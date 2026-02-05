Criminalul român care a ucis două escorte în Italia, tentativă spectaculoasă de evadare. Cum şi-a planificat fuga şi ce s-a găsit asupra lui
Adevarul.ro, 5 februarie 2026 11:00
Criminalul român Vasile Frumuzache a pus la cale o tentativă de evadare spectaculoasă din închisoarea Sollicciano din Florența, însă a fost prins la câțiva pași de porțile penitenciarului.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
11:00
ESET: Reducerea complexității cibernetice - o prioritate esențială pentru companiile moderne # Adevarul.ro
Mediul digital în care activează companiile se transformă constant, sub impactul progresului tehnologic și, în ultimii ani, al dezvoltării accelerate a soluțiilor bazate pe inteligență artificială.
11:00
Zi neagră la Washington Post: concedieri masive și acuzații grave la adresa lui Jeff Bezos # Adevarul.ro
Washington Post traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa recentă, după ce, miercuri, conducerea a anunțat concedierea a câteva sute de angajați – aproximativ o treime din personalul publicației.
11:00
Criminalul român care a ucis două escorte în Italia, tentativă spectaculoasă de evadare. Cum şi-a planificat fuga şi ce s-a găsit asupra lui # Adevarul.ro
Criminalul român Vasile Frumuzache a pus la cale o tentativă de evadare spectaculoasă din închisoarea Sollicciano din Florența, însă a fost prins la câțiva pași de porțile penitenciarului.
Acum 30 minute
10:45
Soluţia unor britanici pentru a scăpa de chiria de 3.500 de euro: cum trăiesc acum, cu 800 de euro. „Simţeam că înnebunesc" # Adevarul.ro
Un cuplu britanic a renunțat la confortul și cheltuielile uriașe ale vieții din Regat pentru a începe o viață mai simplă și mai relaxată pe o insulă grecească, unde priveliștea mării, liniștea și costurile reduse le permit „să respire”.
10:45
De ce negocierile promovate de Trump pot transforma pacea într-o capcană pentru Ucraina # Adevarul.ro
Diplomația promovată de Donald Trump în dosarul ucrainean riscă să pună bazele unui nou conflict, chiar în timp ce încearcă să încheie actualul război, avertizează publicația britanică The Telegraph.
10:45
Noi scumpiri în 2026: creșterea tarifelor pentru transportul rutier se va vedea la raft # Adevarul.ro
Măsurile de reducere a deficitului luate anul trecut continuă să producă efecte în lanț, aducând noi majorări de prețuri pentru produsele de pe rafturile magazinelor din cauza creșterii tarifelor de transport rutier.
Acum o oră
10:15
Transelectrica a semnat Memorandumul pentru interconectarea Georgia - România Cablu Submarin în Marea Neagră # Adevarul.ro
Transelectrica şi Georgian State Electrosystem JSC (GSE) au semnat miercuri, la Bucureşti, un Memorandum de Înţelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia - România Cablu Submarin în Marea Neagră, ajuns la un stadiu avansat de evoluţie.
10:15
Nazare: În 2026, mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive # Adevarul.ro
Anul acesta este unul în care se va schimba paradigma dezvoltării României şi se va muta accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive şi valoare adăugată, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
10:15
Netanyahu i-a lăsat pe americani să aștepte pentru delegația României: detalii inedite de la întâlnirea cu Grindeanu # Adevarul.ro
Herman Berkovits, medic și prieten al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a povestit despre cum a contribuit la organizarea vizitei președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, în Israel, între 3-5 februarie.
Acum 2 ore
09:45
O companie românească oferă cele mai mici prețuri la energie, sub Hidroelectrica. Ce oferte are # Adevarul.ro
Nova Power&Gas a devenit cel mai ieftin producător de energie pe piață, loc ocupat anterior de compania de stat Hidroelectrica.
09:15
DNA desfășoară percheziții joi, 5 februarie, la Primăria Sectorului 3, potrivit surselor Adevărul.
