De ce e folosită România în războiul declanșat de MAGA contra UE

Scandalul Epstein are efecte politice mult mai serioase decât se credea la început. Ceea ce Donald Trump și susținătorii săi sperau să rămână un subiect de presă tabloidă se transformă într-o problemă reală pentru imaginea președintului și pentru Mișcarea MAGA. Donald Trump a ajuns la putere promițând că va lupta cu elitele corupte și cu […]