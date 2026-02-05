Start-up-ul de voce AI ElevenLabs a atras 500 mil. dolari într-o rundă de serie D, la o evaluare de 11 mld. dolari
Ziarul Financiar, 5 februarie 2026 09:00
ElevenLabs, start-up-ul de origine poloneză specializat în generarea de voce prin inteligenţă artificială, a atras o finanţare de serie D în valoare de 500 de milioane de dolari, potrivit The Wall Street Journal.
• • •
Acum 30 minute
09:15
Deloitte CFO Summit 2026, ediţia a VII-a. Cum va fi anul 2026 în business? Directorii financiari sunt optimişti, însă ei amintesc de prudenţa atât de necesară în vremuri dificile # Ziarul Financiar
Deloitte CFO Summit 2026, ediţia a VII-a. Cum va fi anul 2026 în business? Directorii financiari sunt optimişti, însă ei amintesc de prudenţa atât de necesară în vremuri dificile
09:15
Poate fi anul 2026 mai bun decât 2025? Directorii financiari spun „DA“, însă pentru asta investiţiile trebuie să continue. „Nimeni nu vrea să piardă cotă de piaţă sau oportunităţi doar pentru că trecem printr-o perioadă mai dificilă“ # Ziarul Financiar
Directorii financiari se uită la anul 2026 cu un sentiment de optimism moderat, conştienţi pe de-o parte de contextul economic încă dificil, care aduce o serie de provocări în activitatea companiilor, iar pe de altă parte de oportunităţile care există pe piaţă şi care pot susţine creşterea şi dezvoltarea viitoare a businessului, după cum arată opiniile exprimate de participanţii la cea de-a şaptea ediţie a Deloitte CFO Summit 2026, conferinţa anuală dedicată directorilor financiari, organizată miercuri în parteneriat cu Ziarul Financiar.
09:15
Strategia OMV Petrom, gândită pentru 2022-2030, prevedea investiţii de 11 mld. euro din care 35% erau destinate pentru proiecte de tranziţie energetică. Suma rămâne neschimbată, dar tranziţia energetică mai primeşte 25% din banii de investiţii ai celei mai mari companii din România, 1 mld. euro fiind mutat spre zona convenţională de dezvoltare, adică pe explorare şi producţie # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie din România şi cea mai valoroasă firmă listată la Bursa de Valori Bucureşti, a încheiat 2025 cu venituri din vânzări de 36,6 miliarde de lei, în creştere cu 2%, însă profitul net a coborât la aproximativ 3 mld. lei, minus 27% faţă de anul anterior, după ajustări nete de depreciere de circa 2,2 mld. lei legate de obligaţii de abandonare şi de activele din explorare şi producţie, dar şi pe fondul creşterii impozitării segmentului upstream.
Acum o oră
09:00
08:45
Aeroportul din Bacău a accesat un proiect european de 24,8 mil. lei pentru construirea unui parc fotovoltaic de 1,6 MW # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „George Enescu“ Bacău, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, a accesat un proiect european de 24,8 mil. lei (aproximativ 5 mil. euro), TVA inclus, finanţat din Fondul pentru Modernizare prin Programul cheie 9: Eficienţă energetică în transporturi - reducerea emisiilor de CO2 prin eficienţă energetică şi noi tehnologii în transporturi, ce prevede construirea unui parc fotovoltaic de 1,6 MW.
Acum 2 ore
08:30
08:15
Iulian Anghel, ZF: Suntem deja în februarie şi România nu are un buget pe anul în curs. Cauzele întârzierii şi consecinţele ei # Ziarul Financiar
Sunt mai multe cauze pentru care adoptarea bugetului consolidat întârzie. Sunt patru partide la guvernare. Sunt multe pretenţii de la un buget sărac, obligat să-şi restrângă încă cheltuielile pentru a ajunge la final de an la un deficit de 6% din PIB, de la 7,6% din PIB în 2025. Spaţiul fiscal este aproape inexistent, iar cheltuieli noi pe datorie ar ştrangula economia.
