“Un nou capitol!” Radu Drăgușin, anunţ despre viitorul lui în Anglia
Antena Sport, 5 februarie 2026 17:20
Radu Drăguşin nu a mai plecat în Italia, unde s-a tot vehniculat trecerea lui la Roma, Inter, Milan sau Fiorentina. El a primit şi prima şansă de a jucat titular, după accidentarea care l-a ţinut în afara terenului mai bine de un an. Radu Drăguşin a fost pentru prima oară integralist în acest sezon la […] The post “Un nou capitol!” Radu Drăgușin, anunţ despre viitorul lui în Anglia appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
17:20
Radu Drăguşin nu a mai plecat în Italia, unde s-a tot vehniculat trecerea lui la Roma, Inter, Milan sau Fiorentina. El a primit şi prima şansă de a jucat titular, după accidentarea care l-a ţinut în afara terenului mai bine de un an. Radu Drăguşin a fost pentru prima oară integralist în acest sezon la […] The post “Un nou capitol!” Radu Drăgușin, anunţ despre viitorul lui în Anglia appeared first on Antena Sport.
17:20
Daniel Pancu și-a făcut calculele pentru play-off! Antrenorul CFR-ului a spus de câte puncte are nevoie # Antena Sport
CFR Cluj se luptă cu șanse reale pentru calificarea în play-off, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la UTA. Echipa antrenată de Daniel Pancu are moralul ridicat după cele șase victorii consecutive în campionat. Tehnicianul clubului din Gruia și-a făcut calculele pentru aceste ultime cinci meciuri din sezonul regulat și a precizat […] The post Daniel Pancu și-a făcut calculele pentru play-off! Antrenorul CFR-ului a spus de câte puncte are nevoie appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
17:10
Adrian Mititelu exultă, după decizia privind palmaresul Universității Craiova: „O zi mare pentru fobalul românesc” # Antena Sport
Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FC U Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, iar vestea a venit ca un șoc pentru clubul patronat de Mihai Rotaru. Adrian Mititelu a reacționat după decizia instanței și a catalogat ziua drept una mare pentru fotbalul românesc. Mai mult decât atât, acesta […] The post Adrian Mititelu exultă, după decizia privind palmaresul Universității Craiova: „O zi mare pentru fobalul românesc” appeared first on Antena Sport.
16:50
Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Victorie pentru Mititelu FCU Craiova a câștigat în instanță procesul pentru palmaresul echipei istorice a Științei. CSU Craiova poate face recurs la Curtea de Apel Timișoara, instanța care a decis victoria lui Adrian Mititelu. 2. Iese Politic, întră Ciubotuaru FCSB face al […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 februarie appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:40
Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FCU Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, pentru care se luptau de ani buni atât clubul lui Adrian Mititelu, cât și cel al lui Mihai Rotaru. Decizia poate fi atacată prin apel în aceeași instanță judecătorească în termen de 30 de zile. Clubul […] The post Reacţia Universităţii Craiova după ce Adrian Mititelu a câştigat palmaresul appeared first on Antena Sport.
16:40
Mihai Stoica, verdict clar în privința transferului lui Kevin Ciubotariu la FCSB: „Se vrea unul Fabrizio Romano” # Antena Sport
Kevin Ciubotaru s-a răzgândit și a dat de înțeles că ar vrea să se transfere încă din această iarnă la FCSB. Gigi Becali a confirmat că nu ar spune ”nu” acestei mutări, dar Mihai Stoica a dat un verdict clar în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a scris o postare pe […] The post Mihai Stoica, verdict clar în privința transferului lui Kevin Ciubotariu la FCSB: „Se vrea unul Fabrizio Romano” appeared first on Antena Sport.
16:20
Universitatea Craiova – Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament # Antena Sport
Universitatea Craiova și Oțelul Galați se întâlnesc într-unul din cele mai tari meciuri ale rundei cu numărul 25 din Liga 1. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Formația antrenată de Filipe Coelho are șansa de a reveni pe prima poziție în clasament, în timp ce gălățenii luptă […] The post Universitatea Craiova – Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament appeared first on Antena Sport.
16:10
„Trăgeau până și paznicii!” Finala Cupei Mondiale în care fanii au intrat cu pistoale pe stadion: „Pierdem sau murim toți” # Antena Sport
Finala primului Campionat Mondial, în 1930, a rămas până în ziua de azi cea mai dură din istoria turneelor finale. S-au întâlnit țara gazdă, Uruguay, cea care oprise fascinantul drum al României, și Argentina. Meciul, jucat la Montevideo în fața a circa 100.000 de spectatori fanatici, a fost marcat de agresivitate, în toate formele ei. […] The post „Trăgeau până și paznicii!” Finala Cupei Mondiale în care fanii au intrat cu pistoale pe stadion: „Pierdem sau murim toți” appeared first on Antena Sport.
