Ziarul Financiar, 5 februarie 2026 19:45
Fix sau variabil? Piaţa a ales deja. Refinanţarea îţi dă timp în faţa dobânzilor
Electroglobal Cluj: Anul 2025 a fost caracterizat de o creştere de două cifre pentru compania noastră, susţinută de dezvoltarea portofoliului de proiecte şi de extinderea activităţii la export # Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii şi echipamente electrice pentru sistemele de automatizări industriale, acţionări electrice şi sisteme de iluminat Electroglobal Cluj, controlat de Radu Ciorba în asociere cu Maksay Csaba, estimează pentru 2026 o evoluţie pozitivă a pieţei în care activează, pe fondul investiţiilor în automatizare şi eficienţă energetică.
Cine pleacă, cine vine în business. Evelina Georsa preia rolul de global transformation director, zona hire to retire, în cadrul Mars, unul dintre cei mai mari actori din industria alimentară # Ziarul Financiar
Evelina Georsa, un executiv cu mai mult de 20 de ani de experienţă în lidership, a preluat poziţia de global transformation director, global business services, hire to retire în cadrul companiei Mars.
Educaţie pentru liderii de business din consilii de administraţie: companiile mizează tot mai mult pe profesionalizarea boardurilor. Vasile Strat, Bucharest Business School: Companiile româneşti trebuie să devină din ce în ce mai bune şi, pe lângă partea executivă, această parte de consiliu de administraţie devine din ce în ce mai importantă # Ziarul Financiar
Companiile româneşti se află într-o etapă în care performanţa executivă nu mai este suficientă pentru a susţine creşterea pe termen lung, iar rolul consiliilor de administraţie devine tot mai relevant în arhitectura decizională. Pe măsură ce mediul de afaceri devine mai complex, companiile acordă o importanţă tot mai mare profesionalizării consiliilor de administraţie, văzute ca un factor important pentru deciziile de business şi pentru creşterea pe termen lung.
Şi-au unit iar forţele: Construcţii Erbaşu, Bog’Art şi Concelex, trei dintre cei mai mari constructori, cu afaceri cumulate de 4,4 mld. lei în 2024, care lucrează şi la spitalul regional din Craiova, din nou împreună pentru extinderea metroului pe M4 # Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, Bog’Art şi Concelex, trei dintre cei mai mari constructori, cu afaceri cumulate de 4,4 mld. lei în 2024, care construiesc spitalul regional din Craiova (alături şi de CON-A), şi-au unit iar forţele şi vor asigura extinderea cu 14 staţii noi de pe magistrala M4, de la Gara de Nord la Gara Progresul.
Ionuţ Ardeleanu, Auchan: Ne concentrăm atenţia în 2026 pe modernizarea şi pe creşterea reţelei multiformat. Deschidem hipermarketuri, supermarketuri şi magazine de proximitate # Ziarul Financiar
Retailerul francez Auchan, prezent pe piaţa locală de două decenii, a depăşit anul trecut pragul de 500 de magazine în România după ce a deschis două unităţi ATAC Hiper Discount, în Chitila şi Oradea, un supermarket Auchan de mari dimensiuni în Popeşti-Leordeni, Ilfov, şi 60 de francize Simply by Auchan.
Grupul tech Zitec: Am încheiat 2025 cu afaceri consolidate de 38 mil. euro, plus 14%. Anul acesta căutăm companii locale pentru achiziţii # Ziarul Financiar
Grupul Zitec, specializat în dezvoltarea de soluţii software şi transformare digitală, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri consolidată de 38 de milioane de euro, în creştere cu 14% faţă de anul anterior, potrivit informaţiilor communicate de reprezentanţii grupului. Într-un context economic marcat de inflaţie ridicată şi schimbări fiscale care au temperat investiţiile, compania a reuşit să îşi menţină trendul ascendent prin creşterea accelerată a proiectelor din sectorul public şi financiar, precum şi prin extinderea pe pieţele din Europa de Vest şi SUA.
Viorel Vasile, CEO al Safety Broker: Anul 2026 îl văd ca pe un an de stabilitate din punctul de vedere al businessului. Vom continua strategia de achiziţii. În 2025, Safety Broker a ajuns la un volum al primelor brute intermediate de aproape 2,1 mld. lei, în creştere cu 12% faţă de anul 2024 # Ziarul Financiar
Safety Broker, cea mai mare companie de brokeraj în asigurări de pe piaţa locală, a ajuns la un volum al primelor brute intermediate de aproape 2,1 mld. lei anul trecut, în creştere cu 12% faţă de anul 2024. Viorel Vasile, CEO, Safety Broker, a spus pentru ZF că anul 2026 va fi unul de stabilitate al businessului, iar strategia de achiziţii a companiei va continua.
Ministrul Finanţelor prezintă pachetul de relansare economică. Impactul bugetar negativ este estimat la 2,1-2,2 mld.lei în 2026: „Încercăm să mutăm logica dinspre consum spre investiţii. Pachetul are două componente: una de stimulare a investiţiilor şi o a doua de regândire a modului în care funcţionează schemele de suport pentru companii” # Ziarul Financiar
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat pachetul de relansare economică: „Din acest pachet încercăm să mutăm logica dinspre consum spre investiţii. El are două componente principale: una de stimulare a investiţiilor şi o a doua de regândire a modului în care funcţionează schemele de suport pentru companii” # Ziarul Financiar
ZF Live. Platformele online din China au ajuns să reprezinte 20% din piaţa locală de e-commerce, iar primii afectaţi sunt chiar micii producători locali. A redus taxa de 25 de lei din livrările de pe platformele din China? # Ziarul Financiar
În ultimii ani, platformele din China au câştigat tot mai mult teren în piaţa locală, iar această evoluţie s-a datorat unor campanii agresive de marketing şi a unor preţuri foarte mici cu care niciun retailer local nu poate concura.
