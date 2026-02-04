Viorica Dăncilă îl pune la pământ pe Bolojan: S-a dus în vizită să ajute economia Germaniei, nu pe cea a României
Lumea Politică, 4 februarie 2026 16:50
Fostul premier Viorica Dăncilă a lansat acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan, într-o emisiune TV, criticând vizita sa în Germania și negocierile privind programul SAFE. Dăncilă susține că Bolojan nu apără interesele României, ci ajută economia germană prin achiziții de armament. Viorica Dăncilă a criticat deschis politica premierului Ilie Bolojan în cadrul emisiunii “Ai […]
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 5 minute
17:10
Rusia propune un plan pentru reluarea relațiilor cu SUA. Tocmai Macron pregătește dialogul cu Putin # Lumea Politică
Rusia a transmis Statelor Unite un set de propuneri pentru restabilirea relațiilor bilaterale. Între timp, Emmanuel Macron planifică reluarea dialogului cu Vladimir Putin, deși critică atacurile recente ale Rusiei. Ministerul rus de Externe a anunțat că a trimis Washingtonului un pachet de propuneri care să “ajute la eliminarea unor obstacole serioase în calea restabilirii complete […]
Acum 30 minute
16:50
Se încinge serios meciul în PNL: Un senator liberal lovește puternic în Ilie Bolojan. Se testează încrederea premierului în Parlament # Lumea Politică
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc contestă decizia Guvernului de a nu plăti prima zi de concediu medical. Ea a propus un amendament care să scutească pacienții cronici și oncologici de această măsură. Inițiativa sa subliniază tensiunile politice din PNL. Senatoarea Nicoleta Pauliuc a criticat public decizia Guvernului, condus de Ilie Bolojan, de a nu plăti prima […]
16:50
Viorica Dăncilă îl pune la pământ pe Bolojan: S-a dus în vizită să ajute economia Germaniei, nu pe cea a României # Lumea Politică
Fostul premier Viorica Dăncilă a lansat acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan, într-o emisiune TV, criticând vizita sa în Germania și negocierile privind programul SAFE. Dăncilă susține că Bolojan nu apără interesele României, ci ajută economia germană prin achiziții de armament. Viorica Dăncilă a criticat deschis politica premierului Ilie Bolojan în cadrul emisiunii “Ai […]
16:50
Claudiu Târziu anunță depunerea în Parlament a unui proiect de lege pentru abrogarea „Legii Vexler” # Lumea Politică
Claudiu Târziu a anunțat marți, în Parlament, depunerea unui proiect de lege pentru abrogarea Legii 241/2025, cunoscută ca „Legea Vexler”. Târziu acuză că aceasta ar ataca libertatea de exprimare și identitatea culturală a României, creând un climat de cenzură. Claudiu Târziu, liderul ACT, a susținut că Legea Vexler încalcă principiile constituționale și limitează drepturi fundamentale. […]
Acum o oră
16:40
Tchibo, unul dintre cei mai mari comercianți de cafea din Germania, va majora prețurile începând cu 16 februarie 2026. Creșterea vine pe fondul costurilor tot mai mari de aprovizionare și al tensiunilor de pe piața materiilor prime. Decizia de scumpire a cafelei preferate de români a fost anunțată de Tchibo, care va crește prețurile cu […]
16:40
Premierul Bolojan discută cu primarii despre spitale. Reforma administrativă, în prim-plan # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu primarii de municipii care gestionează spitale, discutând despre clasificarea acestora și reforma administrativă. Dialogul s-a concentrat pe criteriile de finanțare și eficientizarea administrației locale. Marți, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință cu primarii municipiilor ce au spitale municipale de urgență sub administrare. Scopul […]
16:40
George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate” # Lumea Politică
Raportul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a generat reacții intense în România. George Simion, liderul AUR, a criticat autoritățile române pentru presupusa lipsă de transparență privind anularea alegerilor din 2024. El solicită alegeri parlamentare anticipate. George Simion, liderul AUR, a reacționat puternic miercuri la raportul Comisiei Juridice din Congresul SUA, care sugerează că autoritățile române […]