16:00
(P) 10 motive pentru a alege Neira Automobile atunci când îți cumperi o mașină second hand # Antena Sport
Piața auto din România este un teren minat pentru cumpărătorii neexperimentați. Anunțurile online sunt pline de capcane, iar promisiunile vânzătorilor privați se dovedesc adesea minciuni costisitoare. Frica de a cumpăra o mașină cu defecte ascunse sau cu kilometrajul modificat este justificată. Nimeni nu vrea să investească economiile familiei într-un bun care se transformă într-o gaură […] The post (P) 10 motive pentru a alege Neira Automobile atunci când îți cumperi o mașină second hand appeared first on Antena Sport.
15:50
“Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul # Antena Sport
Pavel Badea, oficial al Universităţii Craiova, a reacţionat după decizia Curţii de Apel Timişoara în procesul în care se judecă palmaresul echipei istorice a Craiovei. Pavel Badea a susţinut că Adrian Mititelu nu a câştigat, aşa cum susţine patronul FCU Craiova. “Mititelu nu a avut niciodată nimic”, a susţinut Pavel Badea. Pavel Badea: “Mititelu nu […] The post “Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
15:10
Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru # Antena Sport
Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FCU Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, pentru care se luptau de ani buni atât clubul lui Adrian Mititelu, cât și cel al lui Mihai Rotaru. Decizia poate fi atacată prin apel în aceeași instanță judecătorească în termen de 30 de zile. “Solutia […] The post Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru appeared first on Antena Sport.
14:50
Luca Viișoreanu își continuă cariera în competițiile de monoposturi și în 2026 va concura în campionatul Eurocup-3, o serie intermediară între Formula 4 și Formula 3, pentru echipa lui Thibaut Courtois, jucător profesionist în LaLiga, Campionatul Spaniei la fotbal. După o carieră începută la karting și continuată apoi în Formula 4, Luca Viișoreanu face în […] The post Luca Viișoreanu va concura anul acesta în Eurocup-3 cu echipa TC Racing appeared first on Antena Sport.
14:30
FCSB – FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, meci crucial în lupta pentru play-off # Antena Sport
Meciul FCSB – FC Botoşani va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 20:30. Partida este crucială pentru campioană în lupta acesteia pentru a prinde play-off-ul. Înaintea acestui meci, FCSB e pe locul 11 în Liga 1, cu 34 de puncte. Botoşani e pe locul 6, ultimul […] The post FCSB – FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, meci crucial în lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
14:10
Denis Drăguș, “dublă” de senzație în Cupa Turciei. Primele goluri după 10 luni pentru atacantul român # Antena Sport
Denis Drăguș a reușit să marcheze două goluri în meciul din Cupa Turciei dintre Gaziantep și Keciorengucu, formație din eșalonul secund. Atacantul de 26 de ani a semnat primele sale reușite de la revenirea la formația unde a cunoscut apogeul său în fotbal de până acum. Denis Drăguș și-a făcut simțită prezența în duelul din […] The post Denis Drăguș, “dublă” de senzație în Cupa Turciei. Primele goluri după 10 luni pentru atacantul român appeared first on Antena Sport.
14:00
Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY # Antena Sport
Liga Campionilor Asiei 2 va fi în direct în AntenaPLAY! Starul portughez Cristiano Ronaldo e gata să facă show alături de Al Nassr. Echipa lui Ronaldo, Al Nassr, o va înfrunta pe Arkadag în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei 2. Ambele meciuri, atât turul, cât şi returul, vor fi transmise în direct în […] The post Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:30
Se face transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Gigi Becali face a patra mutare a iernii # Antena Sport
Kevin Ciubotaru va deveni în scurt timp cel mai nou jucător al FCSB-ului, este anunțul momentului în fotbalul românesc. Vestea vine la scurt timp după ce a fost oferită informația potrivit căreia Dennis Politic va pleca de la echipa lui Gigi Becali la Hermannstadt sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Știre în curs […] The post Se face transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Gigi Becali face a patra mutare a iernii appeared first on Antena Sport.
