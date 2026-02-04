Kelemen Hunor, atac la Bolojan pentru revizuirea taxelor locale. „Dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea”
Lumea Politică, 4 februarie 2026 08:50
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, solicită premierului Ilie Bolojan să revină asupra majorărilor recente ale taxelor locale. El propune reduceri de până la 50% pentru persoanele vulnerabile. Între timp, nemulțumirea populației s-a transformat în proteste masive în mai multe orașe din Harghita. Kelemen Hunor a anunțat că va cere premierului Bolojan să reevalueze majorările taxelor locale. […]
Eliminarea plafonului de deductibilitate în România, avantajul multinaționalelor. Este a doua măsură favorabilă după reducerea taxei pe cifra de afaceri # Lumea Politică
Guvernul României a eliminat plafonul de deductibilitate de 1% pentru cheltuielile între firmele afiliate nerezidente, stârnind un val de critici. Decizia este văzută ca un avantaj pentru multinaționale, într-un context fiscal deja dificil pentru companiile locale. Specialiști și antreprenori își exprimă îngrijorările privind impactul acestei măsuri. Guvernul României a adoptat recent o ordonanță prin care […]
08:30
George Simion cheamă românii la protest. Multinaționalele, favorizate de Bolojan ca să-și exporte profiturile # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, îndeamnă cetățenii să protesteze pe 12 februarie, la ora 12:00, în mai multe localități din țară. El critică autoritățile pentru cenzură, anularea alegerilor și măsuri fiscale care ar favoriza multinaționalele. George Simion a lansat un apel către români să participe la un protest pe 12 februarie, la ora 12:00, în diverse […]
08:10
Un raport al Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA dezvăluie implicarea Comisiei Europene în alegeri din mai multe state, inclusiv România. Documentul susține că Bruxelles-ul a exercitat presiuni asupra platformelor online și a cenzurat conținut politic. Un document oficial publicat pe 3 februarie 2026 de Comitetul pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA acuză Comisia […]
07:50
Florin Cîțu cere revenirea TVA la 19%. Oamenii plătesc „plătesc „taxa pe lăcomia statului” la fiecare bon fiscal” # Lumea Politică
Florin Cîțu, fost ministru al Finanțelor, a criticat pe Facebook creșterea TVA la 21%, afirmând că măsura a eșuat. Cîțu propune revenirea la 19% începând cu 1 iulie 2026, subliniind impactul negativ asupra economiei și consumului. Florin Cîțu a postat pe Facebook un mesaj prin care critică majorarea TVA la 21%. El consideră că această […]
07:30
SUA contraatacă amenințarea iraniană lângă portavionul Abraham Lincoln. Tensiuni crescute în Marea Arabiei # Lumea Politică
Armata americană a doborât o dronă iraniană care se apropia periculos de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei. Incidentul a avut loc în contextul unor negocieri tensionate între Iran și SUA. Președintele Donald Trump a lansat avertismente dure. O dronă iraniană de tip Shahed-139 a fost doborâtă marți de un avion de vânătoare american F-35. […]
07:10
William “Bill” Stevenson, fostul soț al Primei Doamne Jill Biden, a fost acuzat de crimă de gradul întâi după moartea soției sale, Linda Stevenson, în Delaware. Incidentul a fost semnalat ca o dispută domestică, iar Stevenson se află în arest. William “Bill” Stevenson, în vârstă de 77 de ani, a fost reținut și acuzat pentru […]
06:50
Ministrul Apărării, anunț despre automatizarea birocrației. 240 de procese în vizorul reformei # Lumea Politică
Radu Miruță, ministrul Apărării și fost ministru al Economiei, a anunțat marți seară un avans semnificativ în proiectul de automatizare a proceselor birocratice din instituțiile statului. 240 de procese au fost alese pentru a fi automatizate în această primăvară. Ministrul a subliniat importanța eficienței și a economiei de timp în administrația publică. Radu Miruță a […]
06:30
Episcopul de Iași, anchetat pentru tăinuirea unui abuz sexual. Preotul agresor, eliberat condiționat # Lumea Politică
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, se află sub anchetă penală pentru că nu a raportat un abuz sexual asupra unei fete de 13 ani. Preotul Augustin Benchea, condamnat pentru agresiune, a fost eliberat condiționat, decizie contestată de procurori. Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a declanșat o anchetă împotriva episcopului Iosif Păuleț, suspectat de […]
00:00
Bill și Hillary Clinton se pregătesc de audieri în ancheta Epstein după ce erau gata să fie acuzați de sfidare a Congresului # Lumea Politică
