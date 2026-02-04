10 moduri simple prin care poți personaliza ecranul de start pe iPhone
Jurnal de Vrancea, 4 februarie 2026 05:50
Ecranul de start al iPhone-ului nu trebuie să fie doar funcțional – îl poți transforma într-un spațiu personalizat, care reflectă stilul tău și prioritizează aplicațiile importante. În continuare, vei descoperi 10 moduri simple prin care poți personaliza ecranul de start pe iPhone, pentru un aspect ordonat, estetic și practic. 1. Folosește spațiul ecranului pentru un layout […]
Acum o oră
05:50
Acum 2 ore
05:20
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din comuna Țifești, care se deplasa din direcția Focșani către Bolotești (DN 2D), a pierdut controlul volanului, părăsit partea carosabilă și a ieșit în decor. La fața locului au intervenit trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospecială de stingere și modulul SMURD. Bărbatul […]
Acum 8 ore
00:10
♈ Berbec Zi bună pentru inițiativă și curaj. Ai energie să începi ceva nou, mai ales la muncă. Ai grijă însă la impulsivitate în discuțiile cu cei apropiați. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. E un moment favorabil pentru decizii financiare sau planuri pe termen lung. În dragoste, calmul tău aduce armonie. ♊ […]
Acum 24 ore
15:20
Profesorii amenință cu greva generală. Nemulțumiri tot mai mari după aplicarea „legii Bolojan” # Jurnal de Vrancea
Tot mai mulți profesori sunt dispuși să intre în grevă generală, pe fondul măsurilor de austeritate și al modificărilor aduse sistemului de educație prin Legea 141/2025, cunoscută drept „legea Bolojan". Declarația a fost făcută marți de George Purcaru, vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), într-o intervenție la Digi24. Potrivit liderului sindical, presiunea asupra școlilor […]
14:40
ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație la podul suspendat peste Dunăre – Brăila # Jurnal de Vrancea
Începând de luni, 2 februarie, au fost instituite restricții temporare de circulație pe DN 2S, în zona rampelor viaductului de acces la podul suspendat peste Dunăre – Brăila, până la readucerea acestora la starea tehnică normală de exploatare, a informat marți Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Măsurile vizează ambele sensuri de mers, […]
14:30
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi plătite în avans. Decizia a fost luată deoarece data obișnuită de plată, 8 februarie, cade într-o zi de duminică. Pentru a evita întârzierile, autoritățile au […]
13:10
La data de 2 februarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea au depistat și oprit în trafic un autoturism care circula pe strada Comisia Centrală, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 63 de ani, din municipiul București. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat […]
13:00
La Adjud, viitorul a prins contur. Așa transmit oficialitățile. Cu emoție, cu speranță, cu poze frumoase și discursuri atent lustruite. Numai că viitorul acesta pare să aibă o mică problemă de memorie. Școala Gimnazială „Mihail Armencea", cunoscută nouă drept „Mareșal Averescu", nu s-a reabilitat din senin, într-o dimineață, pentru ca autoritățile actuale să o inaugureze […]
12:40
Târgul Mărțișorului revine la Focșani cu tradiție, meșteșug și simboluri ale primăverii! Evenimentul, găzduit de Galeriile de Artă # Jurnal de Vrancea
Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Județean Vrancea, organizează în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 cea de-a XVI-a ediție a Târgului Mărțișorului, un eveniment devenit deja reper pentru iubitorii de tradiție și artă populară. Manifestarea va avea loc la Galeriile de Artă din Focșani, zilnic, între orele 09:00 și 18:00, iar intrarea este […]
12:10
12 șoferi au rămas pietoni în urma controalelor făcute de polițiștii vrânceni pe DN 2 # Jurnal de Vrancea
Polițiștii rutieri din Vrancea au derulat luni (2 februarie) o serie de controale pe DN 2, unul dintre cele mai circulate artere din județul nostru pe care, inevitabil, au loc destule accidente de circulație. Au fost instituite 7 filtre rutiere, pe parcursul acțiunii fiind testați cu alcooltestul 33 de șoferi, altul fiind testat pentru consumul […]
11:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind temperaturi deosebit de scăzute, valabilă în intervalul 03 februarie, ora 20:00 – 04 februarie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, Moldova, Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei vor fi cele mai afectate. În aceste regiuni, temperaturile minime vor coborî semnificativ, urmând să se încadreze, în general, […]
11:10
Trei minori din Slobozia Bradului, accident cu mașina condusă de unul dintre ei! „Șoferul” furase autoturismul de la bunicul său! # Jurnal de Vrancea
La data de 2 februarie 2026, ora 18:01, dispeceratul Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin SNUAU 112 de către un bărbat cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Principală, în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea. Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un autoturism ar fi pierdut controlul asupra […]
11:00
Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru – inițiativă legislativă privind pensiile ocupaționale ale angajaților din privat # Jurnal de Vrancea
Odată cu începutul noii sesiuni parlamentare, deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a depus o propunere legislativă care vizează sprijinirea angajaților din sectorul privat, prin încurajarea pensiilor ocupaționale. Inițiativa vine în contextul unui declin demografic accentuat și al presiunii tot mai mari asupra sistemului public de pensii. Potrivit deputatului liberal, România are nevoie de soluții […]
10:10
Adolescent din Vrancea, victimă a unui prădător sexual din Târgu Jiu. Perversul era angajat al Inspectoratului Școlar Județean Gorj # Jurnal de Vrancea
Potrivit poliției din Târgu Jiu, în cursul zilei de ieri, 2 februarie, oamenii legii au fost sesizați prin apel 112 de că la o cafenea din oraș se află o persoană bănuită de săvârșirea de infracțiuni sexuale asupra minorilor. Apelul fusese făcut de un bărbat din București, în vârstă de 35 de ani, Alexandru Costandachi, […]
Ieri
00:10
♈ Berbec Ai multă energie, dar riști să o risipești pe prea multe direcții. Alege o prioritate clară și vei avea rezultate rapide. În dragoste, cineva îți poate testa răbdarea. ♉ Taur Zi bună pentru bani și decizii practice. Intuiția ta financiară e la cote maxime. Seara aduce liniște și nevoie de confort emoțional. ♊ […]
2 februarie 2026
16:40
Astăzi, 2 februarie, polițiștii rutieri desfășoară o acțiune de amploare pe D.N.2, în sistem RELEU și integrat, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Activitatea se desfășoară concomitent în județele traversate de acest drum național (Ilfov, Ialomița, Buzău, Bacău, Neamț, Iași și Suceava), scopul principal fiind creșterea siguranței rutiere și a vizibilității elementului polițienesc pe […]
15:30
Un tânăr din Sihlea riscă pușcăria după ce a fost prins la volan băut și cu permisul suspendat # Jurnal de Vrancea
La sfârșitul săptămânii trecute (30 ianuarie), polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un tânăr de 21 de ani, din comuna Sihlea, ar fi condus un autoturism pe DN2 – E85 având autorizația de circulație provizorie expirată din data de 12 noiembrie 2025. De asemenea, în urma […]
15:00
ATENȚIE, șoferi! Restricţii de circulaţie pe Bulevardul Unirii din Focșani! Încep lucrările de înlocuire a bolarzilor # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Focșani informează că astăzi, 2 februarie 2026, încep lucrările de înlocuire a bolarzilor la două intersecții importante din oraș: Bulevardul Unirii cu strada Ștefan cel Mare și Bulevardul Unirii cu strada Unirea Principatelor. În prima etapă, echipele de muncitori vor interveni la intersecția Bulevardului Unirii cu strada Ștefan cel Mare, urmând ca ulterior […]
14:40
Tânăr din Sihlea, riscă pușcăria după ce a fost prins la volan băut și cu permisul suspendat # Jurnal de Vrancea
14:20
Când au elevii din Vrancea vacanța de schi în 2026. Calendarul complet al pauzei din februarie # Jurnal de Vrancea
Vacanța de schi oferă elevilor o săptămână de respiro între modulele de cursuri, fiind gândită atât pentru odihnă și refacere, cât și pentru activități specifice sezonului rece. În cazul Vrancei, perioada aleasă plasează pauza la final de februarie, chiar la trecerea spre primăvară. Astfel, elevii din județul nostru vor avea vacanța de schi în perioada […]
14:10
