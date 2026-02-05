Averea din patru pereţi: Siguranţă financiară sau capital blocat? 94% dintre români sunt proprietari, cel mai mare procent din UE

Ziarul Financiar, 5 februarie 2026 19:00

Averea din patru pereţi: Siguranţă financiară sau capital blocat? 94% dintre români sunt proprietari, cel mai mare procent din UE

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
19:00
Averea din patru pereţi: Siguranţă financiară sau capital blocat? 94% dintre români sunt proprietari, cel mai mare procent din UE Ziarul Financiar
Acum o oră
18:45
Electroglobal Cluj: Anul 2025 a fost caracterizat de o creştere de două cifre pentru compania noastră, susţinută de dezvoltarea portofoliului de proiecte şi de extinderea activităţii la export Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii şi echi­pamente electrice pentru sistemele de automatizări industriale, acţionări electrice şi sisteme de iluminat Electroglobal Cluj, controlat de Radu Ciorba în aso­ciere cu Maksay Csaba, estimează pentru 2026 o evoluţie pozitivă a pieţei în care activează, pe fondul investiţiilor în automatizare şi eficienţă energetică.
18:30
Bursă. Holde Agri Invest contractează 35 mil. lei de la acţionarul SevenX şi Banca Transilvania pentru finanţarea campaniei agricole şi plata arendelor Ziarul Financiar
18:30
„Aurul digital” îşi pierde strălucirea. Bitcoin se prăbuşeşte sub 67.000 dolari: -20% într-o săptămână şi -47% faţă de maxim. Investitorii instituţionali ies din piaţă Ziarul Financiar
Acum 2 ore
18:15
Cine pleacă, cine vine în business. Evelina Georsa preia rolul de global transformation director, zona hire to retire, în cadrul Mars, unul dintre cei mai mari actori din industria alimentară Ziarul Financiar
Evelina Georsa, un executiv cu mai mult de 20 de ani de experienţă în lidership, a preluat poziţia de global transformation director, global business services, hire to retire în cadrul companiei Mars.
18:15
Investiţie de 20 mil. euro pentru construirea unui aquapark la Baia Mare Ziarul Financiar
18:15
CJ Timiş reabiliteză aproape 30 km de drum judeţean cu peste 100 mil. lei Ziarul Financiar
18:15
Cum a închis bursa: Hidroelectrica redevine lider, Petrom se corectează agresiv, lichiditatea rămâne bună, dar povestea zilei vine de la IPO-ul Electroalfa unde suprasubscrierea în ultima zi cu discount de 5% a fost de 60 de ori Ziarul Financiar
18:00
La Electroalfa, retailul explodează: ZF prezintă cum un broker le permite clienţilor să subscrie de 5 ori mai mult decât au în cont, cu comision de 0,45%. Acum, la 1.000 de acţiuni subscrise, un investitor va primi 17 Ziarul Financiar
18:00
Propunere a Ministerului de Finanţe: Bonificaţie de 3% pentru cei care îşi plătesc impozitul pe venit până la jumătatea lunii aprilie. Atenţie, măsura este valabilă doar pentru cei care depun declaraţia unică, nu şi pentru angajaţi Ziarul Financiar
18:00
O veste bună pentru România: Comenzile din fabricile germane au crescut neaşteptat în decembrie, înregistrând cel mai rapid ritm din ultimii doi ani Ziarul Financiar
17:45
Educaţie pentru liderii de business din consilii de administraţie: companiile mizează tot mai mult pe profesionalizarea boardurilor. Vasile Strat, Bucharest Business School: Companiile româneşti trebuie să devină din ce în ce mai bune şi, pe lângă partea executivă, această parte de consiliu de administraţie devine din ce în ce mai importantă Ziarul Financiar
Companiile româneşti se află într-o etapă în care performanţa executivă nu mai este suficientă pentru a susţine creşterea pe termen lung, iar rolul consiliilor de administraţie devine tot mai relevant în arhitectura decizională. Pe măsură ce mediul de afaceri devine mai complex, companiile acordă o importanţă tot mai mare profesionalizării consiliilor de administraţie, văzute ca un factor important pentru deciziile de business şi pentru creşterea pe termen lung.
