SUA și Rusia dețin aproape 90% din armele nucleare ale lumii. Ultimul tratat care le limita arsenalele expiră astăzi. Ce urmează?
Adevarul.ro, 5 februarie 2026 12:15
Statele Unite și Rusia controlează aproximativ 87% din totalul armelor nucleare existente la nivel global. Joi, 5 februarie, expiră New START, ultimul tratat bilateral care impunea limite obligatorii asupra celor mai mari două arsenale nucleare din lume.
Acum 10 minute
12:30
„Eu i-am făcut plângerea penală”. Consilierul lui Ilie Bolojan dezvăluie că l-a reclamat pe Robert Negoiță la DNA # Adevarul.ro
Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan și liderul partidului DREPT, a depus o plângere penală împotriva primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, acuzându-l că a construit ilegal mai multe drumuri pentru a-și dezvolta „imperiul imobiliar”.
12:30
Mass Global Energy Rom va investi 1 miliard de euro în capacități de stocare a energiei, inclusiv la Mintia # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom, care va investi 1 miliard de euro în capacități de stocare a energiei, inclusiv la Mintia, a anunțat Executivul.
12:30
Concluziile Inspecției Judiciare după documentarul Recorder : „Nu se confirmă niciuna dintre acuzații” # Adevarul.ro
Inspecția Judiciară a concluzionat, într-un raport publicat recent, că niciuna dintre acuzațiile formulate în documentarul „Justiție capturată”, despre presupuse influențe asupra soluțiilor pronunțate în dosare de corupție, nu se confirmă.
Acum 30 minute
12:15
Acum o oră
12:00
Obiectul din Satul Olimpic care le provoacă sportivilor râsete și uimire. Competiția de la Milano-Cortina a început cu o pană de curent # Adevarul.ro
Ceremoniile de deschidere ale Olimpiadei Albe, patru la număr, sunt programate vineri.
11:45
Lot de salată de icre retras din magazinele Kaufland, după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes # Adevarul.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat joi, 5 februarie, că un lot de salată de icre cu caras şi ceapă a fost retras din magazinele Kaufland după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes.
11:45
Armata rusă deconectată de la Starlink pe front, dar și terminalele ucrainene au fost afectate # Adevarul.ro
Terminale de comunicații prin satelit Starlink utilizate pe linia frontului din Ucraina au fost parțial dezactivate, afectând atât forțele ucrainene, cât și pe cele ruse, potrivit unor surse militare și relatărilor din rețelele sociale.
Acum 2 ore
11:30
Pe lângă războiul cibernetic și alte forme de război neconvențional-fake news-uri, manipulare, dezinformare- la care este supusă coninuu România, în anul 2026, avem parte de niște bătălii pe frontul unui război mixt, intensificat tot mai tare pentru atingerea obiectivelor taberelor combatante.
11:30
Scandalul Epstein lovește mai puternic la Londra, decât la Washington. Scaunul premierului britanic se clatină, deși nu a avut niciodată vreo legătură personală cu miliardarul pedofil # Adevarul.ro
Ramificațiile globale ale așa-numitelor „dosare Epstein” continuă să producă unde de șoc la aproape șapte ani de la moartea finanțistului american condamnat pentru infracțiuni sexuale.
11:15
UE stabilește regulile unui credit de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Împrumutul va fi rambursat numai după efectuarea despăgubirilor din partea Rusiei # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a ajuns la un acord asupra condițiilor în care Ucraina va primi un împrumut fără precedent, în valoare de 90 de miliarde de euro, menit să asigure stabilitatea financiară a statului ucrainean în anii 2026–2027
11:15
Trump vrea colaborare cu România pentru minerale critice: mesajul Ambasadei SUA la București # Adevarul.ro
Ambasada SUA la București a transmis joi, 5 februarie, că președintele Donald Trump este „ferm angajat să colaboreze” cu partenerii internaționali, inclusiv România.
