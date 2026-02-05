Un moldovean a găsit metoda perfectă să păcălească taxele de autostradă din Italia. Cum a scutit 14.000 de euro

StiriDiaspora.ro, 5 februarie 2026 12:50

Un moldovean a găsit metoda perfectă să păcălească taxele de autostradă din Italia. Cum a scutit 14.000 de euro

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StiriDiaspora.ro

Acum 30 minute
12:50
Un moldovean a găsit metoda perfectă să păcălească taxele de autostradă din Italia. Cum a scutit 14.000 de euro StiriDiaspora.ro
Un moldovean a găsit metoda perfectă să păcălească taxele de autostradă din Italia. Cum a scutit 14.000 de euro
Acum 2 ore
11:50
Trump vrea să colaboreze cu România în ceea ce privește mineralele critice. Mesajul Ambasadei SUA StiriDiaspora.ro
Trump vrea să colaboreze cu România în ceea ce privește mineralele critice. Mesajul Ambasadei SUA
11:10
Cod portocaliu în Spania. Ploile extrem de abundente aduc pericole noi: inundații și alunecări de teren StiriDiaspora.ro
Cod portocaliu în Spania. Ploile extrem de abundente aduc pericole noi: inundații și alunecări de teren
Acum 4 ore
10:20
Românul care a ucis două escorte în Italia a încercat să evadeze din închisoare. A folosit un cârlig și cearșafuri înnodate StiriDiaspora.ro
Românul care a ucis două escorte în Italia a încercat să evadeze din închisoare. A folosit un cârlig și cearșafuri înnodate
09:20
Descinderi la Primăria Sectorului 3 și acasă la Robert Negoiță StiriDiaspora.ro
Descinderi la Primăria Sectorului 3 și acasă la Robert Negoiță
Acum 6 ore
09:00
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Spania. Tânăra are un copil de un an și jumătate StiriDiaspora.ro
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Spania. Tânăra are un copil de un an și jumătate
08:20
Controlor din tren din Germania, ucis de un pasager fără bilet StiriDiaspora.ro
Controlor din tren din Germania, ucis de un pasager fără bilet
Acum 24 ore
00:00
Noi resurse de aur și uraniu descoperite în România, alături de alte metale foarte importante pentru tehnologia viitorului StiriDiaspora.ro
Noi resurse de aur și uraniu descoperite în România, alături de alte metale foarte importante pentru tehnologia viitorului
4 februarie 2026
23:30
Trump anunță ce voia Iranul să facă pe ascuns: "Khamenei ar trebui să fie îngrijorat acum" StiriDiaspora.ro
Trump anunță ce voia Iranul să facă pe ascuns: "Khamenei ar trebui să fie îngrijorat acum"
23:10
Vânătoare de oameni la Sarajevo. Prima persoană identificată și pusă sub acuzare că a plătit ca să vâneze oameni StiriDiaspora.ro
Vânătoare de oameni la Sarajevo. Prima persoană identificată și pusă sub acuzare că a plătit ca să vâneze oameni
22:40
Șofer român de TIR, prins în Italia cu cocaină de 5 milioane de euro StiriDiaspora.ro
Șofer român de TIR, prins în Italia cu cocaină de 5 milioane de euro
21:30
Român, jefuit în austria de un conațional și un italian. Un trecător a filmat totul StiriDiaspora.ro
Român, jefuit în austria de un conațional și un italian. Un trecător a filmat totul
21:00
Pensii speciale. Ilie Bolojan anunță că face presiuni asupra CCR: "Mâine le dau o informare" StiriDiaspora.ro
Pensii speciale. Ilie Bolojan anunță că face presiuni asupra CCR: "Mâine le dau o informare"
20:00
Melinda Gates, rupe tăcerea după apariția soțului Bill Gates în dosarul Epstein StiriDiaspora.ro
Melinda Gates, rupe tăcerea după apariția soțului Bill Gates în dosarul Epstein
18:20
Planul Germaniei de tăiere a alocațiilor pentru copiii din România primește susținere: "Trebuie să fie corect" StiriDiaspora.ro