16:40
Ce i-a spus Ilie Bolojan lui Kelemen Hunor despre scăderea impozitelor: premierul cere timp pentru o decizie # Lumea Politică
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Hunor susține că măsura ar corecta creșterile exagerate și ar demonstra responsabilitate politică. Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anunțat că a avut discuții cu premierul Ilie Bolojan privind reducerea impozitelor locale. Hunor a propus ca autoritățile locale […]
16:20
Gheorghe Piperea îl atacă pe Nicușor Dan, după raportul SUA privind alegerile din România: Așa ceva se lasă cu demiteri și pușcărie # Lumea Politică
Europarlamentarul Gheorghe Piperea susține că Nicușor Dan a devenit președintele României cu ajutorul serviciilor secrete și al CSAT, care ar fi anulat alegerile din 2024. Piperea face referire la un raport american care acuză Comisia Europeană de interferențe în alegerile anulate. Subiectul anulării alegerilor din noiembrie 2024 continuă să provoace controverse. Piperea susține că Nicușor […]
16:20
Nicușor Dan contrazice raportul SUA despre anularea alegerilor: „Nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice!” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a declarat că raportul Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA despre anularea alegerilor din România este „strict contextual” și face parte dintr-o dezbatere mai amplă despre libertatea de exprimare. Dan a subliniat că referirile la alegerile prezidențiale din 2024 sunt doar descriptive, reflectând parțial răspunsul TikTok. Platforma a raportat că a […]
16:20
Daniel Breaz, rectorul Universității din Alba Iulia și fost ministru al Educației, ar putea prelua din nou portofoliul Educației. Deși susținut de Ilie Bolojan, numele său a stârnit controverse în PNL. Daniel Breaz a declarat la Antena 3 CNN că nu a avut discuții oficiale despre preluarea postului de ministru al Educației. El a aflat […]
Acum 2 ore
16:10
Ajutorul pentru consumatorii vulnerabili, criticat de experți. Dumitru Chisăliță: „Exercițiu de imagine” # Lumea Politică
Un nou mecanism de sprijin financiar pentru consumatorii cu venituri sub 2.500 de lei este în discuție, dar experții avertizează că ar putea fi o măsură populistă. Dumitru Chisăliță, expert în energie, critică inițiativa și propune ajustarea legii existente pentru consumatorii vulnerabili. Consumatorii care câștigă sub 2.500 de lei ar putea primi un ajutor de […]
Acum 6 ore
13:00
Kelemen Hunor cere reformarea serviciilor secrete – presiune pe Nicușor Dan: ‘Nu se poate. Dacă stăm așa, nu rezolvăm nimic’ # Lumea Politică
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, trage un semnal de alarmă asupra lipsei controlului civil în serviciile de informații din România. Într-un interviu la Digi24, el a subliniat că reforma acestor instituții necesită o abordare pe termen lung. Kelemen Hunor a declarat că România nu dispune momentan de un control civil efectiv asupra serviciilor de informații, iar […]
13:00
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu primarii municipiilor care administrează spitale municipale de urgență. Discuțiile s-au axat pe clasificarea acestor spitale și pe reforma administrativă. Primarii au adus în atenție probleme și soluții pentru eficientizarea administrației locale. Premierul Ilie Bolojan a convocat primarii de municipii la Palatul Victoria pentru a discuta despre clasificarea […]
13:00
Trump vrea ca americanii să „treacă mai departe” de dosarele Epstein. „Nu a ieşit la iveală nimic despre mine” # Lumea Politică
Donald Trump a declarat recent că americanii ar trebui să nu se concentreze pe noile dezvăluiri din dosarele Epstein. Aceste comentarii vin după ce Departamentul Justiției a pus la dispoziție milioane de documente legate de controversatul miliardar. Departamentul Justiției a făcut publice aproximativ trei milioane de documente noi despre Jeffrey Epstein, inclusiv 180.000 de imagini […]
13:00
PepsiCo a decis să reducă prețurile la produsele Lay’s și Doritos cu până la 15%, reacționând la nemulțumirile consumatorilor față de scumpiri. Compania a anunțat măsura în contextul unei presiuni crescute din partea clienților și a pieței. PepsiCo a anunțat că va reduce prețurile la Lay’s și Doritos cu până la 15%, conform Reuters. Decizia […]