13:20
Cum va arăta primul 11 al FCSB-ului în meciul cu FC Botoșani? Surpriza pregătită de Gigi Becali # Antena Sport
FCSB se pregătește să o înfrunte pe FC Botoșani în această seară într-o nouă “finală” pentru roș-albaștri în lupta pentru play-off. Înainte de meci, au apărut informații legate de primul 11 pe care îl va trimite în teren Gigi Becali, iar un nume extrem de important lipsește, și anume Daniel Bîrligea. FCSB – FC Botoșani […] The post Cum va arăta primul 11 al FCSB-ului în meciul cu FC Botoșani? Surpriza pregătită de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
13:20
Dennis Politic (25 de ani) va fi împrumutat de FCSB în Liga 1. Gigi Becali (67 de ani) a decis să renunţe temporar la fostul căpitan al “câinilor”. Politic va fi împrumutat la Hermannstadt până la finalul sezonului. Evoluţiile fostului jucător al lui Dinamo nu au fost cele la care se aştepta Gigi Becali. Dennis […] The post Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna appeared first on Antena Sport.
12:50
Aflat în conflict cu Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente! Care era nemulţumirea starului # Antena Sport
Cristiano Ronaldo s-a întors, miercuri, la antrenamentele echipei Al-Nassr. Un eveniment important, având în vedere că portughezul era în conflict cu clubul său de câteva zile. Jucătorul care împlineşte joi 41 de ani a protestat faţă de transferurile clubului său, despre care consideră că nu erau la înălţimea ambiţiilor sale. Cristiano Ronaldo s-a împăcat cu […] The post Aflat în conflict cu Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente! Care era nemulţumirea starului appeared first on Antena Sport.
12:50
Românii intră în scenă la Europe Top 16 Cup (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 13:30). Chiriță și Dragoman, în calificări # Antena Sport
Europe Top 16 Cup începe astăzi, iar doi români își vor face apariția încă din prima zi a turneului de la Montreux (Elveția). Andreea Dragoman și Iulian Chiriță își încep aventura în calificările competiției, unde vor fi nevoiți să treacă de două tururi pentru a accede pe tabloul principal. Meciul lui Iulian Chiriță se va […] The post Românii intră în scenă la Europe Top 16 Cup (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 13:30). Chiriță și Dragoman, în calificări appeared first on Antena Sport.
12:30
Lovitură pentru Shai-Gilgeous Alexander. Starul lui OKC Thunder ratează All-Star Game 2026 # Antena Sport
Superstarul Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul din NBA din sezonul trecut, va rata ediţia de anul acesta a evenimentului All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din liga nord-americană de baschet, din cauza unei accidentări abdominale, pentru care va fi reevaluat după pauza de săptămâna viitoare, informează EFE. Gilgeous-Alexander nu a jucat niciun minut din ultimul sfert […] The post Lovitură pentru Shai-Gilgeous Alexander. Starul lui OKC Thunder ratează All-Star Game 2026 appeared first on Antena Sport.
12:30
Spectacolul din Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY! Nume uriaşe, precum Karim Benzema, Darwin Nunez, Ruben Neves sau Sergej Milinkovic-Savic vor putea fi urmărite în direct în AntenaPLAY. Totodată, fostul star al FCSB-ului, Florinel Coman, în prezent la Al Gharafa, va putea fi şi el urmărit “la lucru” în partidele echipei sale din Liga Campionilor […] The post Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
12:10
Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala # Antena Sport
Daniel Pancu a declarat în cadrul unei emisiuni că Marian Huja este la Cluj și urmează să facă vizita medicală alături de CFR. Astfel, transferul fundașului portughez care a fost asociat și cu o mutare la FCSB urmează să fie oficializat în curând. Marian Huja va deveni în scurt timp noul fotbalist al lui CFR […] The post Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala appeared first on Antena Sport.
12:00
Supravieţuitorul incendiului teribil din Elveţia, mărturii tulburătoare: “Eram ca paralizat. Le strigam numele” # Antena Sport
Tânărul jucător de la Metz, Tahirys Dos Santos, a povestit pentru Paris Match cum a supravieţuit tragediei din barul La Constellation, din Crans-Montana, din noaptea Anului Nou. Într-un interviu emoţionant pentru Paris Match, Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător la FC Metz, care a suferit arsuri pe 30% din suprafaţa corpului (spate, braţe, mâini, faţă) […] The post Supravieţuitorul incendiului teribil din Elveţia, mărturii tulburătoare: “Eram ca paralizat. Le strigam numele” appeared first on Antena Sport.
