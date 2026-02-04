Se încinge serios meciul în PNL: Un senator liberal lovește puternic în Ilie Bolojan. Se testează încrederea premierului în Parlament

16:20

Proiectul anunțat de Ciprian Ciucu și Primăria București privind instalarea de minicentrale termice stagnează. Punctele termice nu sunt stabilite, avizele sunt expirate, iar implementarea nu va avea loc prea curând. Primăria Municipiului București, prin Ciprian Ciucu, a promis o soluție pentru căldura insuficientă din Capitală: instalarea unor minicentrale termice. Totuși, aceste măsuri nu vor fi […]