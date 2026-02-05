Amazon lansează oficial Alexa+ pentru clienții din SUA. Poate chema un instalator sau comanda un Uber

18:10

Compania UMB Steel (fosta Eco Wind Power), controlată de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România, care a achiziționat anul trecut în bloc activele combinatului siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș Severin, cu tradiție de peste 220 de ani, a comandat de la grupul german SMS un laminor performant, care va fi integrat în complexul existent de fabricare a oțelului.