17:45
„Undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni merge mai departe”, spune Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. Guvernul a aprobat transferul a patru terenuri în proprietate publică Ziarul Financiar
17:45
Electroalfa pulverizează recordurile de retail: cererea pentru acţiuni depăşeşte de aproape 60 de ori oferta disponibilă, investitorii individuali concurând cu sume parţial finanţate prin credite Ziarul Financiar
17:45
Semnal de criză în SUA: peste 100.000 de joburi dispar într-o lună, nivel nemaivăzut din 2009. Giganţi precum Amazon şi UPS concediază masiv, angajările îngheaţă, iar piaţa muncii începe să dea semne de fractură Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:15
BCE îngheaţă dobânda la 2%, în timp ce inflaţia din zona euro ajunge la 1,7%. Investitorii nu se mai aşteaptă la scăderi în acest an Ziarul Financiar
17:15
Şi-au unit iar forţele: Construcţii Erbaşu, Bog’Art şi Concelex, trei dintre cei mai mari constructori, cu afaceri cumulate de 4,4 mld. lei în 2024, care lucrează şi la spitalul regional din Craiova, din nou împreună pentru extinderea metroului pe M4 Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, Bog’Art şi Concelex, trei dintre cei mai mari constructori, cu afaceri cumulate de 4,4 mld. lei în 2024, care construiesc spitalul regional din Craiova (alături şi de CON-A), şi-au unit iar forţele şi vor asigura extinde­rea cu 14 staţii noi de pe magistrala M4, de la Gara de Nord la Gara Progresul.
17:15
Ionuţ Ardeleanu, Auchan: Ne concentrăm atenţia în 2026 pe modernizarea şi pe creşterea reţelei multiformat. Deschidem hipermarketuri, supermarketuri şi magazine de proximitate Ziarul Financiar
Retailerul francez Auchan, prezent pe piaţa locală de două decenii, a depăşit anul trecut pragul de 500 de magazine în România după ce a deschis două unităţi ATAC Hiper Discount, în Chitila şi Oradea, un supermarket Auchan de mari dimensiuni în Popeşti-Leordeni, Ilfov, şi 60 de francize Simply by Auchan.
17:00
BCE îngheaţă dobânda la 2%, în timp ce inflaţia pe zona euro scade la 1,7%. Core CPI, la cel mai redus nivel din 2021. Totuşi, pentru investitori scade optimismul ca Banca Centrală să taie dobânda monetară în acest an Ziarul Financiar
17:00
Grupul tech Zitec: Am încheiat 2025 cu afaceri consolidate de 38 mil. euro, plus 14%. Anul acesta căutăm companii locale pentru achiziţii Ziarul Financiar
Grupul Zitec, specializat în dezvoltarea de soluţii software şi transformare digitală, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri consolidată de 38 de milioane de euro, în creştere cu 14% faţă de anul anterior, potrivit informaţiilor communicate de reprezentanţii grupului. Într-un context economic marcat de inflaţie ridicată şi schimbări fiscale care au temperat investiţiile, compania a reuşit să îşi menţină trendul ascendent prin creşterea accelerată a proiectelor din sectorul public şi financiar, precum şi prin extinderea pe pieţele din Europa de Vest şi SUA.