Bill și Hillary Clinton vor depune mărturie în cadrul unei comisii a Congresului SUA, după luni de refuzuri și negocieri. Decizia vine în contextul unei posibile acuzații de sfidare a Congresului. Fostul președinte Bill Clinton și soția sa, Hillary, au fost de acord să se prezinte în fața unei comisii de anchetă a Congresului Statelor […]
3 februarie 2026
23:10
Scandal nuclear în China: Silozuri cu rachete pline de apă. Xi Jinping epurează conducerea militară # Lumea Politică
În vestul Chinei, silozurile de rachete nucleare au fost dezvăluite ca fiind defectuoase, conținând apă în loc de combustibil. Acest scandal a dus la eliminarea conducerii Forțelor Rachetelor de către Xi Jinping, în cadrul unei campanii de combatere a corupției militare. Silozurile de rachete din vestul Chinei, menite să fie activate rapid pentru a lansa […]
22:30
Planul lui Zelenski pentru viitor, dacă se oprește războiul și primește garanții de securitate. „Răspuns în 24 de ore” # Lumea Politică
Ucraina și partenerii săi occidentali au stabilit un plan de răspuns militar la orice încălcare a unui viitor armistițiu de către Rusia. Președintele Zelenski salută recenta dezescaladare, subliniind importanța acesteia în negocierile de pace. Ucraina a ajuns la un acord cu partenerii occidentali privind un răspuns militar coordonat în cazul în care Rusia ar încălca […]
21:40
Claudiu Năsui, despre politica fiscală „prin manipulare” a guvernului Bolojan. Acuză alocarea de fonduri pentru „firmele de partid” # Lumea Politică
Claudiu Năsui, fost ministru din partea USR, lansează un atac virulent la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan. El acuză executivul că perpetuează un „ciclu distructiv” de creștere a taxelor și cheltuielilor. Năsui susține că guvernul folosește manipularea pentru a justifica aceste măsuri. Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, critică vehement actuala guvernare, acuzând-o că […]
21:00
Bugetul de stat pe 2026 ar putea fi adoptat abia în primăvară, conform unor surse politice. Întârzierea ar putea afecta cheltuielile locale și execuția bugetară, fiind folosită ca mecanism de reducere a deficitului. Legea finanțelor publice cere adoptarea bugetului de stat înainte de 31 decembrie. Totuși, Guvernul Bolojan ar putea împinge termenul mult mai departe […]
20:10
Donald Trump escaladează conflictul cu Universitatea Harvard, cerând daune de un miliard de dolari și acuzând instituția de antisemitism și părtinire. Anunțul a fost făcut pe Truth Social, în contextul unei dispute care durează de aproape un an. Donald Trump a anunțat luni, 2 februarie, pe platforma Truth Social, că administrația sa solicită daune de […]
19:30
Rusia se confruntă cu un decalaj semnificativ în dezvoltarea inteligenței artificiale, fiind depășită de țări mai mici din cauza neîncrederii lui Vladimir Putin în tehnologie. Controlul strict al Kremlinului asupra internetului și aversiunea față de inovația digitală contribuie la această situație. Rusia este semnificativ în urmă pe scena globală a inteligenței artificiale, în mare parte […]
18:50
Ministerul Finanțelor: Taxa Temu nu a dus la pierderi fiscale sau relocări de zboruri cargo. Este un fake news # Lumea Politică
Ministerul Finanțelor atrage atenția că în spațiul public circulă fake news și dezinformări în legătură cu taxa pe colete extracomunitare, așa-numita “taxă Temu și Shein”. Zvonurile despre pierderi fiscale sau relocări ale zborurilor cargo sunt considerate nefondate, nefiind susținute de date oficiale, transmite ministerul într-un comunicat de presă. Ministerul Finanțelor atrage atenția asupra dezinformărilor legate […]
18:50
ARMO demontează „mitul prăbușirii” traficului cargo: taxarea coletelor non-UE nu a generat pierderi majore # Lumea Politică
Aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut România ca destinaţie finală în 2025, din care sub 10% au aterizat direct pe teritoriul naţional, în timp ce restul a intrat prin huburi regionale din alte ţări europene, conform ARMO. Precizările ARMO vin în contextul unor informaţii apărute în spaţiul public privind impactul fiscal şi […]
18:40
Fonduri SAFE, direcționate majoritar spre companii din Franța și Germania. Strategiile pentru industria românească de armament. # Lumea Politică
Programul SAFE al României, destinat achizițiilor militare, va canaliza o mare parte a fondurilor către companii din Franța și Germania. Aurel Cazacu, expert în industria de apărare, sugerează strategii pentru revitalizarea producției autohtone. Guvernul României a anunțat un plan de achiziții militare pentru MApN, în valoare de aproximativ 9,53 miliarde de euro. Acest plan, parte […]
16:50