11:50
“Tras pe linie moartă” de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Lucrurile nu ar trebui să meargă înainte” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a intrat în direct la o emisiune a doua zi după ce Dinamo a învins-o dramatic pe Farul cu 3-2 la Ovidiu. Printre altele, oficialul a vorbit și despre situația lui Stipe Perica, iar veștile pentru fotbalistul croat nu sunt bune, conducâtorul dând de înțeles că atacantul a fost “tras […] The post “Tras pe linie moartă” de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Lucrurile nu ar trebui să meargă înainte” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:30
Cum l-a numit Gică Popescu pe Gică Hagi în ziua în care “Regele” a împlinit 61 de ani # Antena Sport
Gheorghe Popescu i-a transmis un mesaj lui Gheorghe Hagi, care joi a împlinit 61 de ani. El spune că Hagi este coechipierul său din familie şi fratele din teren. “Zeci de ani în care am împărţit acelaşi vestiar şi aceeaşi dorinţă de performanţă. Uneori am purtat chiar şi aceeaşi banderolă, iar de fiecare dată am […] The post Cum l-a numit Gică Popescu pe Gică Hagi în ziua în care “Regele” a împlinit 61 de ani appeared first on Antena Sport.
11:20
“Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania # Antena Sport
Real Sociedad s-a calificat miercuri seara în semifinalele Cupei Spaniei după ce a învins-o în deplasare pe Deportivo Alaves cu scorul de 3-2, însă un anumit moment din meci a ieșit în evidență. La scorul de 2-1 pentru fosta echipă a lui Ianis Hagi, centralul a dictat lovitură de la 11 metri după o fază […] The post “Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania appeared first on Antena Sport.
11:00
“E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu! # Antena Sport
Surse din apropierea selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) au dezvăluit că tehnicianul român se simte mai bine. Mai mult, apropiaţii lui Mircea Lucescu infirmă informaţiile potrivit cărora selecţionerul ar urma să se deplaseze de urgenţă în străinătate. Detalii despre starea lui Mircea Lucescu: “Nu se pune problema unor afecţiuni care să nu îi permită […] The post “E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu! appeared first on Antena Sport.
10:10
“Nu înțeleg nimic din fotbal”. Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei # Antena Sport
Cristi Chivu a primit o întrebare care l-a lăsat mască după ce a reușit să se califice alături de Inter în semifinalele Cupei Italiei. La finalul meciului contra lui Torino, câștigat de 2-1, un jurnalist a insinuat că programul “nerazzurrilor” s-a complicat după această victorie, antrenorul român neînțelegând punctul de vedere al omului din presă. […] The post “Nu înțeleg nimic din fotbal”. Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei appeared first on Antena Sport.
09:50
Emoții pentru Germania înainte de Cupa Mondială. Marc-Andre ter Stegen, incert pentru turneul final # Antena Sport
Portarul german Marc-Andre ter Stegen, împrumutat de Barcelona la Girona, care a suferit o accidentare la muşchii ischiogambieri, va fi supus unei noi operaţii care i-ar putea compromite şansele de a participa la Cupa Mondială de fotbal din 2026, a anunţat, miercuri, clubul catalan, citat de AFP. “Marc-Andre ter Stegen va fi operat, vineri, pentru […] The post Emoții pentru Germania înainte de Cupa Mondială. Marc-Andre ter Stegen, incert pentru turneul final appeared first on Antena Sport.
09:50
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) plănuieşte de mai mulţi ani să vândă acţiunile pe care le deţine la Uzina Mecanică de la Drăgășani. Becali a achiziţionat 95% din acţiunile Uzinei Mecanice din Drăgăşani în 2004. Restul acţiunilor e deţinut de Asociația Salariaților de la Uzina Mecanică, statul având 0.5% din acţiuni prin Ministerul Economiei. Becali […] The post Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:30
Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze # Antena Sport
Andrei Vlad a fost asociat cu o mutare la Volos, în Grecia, după ce s-a despărțit recent de Aktobe, însă transferul său a picat pe ultima sută de metri. Jurnaliștii greci scriu că formația elenă nu și l-a mai dorit pe fostul goalkeeper de la FCSB din cauza faptului că nu avea ritmul dorit de […] The post Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze appeared first on Antena Sport.
09:10
5 februarie, zi istorică în fotbal. Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar își serbează azi zilele de naștere # Antena Sport
Data de 5 februarie nu este una obișnuită în calendar, cel puțin nu pentru persoanele pasionate de sport. În această zi, dar în ani diferiți, s-au născut trei fotbaliști care au devenit legende, și anume Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar. Situațiile în care doi jucători mari să împartă aceeași zi de naștere sunt rare, […] The post 5 februarie, zi istorică în fotbal. Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar își serbează azi zilele de naștere appeared first on Antena Sport.
