Tot mai multe guverne interzic accesul celor cu vârste de sub 15 sau 16 ani la reţelele de socializare. Cum îşi susţin decizia? Copiii nu ar trebui lăsaţi singuri într-o lume digitală în care conţinutul dăunător şi interesele comerciale sunt prea implicate în modelarea vieţii lor de zi cu zi şi a copilăriei
Ziarul Financiar, 4 februarie 2026 23:00
Spania a anunţat în această săptămână că va interzice accesul copiilor cu vârste de sub 16 ani la platformele de social media, iar acestora li se va cere să implementeze sisteme de verificare a vârstei.
• • •
Linia feroviară Budapesta-Belgrad, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria Ungariei, a intrat în faza finală. Rămâne de văzut dacă investiţia, despre care se spune că este în folosul Chinei, va fi un beneficiu sau o povară pentru viitorii contribuabili maghiari # Ziarul Financiar
Ce plan are Guvernul pentru sectorul energetic? Premierul Ilie Bolojan are în vedere finalizarea centralelor pe gaz de la Mintia şi Iernut. „Cele două centrale echilibrează sistemul energetic naţional, asigură energia necesară, în condiţiile în care am închis în aceşti ani centralele pe cărbune” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan anunţă plafonarea „administrativă” a preţului la gaze pentru populaţie, de la 1 aprilie. „Vom reglementa preţul pentru casnici pe tot lanţul, de la producători, la transportatori, distribuitori şi furnizori. Preţul va rămâne stabil pe tot parcursul anului şi nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor” # Ziarul Financiar
România importă în fiecare an cartofi de peste 100 mil. euro, iar o treime din bani se duce pe cartofi congelaţi. Peste 300 de camioane intră lunar în ţară cu cartofi gata de prăjit # Ziarul Financiar
De curând, a fost deschisă o sesiune de finanţare din fonduri europene pentru investiţii în sectorul cartofilor, iar interesul a depăşit aşteptările. Valoarea proiectelor depuse a fost de peste 100 de milioane de euro, aproape dublu faţă de bugetul alocat. Apetitul investitorilor vine în contextul în care România are un grad de autoaprovizionare de 45% la cartofi, fiind dependentă de importuri.
Traficul aerian a ajuns la 28,5 milioane de pasageri, plus 10% într-un an, de şapte ori mai mare în 20 de ani. Românii au plătit 4 mld. euro pe bilete de avion. Companiile low-cost deţin peste 60% din piaţa locală, principalii operatori fiind Wizz Air şi Ryanair # Ziarul Financiar
Aeroporturile locale au stabilit un nou record şi au înregistrat peste 28,5 milioane de pasageri în 2025, după un plus de aproape 10% faţă de anul anterior, potrivit datelor Asociaţiei Aeroporturilor din România. Traficul aerian îşi continuă trendul de creştere, ba chiar cu un ritm mai accelerat faţă de anii anteriori.
Schimbări în management: Furnizorul de servicii de conectivitate M247 Global îl aduce pe Pete Wakelam la conducere, după plecarea lui Alex Băloi # Ziarul Financiar
Furnizorul global de servicii de conectivitate, hosting şi cloud M247 Global a anunţat numirea lui Pete Wakelam în funcţia de Chief Executive Officer (CEO). Această schimbare la nivelul conducerii vine în urma retragerii lui Alex Băloi din funcţie, acesta fiind recrutat din nou de Vodafone pentru a conduce divizia sa de business. Alex Băloi a mai lucrat în cadrul operatorului telecom, conducând segmentul de IMM-uri în Vodafone între 2019 şi 2022.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri că va publica pachetul de măsuri pentru relansarea economică, după o serie de consultări cu mediul de afaceri. Ministrul vizează mutarea accentului de pe consum pe „investiţii masive”.
Pagina verde. Bani aruncaţi la gunoi sau cum arată containerele care fac parte din sistemul de colectare din sectorul 2 Bucureşti, anunţat în 2024, dar care nici acum nu este funcţional? # Ziarul Financiar
La începutul lui 2024, primăria sectorului 2, condusă la acea vreme de USR-istul Radu Mihaiu, anunţa că în sfârşit infrastructura de salubritate va fi schimbată, astfel încât oamenii să nu-şi mai lase gunoaiele în stradă.
Mărcile chinezeşti ajung la aproape 9,5 % din piaţa auto din România. BYD a intrat în top 10, Chery în top 15. Producătorii auto din China continuă să câştige rapid teren pe piaţa românească, ajungând în ianuarie 2026 la o cotă de aproape 9,5% din înmatriculările de autoturisme noi, de la aproximativ 7% în decembrie 2025 şi 5,4% în noiembrie anul trecut # Ziarul Financiar
Potrivit datelor DRPCIV şi APIA, înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 33% în ianuarie 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 7.927 de unităţi.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: „Schimbăm paradigma dezvoltării României”. Guvernul va publica joi măsurile de relansare economică # Ziarul Financiar
Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova: Vorbim de un nou an de creştere relativ scăzută, undeva probabil între 0,8%, cât estimează Banca Mondială, şi 1%, cât estimează FMI, clar sub potenţial. Sperăm să reuşim să reaccelerăm şi să redevenim lideri de creştere economică, cum am fost mult timp şi cum cred că merităm să fim # Ziarul Financiar
Eliza Predoiu, CFO, NEPI Rockcastle: Puterea de cumpărare în România este impactată de ce s-a întâmplat în 2025. Acest lucru pune presiune pe chiriile spaţiilor comerciale în anumite arii, pentru că şi noi, la rândul nostru, şi chiriaşii noştri suntem dependenţi de cifra de afaceri şi de vânzările către consumatorul final # Ziarul Financiar
Furnizorul de servicii de conectivitate M247 Global îl aduce pe Pete Wakelam la conducere, după plecarea lui Alex Băloi # Ziarul Financiar
Returnează chinezii de la Haier ajutorul de stat în valoare de 25 mil. euro oferit de România pentru fabrica din Prahova închisă după nici patru ani de funcţionare? # Ziarul Financiar
În decembrie 2025, compania Haier Tech, cea care a administrat fabrica de frigidere din Prahova închisă anul trecut, a operat o majorare de capital de 152,7 mil. lei (30 mil. euro), printre cele mai mari publicate de Registrul Comerţului.
Ce spune Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, despre o eventuală vânzare a Carrefour: Preluarea de către un actor deja prezent în România, în comerţul alimentar, ar putea ridica probleme de concurenţă. Dacă e un jucător din afară, ar fi o problemă de siguranţă naţională # Ziarul Financiar
Anul 2025, record de investiţii pentru BEI cu un volum de 100 mld. euro, din care peste 60% în investiţii verzi. Sumele investite în România au scăzut însă cu peste 30%. Grecia este peste România ca investiţii # Ziarul Financiar
Din cele 100 de miliarde de euro, circa 60% au fost bani alocaţi pentru investiţii verzi. Partea de apărare a acaparat 5% din fondurile BEI.