08:00
Bursă. Ce spune George Ciubotaru despre posibilitatea de închidere anticipată. Ordine de 2 mld. lei la IPO Electroalfa, pe fondul suprasubscrierii de peste 3.000% la retail şi al subscrierilor finanţate prin credit şi garanţii bancare # Ziarul Financiar
Oferta publică iniţială prin care Electroalfa, producător român de echipamente pentru distribuţia şi automatizarea energiei electrice, se listează la Bursa de Valori Bucureşti a ajuns în ultimele zile de subscriere cu volume foarte mari pe tranşa de retail, unde investitorii individuali au introdus ordine care depăşesc cu mult pachetul efectiv disponibil.
Acum 4 ore
07:15
Acum 8 ore
02:15
Kinderpedia a ridicat 2,2 milioane de euro într-o nouă rundă de finanţare. Platforma edtech are venituri recurente de 1,7 milioane de euro şi peste 500.000 de utilizatori în 40 de ţări # Ziarul Financiar
Kinderpedia, platforma românească de comunicare şi management pentru şcoli şi grădiniţe, a ridicat 2,2 milioane de euro într-o nouă rundă de finanţare. Runda totală vizează 3,5 milioane de euro şi rămâne deschisă pentru alţi investitori încă aproximativ jumătate de an.
Acum 12 ore
00:30
V-aţi întrebat dacă numărul de telefon este înrolat în RoPay de băncile la care aveţi cont? Dar dacă aveţi conturi la mai multe bănci, ce se întâmplă? Ei bine, numărul nu poate fi asociat decât unui singur cont, aşa că aveţi de ales. Totuşi, puteţi schimba contul oricând # Ziarul Financiar
Plăţile instant au început să devină parte din viaţa de zi cu zi a românilor, iar RoPay, schema care permite transferuri de bani doar cu ajutorul numărului de telefon, câştigă tot mai mult teren la nivel naţional. Fără IBAN-uri lungi, fără erori de tastare şi fără timp pierdut, telefonul mobil se transformă într-un portofel digital.
00:30
Sorin Pâslaru, ZF: Bucureştiul şi marile oraşe, cu un PIB per capita chiar peste sau apropiat de media UE, au misiunea de a deveni pârghia de dezvoltare pentru întreaga ţară, aşa cum a fost Occidentul pentru toată România în anii 2000 # Ziarul Financiar
Toată lumea aşteaptă de două luni bugetul pe 2026, care după toate datele va fi adoptat abia în martie şi va intra în vigoare la 1 aprilie. Cel mai probabil, guvernului îi convine situaţia pentru că pur şi simplu face ajustările de care se vorbeşte prin regula cheltuirii pe luna 1/12 din totalul anului trecut. Dată fiind inflaţia de 10% an la an, aşa a găsit metoda îngheţării de cheltuieli, cel puţin pentru primele două luni nebugetate.
00:30
ZF Agropower. Radu Mărtinescu, fermier din Vrancea: Nu este un moment oportun să începem procesarea, pentru că asta presupune costuri mari. Noi am investit în optimizarea costurilor # Ziarul Financiar
00:15
Bursă. Premieră la OMV Petrom: compania propune pentru 2026 dividende totale de 3,6 mld. lei, mai mari decât profitul din 2025, diferenţa fiind acoperită din rezerve # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti după capitalizare, intenţionează să distribuie în 2026 dividende totale de aproximativ 3,6 miliarde de lei, o sumă care depăşeşte profitul net obţinut în 2025, potrivit propunerii înaintate acţionarilor şi calculelor pe baza numărului de acţiuni aflate în circulaţie.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alexandru Combei, director de investiţii la BRD AM, cel mai mare administrator de fonduri mutuale din România: Creşterile înregistrate de acţiuni au venit pe fondul unor multipli mai ridicaţi pentru companii # Ziarul Financiar
În cadrul ediţiei din 4 februarie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi a fost invitat Alexandru Combei, director de investiţii la BRD Asset Management, care a discutat despre dinamica recentă a pieţei, evaluările principalilor emitenţi, evoluţia industriei fondurilor şi potenţialele riscuri şi oportunităţi de la Bursa de Valori Bucureşti.