16:45
Primul plan de tip 401(K) pentru încurajarea salariaţilor să investească pe bursă şi în fonduri mutuale. Pentru investiţii anuale de 400 euro, salariatul nu va mai plăti impozit pe venit Ziarul Financiar
16:45
Viorel Vasile, CEO al Safety Broker: Anul 2026 îl văd ca pe un an de stabilitate din punctul de vedere al businessului. Vom continua strategia de achiziţii. În 2025, Safety Broker a ajuns la un volum al primelor brute intermediate de aproape 2,1 mld. lei, în creştere cu 12% faţă de anul 2024 Ziarul Financiar
Safety Broker, cea mai mare companie de brokeraj în asigurări de pe piaţa locală, a ajuns la un volum al primelor brute intermediate de aproape 2,1 mld. lei anul trecut, în creştere cu 12% faţă de anul 2024. Viorel Vasile, CEO, Safety Broker, a spus pentru ZF că anul 2026 va fi unul de stabilitate al businessului, iar strategia de achiziţii a companiei va continua.
16:45
Ce se întâmplă la Volvo? Acţiunile producătroului suedez au pierdut joi aproape 30% după ce vânzările s-au prăbuşit. „Ne confruntăm cu o piaţă extrem de dificilă” Ziarul Financiar
16:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 6 februarie 2026, ora 09.30 cu Dorin Boerescu, Founder & CEO 2Performant Ziarul Financiar
16:00
Centrala de 1,4 mld. euro de la Mintia, cea mai mare unitate de producţie de energie pe gaze din Uniunea Europeană, va intra în producţie în luna septembrie Ziarul Financiar
16:00
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Roxana Mircea, managing partner, REI Finance Advisors. Companiile vin cu cifre slabe, foarte multe au închis pe minus în 2025. Consumul e slab. E nevoie de măsuri şi ajutoare de stat VIDEO Ziarul Financiar
16:00
Forvis Mazars: 9 din 10 executivi C-suite din România anticipează creşterea businessului în 2026; 65% majorează investiţiile în oameni şi operaţiuni; AI şi costurile cu energia influenţează deciziile strategice Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:15
Ministrul Finanţelor prezintă pachetul de relansare economică. Impactul bugetar negativ este estimat la 2,1-2,2 mld.lei în 2026: „Încercăm să mutăm logica dinspre consum spre investiţii. Pachetul are două componente: una de stimulare a investiţiilor şi o a doua de regândire a modului în care funcţionează schemele de suport pentru companii” Ziarul Financiar
15:15
Ministerul Finanţelor împrumută de la bănci 2,2 mld. lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 5,94% şi 6,41% pe an Ziarul Financiar
15:00
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat pachetul de relansare economică: „Din acest pachet încercăm să mutăm logica dinspre consum spre investiţii. El are două componente principale: una de stimulare a investiţiilor şi o a doua de regândire a modului în care funcţionează schemele de suport pentru companii” Ziarul Financiar
14:45
Cafeaua de specialitate devine un lux la care unii dintre noi renunţăm, iar alţii nu. Tu cât cheltui într-o lună pe cafea? Daria, 26 de ani: „În fiecare lună cheltui aproximativ 200 de lei pe cafeaua to go sau pe care o beau în cafenele de specialitate” Ziarul Financiar
14:15
Compania aeriană Wizz Air a transportat anul trecut 14,5 milioane de pasageri pe zborurile către şi dinspre România, în creştere cu 13%. În 2026, operatorul va lansa 30 de rute noi de pe 10 aeroporturi locale Ziarul Financiar
13:45
Listarea Electroalfa: la 1.000 de acţiuni cerute un investitor ar putea primi doar 22, aşa cum sunt lucrurile joi la prânz, ultima zi cu discount de 5%. Ordinele totale au ajuns la 2,7 mld. lei, cât capitalizarea cumulată a TTS, Alro şi Purcari Ziarul Financiar
13:45
Satul olimpic care refuză să devină ruină: Cum transformă Milano Jocurile de Iarnă într-o investiţie urbană pentru studenţi, reducerea emisiilor şi lecţiile învăţate din eşecurile olimpice ale trecutului Ziarul Financiar
13:30
Antreprenorul care a dezvoltat şi vândut prima clădire de birouri modernă din Bucureşti pune la bătaie 265 de hectare de teren agricol pentru 34% dintr-o firmă a grupului Agrinvest Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:15
De la euforie la panică în câteva ore: Argintul scade cu 17% după ce a spart pragul de 90 de dolari, iar aurul şi cuprul confirmă sfârşitul creşterilor recente Ziarul Financiar
13:15
ZF Live. Platformele online din China au ajuns să reprezinte 20% din piaţa locală de e-commerce, iar primii afectaţi sunt chiar micii producători locali. A redus taxa de 25 de lei din livrările de pe platformele din China? Ziarul Financiar
În ultimii ani, platformele din China au câştigat tot mai mult teren în piaţa locală, iar această evoluţie s-a datorat unor campanii agresive de marketing şi a unor preţuri foarte mici cu care niciun retailer local nu poate concura.
