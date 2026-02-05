Oţelul e în afara play-off-ului. Laszlo Balint: “Nu ai cum să emiți pretenții”

09:30

Andrei Vlad a fost asociat cu o mutare la Volos, în Grecia, după ce s-a despărțit recent de Aktobe, însă transferul său a picat pe ultima sută de metri. Jurnaliștii greci scriu că formația elenă nu și l-a mai dorit pe fostul goalkeeper de la FCSB din cauza faptului că nu avea ritmul dorit de […] The post Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze appeared first on Antena Sport.