12:50
Fostul ministru de Finanțe, Florin Cîțu, a criticat măsura creșterii TVA la 21%, declarând că nu a adus beneficii bugetare. Cîțu propune revenirea la TVA de 19% și va discuta subiectul într-o emisiune la Gândul. Florin Cîțu a declarat pe Facebook că „experimentul „TVA 21%” a eșuat” și susține că este timpul să revenim la […]
12:50
Premierul unui puternic stat din UE, făcut „tiran” și „trădător” de Elon Musk. Bogătașul planetei a răbufnit # Lumea Politică
Elon Musk a lansat o critică vehementă la adresa premierului spaniol Pedro Sanchez, numindu-l „un tiran și un trădător”. Acuzațiile vin după ce Sanchez a anunțat interzicerea accesului minorilor sub 16 ani la rețelele sociale și măsuri împotriva conținutului ilegal. Elon Musk, proprietarul rețelei X, l-a atacat pe premierul Spaniei, Pedro Sanchez, într-o postare pe […]
Acum 12 ore
09:10
Dragoș Pîslaru sare în ajutorul premierului în scandalul ceasului. „Ilie Bolojan, poți mai mult” # Lumea Politică
Ministrul Dragoș Pîslaru a postat o fotografie ironică pe rețelele sociale pentru a-l apăra pe premierul Ilie Bolojan în „scandalul ceasului”. Bolojan a clarificat că ceasul său este un Timex, nu un Patek Philippe. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a intervenit în apărarea premierului Ilie Bolojan, implicat în controversa legată de ceasul pe care îl […]
08:50
Kelemen Hunor, atac la Bolojan pentru revizuirea taxelor locale. „Dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea” # Lumea Politică
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, solicită premierului Ilie Bolojan să revină asupra majorărilor recente ale taxelor locale. El propune reduceri de până la 50% pentru persoanele vulnerabile. Între timp, nemulțumirea populației s-a transformat în proteste masive în mai multe orașe din Harghita. Kelemen Hunor a anunțat că va cere premierului Bolojan să reevalueze majorările taxelor locale. […]
08:50
Eliminarea plafonului de deductibilitate în România, avantajul multinaționalelor. Este a doua măsură favorabilă după reducerea taxei pe cifra de afaceri # Lumea Politică
Guvernul României a eliminat plafonul de deductibilitate de 1% pentru cheltuielile între firmele afiliate nerezidente, stârnind un val de critici. Decizia este văzută ca un avantaj pentru multinaționale, într-un context fiscal deja dificil pentru companiile locale. Specialiști și antreprenori își exprimă îngrijorările privind impactul acestei măsuri. Guvernul României a adoptat recent o ordonanță prin care […]
08:30
George Simion cheamă românii la protest. Multinaționalele, favorizate de Bolojan ca să-și exporte profiturile # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, îndeamnă cetățenii să protesteze pe 12 februarie, la ora 12:00, în mai multe localități din țară. El critică autoritățile pentru cenzură, anularea alegerilor și măsuri fiscale care ar favoriza multinaționalele. George Simion a lansat un apel către români să participe la un protest pe 12 februarie, la ora 12:00, în diverse […]
08:10
Un raport al Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA dezvăluie implicarea Comisiei Europene în alegeri din mai multe state, inclusiv România. Documentul susține că Bruxelles-ul a exercitat presiuni asupra platformelor online și a cenzurat conținut politic. Un document oficial publicat pe 3 februarie 2026 de Comitetul pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA acuză Comisia […]
07:50
Florin Cîțu cere revenirea TVA la 19%. Oamenii plătesc „plătesc „taxa pe lăcomia statului” la fiecare bon fiscal” # Lumea Politică
Florin Cîțu, fost ministru al Finanțelor, a criticat pe Facebook creșterea TVA la 21%, afirmând că măsura a eșuat. Cîțu propune revenirea la 19% începând cu 1 iulie 2026, subliniind impactul negativ asupra economiei și consumului. Florin Cîțu a postat pe Facebook un mesaj prin care critică majorarea TVA la 21%. El consideră că această […]
07:30
SUA contraatacă amenințarea iraniană lângă portavionul Abraham Lincoln. Tensiuni crescute în Marea Arabiei # Lumea Politică