09:10
Manchester City – Arsenal, finala Cupei Ligii Angliei. “Cetăţenii” au învins Newcastle în semifinale # Antena Sport
Echipa Manchester City s-a calificat miercuri seara în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins în manşa secundă a semifinalelor, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Newcastle. În finală, Manchester City o va înfrunta pe Arsenal Londra. După victoria obţinută în tur, la Newcastle, scor 2-0, elevii lui Guardiola au rezolvat problema calificării în […] The post Manchester City – Arsenal, finala Cupei Ligii Angliei. “Cetăţenii” au învins Newcastle în semifinale appeared first on Antena Sport.
08:30
Protest la Farul – Dinamo. De ce au plecat ultrașii constănțenilor de pe stadion în minutul 15 # Antena Sport
Meciul dintre Farul și Dinamo, încheiat cu scorul de 3-2 pentru echipa lui Zeljko Kopic, a fost marcat și de un moment din tribune care a generat intrigă. O parte din suporterii constănțenilor nu au cântat în startul partidei, după care la un sfert de oră de la fluierul de start au părăsit peluza în […] The post Protest la Farul – Dinamo. De ce au plecat ultrașii constănțenilor de pe stadion în minutul 15 appeared first on Antena Sport.
08:30
“E o nenorocire” Cristi Chivu a răbufnit după ce s-a calificat cu Inter în semifinalele Cupei Italiei! # Antena Sport
Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a vorbit despre piaţa transferurilor după victoria cu Torino, în condiţiile în care nerazzurrii au eşuat în a aduce mai mulţi jucători pe care îi aveau ca ţinte. Unul dintre aceştia a fost Joao Cancelo (31 de ani), care a preferat să semneze cu Barcelona. […] The post “E o nenorocire” Cristi Chivu a răbufnit după ce s-a calificat cu Inter în semifinalele Cupei Italiei! appeared first on Antena Sport.
08:10
Nota primită de Cristi Chivu după ce a calificat-o pe Inter în semifinalele Cupei Italiei! # Antena Sport
Inter a învins-o în sferturile de finală ale Cupei Italiei pe Torino, cu 2-1. Cristi Chivu a calificat-o, astfel, în prima semifinală pe Inter de când e pe banca nerazzurrilor. Nu punem la socoteală Supercupa Italiei, acolo unde Inter a fost distribuită automat ca urmare a ocupării locului 2 în Serie A sezonul trecut. Locul […] The post Nota primită de Cristi Chivu după ce a calificat-o pe Inter în semifinalele Cupei Italiei! appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu Torino pentru un loc în semifinalele Cupei Italiei. Jocul grupării pregătite de tehnicianul român a fost transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Vicecampioana din Serie A va contina lupta pe toate cele trei fronturi, fiind în prezent pe primul loc în campionat, […] The post Inter – Torino 2-1. Cristi Chivu, în semifinalele Cupei Italiei appeared first on Antena Sport.
4 februarie 2026
23:50
“Scorul ar fi putut fi mai mare” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria mare contra lui Rafa Benitez! # Antena Sport
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după ce l-a învins iar pe Rafa Benitez (65 de ani), de data aceasta în semifinalele Cupei Greciei. Panathinaikos – PAOK 0-1 a fost în direct în AntenaPLAY. Răzvan Lucescu a avut un mesaj pentru jucătorii săi înaintea returului, care va fi tot […] The post “Scorul ar fi putut fi mai mare” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria mare contra lui Rafa Benitez! appeared first on Antena Sport.
23:20
Ianis Zicu, la pământ după eșecul cu Dinamo. Marea nemulțumire a tehnicianului de la Farul # Antena Sport
Spectacol total la Ovidiu, acolo unde Farul Constanța și Dinamo București au arătat calitate pe teren până la ultimul fluier. Victoria a fost a formației antrenate de Zeljko Kopic, care a dat lovitura pe final prin Alex Pop. Rezultatul este unul dureros pentru gazde, care au condus de două ori pe tabelă. Șansele la play-off […] The post Ianis Zicu, la pământ după eșecul cu Dinamo. Marea nemulțumire a tehnicianului de la Farul appeared first on Antena Sport.
