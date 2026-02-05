China și-a exprimat sprijinul pentru Cuba în timpul vizitei ministrului cubanez de externe la Beijing
5 februarie 2026
China sprijină ferm Cuba în apărarea suveranității și securității naționale și „se opune ingerințelor nejustificate ale forțelor externe”, i-a spus joi ministrul chinez de externe Wang Yi omologului său cubanez, aflat la Beijing. „Suntem dispuși să… continuăm să oferim sprijin și asistență în măsura posibilităților noastre”, i-a declarat Wang lui Bruno Rodriguez, aflat în China […]
• • •
Capitala Ucrainei a fost vizată de noi bombardamente ruseşti, în noaptea de 4 spre 5 februarie. Drone lansate de ruşi au atacat Kievul din mai multe direcții, provocând pagube în patru cartiere ale orașului. Potrivit primarului Vitali Kliciko, în cartierul Solomiansk, au fost rănite două femei de 79 de ani şi 89 de ani. În […]
Guvernul vrea să ducă la capăt, anul acesta, proiecte majore în sectorul energetic, printre care finalizarea centralelor pe gaz de la Mintia și Iernut. Sunt vitale pentru echilibrarea sistemului energetic după închiderea centralelor pe cărbune, a explicat premiul Ilie Bolojan, care s-a întâlnit de dimineață cu reprezentanții unuia dintre investitorii implicați în aceste proiecte, Mass […]
Ucraina și Rusia au început joi a doua zi de discuții de pace la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, pentru a analiza modalitățile de a pune capăt războiului care durează de patru ani, a declarat negociatorul-șef ucrainean Rustem Umerov. „A început a doua zi de negocieri la Abu Dhabi”, a spus Umerov pe aplicația […]
Emisarul președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat joi că există progrese și o evoluție pozitivă în discuțiile privind un acord de pace pentru Ucraina. „Războinicii din Europa, din Marea Britanie, încearcă constant să interfereze cu acest proces, încearcă permanent să se amestece. Iar cu cât sunt mai multe astfel de încercări, cu atât […]
Un pachet consistent cu măsuri de susținere a companiilor va fi prezentat astăzi de ministrul de Finanţe în ședința de guvern programată de la ora 11:00. Mâine va fi discutat și cu partenerii sociali, iar săptămâna viitoare ar trebui adoptat, a anunțat aseară premierul Ilie Bolojan, care a transmis că perioada dificilă de ajustare bugetară […]
Guvernul transmite o informare la CCR cu privire la consecințele amânării deciziei privind pensiile magistraților # Rador
Guvernul transmite astăzi o informare la Curtea Constituțională cu privire la consecințele amânării deciziei privind contestarea modificărilor la regulile de pensionare a magistraților. Premierul Ilie Bolojan a precizat că, la Bruxelles, Comisia Europeană consideră că acest angajament asumat prin PNRR nu este îndeplinit și dacă judecătorii constituționali tot amână pronunțarea în acest caz, probabilitatea ca […]
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că mizează pe obținerea păcii în războiul cu Rusia în mai puțin de un an. Într-un interviu pentru France 2, liderul de la Kiev a remarcat că, pentru Ucraina, războiul rămâne o chestiune de supraviețuire a statului, însă calea diplomatică de încheiere a conflictului este în continuare luată în […]
Senatul a adoptat tacit un proiect de lege prevede că elevii de clasa a VIII-a vor învăța doar dimineața # Rador
Senatul a adoptat tacit ieri un proiect de lege prevede că elevii de clasa a VIII-a vor învăța doar dimineața. Documentul elimină sintagma, începând cu anul 2030, din legea în vigoare. Această măsură are caracter de urgență, întrucât actualele condiții de organizare a orarului școlar generează discriminări, afectează sănătatea elevilor și reduc șansele reale la […]
PMB a precizat că agentul termic este taxat la nivelul maxim doar atunci când acesta este livrat la parametrii normali # Rador
Aproape 3.800 din cele 9.200 de blocuri racordate la rețeaua centralizată de termoficare din Capitală au probleme cu livrarea apei calde și a căldurii, potrivit datelor publicate în timp real de Termoenergetica. Cauza este din nou funcționarea deficitară a Centralei București Sud, iar cele mai afectate sectoare sunt 2, 3 și 4. Ieri, Primăria Capitalei […]
