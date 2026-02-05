Coelho, deja cu gândul la Dinamo: “Nu este deloc ușor în fotbal”
Antena Sport, 5 februarie 2026 21:40
Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Liga 1. Filipe Coelho crede că oltenii au meritat victoria, după un meci în care adversarul nu a contat, crede antrenorul. „A fost un meci dificil, așa cum am spus-o dinainte, împotriva unei echipe bune, organizate. […] The post Coelho, deja cu gândul la Dinamo: “Nu este deloc ușor în fotbal” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
22:20
Dinamo București – Universitatea Craiova este capul de afiș al rundei cu numărul 26 din Liga 1, ambele formații fiind în formă maximă înaintea duelului de pe Arena Națională. Comisia Centrală a Arbitrilor nu s-a mai complicat după scandalul de la partida tur și l-a delegat la acest joc pe centralul Istvan Kovacs, cel mai […] The post CCA nu s-a complicat! Istvan Kovacs, delegat la Dinamo – Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
22:10
Marius Șumudică a suferit cel mai drastic eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa condusă de tehnicianul român a fost călcată în picioare de Al-Hilal, una dintre pretendentele la câștigarea titlului. Karim Benzema a avut parte de un debut de excepție pentru noua sa formație, reușind să marcheze o […] The post Benzema l-a consolat pe Şumudică după ce i-a dat trei goluri appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
21:40
Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Liga 1. Filipe Coelho crede că oltenii au meritat victoria, după un meci în care adversarul nu a contat, crede antrenorul. „A fost un meci dificil, așa cum am spus-o dinainte, împotriva unei echipe bune, organizate. […] The post Coelho, deja cu gândul la Dinamo: “Nu este deloc ușor în fotbal” appeared first on Antena Sport.
21:30
Marius Șumudică, eșec devastator în campionat! Karim Benzema a călcat în picioare echipa românului # Antena Sport
Marius Șumudică a suferit cel mai drastic eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa condusă de tehnicianul român a fost călcată în picioare de Al-Hilal, una dintre pretendentele la câștigarea titlului. După această înfrângere, Marius Șumudică are cea mai slabă defensivă din campionatul Arabiei Saudite, cu un total de […] The post Marius Șumudică, eșec devastator în campionat! Karim Benzema a călcat în picioare echipa românului appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
21:20
Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Liga 1. Legat de eşecul suferit, Laszlo Balint crede că victoria Universităţii a fost una “firească”. “Eu cred că a văzut toată lumea că am avut o abordare curajoasă, am încercat să avem cât mai mult […] The post Oţelul e în afara play-off-ului. Laszlo Balint: “Nu ai cum să emiți pretenții” appeared first on Antena Sport.
21:00
Sorana Cîrstea a învins-o pe deţinătoarea trofeului şi s-a calificat în semifinale Transylvania Open # Antena Sport
Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca, trecând în sferturi de deţinătoarea trofeului, Anastasia Potapova (Austria, 58 WTA, cap de serie 5). Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, în două ore şi un minut. Pentru un loc în finală, […] The post Sorana Cîrstea a învins-o pe deţinătoarea trofeului şi s-a calificat în semifinale Transylvania Open appeared first on Antena Sport.
21:00
Costel Gâlcă, declarații cumpătate înaintea meciului cu Petrolul: „Abia apoi să vorbim despre titlu” # Antena Sport
Rapid București va întâlni Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 26 din Liga 1, iar giuleștenii vor să continue forma de excepție, după succesul categoric obținut pe terenul celor de la Hermannstadt. Costel Gâlcă a prefațat printr-o conferință de presă duelul contra prahovenilor și a explicat când va lua în calcul titlul pentru gruparea alb-vișinie. […] The post Costel Gâlcă, declarații cumpătate înaintea meciului cu Petrolul: „Abia apoi să vorbim despre titlu” appeared first on Antena Sport.
20:50
Cei mai buni puşti de la Barca Academy din România au trăit câteva zile la Academia Barcelonei, acolo unde crescut Messi şi Yamal. The post Jurnal Antena Sport | Barca îi duce departe appeared first on Antena Sport.
20:50
Gâlcă a zâmbit când a auzit zvonul că Şucu vrea să plece de la Rapid. Au trofee de câştigat împreună. The post Jurnal Antena Sport | Uniţi până la capăt appeared first on Antena Sport.