Ce a negociat premierul Bolojan cu primarii. Întâlnirea de la Palatul Victoria s-a încheiat # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a întâlnit astăzi o delegație de primari pentru a discuta despre bugetul pe 2026. Nemulțumirile față de planurile de reformă și tăieri au fost în centrul discuțiilor. Întâlnirea vine într-un context de presiuni sporite din teritoriu. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu primari din întreaga țară pentru a discuta despre bugetul […]
16:50
Asociația Declic a acuzat-o pe ministra Mediului, Oana Buzoianu, de abuz. APM Hunedoara a emis un aviz pentru proiectul minier Certej fără o licență valabilă. ONG-ul cere explicații publice și acțiuni imediate. Asociația Declic, alături de rețeaua Mining Watch România, a lansat acuzații grave la adresa ministrei Mediului, Oana Buzoianu. Aceasta este acuzată de abuz […]
16:50
Ministrul Muncii, atac indirect la colegii din coaliție: „Iată realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap” # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, critică interpretările greșite privind beneficiile sociale și susține necesitatea creșterii indemnizațiilor pentru copiii cu handicap. El anunță un Pachet de Solidaritate destinat categoriilor vulnerabile, pe care PSD îl va propune coaliției de guvernare. Ministrul Florin Manole a adresat critici celor care asociază beneficiile sociale cu lipsa dorinței de muncă, subliniind că […]
16:40
Dezvăluiri din vizita lui Epstein în România: cum disimula magnatul plățile către tinere românce și pictorul plătit cu 90.000 de dolari # Lumea Politică
Documente din dosarul Epstein indică o posibilă vizită a magnatului în România în 2012. Corespondența sugerează că Jeffrey Epstein ar fi folosit intermediari locali pentru a contacta tinere românce. Numele artistului Ion Nicola apare frecvent în arhiva desecretizată. Peste 3,5 milioane de pagini din dosarul Jeffrey Epstein au fost publicate de Departamentul de Stat al […]
16:30
Senator AUR: ”Pentru prima dată după criza din 2008-2013, România are o rată a șomajului mai mare decât Italia” # Lumea Politică
Liderul AUR din Senat, Petrișor Peiu, susține că România a intrat în recesiune, citând creșterea șomajului și scăderea sectorului serviciilor. El critică măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, subliniind probleme economice majore. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, avertizează că România se confruntă cu recesiune economică. Acesta menționează că „semnele” arată o contracție economică la finalul […]
16:30
PSD cere implementarea pachetului social în 2026, avertizând că nu acceptă lipsa sprijinului pentru românii vulnerabili. Premierul Ilie Bolojan răspunde criticilor din coaliție și nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar. PSD a transmis un mesaj clar premierului Ilie Bolojan, subliniind că pachetul social pentru 2026 este esențial. Adrian Câciu a subliniat pe Facebook că sprijinul […]
16:30
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care prevede că prima zi de concediu medical nu este plătită # Lumea Politică
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională privind OUG nr. 91/2025, care reduce indemnizațiile de concediu medical cu o zi. Plângerea subliniază încălcarea drepturilor la protecție socială și ocrotirea sănătății, garantate de Constituție. Avocatul Poporului a transmis sesizarea către CCR marți, 3 februarie. Aceasta vizează articolele din OUG nr. 91/2025 care afectează concediile medicale eliberate între […]
16:20
Soluția Ciucu pentru căldură în apartamente – în vigoare, în cel mai bun caz, abia de Paște # Lumea Politică
Proiectul anunțat de Ciprian Ciucu și Primăria București privind instalarea de minicentrale termice stagnează. Punctele termice nu sunt stabilite, avizele sunt expirate, iar implementarea nu va avea loc prea curând. Primăria Municipiului București, prin Ciprian Ciucu, a promis o soluție pentru căldura insuficientă din Capitală: instalarea unor minicentrale termice. Totuși, aceste măsuri nu vor fi […]
14:00
Facturile la gaze în România vor crește semnificativ. Românii, puși în situația să aleagă între confort și supraviețuire financiară # Lumea Politică
Românii se confruntă cu dilema încălzirii, având de ales între confort și supraviețuire financiară. Facturile la gaze ar putea crește cu până la 30% în ianuarie 2026, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. România se află din nou în fața unei ierni dificile, unde frigul devine un cost vizibil în facturi. Expertul în energie, […]
12:40
Călin Georgescu cere întoarcerea la adevăr și demnitate: „oamenii mint și le place să fie mințiți” # Lumea Politică