23:20
“Acolo s-a decis meciul” Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu # Antena Sport
Antrenorul lui Panathinaikos, Rafa Benitez (65 de ani), a reacţionat, după ce a fost învins iar de antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani). Panathinaikos – PAOK 0-1 a fost în direct în AntenaPLAY. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, a luat o opţiune serioasă pentru calificarea în finala Cupei Greciei. PAOK a […] The post “Acolo s-a decis meciul” Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu appeared first on Antena Sport.
23:10
Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria “câinilor” cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii # Antena Sport
Zeljko Kopic (48 de ani) a recunoscut, după victoria dramatică a “câinilor” la Ovidiu, cu Farul, că echipa antrenată de Ianis Zicu le-a pus mari probleme jucătorilor săi. Kopic a lăudat evoluţia lui Denis Alibec, care a reuşit un assist la golul cu care Farul a deschis scorul. Zeljko Kopic, în condiţiile în care se […] The post Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria “câinilor” cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii appeared first on Antena Sport.
23:00
A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe” # Antena Sport
Alex Pop a marcat în minutul 89 golul care a adus victoria celor de la Dinamo cu Farul. Golul victorei formaţiei din Ştefan cel Mare a fost adus chiar de un jucător care a fost crescut la Academia lui Gică Hagi! Întrebat la final de meci despre faptul că a marcat contra unei foste echipe, […] The post A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe” appeared first on Antena Sport.
22:50
Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract # Antena Sport
Kennedy Boateng a fost autorul unei “duble” în meciul câştigat dramatic de Dinamo cu Farul, cu 3-2, în deplasare. Golul victoriei a fost marcat de Alex Pop în minutul 89. Boateng a fost desemnat omul meciului la partida Farul – Dinamo 2-3. Fundaşul central al “câinilor” nu şi-a prelungit încă înţelegerea cu Dinamo, care expiră […] The post Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract appeared first on Antena Sport.
22:50
Dinamo București a obținut un succes spectaculos pe terenul celor de la Farul Constanța, în probabil cel mai frumos meci al etapei cu numărul 25 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic a revenit de două ori în joc și a dat marea lovitură pe final, grație reușitei lui Alex Pop, introdus pe teren […] The post Alexandru Musi a spus ce a făcut diferența pe teren, în Farul – Dinamo 2-3 appeared first on Antena Sport.
22:30
Farul – Dinamo 2-3. Victorie uriașă pentru „câinii” lui Kopic! Constănțenii își iau adio de la play-off # Antena Sport
Dinamo București a dat lovitura la Ovidiu, acolo unde în urmă cu o etapă Universitatea Craiova a fost umilită. „Câinii” lui Kopic s-au impus în fața Farului, în urma unui joc foarte spectaculos. Alex Pop a fost asul din mânecă al lui Zeljko Kopic, el fiind cel care a dat marea lovitură pentru formația alb-roșie. […] The post Farul – Dinamo 2-3. Victorie uriașă pentru „câinii” lui Kopic! Constănțenii își iau adio de la play-off appeared first on Antena Sport.
22:20
Schimbare super-inspirată pentru Răzvan Lucescu! L-a trimis în teren, iar el a scos penalty şi l-a transformat! # Antena Sport
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a fost foarte inspirat cu introducerea, în repriza a doua, în teren a lui Giorgos Giakoumakis, în locul lui Dimitrios Pelkas. Antrenorul român l-a schimbat în minutul 61 pe Pelkas cu Giakoumakis, iar în minutul 65 Giakoumakis a scos penalty-ul pe care tot el l-a […] The post Schimbare super-inspirată pentru Răzvan Lucescu! L-a trimis în teren, iar el a scos penalty şi l-a transformat! appeared first on Antena Sport.
22:10
Chiar dacă Farul a făcut un meci bun cu Dinamo, suporterii Farului Constanţa au luat o decizie surprinzătoare. Ei au părăsit stadionul încă din prima repriză. Ei au potestat împotriva președintelui Gică Popescu, dar și a forțelor de ordine. Ultrașii din Peluza Marină au părăsit peluza în minutul 15 al partidei. Supărarea fanilor este legată […] The post Suporterii Farului au părăsit stadionul în semn de protest appeared first on Antena Sport.
21:50
Jurnal Antena Sport | România a lansat mai multe timbre speciale pentru Olimpiada de iarnă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | România a lansat mai multe timbre speciale pentru Olimpiada de iarnă appeared first on Antena Sport.
21:40
Jurnal Antena Sport | E agitaţie la Federaţie cu problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | E agitaţie la Federaţie cu problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.