Șoferul din județul Bacău, în vârstă de 45 de ani, a fost tras pe dreapta în cursul zilei de vineri de un echipaj al Poliției Rutiere Vrancea (Secția 4 Poliție Rurală Adjud), pentru un control de rutină. Imediat, însă, oamenii legii și-au dat seama că omul băuse zdravăn întrucât mirosea a băutură ca un butoi. […]
13:50
Observator mobil de prezentare virtuală a faunei în Parcul Natural Putna Vrancea # Jurnal de Vrancea
Parcul Natural Putna Vrancea face un pas important spre un turism mai accesibil și mai prietenos cu publicul larg. Administrația parcului dezvoltă în această perioadă un observator mobil de prezentare virtuală a faunei, bazat pe materiale video realizate direct în teren, în habitatele naturale ale speciilor sălbatice. Prin acest demers, vizitatorii vor putea descoperi biodiversitatea […]
13:40
Acțiune „Roadpol Speed” în Vrancea: peste 200 de sancțiuni pentru viteză excesivă într-o săptămână # Jurnal de Vrancea
În perioada 26 ianuarie – 1 februarie, polițiștii rutieri din Vrancea au desfășurat o amplă acțiune de control în trafic, în cadrul campaniei europene „Roadpol Speed", inițiată cu scopul evident de a spori siguranța rutieră și prevenirea accidentelor grave provocate de viteza excesivă. Pe parcursul acțiunii, oamenii legii au verificat numeroși participanți la trafic, iar […]
13:30
PNL – proiect îndrăzneț de modificare a funcționării Curții Constituționale a României (CCR) # Jurnal de Vrancea
Deputata PNL Raluca Turcan anunță depunerea unui proiect de lege care vizează modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Inițiativa este semnată împreună cu senatorul liberal Daniel Fenechiu și a fost înregistrată la Camera Deputaților, ca primă cameră sesizată, urmând ca Senatul să fie forul decizional. Potrivit Ralucăi Turcan, proiectul pornește […]
13:10
Deputatul de Vrancea Dragoș Ciobotaru, mesaj de susținere pentru reformele inițiate de premierul României, Ilie Bolojan # Jurnal de Vrancea
Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, reiterează poziția sa fermă în sprijinul reformelor economice și administrative promovate de Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal și prim-ministru al României. Într-o postare pe pagina sa de socializare, Dragoș Ciobotaru subliniază că România se află într-un moment în care nu își mai permite ezitări sau jumătăți de măsură […]
12:20
Sfârșit de săptămână destul de aglomerat pentru pompierii și salvatorii SMURD din cadrul ISU Vrancea, care au acționat cu promptitudinea obișnuită în peste 60 de misiuni, îndeplinite cu succes. Astfel, în intervalul 3 ianuarie – 2 februarie, pompierii militari vrânceni au intervenit în 29 de cazuri care au presupus atât stingerea incendiilor cât și acordarea […]
11:50
Tânăr șahist din Focșani, pe podium la Concursul Național „Elisabeta Polihroniade” # Jurnal de Vrancea
Stațiunea Căciulata, din municipiul Râmnicu Vâlcea, a găzduit, în perioada 30 ianuarie – 1 februarie, Concursul Național Școlar de Șah „Elisabeta Polihroniade", una dintre cele mai importante competiții dedicate tinerilor pasionați de sportul minții. Evenimentul șahistic a reunit elevi talentați din întreaga țară, printre cei care s-au remarcat fiind și Andrei Mălureanu, un tânăr șahist […]
08:20
În această dimineață, în jurul orei 06.20, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța producerea unui incendiu la o locuință din comuna Popești. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Dumbrăveni cu o autospecială de stingere, sprijiniți de Detașamentul de Pompieri Focșani cu două autospeciale de stingere
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai multă energie, dar riști să o risipești pe lucruri mărunte. Alege o singură prioritate și mergi all-in. În plan personal, cineva îți cere mai multă atenție decât de obicei. ♉ Taur Zi bună pentru bani și decizii practice. Intuiția te ajută să vezi clar unde merită să investești timp sau resurse. Seara […] Articolul Horoscopul zilei de 2 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
1 februarie 2026
12:50