11:15
3 din 4 români au încercat să slăbească cel puțin o dată. De ce este momentul să vorbim diferit despre gestionarea greutății # Adevarul.ro
În fiecare început de an, slăbitul se află constant în topul rezoluțiilor românilor. Un nou sondaj realizat la nivel național, la inițiativa Novo Nordisk, arată că aproape 75% dintre respondenți au încercat cel puțin o dată să slăbească...
11:00
ESET: Reducerea complexității cibernetice - o prioritate esențială pentru companiile moderne # Adevarul.ro
Mediul digital în care activează companiile se transformă constant, sub impactul progresului tehnologic și, în ultimii ani, al dezvoltării accelerate a soluțiilor bazate pe inteligență artificială.
11:00
Zi neagră la Washington Post: concedieri masive și acuzații grave la adresa lui Jeff Bezos # Adevarul.ro
Washington Post traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa recentă, după ce, miercuri, conducerea a anunțat concedierea a câteva sute de angajați – aproximativ o treime din personalul publicației.
11:00
Criminalul român care a ucis două escorte în Italia, tentativă spectaculoasă de evadare. Cum şi-a planificat fuga şi ce s-a găsit asupra lui # Adevarul.ro
Criminalul român Vasile Frumuzache a pus la cale o tentativă de evadare spectaculoasă din închisoarea Sollicciano din Florența, însă a fost prins la câțiva pași de porțile penitenciarului.
10:45
Soluţia unor britanici pentru a scăpa de chiria de 3.500 de euro: cum trăiesc acum, cu 800 de euro. „Simţeam că înnebunesc" # Adevarul.ro
Un cuplu britanic a renunțat la confortul și cheltuielile uriașe ale vieții din Regat pentru a începe o viață mai simplă și mai relaxată pe o insulă grecească, unde priveliștea mării, liniștea și costurile reduse le permit „să respire”.
10:45
De ce negocierile promovate de Trump pot transforma pacea într-o capcană pentru Ucraina # Adevarul.ro
Diplomația promovată de Donald Trump în dosarul ucrainean riscă să pună bazele unui nou conflict, chiar în timp ce încearcă să încheie actualul război, avertizează publicația britanică The Telegraph.
10:45
Noi scumpiri în 2026: creșterea tarifelor pentru transportul rutier se va vedea la raft # Adevarul.ro
Măsurile de reducere a deficitului luate anul trecut continuă să producă efecte în lanț, aducând noi majorări de prețuri pentru produsele de pe rafturile magazinelor din cauza creșterii tarifelor de transport rutier.
Acum 4 ore
10:15
Transelectrica a semnat Memorandumul pentru interconectarea Georgia - România Cablu Submarin în Marea Neagră # Adevarul.ro
Transelectrica şi Georgian State Electrosystem JSC (GSE) au semnat miercuri, la Bucureşti, un Memorandum de Înţelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia - România Cablu Submarin în Marea Neagră, ajuns la un stadiu avansat de evoluţie.
10:15
Nazare: În 2026, mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive # Adevarul.ro
Anul acesta este unul în care se va schimba paradigma dezvoltării României şi se va muta accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive şi valoare adăugată, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
10:15
Netanyahu i-a lăsat pe americani să aștepte pentru delegația României: detalii inedite de la întâlnirea cu Grindeanu # Adevarul.ro
Herman Berkovits, medic și prieten al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a povestit despre cum a contribuit la organizarea vizitei președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, în Israel, între 3-5 februarie.
09:45
O companie românească oferă cele mai mici prețuri la energie, sub Hidroelectrica. Ce oferte are # Adevarul.ro
Nova Power&Gas a devenit cel mai ieftin producător de energie pe piață, loc ocupat anterior de compania de stat Hidroelectrica.
09:15
DNA desfășoară percheziții joi, 5 februarie, la Primăria Sectorului 3, potrivit surselor Adevărul.
09:00
Un aliment comun, la îndemâna oricui poate reduce, ar putea avea un efect mult mai rapid asupra colesterolului decât se credea. Un studiu recent arată că includerea lui constantă în mese, chiar și pe termen foarte scurt, este asociată cu scăderi vizibile ale colesterolului „rău”.