Acum 4 ore
09:00
Un aliment comun, la îndemâna oricui poate reduce, ar putea avea un efect mult mai rapid asupra colesterolului decât se credea. Un studiu recent arată că includerea lui constantă în mese, chiar și pe termen foarte scurt, este asociată cu scăderi vizibile ale colesterolului „rău”.
08:45
Ciucu neagă tăierea salariilor la STB, într-un live din autobuz, și trage un semnal de alarmă: „Are bugetul Brașovului. Pe ce se duc banii?” # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a comentat, într-un live pe Facebook în timp ce călătorea cu transportul public, zvonul potrivit căruia salariile angajaților STB ar urma să fie tăiate.
08:30
Cristian Chivu nu este mulțumit de campania de achiziții făcută de Inter Milano în pauza de iarnă: „O porcărie” # Adevarul.ro
Inter Milano este lider în Serie A și calificată în semifinalele din Coppa Italia.
08:30
Imane Khelif, boxera prezentată ca „un bărbat care luptă împotriva femeilor”, îl lovește direct pe Trump: „Nu poate distorsiona adevărul” # Adevarul.ro
Imane Khelif a ieșit campioană olimpică la Paris.
08:00
Un controlor de tren a murit miercuri, 4 februarie, în Germania după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet. Sindicatul feroviar din țară a cerut prezența personalului de securitate în tren.
08:00
De ce vor fi 4 ceremonii de deschidere la JO de Iarnă 2026. 7 sportivi vor purta drapelul României # Adevarul.ro
Italia va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, eveniment programat între 6 și 22 februarie.
07:45
Germania își crește efectivele din Lituania la 1.800 de soldați, pentru a întări frontiera estică a NATO. Brigada germană din Lituania este prima unitate staționată permanent în străinătate.
07:30
Ana Bărbosu primește lovitură după lovitură. Riscă suspendarea din activitate, după ce a pierdut medalia olimpică # Adevarul.ro
Gimnasta are probleme mari cu Agenția Antidoping.
07:15
India și UE încearcă o „a treia cale”. Cât de departe pot merge fără Washington? China la zi # Adevarul.ro
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unei analize semnate de Cui Rongwei (崔荣伟), asistent de cercetare științifică la Institutul de Studii Internaționale al Academiei de Științe Sociale din Shanghai, dedicată acordului de liber-schimb dintre India și UE.
Acum 6 ore
07:00
Meteorologii au anunțat că vremea de joi, 5 februarie, se va încălzi peste normalul perioadei în aproape toată țara. De asemenea, vor fi ploi în majoritatea regiunilor.
06:45
O nouă provocare pentru apărarea antiaeriană ucraineană. Cum transformă Rusia o dronă-momeală în armă de atac # Adevarul.ro
Rusia testează o nouă utilizare a dronei multifuncționale Gerbera, adaptată pentru a transporta o dronă de atac de tip FPV (first-person view), o evoluție care ar putea extinde raza de lovire a forțelor ruse și ar complica suplimentar eforturile de apărare antiaeriană ale Ucrainei.
06:45
Negocierile de la Abu Dhabi dintre oficialii ucraineni și ruși, mediate de SUA, s-au încheiat miercuri, 4 februarie, într-un mod „productiv”, discuțiile urmând să continue joi.
06:30
Ilie Bolojan va informa CCR asupra consecințelor amânării deciziei privind pensiile magistraților # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan ar urma să informeze, joi, 5 februarie, Curtea Constituţională a României (CCR) asupra consecinţelor amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor.
06:30
Joi, 5 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat 30.714 câștiguri, în valoare totală de peste 2,76 milioane de lei.
06:15
Piața imobiliară încetinește dramatic: în ianuarie nu s-au vândut nici jumătate din imobilele tranzacționate în decembrie # Adevarul.ro
Datele oficiale publicate de ANCPI arată o scădere dramatică a numărului de imobile tranzacționate în România în luna ianuarie, atât față de luna precedentă, cât și față de luna ianuarie a anului trecut.
