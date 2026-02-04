Tot mai multe guverne interzic accesul celor cu vârste de sub 15 sau 16 ani la reţelele de socializare. Cum îşi susţin decizia? Copiii nu ar trebui lăsaţi singuri într-o lume digitală în care conţinutul dăunător şi interesele comerciale sunt prea implicate în modelarea vieţii lor de zi cu zi şi a copilăriei

17:30

Furnizorul global de servicii de conectivitate, hosting şi cloud M247 Global a anunţat numirea lui Pete Wakelam în funcţia de Chief Executive Officer (CEO). Această schimbare la nivelul conducerii vine în urma retragerii lui Alex Băloi din funcţie, acesta fiind recrutat din nou de Vodafone pentru a conduce divizia sa de business. Alex Băloi a mai lucrat în cadrul operatorului telecom, conducând segmentul de IMM-uri în Vodafone între 2019 şi 2022.