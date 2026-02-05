Constituția Mexicului din 1917: un act revoluționar în istoria modernă a dreptului

14:30

Peste 31.000 de locuri de muncă sunt declarate vacante la nivel național în această perioadă de agenții economici. Peste 19.000 sunt destinate celor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale, în principal pentru muncitori necalificați la demolarea clădirilor, curieri sau ajutor de bucătar, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pentru cei […]