„Este dezgustător, umilitor”. Imagini cu femei filmate pe ascuns în saloane din Bulgaria, postate pe site-uri pentru adulți

02:15

Cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești a intrat într-o etapă importantă. Pe sectorul montan Cornetu–Tigveni, lucrările avansează la fundații și la ecoductul de pe Valea Oltului, în timp ce șantierul se pregătește pentru forarea Tunelului Poiana, cel mai lung al autostrăzii.