13:15
BREAKING Hidroelectrica recucereşte poziţia de cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, depăşind joi Petrom, cu o capitalizare de 62,6 miliarde lei faţă de 62,1 miliarde lei Ziarul Financiar
13:15
Cushman & Wakefield Echinox: Autostrăzile A0 şi A8 redesenează harta logistică a României şi conturează noi hub-uri regionale în nordul Bucureştiului şi în Moldova Ziarul Financiar
13:00
Presa spaniolă: Digi vrea să atragă între 500 şi 600 de milioane de euro prin IPO-ul subsidiarei din Spania, prin vânzarea de acţiuni noi şi existente, pentru finanţarea extinderii reţelelor de fibră şi 5G. Listarea, în aprilie Ziarul Financiar
12:45
Sume fără precedent se duc în AI: Google se pregăteşte să dubleze cheltuielile cu AI la 185 mld. dolari, după ce a raportat pentru prima oară în istorie venituri anuale de peste 400 mld. de dolari Ziarul Financiar
12:30
Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon, nu mai vrea să aibă pierderi: Celebrul ziar american Washington Post concediază o treime din angajaţi pentru a-şi reduce pierderile. 300 de jurnalişti au fost daţi afară Ziarul Financiar
12:30
Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Fondurile de investiţii, minoritarii care pot pregăti exitul antreprenorilor, dar şi susţin evaluari superioare ale afacerii Ziarul Financiar
12:30
Arhitecţii Propriei Prosperităţi: România în Noua Guvernanţă Economică a UE Ziarul Financiar
12:15
Vânzările din comerţ au crescut în luna decembrie 2025 cu 5,8% faţă de noiembrie, dar faţă de decembrie 2024 au fost cu 1,6% mai mici. În 2025, vânzările din retail s-au redus cu 0,2%, după scăderi la alimente şi băuturi Ziarul Financiar
12:15
Studiu Visa: 8 din 10 români preferă plăţile digitale în vacanţele de iarnă; lipsa acestor opţiuni îi poate face să schimbe comerciantul sau să cheltuie mai puţin Ziarul Financiar
12:15
Mass Global Energy, proprietarul centralei pe gaze de la Mintia, anunţă un nou proiect de investiţii, de 1 mld.euro, în capacităţi de stocare a energiei. Producţia de energie electrică la Mintia este estimată să înceapă în septembrie 2026 Ziarul Financiar
12:15
Încă o tranzacţie în lumea fotbalului: KKR, unul dintre cele mai puternice fonduri de investiţii americane, cumpără Arctos, care deţine Liverpool, pentru 1.4 mld. dolari Ziarul Financiar
12:00
Fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceauşescu, cunoscut astăzi sub numele de Hadar Chalet, una dintre cele mai discrete proprietăţi de lux din România, a fost vândut unui antreprenor din HoReCa Ziarul Financiar
11:45
Avocaţii de la NNDKP au asistat Holcim România în achiziţia Uranus Pluton, operator de carieră de granit activ din judeţul Tulcea Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.