Planul Germaniei de tăiere a alocațiilor pentru copiii din România primește susținere: "Trebuie să fie corect"
17:30
Atlassib s-a închis de la 1 februarie. Și-a anunțat colaboratorii StiriDiaspora.ro
Atlassib s-a închis de la 1 februarie. Și-a anunțat colaboratorii
16:30
Dubă românească, oprită în vamă, în Austria: "Ne-au confiscat tot, ne-au dat și amendă" StiriDiaspora.ro
Dubă românească, oprită în vamă, în Austria: "Ne-au confiscat tot, ne-au dat și amendă"
15:40
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA privind alegerile StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA privind alegerile
15:10
MAE, atenţionare de călătorie în Spania: Cod roșu de vreme rea în mai multe zone StiriDiaspora.ro
MAE, atenţionare de călătorie în Spania: Cod roșu de vreme rea în mai multe zone
15:10
Furtuna Leonardo lovește cu putere Spania și Portugalia. Mii de persoane au fost deja evacuate StiriDiaspora.ro
Furtuna Leonardo lovește cu putere Spania și Portugalia. Mii de persoane au fost deja evacuate
13:20
Șase români au furat cabluri de cupru de sute de mii de euro din opt parcuri eoliene din Germania StiriDiaspora.ro
Șase români au furat cabluri de cupru de sute de mii de euro din opt parcuri eoliene din Germania
Ieri
12:30
Român arestat în Germania, după ce a sabotat mai multe nave militare în portul Hamburg StiriDiaspora.ro
Român arestat în Germania, după ce a sabotat mai multe nave militare în portul Hamburg
11:50
Vernisajul expoziției "Viziuni dacice", găzduit de Accademia di Romania din Roma StiriDiaspora.ro
Vernisajul expoziției "Viziuni dacice", găzduit de Accademia di Romania din Roma
11:10
Cum a păcălit "Prințul Dubaiului" o româncă să-i transfere 2 milioane de dolari StiriDiaspora.ro
Cum a păcălit "Prințul Dubaiului" o româncă să-i transfere 2 milioane de dolari
10:20
Spania interzice accesul copiilor la rețelele de socializare StiriDiaspora.ro
Spania interzice accesul copiilor la rețelele de socializare
09:40
Alertă alimentară: Nestle retrage de pe piață două loturi de lapte pentru sugari StiriDiaspora.ro
Alertă alimentară: Nestle retrage de pe piață două loturi de lapte pentru sugari
09:00
Muncitori români exploatați de clanul „Muti” în Spania: 17 arestări în urma unui raid al poliției StiriDiaspora.ro
Muncitori români exploatați de clanul „Muti” în Spania: 17 arestări în urma unui raid al poliției
08:20
O delegație condusă de Oana Ţoiu participă, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice StiriDiaspora.ro
O delegație condusă de Oana Ţoiu participă, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice
3 februarie 2026
16:10
Trei moldoveni au construit în Italia cea mai mare fabrică de țigări de contrabandă. Făceau 350 000 euro pe zi StiriDiaspora.ro
Trei moldoveni au construit în Italia cea mai mare fabrică de țigări de contrabandă. Făceau 350 000 euro pe zi
15:40
Polonezul care complota pentru asasinarea lui Zelenski și-a aflat pedeapsa StiriDiaspora.ro
Polonezul care complota pentru asasinarea lui Zelenski și-a aflat pedeapsa
15:00
DIICOT, percheziții la persoane care oferea IPTV pe bani românilor din străinătate StiriDiaspora.ro
DIICOT, percheziții la persoane care oferea IPTV pe bani românilor din străinătate
13:50
Germania vrea să taie alocațiile pentru copiii români: "Să le plătim la fel ca în țara lor. Acolo totul e mai ieftin" StiriDiaspora.ro
Germania vrea să taie alocațiile pentru copiii români: "Să le plătim la fel ca în țara lor. Acolo totul e mai ieftin"
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Fraudă de milioane de euro în numele a 59 de românce din Italia. Un funcționar italian le crease identități false cu AI StiriDiaspora.ro