Armata americană a doborât o dronă iraniană care se apropia periculos de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei. Incidentul a avut loc în contextul unor negocieri tensionate între Iran și SUA. Președintele Donald Trump a lansat avertismente dure. O dronă iraniană de tip Shahed-139 a fost doborâtă marți de un avion de vânătoare american F-35. […]
07:10
William “Bill” Stevenson, fostul soț al Primei Doamne Jill Biden, a fost acuzat de crimă de gradul întâi după moartea soției sale, Linda Stevenson, în Delaware. Incidentul a fost semnalat ca o dispută domestică, iar Stevenson se află în arest. William “Bill” Stevenson, în vârstă de 77 de ani, a fost reținut și acuzat pentru […]
06:50
Ministrul Apărării, anunț despre automatizarea birocrației. 240 de procese în vizorul reformei # Lumea Politică
Radu Miruță, ministrul Apărării și fost ministru al Economiei, a anunțat marți seară un avans semnificativ în proiectul de automatizare a proceselor birocratice din instituțiile statului. 240 de procese au fost alese pentru a fi automatizate în această primăvară. Ministrul a subliniat importanța eficienței și a economiei de timp în administrația publică. Radu Miruță a […]
06:30
Episcopul de Iași, anchetat pentru tăinuirea unui abuz sexual. Preotul agresor, eliberat condiționat # Lumea Politică
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, se află sub anchetă penală pentru că nu a raportat un abuz sexual asupra unei fete de 13 ani. Preotul Augustin Benchea, condamnat pentru agresiune, a fost eliberat condiționat, decizie contestată de procurori. Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a declanșat o anchetă împotriva episcopului Iosif Păuleț, suspectat de […]
Acum 24 ore
00:00
Bill și Hillary Clinton se pregătesc de audieri în ancheta Epstein după ce erau gata să fie acuzați de sfidare a Congresului # Lumea Politică
Bill și Hillary Clinton vor depune mărturie în cadrul unei comisii a Congresului SUA, după luni de refuzuri și negocieri. Decizia vine în contextul unei posibile acuzații de sfidare a Congresului. Fostul președinte Bill Clinton și soția sa, Hillary, au fost de acord să se prezinte în fața unei comisii de anchetă a Congresului Statelor […]
3 februarie 2026
23:10
Scandal nuclear în China: Silozuri cu rachete pline de apă. Xi Jinping epurează conducerea militară # Lumea Politică
În vestul Chinei, silozurile de rachete nucleare au fost dezvăluite ca fiind defectuoase, conținând apă în loc de combustibil. Acest scandal a dus la eliminarea conducerii Forțelor Rachetelor de către Xi Jinping, în cadrul unei campanii de combatere a corupției militare. Silozurile de rachete din vestul Chinei, menite să fie activate rapid pentru a lansa […]
22:30
Planul lui Zelenski pentru viitor, dacă se oprește războiul și primește garanții de securitate. „Răspuns în 24 de ore” # Lumea Politică
Ucraina și partenerii săi occidentali au stabilit un plan de răspuns militar la orice încălcare a unui viitor armistițiu de către Rusia. Președintele Zelenski salută recenta dezescaladare, subliniind importanța acesteia în negocierile de pace. Ucraina a ajuns la un acord cu partenerii occidentali privind un răspuns militar coordonat în cazul în care Rusia ar încălca […]
21:40
Claudiu Năsui, despre politica fiscală „prin manipulare” a guvernului Bolojan. Acuză alocarea de fonduri pentru „firmele de partid” # Lumea Politică
Claudiu Năsui, fost ministru din partea USR, lansează un atac virulent la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan. El acuză executivul că perpetuează un „ciclu distructiv” de creștere a taxelor și cheltuielilor. Năsui susține că guvernul folosește manipularea pentru a justifica aceste măsuri. Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, critică vehement actuala guvernare, acuzând-o că […]
21:00
Bugetul de stat pe 2026 ar putea fi adoptat abia în primăvară, conform unor surse politice. Întârzierea ar putea afecta cheltuielile locale și execuția bugetară, fiind folosită ca mecanism de reducere a deficitului. Legea finanțelor publice cere adoptarea bugetului de stat înainte de 31 decembrie. Totuși, Guvernul Bolojan ar putea împinge termenul mult mai departe […]
20:10
