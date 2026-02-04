Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Prima generaţie care transformă în investiţii banii de la bunici şi bursele de merit. Visul unor tineri investitori? „Independenţa financiară, fericirea şi să ajungi să fii mulţumit cu cât ai”

00:30

Toată lumea aşteaptă de două luni bugetul pe 2026, care după toate datele va fi adoptat abia în martie şi va intra în vigoare la 1 aprilie. Cel mai probabil, guvernului îi convine situaţia pentru că pur şi simplu face ajustările de care se vorbeşte prin regula cheltuirii pe luna 1/12 din totalul anului trecut. Dată fiind inflaţia de 10% an la an, aşa a găsit metoda îngheţării de cheltuieli, cel puţin pentru primele două luni nebugetate.