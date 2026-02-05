China și-a exprimat sprijinul pentru Cuba în timpul vizitei ministrului cubanez de externe la Beijing

13:20

Agentul termic în Bucureşti este taxat la nivelul maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametri normali, informează Primăria Capitalei. Consumul real este înregistrat cu ajutorul contorului de la subsolul blocurilor, explică municipalitatea într-o postare pe Facebook. Astfel, atunci când agentul termic nu este la standardele cerute, şi preţul este mai […]