00:15
Sorin Maxim, ADR Vest: Francezii de la Aster au câştigat licitaţia pentru fondul de venture capital de 26 mil. euro. Vor fi tichete de până la 4 mil. euro per companie # Ziarul Financiar
Un fond francez de investiţii de capital de risc va gestiona un buget de cel puţin 32 de milioane de euro pentru companii din vestul României, cu tichete de până la 4 milioane de euro per investiţie.
00:15
Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Prima generaţie care transformă în investiţii banii de la bunici şi bursele de merit. Visul unor tineri investitori? „Independenţa financiară, fericirea şi să ajungi să fii mulţumit cu cât ai” # Ziarul Financiar
Generaţia ta vede banii diferit, ca pe un instrument prin care îşi poate construi libertatea. Banii de la bunici, bursele de merit sau primele salarii nu mai înseamnă doar haine, gadgeturi sau ieşiri în oraş, ci primele investiţii, către care se uită acum cu o uşoară părere de rău pentru că nu au început mai devreme.
00:15
00:15
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Daniel Jolţa, producătorul de mobilier Atelier.Lignum: Privim 2026 cu optimism şi entuziasm pentru că avem planuri noi, nu pentru că există o viziune proantreprenorială a guvernului # Ziarul Financiar
Daniel Jolţa, fondatorul producătorului de mobilier Atelier.Lignum, crede că este dificil de anticipat cum va evolua businessul anul acesta, însă pentru a contracara situaţia mai puţin favorabilă businessului de pe plan local anul acesta se va concentra pe creşterea afacerii pe pieţele înternaţionale.
00:15
ZF IT Generation. Investor Watch. Andrei Munteanu, Vest Ventures: Investim până la 100.000 de euro per start-up şi vrem să accelerăm 30 de companii în 2026 # Ziarul Financiar
Vest Ventures, primul fond regional de capital de risc din România, va investi până la 100.000 de euro per start-up în companii de tehnologie din vestul ţării, printr-un program de accelerare de 3 luni şi jumătate, gratuit, cu mentori internaţionali, în schimbul unui pachet minoritar de equity.
00:15
Decizie surprinzătoare: gigantul spaniol Inditex îşi optimizează portofoliul din România. Retailerul de modă închide magazinele Zara şi Stradivarius din mallul Shopping City Timişoara # Ziarul Financiar
Grupul spaniol de modă Inditex, unul dintre cei mai mari jucători din fashion-ul mondial, închide magazinele Zara şi Stradivarius din mallul Shopping City Timişoara, al dezvoltatorului imobiliar NEPI, spun sursele ZF. Retailerul rămâne însă în centrul comercial cu alte două branduri – Pull & Bear şi Bershka. Totodată, are prezenţă în oraş şi în mallul Iulius, unde are toate mărcile.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Brandul local de haine din caşmir şi mătase Laura Hîncu are în plan să deschidă magazine pop-up în Elveţia, Italia şi Marea Britanie. „Sper ca primul să fie în Elveţia în primăvară“ # Ziarul Financiar
Laura Hîncu, designer vestimentar şi proprietara brandului cu acelaşi nume, are în plan să deschidă magazine de tip pop-up în Elveţia, Italia şi Marea Britanie, marcând astfel ieşirea businessului în afara graniţelor. Primul magazin speră să îl deschidă în primăvara acestui an într-o staţiune turistică din Elveţia.