Donald Trump escaladează conflictul cu Universitatea Harvard, cerând daune de un miliard de dolari și acuzând instituția de antisemitism și părtinire. Anunțul a fost făcut pe Truth Social, în contextul unei dispute care durează de aproape un an. Donald Trump a anunțat luni, 2 februarie, pe platforma Truth Social, că administrația sa solicită daune de […]
19:30
Rusia se confruntă cu un decalaj semnificativ în dezvoltarea inteligenței artificiale, fiind depășită de țări mai mici din cauza neîncrederii lui Vladimir Putin în tehnologie. Controlul strict al Kremlinului asupra internetului și aversiunea față de inovația digitală contribuie la această situație. Rusia este semnificativ în urmă pe scena globală a inteligenței artificiale, în mare parte […]
18:50
Ministerul Finanțelor: Taxa Temu nu a dus la pierderi fiscale sau relocări de zboruri cargo. Este un fake news # Lumea Politică
Ministerul Finanțelor atrage atenția că în spațiul public circulă fake news și dezinformări în legătură cu taxa pe colete extracomunitare, așa-numita “taxă Temu și Shein”. Zvonurile despre pierderi fiscale sau relocări ale zborurilor cargo sunt considerate nefondate, nefiind susținute de date oficiale, transmite ministerul într-un comunicat de presă. Ministerul Finanțelor atrage atenția asupra dezinformărilor legate […]
18:50
ARMO demontează „mitul prăbușirii” traficului cargo: taxarea coletelor non-UE nu a generat pierderi majore # Lumea Politică
Aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut România ca destinaţie finală în 2025, din care sub 10% au aterizat direct pe teritoriul naţional, în timp ce restul a intrat prin huburi regionale din alte ţări europene, conform ARMO. Precizările ARMO vin în contextul unor informaţii apărute în spaţiul public privind impactul fiscal şi […]
18:40
Fonduri SAFE, direcționate majoritar spre companii din Franța și Germania. Strategiile pentru industria românească de armament. # Lumea Politică
Programul SAFE al României, destinat achizițiilor militare, va canaliza o mare parte a fondurilor către companii din Franța și Germania. Aurel Cazacu, expert în industria de apărare, sugerează strategii pentru revitalizarea producției autohtone. Guvernul României a anunțat un plan de achiziții militare pentru MApN, în valoare de aproximativ 9,53 miliarde de euro. Acest plan, parte […]
Ieri
16:50
Ce a negociat premierul Bolojan cu primarii. Întâlnirea de la Palatul Victoria s-a încheiat # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a întâlnit astăzi o delegație de primari pentru a discuta despre bugetul pe 2026. Nemulțumirile față de planurile de reformă și tăieri au fost în centrul discuțiilor. Întâlnirea vine într-un context de presiuni sporite din teritoriu. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu primari din întreaga țară pentru a discuta despre bugetul […]
16:50
Asociația Declic a acuzat-o pe ministra Mediului, Oana Buzoianu, de abuz. APM Hunedoara a emis un aviz pentru proiectul minier Certej fără o licență valabilă. ONG-ul cere explicații publice și acțiuni imediate. Asociația Declic, alături de rețeaua Mining Watch România, a lansat acuzații grave la adresa ministrei Mediului, Oana Buzoianu. Aceasta este acuzată de abuz […]
16:50
Ministrul Muncii, atac indirect la colegii din coaliție: „Iată realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap” # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, critică interpretările greșite privind beneficiile sociale și susține necesitatea creșterii indemnizațiilor pentru copiii cu handicap. El anunță un Pachet de Solidaritate destinat categoriilor vulnerabile, pe care PSD îl va propune coaliției de guvernare. Ministrul Florin Manole a adresat critici celor care asociază beneficiile sociale cu lipsa dorinței de muncă, subliniind că […]
16:40
Dezvăluiri din vizita lui Epstein în România: cum disimula magnatul plățile către tinere românce și pictorul plătit cu 90.000 de dolari # Lumea Politică
Documente din dosarul Epstein indică o posibilă vizită a magnatului în România în 2012. Corespondența sugerează că Jeffrey Epstein ar fi folosit intermediari locali pentru a contacta tinere românce. Numele artistului Ion Nicola apare frecvent în arhiva desecretizată. Peste 3,5 milioane de pagini din dosarul Jeffrey Epstein au fost publicate de Departamentul de Stat al […]