Președintele chinez Xi Jinping a vorbit cu Donald Trump și Vladimir Putin. Aceștia au acoperit o gamă largă de subiecte, inclusiv războiul din Ucraina, Taiwan și Iran. Xi Jinping a avertizat Statele Unite să gestioneze cu prudență vânzările de arme către Taiwan, dar, într-un gest de deschidere înaintea vizitei planificate a președintelui Trump în China, […]
Rusia a lansat un nou atac asupra Kievului, în noaptea de 4 spre 5 februarie. Sirenele de raid aerian au sunat în capitală în jurul orei 02:30, armata avertizând că ruşii au lansat drone. În urma atacului, infrastructura civilă a fost afectată în mai multe cartiere ale oraşului. În cartierul Obolon, a izbucnit un incendiu […]
Preşedintele Bulgariei participă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia # Rador
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, va efectua o vizită în Italia, la invitaţia preşedintelui Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, cu prilejul deschiderii celei de-a XXV-a ediţii a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Joi, Iliana Iotova va fi invitată la recepţia oficială organizată de către preşedintele CIO pentru şefi de stat şi conducători ai comitetelor olimpice naţionale. Pe […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente * Washington DC: Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, participă la Forumul Interparlamentar de Securitate (3 – 6 februarie) – Camera Deputaţilor * Activități în comisiile parlamentare (şedinţe): Comisia pentru afaceri europene – Documentare si consultare Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale […]
Senatul a adoptat proiectul care prevede majorarea cotei de contribuție la pilonul doi de pensii # Rador
Senatul a adoptat tacit ieri în calitate de prim forță sesizată proiectul care prevede majorarea cotei de contribuție la pilonul doi de pensii la 5,25% în 2026 și la 6% anul viitor. Documentul va fi transmis Camerei Deputaților care e decizională. Inițiatorii – deputații PNL Raluca Turcan și Florin Roman – au arătat că la […]
Vineri, 6 februarie, aflăm semifinaliștii concursului 101 piese au intrat, la ediţia din acest an a Selecţiei Naţionale, în competiţia pentru a reprezenta România la Eurovision 2026. Campania de înscrieri pentru Selecția Națională (SN) s-a încheiat luni, 2 februarie, compozitorii având la dispoziție aproape trei săptămâni pentru a se înscrie în concurs. Conform regulamentului SN […]
24CHASA: CE: TikTok cooperează în cadrul anchetei privind posibile interferențe în alegerile din România din 2024 # Rador
24CHASA (Bulgaria), 4 februarie 2026 – Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în cadrul anchetei în curs a Comisiei Europene privind posibilele interferențe în alegerile din România din 2024, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Renier, a relatat Reuters, citat de BTA. „Acest lucru arată, de asemenea, că, dacă […]
Tensiunile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană în jurul reglementării platformelor digitale au atins un nou nivel, după publicarea unui raport al republicanilor americani care acuză Bruxelles-ul de o vastă operațiune de cenzură. Sub titlul „Republicanii din SUA acuză UE”, publicația belgiană EU Observer relatează că un document de 160 de pagini al Comitetului Juridic […]
Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) atrage atenția asupra uneia dintre cele mai grave deficiențe ale sistemului de sănătate din România: întârzieri majore în accesul pacienților la medicamente inovatoare aprobate la nivel european. Datele prezentate în cadrul conferinței „Prețul Așteptării”, organizată pe 4 februarie 2026 cu prilejul […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 februarie) – Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a atacat pilonii cheie ai democrației țării sale, a avertizat miercuri organizaţia pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) în raportul său anual, citând măsurile dure luate de președintele republican în materie de imigrație, amenințările la adresa dreptului de vot și alte politici. Directorul […]