A ajuns după gratii după ce a încercat să se „împace” cu soția, cu care era în divorț # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Brăila nu duce lipsă de povești care, dacă n-ar fi triste, ar fi aproape amuzante. Aproape. Cea mai recentă vine dintr-un comunicat sec al IPJ Brăila, care, tradus din limba polițienească în română de cartier, sună cam așa: un bărbat de 61 de ani a confundat domiciliul comun cu un teren de negociere… forțată. În […] Articolul A ajuns după gratii după ce a încercat să se „împace” cu soția, cu care era în divorț apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: DRDP Buzău informează că luni, 2 februarie 2026, vor avea loc verificări tehnice la portalurile ANPR de pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Intervențiile sunt programate la km 134+250, în intervalul 12:00–14:00, și la km 115+000, între orele 15:00–17:00. Pe durata lucrărilor, traficul va fi restricționat temporar, alternativ, pe banda 1 sau banda 2. Conducătorii […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții temporare de trafic pe A7, în județul Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
ULTIMA ORĂ Reacția poliției după cazul de la Mera, cu moartea femeii bătute cu bestialitate: „Decesul a fost patologic” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urma apariției în spațiul public a unui videoclip în care este surprins un bărbat care agresează o femeie, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea este abilitat să comunice următoarele: La data de 26 decembrie 2025, în jurul orei 09:20, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Odobești au fost sesizați […] Articolul ULTIMA ORĂ Reacția poliției după cazul de la Mera, cu moartea femeii bătute cu bestialitate: „Decesul a fost patologic” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
VIDEO revoltător! Femeie din Mera, căzută la pământ, bătută de un individ beat! Victima ar fi murit câteva zile mai târziu! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un caz de o violență extremă petrecut în comuna Mera, județul Vrancea, a stârnit revoltă în mediul online, după apariția unui videoclip filmat chiar în timpul agresiunii. O femeie a fost bătută cu brutalitate, sub privirile mai multor persoane, fără ca acestea să intervină. La doar două zile după incident, cel care a postat filmulețul […] Articolul VIDEO revoltător! Femeie din Mera, căzută la pământ, bătută de un individ beat! Victima ar fi murit câteva zile mai târziu! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Primarul comunei Tulnici, apel public către persoanele care ar fi fost prejudiciate de comisarul șef Valentin Găină # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul comunei Tulnici, Aurel Boțu, a ieșit pe Facebook cu un mesaj dur în care reacționează la ceea ce numește – o situație gravă care a afectat comunitatea locală și mediul de afaceri din zonă. Edilul susține că a evitat până acum să facă declarații publice pentru a nu afecta imaginea comunei, însă consideră că […] Articolul Primarul comunei Tulnici, apel public către persoanele care ar fi fost prejudiciate de comisarul șef Valentin Găină apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
Sprijin financiar pentru pensionari în 2026: până la 1.300 de lei prin bilete de tratament # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pensionarii din România ar putea primi un sprijin financiar important începând cu luna martie 2026. Deși Guvernul nu a aplicat indexarea pensiilor cu rata inflației, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) anunță acordarea unui beneficiu echivalent cu aproximativ 1.300 de lei, prin intermediul biletelor de tratament balnear. Măsura vine într-un context economic dificil pentru seniori, […] Articolul Sprijin financiar pentru pensionari în 2026: până la 1.300 de lei prin bilete de tratament apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
Acuzații de discriminare și „taxe comuniste” după decizia de a suprataxa cluburile private pe Stadionul Milcovul # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sportul vrâncean este zguduit de un scandal de proporții după ce majoritatea PSD-AUR din Consiliul Județean a votat instituirea unor tarife duble pentru cluburile private față de cele de stat pentru folosirea terenurilor de antrenament de la baza sportivă Milcovul Focșani. Președintele AJF Vrancea, Dan Dumitru, și liderul PNL, Dragoș Ciobotaru, lansează atacuri dure la […] Articolul Acuzații de discriminare și „taxe comuniste” după decizia de a suprataxa cluburile private pe Stadionul Milcovul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:20