16:30
Senator AUR: ”Pentru prima dată după criza din 2008-2013, România are o rată a șomajului mai mare decât Italia” # Lumea Politică
Liderul AUR din Senat, Petrișor Peiu, susține că România a intrat în recesiune, citând creșterea șomajului și scăderea sectorului serviciilor. El critică măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, subliniind probleme economice majore. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, avertizează că România se confruntă cu recesiune economică. Acesta menționează că „semnele” arată o contracție economică la finalul […]
16:30
PSD cere implementarea pachetului social în 2026, avertizând că nu acceptă lipsa sprijinului pentru românii vulnerabili. Premierul Ilie Bolojan răspunde criticilor din coaliție și nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar. PSD a transmis un mesaj clar premierului Ilie Bolojan, subliniind că pachetul social pentru 2026 este esențial. Adrian Câciu a subliniat pe Facebook că sprijinul […]
16:30
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care prevede că prima zi de concediu medical nu este plătită # Lumea Politică
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională privind OUG nr. 91/2025, care reduce indemnizațiile de concediu medical cu o zi. Plângerea subliniază încălcarea drepturilor la protecție socială și ocrotirea sănătății, garantate de Constituție. Avocatul Poporului a transmis sesizarea către CCR marți, 3 februarie. Aceasta vizează articolele din OUG nr. 91/2025 care afectează concediile medicale eliberate între […]
16:20
Soluția Ciucu pentru căldură în apartamente – în vigoare, în cel mai bun caz, abia de Paște # Lumea Politică
Proiectul anunțat de Ciprian Ciucu și Primăria București privind instalarea de minicentrale termice stagnează. Punctele termice nu sunt stabilite, avizele sunt expirate, iar implementarea nu va avea loc prea curând. Primăria Municipiului București, prin Ciprian Ciucu, a promis o soluție pentru căldura insuficientă din Capitală: instalarea unor minicentrale termice. Totuși, aceste măsuri nu vor fi […]
14:00
Facturile la gaze în România vor crește semnificativ. Românii, puși în situația să aleagă între confort și supraviețuire financiară # Lumea Politică
Românii se confruntă cu dilema încălzirii, având de ales între confort și supraviețuire financiară. Facturile la gaze ar putea crește cu până la 30% în ianuarie 2026, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. România se află din nou în fața unei ierni dificile, unde frigul devine un cost vizibil în facturi. Expertul în energie, […]
12:40
Călin Georgescu cere întoarcerea la adevăr și demnitate: „oamenii mint și le place să fie mințiți” # Lumea Politică
Călin Georgescu a fost prezent la Judecătoria Sectorului 1 pentru un nou termen în dosarul său. El așteaptă decizia asupra prelungirii controlului judiciar. A lansat critici dure la adresa sistemului de justiție. Călin Georgescu s-a prezentat marți la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut loc un nou termen în dosarul său. În ziua precedentă, instanța […]
11:40
Gheorghe Piperea face o predicție neagră pentru Bolojan: „Aproape 100% până la final de februarie pleacă” # Lumea Politică
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a avertizat că premierul Ilie Bolojan ar putea părăsi funcția până la sfârșitul lunii februarie. Declarația vine după ce liderul AUR, George Simion, a anunțat schimbări majore în martie și aprilie. Piperea a subliniat că înlocuirea lui Bolojan ar putea crea dificultăți politice. Europarlamentarul Gheorghe Piperea a declarat că premierul Ilie Bolojan […]
11:40
Război total în PNL, stenograme incendiare: Ciocnire directă între Ilie Bolojan-Adrian Veștea. Alina Gorghiu: ‘Oricum suntem un partid de misogini și …i’ # Lumea Politică
Ședința Biroului Politic Național al PNL, desfășurată la Vila Lac, a scos la iveală tensiuni majore în partid. Ilie Bolojan a propus schimbarea conducerilor unor filiale cu rezultate slabe la alegeri, dar propunerea a fost respinsă. Totuși, Bolojan a primit un vot de încredere pentru a rămâne lider. Stenogramele ședinței de la Vila Lac au […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.