Premierul Marii Britanii l-a acuzat pe ambasadorul britanic în SUA de trădare de ţară, parlament şi partid în dosarul Epstein # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 februarie) – Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, l-a acuzat pe fostul ambasador britanic în Statele Unite Peter Mandelson de minciuni repetate privind natura relaţiei sale cu defunctul magnat pedofil Jeffrey Epstein. Keir Starmer a declarat că Peter Mandelson „a trădat ţara, parlamentul şi Partidul Laburist aflat la putere” şi că regretă […]
La microfon, Angelica Dan
Decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale din 2024 a fost un act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale (preşedintele Dan) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 februarie) – România este o democraţie puternică, iar decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale de la sfârşitul anului 2024 a fost un act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale în faţa unei ameninţări asimetrice, afirmă preşedintele Nicuşor Dan. Hotărârea s-a bazat, mai precizează şeful statului, pe evaluările instituţiilor de securitate […]
Preşedintele Chinei i-a spus preşedintelui SUA că este dispus să realizeze multe lucruri mari şi bune împreună # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 februarie) – Președintele chinez Xi Jinping i-a spus președintelui american Donald Trump că este dispus să „realizeze mai multe lucruri mari și bune” împreună cu Donald Trump în noul an, în cadrul unei convorbiri telefonice miercuri, relatează agenția oficială de știri Xinhua din China. Xi Jinping l-a avertizat pe Donald Trump […]
Reacții la adresa raportului preliminar al Comisiei juridice SUA privind decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din România # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 februarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Deputatul PSD Mihai Fifor consideră că documentul conține afirmații extrem de grave la adresa României, în special în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului 2024. Într-o postare pe internet, deputatul social-democrat spune că raportul Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a […]
Reprezentanții formațiunilor parlamentare au reacționat la modificarea plății concediului medical # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Ordonanța ar putea suferi modificări când va intra pe traseul parlamentar. Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat că va depune un amendament de anulare a neplății concediului medical pentru bolnavii cronic și oncologic. Nicoleta Pauliuc: Noi nu vorbim despre un concediu medical […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 februarie) – „Politica de migrație a Bruxelles-ului duce doar la tragedii, așa cum arată clar şi recentul naufragiu din Grecia, însă Guvernul ungar adoptă o poziţie împotriva acestei politici şi astfel țara noastră va rămâne o țară fără migranți în viitor”, a scris miercuri, pe Facebook, ministrul ungar al Afacerilor Externe […]
Principalele clădiri și monunente din țară vor fi iluminate în portocaliu pentru a marca Ziua Internațională de Luptă Împotriva Cancerului # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 februarie) – Realizator: Mihaela Enache – Aproape 70 de clădiri-simbol și monumente din București și din multe alte localități din țară vor fi iluminate în portocaliu în această seară pentru a astfel Ziua Internațională de Luptă Împotriva Cancerului. Aproximativ 100.000 de români sunt diagnosticați anual cu boli oncologice. Medicii au atras […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 februarie) – Administrația președintelui american Donald Trump va reduce cu 700 numărul agenților federali de imigrare (ICE) din statul american Minnesota, a anunțat miercuri Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru probleme de frontieră. Donald Trump a trimis mii de agenți de imigrare înarmați în oraşul Minneapolis și împrejurimi în acest an, […]
Președintele Nicușor Dan a precizat că România nu este subiectul raportului preliminar din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024 a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale – afirmă președintele Nicușor Dan. El mai spune că România nu este subiectul raportului preliminar din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul american și că referirile din document la adresa țării […]