Raed Arafat cere interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale: „Este o problemă de sănătate publică” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), solicită Parlamentului României să inițieze un proiect de lege prin care accesul minorilor sub 15–16 ani la rețelele sociale să fie interzis. Oficialul face apel la un „pas curajos și responsabil”, subliniind că nu este vorba despre o dezbatere ideologică, ci despre o problemă majoră de […] Articolul Raed Arafat cere interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale: „Este o problemă de sănătate publică” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 1 februarie 2026 ♈ Berbec Ziua scoate la suprafață o tensiune legată de muncă sau de o decizie personală amânată. Ai tendința să forțezi lucrurile, dar azi câștigi mai mult dacă asculți și ce spun ceilalți. Spre seară, o conversație sinceră poate detensiona o relație importantă. ♉ Taur Banii, siguranța și stabilitatea […] Articolul Horoscopul zilei de 1 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va crea, pentru prima dată, o divizie dedicată criptomonedelor, care va avea ca obiectiv monitorizarea și investigarea cazurilor de fraudă fiscală și spălare de bani realizate prin intermediul acestui tip de active digitale. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Adrian Nicușor Nica, în contextul procesului de reorganizare a […] Articolul ANAF va înființa, în premieră, o divizie specializată în criptomonede apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
31 ianuarie 2026
17:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În acest moment, polițiștii vrânceni desfășoară o acțiune cu efective mărite în orașul Odobești și în comunele arondate, pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte antisociale, verificarea respectării măsurilor dispuse prin ordinele de protecție, depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale, precum și pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute sau care au încălcat măsurile preventive. […] Articolul ACUM Controale ale autorităților în Odobești și comunele limitrofe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
„Apele noastre, viitorul nostru” – un proiect derulat de ACDB Focșani care a mobilizat comunitățile din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Proiectul „Apele noastre, viitorul nostru: Campanie de Curățare a Plasticului din Apele României”, derulat de Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) Focșani, se apropie de final cu rezultate care au depășit așteptările inițiale și au confirmat importanța implicării comunității în protejarea mediului. Inițiativa a avut un impact puternic în zona educațională. În cadrul proiectului, 78 […] Articolul „Apele noastre, viitorul nostru” – un proiect derulat de ACDB Focșani care a mobilizat comunitățile din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Vești bune pentru comuna Pufești: rețeaua de apă și canalizare va fi preluată de CUP pentru continuarea investițiilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În ultima săptămână a lunii ianuarie, la sediul Companiei de Utilități Publice (CUP) au avut loc discuții și analize privind furnizarea apei potabile de calitate și epurarea apelor uzate în județul Vrancea. La întâlnire au participat președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, conducerea și personalul tehnic al CUP, reprezentanții Vranceaqua, precum și primarii unităților administrativ-teritoriale […] Articolul Vești bune pentru comuna Pufești: rețeaua de apă și canalizare va fi preluată de CUP pentru continuarea investițiilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
ALERTĂ METEO: Vrancea sub stăpânirea gerului și a poleiului. Temperaturi de până la -14 grade și vânt puternic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Locuitorii județului Vrancea se vor confrunta cu o schimbare radicală a vremii în următoarele zile. Meteorologii au emis o informare valabilă până duminică, 1 februarie, ora 18:00, ce vizează ploi moderate, risc major de polei și un val de aer polar care va aduce temperaturi de ger năpraznic. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în regiunile […] Articolul ALERTĂ METEO: Vrancea sub stăpânirea gerului și a poleiului. Temperaturi de până la -14 grade și vânt puternic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Salvatorii montani din Vrancea, pregătire intensivă pentru intervenții de iarnă în condiții extreme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Salvatorii montani ai Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea au participat, în perioada 20–29 ianuarie, la stagiul anual de pregătire profesională – etapa de iarnă. Activitatea s-a desfășurat la Centrul Național Salvamont Padina, sub coordonarea instructorilor Școlii Naționale Salvamont. Stagiul a avut ca obiectiv principal perfecționarea tehnicilor de deplasare și intervenție pe teren montan dificil, în […] Articolul Salvatorii montani din Vrancea, pregătire intensivă pentru intervenții de iarnă în condiții extreme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Funcționari importanți ai unei administrații publice locale – fraude cu bani europeni. Prejudiciul se ridică la peste 1,4 milioane de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Bacău au trimis în judecată, în stare de libertate, mai mulți funcționari ai Primăriei Bacău și reprezentanți ai unor firme implicate în proiectul „Sistem de management al traficului” din municipiu, finanțat din fonduri europene. Printre inculpați se află Ciprian-Octavian Piștea, administrator public al municipiului Bacău la data faptelor, Constantin-Adrian Anghel, […] Articolul Funcționari importanți ai unei administrații publice locale – fraude cu bani europeni. Prejudiciul se ridică la peste 1,4 milioane de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Militarii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, pregătire continuă indiferent de anotimp și vreme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Militarii Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” din Focșani au desfășurat recent o tabără de cercetare în zona montană Soveja, una dintre cele mai solicitante regiuni din județ, cunoscută pentru relieful accidentat și condițiile meteo schimbătoare. Activitatea a avut ca scop perfecționarea pregătirii militare în teren dificil și consolidarea capacității de adaptare la situații reale de […] Articolul Militarii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, pregătire continuă indiferent de anotimp și vreme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, 30 ianuarie 2026, la ora 19:31:54 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 116,4 km. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju din județul Vrancea, la 35 km V de Focșani, 63 km N de Buzău, 75 km E de Sfântu-Gheorghe, 87 km […] Articolul Cutremur de peste 3 grade, vineri seara, cu epicentrul în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de astăzi aduce oportunități neașteptate în carieră. Fii deschis la propuneri noi și evită deciziile impulsive. Relațiile personale se vor simți mai apropiate dacă acorzi timp sincer celor dragi. Taur (20 aprilie – 20 mai) Este un moment potrivit pentru a pune ordine în finanțe și a-ți revizui […] Articolul Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
30 ianuarie 2026
18:50
Noi cantități de droguri descoperite de autoritățile din Vrancea! Acestea soseau prin firme de curierat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 28 ianuarie 2026, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de de trafic internațional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au indisponibilizat alte 15 kilograme drog de risc (canabis) introduse în […] Articolul Noi cantități de droguri descoperite de autoritățile din Vrancea! Acestea soseau prin firme de curierat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:30
Teren de peste 200 de hectare la Vânători, transmis în domeniul public al județului Vrancea pentru o investiție de amploare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Încă un pas concret pentru atragerea investițiilor majore în județul Vrancea! Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a inițiat un proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren în suprafață totală de 2.050.980 mp din domeniul public al comunei Vânători în domeniul public al județului Vrancea, în vederea realizării unor investiții strategice care […] Articolul Teren de peste 200 de hectare la Vânători, transmis în domeniul public al județului Vrancea pentru o investiție de amploare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
