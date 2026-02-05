Pe Profit Insider: O singură ofertă pentru port

15:50

Tranșa de retail a operațiunii de listare a Electroalfa este suprasubscrisă de peste 20 de ori. Ritmul de cotare și volumul care a depășit echivalentul a unui sfert de miliard de euro sugerează utilizarea de investitori premium a levierelor oferite de brokeri și a scrisorilor de garanție bancară, fenomen exacerbat la oferta Cris-Tim din toamnă.