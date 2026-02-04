Cât vom guverna noi, Ungaria va rămâne o țară fără migranți (Péter Szijjártó)

08:30

Pompierii fac un apel către părinţi şi aparţinători să nu lase copiii nesupravegheaţi în apropierea lacurilor, râurilor sau bălţilor îngheţate. Ei îi îndeamnă să le vorbească despre riscuri şi să le explice celor mici că gheaţa nu este un loc de joacă. Gheaţa se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate deveni fatală […]