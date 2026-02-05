Vizită inedită la Ministerul Investițiilor. Cântăreața AI Lolita, în „dialog” cu Dragoș Pîslaru despre fonduri europene

06:30

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, se află sub anchetă penală pentru că nu a raportat un abuz sexual asupra unei fete de 13 ani. Preotul Augustin Benchea, condamnat pentru agresiune, a fost eliberat condiționat, decizie contestată de procurori. Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a declanșat o anchetă împotriva episcopului Iosif Păuleț, suspectat de […]