08:45
Ciucu neagă tăierea salariilor la STB, într-un live din autobuz, și trage un semnal de alarmă: „Are bugetul Brașovului. Pe ce se duc banii?” # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a comentat, într-un live pe Facebook în timp ce călătorea cu transportul public, zvonul potrivit căruia salariile angajaților STB ar urma să fie tăiate.
Acum 6 ore
08:30
Cristian Chivu nu este mulțumit de campania de achiziții făcută de Inter Milano în pauza de iarnă: „O porcărie” # Adevarul.ro
Inter Milano este lider în Serie A și calificată în semifinalele din Coppa Italia.
08:30
Imane Khelif, boxera prezentată ca „un bărbat care luptă împotriva femeilor”, îl lovește direct pe Trump: „Nu poate distorsiona adevărul” # Adevarul.ro
Imane Khelif a ieșit campioană olimpică la Paris.
08:00
Un controlor de tren a murit miercuri, 4 februarie, în Germania după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet. Sindicatul feroviar din țară a cerut prezența personalului de securitate în tren.
08:00
De ce vor fi 4 ceremonii de deschidere la JO de Iarnă 2026. 7 sportivi vor purta drapelul României # Adevarul.ro
Italia va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, eveniment programat între 6 și 22 februarie.
07:45
Germania își crește efectivele din Lituania la 1.800 de soldați, pentru a întări frontiera estică a NATO. Brigada germană din Lituania este prima unitate staționată permanent în străinătate.
07:30
Ana Bărbosu primește lovitură după lovitură. Riscă suspendarea din activitate, după ce a pierdut medalia olimpică # Adevarul.ro
Gimnasta are probleme mari cu Agenția Antidoping.
07:15
India și UE încearcă o „a treia cale”. Cât de departe pot merge fără Washington? China la zi # Adevarul.ro
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unei analize semnate de Cui Rongwei (崔荣伟), asistent de cercetare științifică la Institutul de Studii Internaționale al Academiei de Științe Sociale din Shanghai, dedicată acordului de liber-schimb dintre India și UE.
07:00
Meteorologii au anunțat că vremea de joi, 5 februarie, se va încălzi peste normalul perioadei în aproape toată țara. De asemenea, vor fi ploi în majoritatea regiunilor.
06:45
O nouă provocare pentru apărarea antiaeriană ucraineană. Cum transformă Rusia o dronă-momeală în armă de atac # Adevarul.ro
Rusia testează o nouă utilizare a dronei multifuncționale Gerbera, adaptată pentru a transporta o dronă de atac de tip FPV (first-person view), o evoluție care ar putea extinde raza de lovire a forțelor ruse și ar complica suplimentar eforturile de apărare antiaeriană ale Ucrainei.
06:45
Negocierile de la Abu Dhabi dintre oficialii ucraineni și ruși, mediate de SUA, s-au încheiat miercuri, 4 februarie, într-un mod „productiv”, discuțiile urmând să continue joi.
Acum 8 ore
06:30
Ilie Bolojan va informa CCR asupra consecințelor amânării deciziei privind pensiile magistraților # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan ar urma să informeze, joi, 5 februarie, Curtea Constituţională a României (CCR) asupra consecinţelor amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor.
06:30
Joi, 5 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat 30.714 câștiguri, în valoare totală de peste 2,76 milioane de lei.
06:15
Piața imobiliară încetinește dramatic: în ianuarie nu s-au vândut nici jumătate din imobilele tranzacționate în decembrie # Adevarul.ro
Datele oficiale publicate de ANCPI arată o scădere dramatică a numărului de imobile tranzacționate în România în luna ianuarie, atât față de luna precedentă, cât și față de luna ianuarie a anului trecut.
06:00
Strategia Ucrainei de a ucide 50.000 de soldați ruși pe lună, semn de încredere sau indicator al vulnerabilității? # Adevarul.ro
Kievul a propus o nouă strategie de a face războiul insuportabil pentru Rusia, și anume să crească numărul victimelor lunare ale armatei ruse de la un prag maxim de 35.000 de soldați la 50.000. CNN analizează raționamentul din spatele acestei strategii.