Călin Georgescu a fost prezent la Judecătoria Sectorului 1 pentru un nou termen în dosarul său. El așteaptă decizia asupra prelungirii controlului judiciar. A lansat critici dure la adresa sistemului de justiție. Călin Georgescu s-a prezentat marți la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut loc un nou termen în dosarul său. În ziua precedentă, instanța […]
11:40
Gheorghe Piperea face o predicție neagră pentru Bolojan: „Aproape 100% până la final de februarie pleacă” # Lumea Politică
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a avertizat că premierul Ilie Bolojan ar putea părăsi funcția până la sfârșitul lunii februarie. Declarația vine după ce liderul AUR, George Simion, a anunțat schimbări majore în martie și aprilie. Piperea a subliniat că înlocuirea lui Bolojan ar putea crea dificultăți politice. Europarlamentarul Gheorghe Piperea a declarat că premierul Ilie Bolojan […]
11:40
Război total în PNL, stenograme incendiare: Ciocnire directă între Ilie Bolojan-Adrian Veștea. Alina Gorghiu: ‘Oricum suntem un partid de misogini și …i’ # Lumea Politică
Ședința Biroului Politic Național al PNL, desfășurată la Vila Lac, a scos la iveală tensiuni majore în partid. Ilie Bolojan a propus schimbarea conducerilor unor filiale cu rezultate slabe la alegeri, dar propunerea a fost respinsă. Totuși, Bolojan a primit un vot de încredere pentru a rămâne lider. Stenogramele ședinței de la Vila Lac au […]
11:40
Tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai ar fi cheltuit pe droguri aproape 700.000 de euro. Vlad Pascu ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur # Lumea Politică
Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul tragic din 2 Mai, este acuzat acum că ar fi furat cinci kilograme de aur de la tatăl său. Metalul prețios, în valoare de aproximativ 700.000 de euro, ar fi fost folosit pentru a finanța consumul de droguri. Vlad Pascu, tânărul implicat în accidentul mortal […]
11:40
Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde” # Lumea Politică
Donald Trump a emis un avertisment către Europa, subliniind problemele majore legate de imigrație și energie. Președintele a explicat de ce SUA va oferi un sprijin limitat în apărare, în cadrul noii Strategii. Donald Trump a declarat că Europa trebuie să „fie foarte precaută” din cauza provocărilor legate de imigrație și energie. Avertismentul său a […]
11:40
Trump evocă „vești bune” despre oprirea războiului dintre Ucraina și Rusia. „Spun asta pentru prima dată” # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a sugerat progrese în eforturile de a încheia conflictul din Ucraina, declanșat de invazia Rusiei. Discuții trilaterale mediate de SUA sunt programate să înceapă miercuri la Abu Dhabi, conform Kremlinului. Donald Trump a sugerat că administrația sa ar putea aduce vești pozitive cu privire la eforturile diplomatice de a pune capăt războiului […]
10:30
Iuliia Mendel acuză ritualuri magice în politica ucraineană. Ermak, în centrul atenției # Lumea Politică
Iuliia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Ucrainei, a făcut dezvăluiri șocante despre Andrii Ermak, fostul șef al Biroului Președintelui. Ea susține că Ermak practica ritualuri magice și aducea vrăjitori din străinătate. Declarațiile ei aduc în prim-plan un subiect controversat în politica ucraineană. Iuliia Mendel a declarat public că Andrii Ermak, fostul șef al […]
10:20
Pensionarii din București riscă să piardă gratuitatea la transport. Decizia, blocată de lipsa unei majorități clare. # Lumea Politică
Primarul general Ciprian Ciucu propune eliminarea gratuității la transportul public pentru pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei. Inițiativa, aflată în analiză, este afectată de lipsa unei majorități în Consiliul General. Problemele bugetare ale Primăriei Capitalei determină nevoia de reduceri de cheltuieli. Zeci de mii de pensionari din București ar putea pierde gratuitatea la […]
10:00
Escrocherie de milioane de dolari: Femeie de afaceri, înșelată de un fals prinț. Ancheta dezvăluie detalii șocante # Lumea Politică
O femeie de afaceri din România a fost păcălită să investească peste 2,5 milioane de dolari într-o schemă elaborată, orchestrată de un escroc nigerian. Acesta s-a dat drept prințul moștenitor al Dubaiului, promițând o colaborare umanitară fictivă. O anchetă realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a dezvăluit cum o rețea condusă de […]
09:40
ICCJ respinge contestația ANABI în dosarul „diamantelor”. Tudorache, pedeapsă redusă și suspendată # Lumea Politică