06:00
Strategia Ucrainei de a ucide 50.000 de soldați ruși pe lună, semn de încredere sau indicator al vulnerabilității? # Adevarul.ro
Kievul a propus o nouă strategie de a face războiul insuportabil pentru Rusia, și anume să crească numărul victimelor lunare ale armatei ruse de la un prag maxim de 35.000 de soldați la 50.000. CNN analizează raționamentul din spatele acestei strategii.
05:45
De ce acordurile comerciale cu Rusia nu garantează pacea. Experții contestă iluziile lui Trump # Adevarul.ro
Administrația SUA mizează pe relansarea legăturilor economice cu Rusia ca instrument de prevenire a unui nou conflict.
05:15
În anii 50 românii au cunoscut cea mai dură opresiune din timpul regimului comunist. Prin intermediul Securității, plină de elemente abrutizate, cei clasificați drept dușmani ai poporului, adică intelectuali, gospodari ai satelor, antreprenori au fost stâlciți în bătaie și torturați.
Acum 8 ore
04:45
Sociolog despre paradoxul ultimului Eurobarometru: românii, îngrijorați de viitorul societății, dar optimiști în plan personal # Adevarul.ro
Cei mai mulți europeni chestionați într-un sondaj realizat recent în cele 27 de state ale Uniunii Europene s-au declarat îngrijorați de securitate, instabilitate geopolitică și costul vieții, însă, în același timp, s-au arătat mai optimiști în privința vieții personale și a familiei.
03:15
Chipul nu minte niciodată? Cum poate fi „citit” istoricul emoțional al unei persoane, explică Corina Chelaru # Adevarul.ro
Corina Chelaru vorbește despre „citirea chipului” ca disciplină care presupune reguli, calibrare și practică îndelungată, nu etichetare rapidă. Într-un interviu acordat „Adevărul”, ea explică ce ține de genetică și ce se modelează prin experiențele de viață.
Acum 12 ore
02:15
Marea provocare a Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești. Tronsonul montan cu 50 de pasaje și un tunel de 1.7 kilometri # Adevarul.ro
Cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești a intrat într-o etapă importantă. Pe sectorul montan Cornetu–Tigveni, lucrările avansează la fundații și la ecoductul de pe Valea Oltului, în timp ce șantierul se pregătește pentru forarea Tunelului Poiana, cel mai lung al autostrăzii.
01:45
Scindare la vârful conducerii politice a Chinei. Cum percepe SUA ultimele epurări ale lui Xi # Adevarul.ro
Ultimul val de epurări efectuate la vârful conducerii politice chineze, este fără precedent în președinția lui Xi Jinping și motivația din spatele acestei decizii pare de neînțeles, apreciază oficiali și analiști americani.
01:45
Moscova pentru o familie de români: „Instagramul e colorat, bogat, fițos și scump. Viața a devenit un coșmar” # Adevarul.ro
Ilie Rădeanu și soția sa, creatorii canalului de YouTube Planeta Rădeanu, vorbesc într-unul dintre cele mai recente vloguri despre viața reală în Moscova, dincolo de imaginile atent filtrate de pe Instagram și de entuziasmul turiștilor sau al vloggerilor ocazionali.
01:15
Cheltuieli necontrolate la vila de pe Aviatorilor 86, care ar fi fost pregătită pentru Iohannis: auditul Curții de Conturi descoperă probleme majore # Adevarul.ro
Vila de protocol de pe Bulevardul Aviatorilor 86, despre care s-a spus că ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis, face obiectul unui audit al Curții de Conturi, care a identificat nereguli în cheltuirea banilor publici pentru renovarea imobilului.
01:15
Scenariul horor care privește direct România prinde contur: „Ar fi o schimbare de categorie de risc, nu doar încă o criză” # Adevarul.ro
Veronica Anghel, expert în analiză de risc și cercetător la Institutul Universitar European din Italia, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, de ce 2026 este un an în care pericolul la adresa UE și a României vine dinspre Rusia.