Senatul a adoptat ordonanța guvernului care include măsuri privind stabilirea noilor cuantumuri ale impozitelor și taxelor locale # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Senatul a adoptat ca primă Cameră sesizată ordonanța de urgență a guvernului care include măsuri privind stabilirea noilor cuantumuri ale impozitelor și taxelor locale. Documentul, care a fost emis de executiv la finalul anului trecut și este deja în vigoare, prevede cadrul normativ în baza căruia consiliile locale au decis majorarea […]
Chipul Giorgiei Meloni a fost îndepărtat de pe îngerul din bazilică: „Vaticanul mi-a spus să o fac”, a declarat restauratorul # Rador
„Vaticanul mi-a spus să o fac”. Acesta este motivul pentru care Bruno Valentinetti ar fi acoperit îngerul cu chipul Giorgiei Meloni din biserica „San Lorenzo in Lucina” de la Roma. Potrivit ziarului „La Repubblica”, restauratorul a șters aparent imaginea cu intenția de a restaura originalul. „Aseară”, a spus bărbatul, „l-am șters. Nu-mi pasă. Continuu să […]
NASA a detectat la începutul lunii februarie patru erupții solare puternice, punând în alertă maximă experții în meteorologie spațială. Conform datelor furnizate de NASA și Centrul de Predicții Meteorologice Spațiale al NOAA, primele trei erupții – una clasificată ca X8.1, printre cele mai puternice din ultimii ani – au avut loc între 1 și 2 […]
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, este invitat lunea viitoare în plenul Camerei Deputaților la dezbaterea politică „Ora guvernului”. Solicitarea vine din partea reprezentanților USR, care îi cer ministrului explicații pentru criza apei potabile de la Curtea de Argeș și despre măsurile pentru soluționarea situației, transmite reporterul RRA Cătălin Purcaru./mlazar/asalar (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 4 februarie)
Procurorii DIICOT au făcut percheziții la locuința unui român suspectat de acte de sabotaj pe o navă a marinei germane # Rador
Procurorii DIICOT au făcut o percheziție în Constanța la locuința unui român ce ar fi fost implicat, alături de un grec, în acte de sabotaj pe o navă a marinei germane în Hamburg. Reporterul RRA Diana Surdu amintește că cei doi sunt acuzați că anul trecut ar fi avariat mai multe nave ale marinei germane, […]
MAE informează că în Maroc a fost emisă o alertă cod roșu de precipitații și pericol de inundații # Rador
Ministerul român al Afacerilor Externe informează că în Maroc a fost emisă o alertă cod roșu de precipitații și pericol de inundații privind localitățile din nord-vestul țării, aflate de-a lungul zonei costiere. Astăzi și mâine este valabilă avertizarea de ploi și vânt puternic în provinciile spaniole Sevilla și Cadiz, cod roșu, precum și un cod […]
MAE informează cetățenii români că este cod roșu de ploi și vânt puternic în provinciile Sevilla și Cadiz din Spania # Rador
Ministerul de Externe informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania că miercuri și joi este cod roșu de ploi și vânt puternic în provinciile Sevilla și Cadiz. Pentru același interval este activ și un cod portocaliu de vânt în provincia Malaga, în comunitatea autonomă Andaluzia./mlazar/ilapadat (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI […]
Peste 31.000 de locuri de muncă sunt declarate vacante la nivel național în această perioadă # Rador
Peste 31.000 de locuri de muncă sunt declarate vacante la nivel național în această perioadă de agenții economici. Peste 19.000 sunt destinate celor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale, în principal pentru muncitori necalificați la demolarea clădirilor, curieri sau ajutor de bucătar, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pentru cei […]
Curtea Constituțională a respins o sesizare a președintelui Nicușor Dan privind o lege inițiată de deputatul Silviu Vexler # Rador
Curtea Constituțională a respins miercuri o sesizare a președintelui Nicușor Dan privind o lege inițiată de deputatul Silviu Vexler, cu sancțiuni față de persoanele care se dau drept preoți sau călugări, precum și în cazurile în care sunt asumate în mod nelegal roluri precum cele de rabin, imam sau alte funcții religioase asimilate. În sesizarea […]