00:15
Ruxandra Mercea, Transylvania College: Au venit mulţi investitori către noi, dar eu vrea ca această şcoală să rămână moştenire pentru generaţia următoare. Nu vreau nici să vând, nici să dezvolt alte şcoli în alte oraşe # Ziarul Financiar
Povestea Transylvania College a început să se scrie odată cu primele credite de la Banca Transilvania şi cu susţinerea primăriei, care a sprijinit proiectul cu terenul, rememorează Ruxandra Mercea, proprietar şi CEO al instituţiei de învăţământ din Cluj-Napoca.
00:15
Mesaj de la cel mai puternic investitor în energia României: Mutăm 1 mld. euro de la tehnologii de tranziţie energetică spre zona de gaze şi explorare şi producţie. „Marea Neagră deţine resurse semnificative şi vrem să le dezvoltăm.“ # Ziarul Financiar
00:15
Liviu Neagu, CEO, Bergerat Monnoyeur: „Autostrăzile nu sunt doar despre viteză. Dacă o autostradă costă un miliard de euro, ea trebuie să genereze investiţii de încă un miliard“ # Ziarul Financiar
România a depăşit 1.400 de kilometri de autostradă şi alţi peste 800 de kilometri sunt în construcţie, dar investiţiile în infrastructură nu îşi ating potenţialul maxim de a genera dezvoltare economică dacă autostrăzile nu vin cu cât mai multe noduri rutiere şi parcuri industriale lângă acestea, susţine Liviu Neagu, managing director al Bergerat Monnoyeur România, liderul pieţei de utilaje de construcţii.
00:15
Şi-au unit iar forţele: Construcţii Erbaşu, Bog’Art şi Concelex, care lucrează şi la spitalul regional din Craiova, din nou împreună pentru extinderea metroului pe M4 # Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, Bog’Art şi Concelex, trei dintre cei mai mari constructori, cu afaceri cumulate de 4,4 mld. lei în 2024, care construiesc spitalul regional din Craiova (alături şi de CON-A), şi-au unit iar forţele şi vor asigura extinderea cu 14 staţii noi de pe magistrala M4, de la Gara de Nord la Gara Progresul.
00:15
O altă surpriză neplăcută pentru salariaţi: anularea primei zile de medical de la plată poate afecta inclusiv pensia. Legea, contestată la CCR # Ziarul Financiar
Măsura guvernului Bolojan prin care prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită va crea un efect în lanţ pentru salariaţi, care vor avea venituri mai mici dacă îşi iau medical pentru o problemă de sănătate, dar le va afecta şi pensia, pentru că se consideră o zi în care nu au contribuit la sistemul de asigurări sociale, spun specialiştii în fiscalitate contactaţi de ZF.
00:15
00:15
Cum vrea Elon Musk să transforme o fantezie SF scumpă în realitate şi să împingă AI în era spaţială folosind cea mai mare companie privată din lume # Ziarul Financiar
Prima explicaţie pentru o megafuziune de 1.250 de miliarde de dolari între o companie de explorări spaţiale şi una de inteligenţă artificială este cea mai logică şi ţine de domeniul SF-ului: construirea de centre de date pe oribita Pământului.
00:15
Liviu Neagu, CEO Bergerat Monnoyeur: „Sunt doi-trei jucători care vor să investească în cariere de agregate în România. Este un semn clar de optimism pentru producţia de materii prime în infrastructură“ # Ziarul Financiar
România a depăşit în 2025 pragul de 1.400 de kilometri de autostradă şi drum expres şi alţi peste 800 km sunt în construcţie, iar ritmul investiţiilor în infrastructura de transport rămâne susţinut pentru următorii ani, însă nu doar drumul de mare viteză contează.