00:15
Zelenski acuză Rusia că a folosit „armistițiul energetic” pentru a-și întări arsenalul: „Au atacat în cele mai reci zile” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză Rusia că a profitat de propunerile de pace ale Statelor Unite pentru a câștiga timp și a lansa ulterior atacuri de amploare.
00:15
La 5 februarie 2004, România a devenit membră de facto a NATO, după ce toate cele 19 state ale Alianței au ratificat protocolul de aderare, finalizând procesul de integrare în structurile de securitate euro-atlantice.
00:15
Un studiu amplu, realizat pe mai bine de 350.000 de persoane din Marea Britanie, arată că felul în care crește glicemia după masă ar putea influența direct riscul de Alzheimer.
00:00
Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Moțiunea e un instrument democratic, nu o jucărie de PR ieftin” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, se va confrunta săptămâna viitoare cu o moțiune simplă la Senat, inițiată de AUR și PACE – Întâi România, care îl acuză că ar compromite credibilitatea politicii de apărare prin declarații „iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.
4 februarie 2026
23:45
Un sfert dintre adolescenții cu anxietate socială reacționează prin agresivitate, nu prin timiditate, arată un nou studiu # Adevarul.ro
Anxietatea socială este asociată, în mod obișnuit, cu timiditatea și retragerea, însă un studiu publicat în Personality and Individual Differences arată că această imagine este incompletă.
23:45
Premierul Ilie Bolojan: Neplata primei zile de concediu medical „ține cont de realități” și este tranzitorie # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că decizia privind neplata primei zile de concediu medical „ține cont de realități” și a fost adoptată la propunerea Ministerului Sănătății, având caracter tranzitoriu.
23:30
Operațiune de amploare lângă București: 9 kilograme de cocaină confiscate, traficanți reținuți, doi polițiști răniți # Adevarul.ro
O operațiune de amploare are loc miercuri seara în apropiere de București, vizând traficanți de droguri. Polițiștii antidrog au intervenit pentru a opri o tranzacție de droguri și au capturat aproximativ nouă kilograme de cocaină, precum și alte substanțe de mare risc.
23:15
La puțin timp după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că prețul gazelor naturale va fi administrat, nu plafonat cum este în prezent, Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect care prevede plafonarea adaosului comercial al gazelor, așa cum s-a întâmplat în cazul alimentelor de bază.
23:15
Misiune surpriză la Mihail Kogălniceanu: Soldații americani au aterizat cu avionul echipei New England Patriots # Adevarul.ro
Un avion Boeing 767-300ER inscripționat cu logo‑ul echipei de fotbal american New England Patriots a aterizat miercuri la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu pentru a opera un zbor charter militar al Statelor Unite, potrivit reprezentanților aeroportului și relatărilor din presă.
23:15
Polițist atacat de un adolescent în Baia Mare: „Colegul nostru a fost atacat pe stradă în timp ce se afla în timpul liber” # Adevarul.ro
Un polițist de 42 de ani, aflat în timpul liber, a fost agresat de un adolescent de 16 ani pe o stradă din Baia Mare, au transmis autoritățile miercuri seara.
23:00
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că săptămâna viitoare va fi numit un nou ministru al Educației.
23:00
Dinamo a răpus-o pe Farul și i-a stricat ziua lui Hagi. Cursă umăr la umăr în fruntea Superligii # Adevarul.ro
Dinamo a învins-o pe Farul în etapa a 25-a din Superliga de fotbal.
22:45
Autorul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump, condamnat la închisoare pe viață # Adevarul.ro
Un bărbat găsit vinovat pentru tentativa de asasinare asupra fostului președinte Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în 2024 a fost condamnat miercuri la închisoare pe viață.
22:30
Cum ne afectează raportul SUA privind anularea alegerilor? „O temă deja fumată. România nu e vizată, e un pretext pentru atacarea UE” # Adevarul.ro
Într-un climat normal, acest raport al Camerei Reprezentanților din SUA despre interferențele UE în alegerile statelor membre, inclusiv România, ar fi zguduit din temelii relația transatlantică, spune politologul Sergiu Mișcoiu. În contextul actual, nu va avea niciun efect.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.