Platforma de socializare TikTok este „extrem de cooperantă” în investigația în curs a Comisiei Europene privind posibila interferență în alegerile din România din 2024, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier. „Acest lucru arată, de asemenea, că atunci când există disponibilitate de colaborare cu Comisia, și noi suntem deschiși să colaborăm. TikTok […]
Autoritățile din Iran le-au acordat femeilor dreptul oficial de a obține permis pentru a conduce motociclete. Poliția este obligată să ofere cursuri de conducere pentru candidate, pentru a le pregăti pentru proba practică. Noile reguli și ambiguitatea juridică actuală nu interzic femeilor să conducă motociclete, dar le fac responsabile pentru accidente, chiar și atunci când […]
Opoziţia a depus, în această dimineaţă, la Senat, trei moţiuni simple. AUR a înaintat o moţiune pe tema Acordului Uniunea Europeană – Mercosur şi a angajării României într-o înţelegere strategică majoră, semnată de 47 de parlamentari. Grupul parlamentar „PACE – Întâi România” a depus, de asemenea, două moţiuni simple, semnate de către 41 de parlamentari: […]
Peste 90% dintre directorii financiari ai firmelor din România anticipează creşteri de taxe în acest an, conform unui sondaj # Rador
Peste 90% dintre directorii financiari ai firmelor din România anticipează creşteri de taxe în acest an, arată un sondaj realizat de compania de consultanţă Ernst and Young. Studiul relevă o lipsă acută de încredere a mediului de afaceri în stabilitatea cadrului fiscal, ceea ce duce la dificultăţi de planificare bugetară şi incertitudine în deciziile de […]
De miercuri, încep verificări extraordinare în legătură cu controlul societăţilor de distribuţie a electricităţii, precum şi al furnizorilor finali, referitoare la facturile consumatorilor casnici de energie electrică din Bulgaria. Anunţul a fost făcut de ministrul demisionar al Energiei, Jecio Stankov, în cadrul unei declaraţii la Consiliul de Miniştri. „Fiecare caz va fi analizat separat. Vom […]
Agentul termic în Bucureşti este taxat la nivelul maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametri normali (Primăria Capitalei) # Rador
Agentul termic în Bucureşti este taxat la nivelul maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametri normali, informează Primăria Capitalei. Consumul real este înregistrat cu ajutorul contorului de la subsolul blocurilor, explică municipalitatea într-o postare pe Facebook. Astfel, atunci când agentul termic nu este la standardele cerute, şi preţul este mai […]
Introducere: insulă sub trei stăpâniri Insula Ceylon, situată strategic în Oceanul Indian, a fost de-a lungul secolelor o bijuterie râvnită de marile puteri coloniale. Portughezii au fost primii care au colonizat părți ale insulei în secolul al XVI-lea, urmați de olandezi, iar apoi, începând cu 1796, de britanici, care au transformat Ceylonul într-o colonie a […]
Introducere Jocurile Olimpice au fost concepute ca o celebrare globală a spiritului uman, fără granițe politice. Totuși, în practică, politica și sportul s-au influențat reciproc încă de la începuturile epocii olimpice moderne. Jocurile Olimpice de Iarnă, ca manifestare sportivă globală, nu au făcut excepție de la această dinamică. În contextul global al anului 2026, când […]
Miercuri, 11 februarie 2026, ora 19.00, aveți ocazia de a-l aplauda la Sala Radio pe cunoscutul violonist francez David Grimal, care, alături de Orchestra de Cameră Radio, propune publicului un program atractiv. Seara se va deschide cu Mica simfonie pentru suflători semnată de Charles Gounod, o lucrare de o eleganță rafinată și una dintre cele […]
Papa Leon îndeamnă SUA și Rusia să reînnoiască ultimul acord privind controlul armelor nucleare # Rador
Papa Leon a îndemnat miercuri liderii din Rusia și Statele Unite să reînnoiască ultimul lor tratat privind controlul armelor, New START, care limitează numărul de arme nucleare strategice desfășurate de fiecare țară. Leon, primul papă american, a declarat în timpul audienței sale săptămânale de la Vatican că situația mondială actuală „cere să se facă tot […]
Grupul elvețian Nestlé a anunțat miercuri că a extins retragerea de pe piață a formulei pentru sugari pentru a include un nou lot de produs Guigoz, după ce Franța a redus pragul maxim admis pentru toxina cereulidă (o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, n.red.). Cereulida, care poate provoca greață și vărsături, […]
