […] Articolul Femeie din Urechești, găsită decedată într-o plantație de viță-de-vie! Ea dispăruse de acasă miercuri dimineața apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Vrancea și alte 7 județe din sud-estul României, cod galben de vânt până sâmbătă seara # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt valabilă de joi, 29 ianuarie, ora 22.00, până sâmbătă, 31 ianuarie, ora 20.00. Vor fi afectate Vrancea și alte șapte județe din sud-estul țării: Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Ilfov, Călărași și Constanța, adică sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea. În intervalul menționat, în sudul […] Articolul Vrancea și alte 7 județe din sud-estul României, cod galben de vânt până sâmbătă seara apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Prima creșă modernă din Odobești și prima din județ pe fonduri UE a fost inaugurată oficial în prezența ministrului Dezvoltării # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Orașul Odobești marchează un moment important pentru comunitate și pentru familiile tinere, odată cu inaugurarea primei creșe construite în localitate, numită „Sfânta Ana”. Evenimentul a avut loc astăzi, în prezența ministrului Dezvoltării și Lucrărilor Publice, Cseke Attila, a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, și a primarului orașului, Daniel Nicolaș. Noua creșă a fost realizată […] Articolul Prima creșă modernă din Odobești și prima din județ pe fonduri UE a fost inaugurată oficial în prezența ministrului Dezvoltării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Este vorba despre un individ în vârstă de 20 de ani, din localitatea Vișani, județul Brăila. În urmă cu două zile, acesta a fost reținut pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, lovirea sau alte violențe și agresiune sexuală. Potrivit materialului probator, în perioada 19 noiembrie 2025 – 4 […] Articolul VIDEO Reținut de poliție după ce a bătut și violat o minoră de 13 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.