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestația ANABI în dosarul „diamantelor”, legat de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache. Sentința rămâne neschimbată, cu o pedeapsă redusă și suspendată. Decizia pune punct unui caz mediatizat pentru sumele mari implicate. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația Agenției Naționale de Administrare […]
09:00
Ilie Bolojan neagă zvonurile despre ceasul său. Premierul arată dovada jurnaliștilor. # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a respins categoric speculațiile privind un ceas de lux pe care l-ar purta, în valoare de 200.000 de euro. Într-o declarație făcută pe holurile Parlamentului, Bolojan a dorit să clarifice situația și a arătat ceasul său real jurnaliștilor. Premierul Ilie Bolojan s-a declarat deranjat de zvonurile care circulă în spațiul public despre […]
08:20
Ilie Bolojan a reușit să blocheze un puci intern în PNL, dar se confruntă cu cerințele PSD pentru ajutoare sociale. Reformele sale de administrație sunt în pericol, iar viitorul său politic depinde de susținerea partidului și de negocierile cu social-democrații. Ilie Bolojan a intervenit personal în Parlament pentru a opri o mișcare internă din PNL, […]
08:20
Se încheie epoca apei la 15 lei pe Aeroportul Otopeni. Călătorii au acces gratuit la apă potabilă # Lumea Politică
Începând de luni, pasagerii Aeroportului „Henri Coandă” din București au acces la apă potabilă direct de la robinet. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că, pe lângă alimentarea directă, vor fi instalate stații speciale de apă în terminale. Apa de la robinet din Aeroportul „Henri Coandă” este din nou potabilă. Directorul general al CNAB, […]
08:20
Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac virulent asupra liderului PNL, Ilie Bolojan, înaintea unei ședințe cruciale a partidului. Disputa internă din PNL se intensifică, pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate ale guvernului. Rareș Bogdan, fost lider PNL, a criticat dur conducerea partidului înaintea ședinței de la Vila Lac. El a comparat actuala […]
08:10
Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. Acuzațiile de abuz în serviciu și fals intelectual, formulate de DNA, au fost respinse, instanța considerând că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea lui Florian Bodog și a […]
08:10
Avertisment oficial: SMS-urile legate de plata rovinietei sunt o capcană periculoasă # Lumea Politică
CNAIR avertizează șoferii asupra unei noi tentative de fraudă legate de plata rovinietei. Mesaje false care solicită plata urgentă a unei taxe inexistente amenință cu confiscarea vehiculului. Conducătorii auto sunt sfătuiți să fie vigilenți în fața unor noi escrocherii care circulă online. CNAIR a emis un avertisment privind mesaje înșelătoare care cer plata unei taxe […]
07:40
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru replica „m-a sunat Lia”, vrea să se pensioneze la 51 de ani # Lumea Politică
Ionela Tudor, cunoscută pentru replicile din timpul unei conferințe de presă, a depus o cerere de pensionare la CSM. În prezent, ea ocupă funcția de șefă a Secției a X-a contencios administrativ și fiscal la Curtea de Apel București. Solicitarea va fi discutată la începutul lunii februarie. Judecătoarea Ionela Tudor, în vârstă de 51 de […]
06:00
Daniel Băluță critică guvernarea lui Bolojan. Acuzații de ignorare a celor vulnerabili # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că guvernarea sa se concentrează doar pe tăieri bugetare și nu protejează persoanele vulnerabile. Băluță a subliniat că PSD nu poate susține o astfel de abordare și a prezentat un pachet de relansare economică propus de social-democrați. Daniel Băluță a […]
05:10
03:40
2 februarie 2026
17:10
Revoltă deschisă în PNL – Bolojan se roagă de propriii parlamentari să nu-i mazilească oamenii # Lumea Politică
Ședința tensionată a PNL dezvăluie nemulțumiri interne față de premierul Ilie Bolojan. Acesta este acuzat că slăbește unitatea partidului prin numiri controversate, în timp ce unii membri cer schimbări esențiale în structurile parlamentare. Ședința grupurilor parlamentare reunite ale PNL, desfășurată luni la începutul sesiunii parlamentare de primăvară, a scos la iveală tensiuni majore. Conform unor […]
17:10
Județele cu cele mai mari și mici pensii medii. Anul 2026 ar putea aduce vești bune pentru pensionari # Lumea Politică
Guvernul României ar putea oferi ajutoare financiare pensionarilor începând cu 2026. În prezent, harta pensiilor arată diferențe mari între județe, cu pensii medii variind semnificativ. La sfârșitul anului 2025, România avea 4.699.559 de pensionari, cu o valoare totală a pensiilor plătite de peste 13 miliarde de lei lunar. Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) […]
