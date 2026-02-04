Medic din Focșani, operație în premieră regională! Sportivă de 40 de ani, operată laparoscopic și externată după trei zile

11:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 2 februarie 2026, ora 18:01, dispeceratul Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin SNUAU 112 de către un bărbat cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Principală, în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea. Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un autoturism ar fi pierdut controlul asupra […] Trei minori din Slobozia Bradului, accident cu mașina condusă de unul dintre ei! „Șoferul" furase autoturismul de la bunicul său!