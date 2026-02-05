Guvernul vrea să ducă la capăt, în 2026, proiectele majore în sectorul energetic

12:50

Procurorii DIICOT au reţinut trei inculpaţi care aveau legături cu narcotraficanţi din America Latină şi Europa. Unul dintre ei a fost prins în flagrant cu patru kilograme de cocaină şi opt kilograme de haşiş. Reporter: Potrivit unor surse judiciare, traficantul prins cu droguri în mașină se numește Alexandru Găină și ar fi făcut parte în […]