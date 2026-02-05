IKEA alimentează substanțial afacerea din România

07:20

OMV Petrom, cea mai mare companie energetică integrată din regiune, cu activitate de producție hidrocarburi, dar și cu o rafinărie și o centrală electrică și care, în 2027, ar trebui să înceapă producția, alături de Romgaz, în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, se arată, pentru prima dată în rapoartele ei, preocupată de riscul “atacurilor motivate geopolitic, fie că sunt fizice sau cibernetice”.