05:45
De ce acordurile comerciale cu Rusia nu garantează pacea. Experții contestă iluziile lui Trump # Adevarul.ro
Administrația SUA mizează pe relansarea legăturilor economice cu Rusia ca instrument de prevenire a unui nou conflict.
05:15
În anii 50 românii au cunoscut cea mai dură opresiune din timpul regimului comunist. Prin intermediul Securității, plină de elemente abrutizate, cei clasificați drept dușmani ai poporului, adică intelectuali, gospodari ai satelor, antreprenori au fost stâlciți în bătaie și torturați.
04:45
Sociolog despre paradoxul ultimului Eurobarometru: românii, îngrijorați de viitorul societății, dar optimiști în plan personal # Adevarul.ro
Cei mai mulți europeni chestionați într-un sondaj realizat recent în cele 27 de state ale Uniunii Europene s-au declarat îngrijorați de securitate, instabilitate geopolitică și costul vieții, însă, în același timp, s-au arătat mai optimiști în privința vieții personale și a familiei.
Acum 12 ore
03:15
Chipul nu minte niciodată? Cum poate fi „citit” istoricul emoțional al unei persoane, explică Corina Chelaru # Adevarul.ro
Corina Chelaru vorbește despre „citirea chipului” ca disciplină care presupune reguli, calibrare și practică îndelungată, nu etichetare rapidă. Într-un interviu acordat „Adevărul”, ea explică ce ține de genetică și ce se modelează prin experiențele de viață.
02:15
Marea provocare a Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești. Tronsonul montan cu 50 de pasaje și un tunel de 1.7 kilometri # Adevarul.ro
Cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești a intrat într-o etapă importantă. Pe sectorul montan Cornetu–Tigveni, lucrările avansează la fundații și la ecoductul de pe Valea Oltului, în timp ce șantierul se pregătește pentru forarea Tunelului Poiana, cel mai lung al autostrăzii.
01:45
Scindare la vârful conducerii politice a Chinei. Cum percepe SUA ultimele epurări ale lui Xi # Adevarul.ro
Ultimul val de epurări efectuate la vârful conducerii politice chineze, este fără precedent în președinția lui Xi Jinping și motivația din spatele acestei decizii pare de neînțeles, apreciază oficiali și analiști americani.
01:45
Moscova pentru o familie de români: „Instagramul e colorat, bogat, fițos și scump. Viața a devenit un coșmar” # Adevarul.ro
Ilie Rădeanu și soția sa, creatorii canalului de YouTube Planeta Rădeanu, vorbesc într-unul dintre cele mai recente vloguri despre viața reală în Moscova, dincolo de imaginile atent filtrate de pe Instagram și de entuziasmul turiștilor sau al vloggerilor ocazionali.
01:15
Cheltuieli necontrolate la vila de pe Aviatorilor 86, care ar fi fost pregătită pentru Iohannis: auditul Curții de Conturi descoperă probleme majore # Adevarul.ro
Vila de protocol de pe Bulevardul Aviatorilor 86, despre care s-a spus că ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis, face obiectul unui audit al Curții de Conturi, care a identificat nereguli în cheltuirea banilor publici pentru renovarea imobilului.
01:15
Scenariul horor care privește direct România prinde contur: „Ar fi o schimbare de categorie de risc, nu doar încă o criză” # Adevarul.ro
Veronica Anghel, expert în analiză de risc și cercetător la Institutul Universitar European din Italia, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, de ce 2026 este un an în care pericolul la adresa UE și a României vine dinspre Rusia.
00:15
Zelenski acuză Rusia că a folosit „armistițiul energetic” pentru a-și întări arsenalul: „Au atacat în cele mai reci zile” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză Rusia că a profitat de propunerile de pace ale Statelor Unite pentru a câștiga timp și a lansa ulterior atacuri de amploare.
00:15
La 5 februarie 2004, România a devenit membră de facto a NATO, după ce toate cele 19 state ale Alianței au ratificat protocolul de aderare, finalizând procesul de integrare în structurile de securitate euro-atlantice.