00:15
Meet the speakers. Konstantinos Mavros, CEO al PPC Renewables, participă la ZF Power Summit 2026. Care sunt planurile celui mai mare jucător din energia regenerabilă locală şi ce poate învăţa România de la Grecia pe calea tranziţiei energetice? # Ziarul Financiar
ZF Power Summit, cel mai mare eveniment creat de ZF şi dedicat în întregime segmentului energetic, ajunge anul acesta la cea de-a 15-a ediţie şi devine un tur de forţă al celor mai fierbinţi teme din sector.
00:15
ZF Live. Sorin Maxim, ADR Vest: Francezii de la Aster au câştigat licitaţia pentru fondul de venture capital de 26 de milioane de euro. Vor fi tichete de până la 4 milioane de euro per companie, iar ambiţia este să avem un unicorn până în 2030 # Ziarul Financiar
Un fond francez de investiţii de capital de risc va gestiona un buget de cel puţin 32 de milioane de euro pentru companii din vestul României, cu tichete de până la 4 milioane de euro per investiţie.
00:15
Cu cât se va împrumuta România în 2026 pe plan intern şi cât va lua de pe pieţele externe? Povara deficitului. România trebuie să se împrumute în 2026 pentru deficitul bugetar aproape cât şi pentru refinanţarea datoriilor scadente # Ziarul Financiar
Deficitul bugetar ar trebui să continue în acest an epopeea ajustării, spre 6-6,5% din PIB, dar şi aşa rămâne o povară, România trebuind să se împrumute pentru finanţarea acestui deficit aproape la fel de mult cât şi pentru refinanţarea datoriilor scadente în 2026.
4 februarie 2026
23:00
Linia feroviară Budapesta-Belgrad, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria Ungariei, a intrat în faza finală. Rămâne de văzut dacă investiţia, despre care se spune că este în folosul Chinei, va fi un beneficiu sau o povară pentru viitorii contribuabili maghiari # Ziarul Financiar
23:00
Tot mai multe guverne interzic accesul celor cu vârste de sub 15 sau 16 ani la reţelele de socializare. Cum îşi susţin decizia? Copiii nu ar trebui lăsaţi singuri într-o lume digitală în care conţinutul dăunător şi interesele comerciale sunt prea implicate în modelarea vieţii lor de zi cu zi şi a copilăriei # Ziarul Financiar
Spania a anunţat în această săptămână că va interzice accesul copiilor cu vârste de sub 16 ani la platformele de social media, iar acestora li se va cere să implementeze sisteme de verificare a vârstei.
21:15
Ce plan are Guvernul pentru sectorul energetic? Premierul Ilie Bolojan are în vedere finalizarea centralelor pe gaz de la Mintia şi Iernut. „Cele două centrale echilibrează sistemul energetic naţional, asigură energia necesară, în condiţiile în care am închis în aceşti ani centralele pe cărbune” # Ziarul Financiar
21:15
21:00
20:45
Acum 24 ore
20:15
20:15
Premierul Ilie Bolojan anunţă plafonarea „administrativă” a preţului la gaze pentru populaţie, de la 1 aprilie. „Vom reglementa preţul pentru casnici pe tot lanţul, de la producători, la transportatori, distribuitori şi furnizori. Preţul va rămâne stabil pe tot parcursul anului şi nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor” # Ziarul Financiar
20:00
19:45
19:30
19:30
19:15
România importă în fiecare an cartofi de peste 100 mil. euro, iar o treime din bani se duce pe cartofi congelaţi. Peste 300 de camioane intră lunar în ţară cu cartofi gata de prăjit # Ziarul Financiar
De curând, a fost deschisă o sesiune de finanţare din fonduri europene pentru investiţii în sectorul cartofilor, iar interesul a depăşit aşteptările. Valoarea proiectelor depuse a fost de peste 100 de milioane de euro, aproape dublu faţă de bugetul alocat. Apetitul investitorilor vine în contextul în care România are un grad de autoaprovizionare de 45% la cartofi, fiind dependentă de importuri.
19:00
19:00
18:45