Fraudă de milioane de euro în numele a 59 de românce din Italia. Un funcționar italian le crease identități false cu AI
12:20
Trei irlandezi aflați în vacanță în România s-au înjunghiat după ce au băut prea mult StiriDiaspora.ro
Trei irlandezi aflați în vacanță în România s-au înjunghiat după ce au băut prea mult
11:20
Șoferul unui Tesla Cybertruck, lăsat fără permis în România. Trebuie alt permis pentru a fi condus StiriDiaspora.ro
Șoferul unui Tesla Cybertruck, lăsat fără permis în România. Trebuie alt permis pentru a fi condus
10:20
Familia copilului dat jos din autobuz în frig s-a întâlnit cu șoferul vinovat. Ce s-a întâmplat după StiriDiaspora.ro
Familia copilului dat jos din autobuz în frig s-a întâlnit cu șoferul vinovat. Ce s-a întâmplat după
08:50
Escrocheria cu neplata rovinietei. Românii din diaspora pot cădea foarte ușor în capcană StiriDiaspora.ro
Escrocheria cu neplata rovinietei. Românii din diaspora pot cădea foarte ușor în capcană
2 februarie 2026
16:00
Sondaj: Majoritatea ucrainenilor refuză cedarea Donbasului către Rusia StiriDiaspora.ro
Sondaj: Majoritatea ucrainenilor refuză cedarea Donbasului către Rusia
15:10
Poliția germană caută șoferul care a filmat victima unui accident în flăcări și a pus imaginile pe Internet: "De prost gust" StiriDiaspora.ro
Poliția germană caută șoferul care a filmat victima unui accident în flăcări și a pus imaginile pe Internet: "De prost gust"
14:30
Accesul Rusiei la sateliţii Starlink a fost restricţionat la cererea Kievului StiriDiaspora.ro
Accesul Rusiei la sateliţii Starlink a fost restricţionat la cererea Kievului
13:50
Un copac a căzut peste un turist român la Roma StiriDiaspora.ro
Un copac a căzut peste un turist român la Roma
12:30
Adio apă la suprapreț în aeroport. Revine apa potabilă pe Otopeni și Băneasa StiriDiaspora.ro
Adio apă la suprapreț în aeroport. Revine apa potabilă pe Otopeni și Băneasa
12:00
Taxă de 2 euro pentru a vedea Fontana de Trevi. Măsura a intrat în vigoare astăzi - VIDEO StiriDiaspora.ro
Taxă de 2 euro pentru a vedea Fontana de Trevi. Măsura a intrat în vigoare astăzi - VIDEO
11:10
Călin Georgescu, la tribunal în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară: "Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie" StiriDiaspora.ro
Călin Georgescu, la tribunal în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară: "Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie"
10:50
Grevă națională în Germania: Transportul public e dat complet peste cap StiriDiaspora.ro
Grevă națională în Germania: Transportul public e dat complet peste cap
10:30
Statistici noi care te ajută să analizezi mai bine un meci de fotbal StiriDiaspora.ro
Statistici noi care te ajută să analizezi mai bine un meci de fotbal
10:20
Migrația în masă a românilor: cauze și principalele destinații StiriDiaspora.ro
Migrația în masă a românilor: cauze și principalele destinații
09:50
Hoți de buzunare 2.0 în Napoli. Cu un POS ascuns, fură bani fără să atingă victimele cu un deget StiriDiaspora.ro
Hoți de buzunare 2.0 în Napoli. Cu un POS ascuns, fură bani fără să atingă victimele cu un deget
09:10
Parlamentarii se întorc la muncă. Legea bugetului de stat și reforma administrației, printre priorități StiriDiaspora.ro
Parlamentarii se întorc la muncă. Legea bugetului de stat și reforma administrației, printre priorități
1 februarie 2026
23:30
Un român din Austria a atacat cu cuțitul un controlor de tren pentru că acesta i-a cerut bilet. Prietenul său a atacat polițiștii StiriDiaspora.ro
Un român din Austria a atacat cu cuțitul un controlor de tren pentru că acesta i-a cerut bilet. Prietenul său a atacat polițiștii
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.