20:50
Fost finalist la Survivor, Ionuţ Popa, aminteşte de zilele de coşmar din insulă. A şi făcut foamea, dar ar repeta experienţa de neuitat. Acum este antrenor personal şi ajută doamnele să slăbească. The post Jurnal Antena Sport | Aşteptarea a meritat appeared first on Antena Sport.
20:30
FCSB – FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. S-a accidentat înainte de meci, modificare de ultima oră! # Antena Sport
Meciul FCSB – FC Botoşani va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 20:30. Partida este crucială pentru campioană în lupta acesteia pentru a prinde play-off-ul. Înaintea acestui meci, FCSB e pe locul 11 în Liga 1, cu 34 de puncte. Botoşani e pe locul 6, ultimul […] The post FCSB – FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. S-a accidentat înainte de meci, modificare de ultima oră! appeared first on Antena Sport.
20:30
Schiorul Alexandru Ştefănescu s-a antrenat cu lopata La Azuga ca să nu-i tremure mâna în Italia la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice. The post Jurnal Antena Sport | Ţine steagul sus pentru România appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
20:00
Universitatea Craiova a revenit pe prima poziție în clasamentul Ligii 1, după succesul cu scorul de 1-0 obținut în fața celor de la Oțelul Galați, în etapa cu numărul 25. Formația antrenată de Filipe Coelho a dat lovitura prin intermediului „underului” David Matei, care a avut o prestație de excepție contra gălățenilor. Universitatea Craiova – […] The post Universitatea Craiova – Oțelul 1-0. Oltenii au revenit în fruntea Ligii 1 appeared first on Antena Sport.
19:30
Românul Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, liderul la zi din Serie A, se numără printre celebritățile care au purtat flacăra olimpică. Românul este în echipă alături de fostele jucătoare italiene de tenis Flavia Pennetta și Francesca Schiavone, dar și de președintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio. Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 se văd la […] The post Primele imagini cu Cristi Chivu purtând torța olimpică appeared first on Antena Sport.
19:30
Gigi Becali nu a glumit! Patronul FCSB-ului l-a scos din echipă la meciul cu Botoșani # Antena Sport
FCSB primește vizita celor de la FC Botoșani pe Arena Națională, într-un meci capital în ceea ce privește calificarea în play-off. Elias Charalambous a făcut schimbări în echipa de start și l-a ascultat pe Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB l-a pedepsit pe Daniel Bîrligea după evoluțiile modeste și l-a lăsat pe bancă pe […] The post Gigi Becali nu a glumit! Patronul FCSB-ului l-a scos din echipă la meciul cu Botoșani appeared first on Antena Sport.
19:00
Nicolae Bancu face deja istorie în tricoul Universităţii Craiova. Partida cu Oțelul a fost una importantă pentru Bancu, care a bifat 420 de meciuri în tricoul alb-albastru. O asemenea performanţă a mai fost reuşită la Universitatea Craiova doar de jucătorii Craiovei Maxima, iar doi dintre ei ocupă primele poziţii, în timp ce Bancu este pe […] The post Performanţă pentru Nicolae Bancu. Doar jucătorii Craiovei Maxima au reuşit aşa ceva appeared first on Antena Sport.
18:50
Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca. Răducanu a învins-o în sferturi pe sportiva poloneză Maja Chwalinska, numărul 146 mondial, scor 6-0, 6-4. Meciul a durat o oră şi 11 minute. În faza următoare, jucătoarea britanică o va înfrunta […] The post Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open appeared first on Antena Sport.
18:40
Chinezii și americanii, cu ochii pe meciul Universitatea Craiova – Oțelul. Ce jucător este urmărit # Antena Sport
Universitatea Craiova – Oțelul Galați este jocul care a atras interesul a două cluburi din străinătate. Partida este urmărită de la distanță de scouteri care urmăresc un anumit jucător din tabăra gălățenilor. Este vorba despre Joao Lameira, jucător al cărui transfer în liga a doua poloneză a picat, deși toate negocierile fuseseră închise fără probleme […] The post Chinezii și americanii, cu ochii pe meciul Universitatea Craiova – Oțelul. Ce jucător este urmărit appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
18:00
Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” # Antena Sport
Unul dintre portarii FCSB părăseşte echipa, iar Gigi Becali îşi dă acordul să meargă tot în Liga 1. Despre cine este vorba? Gigi Becali l-a trimis pe banca de rezerve pe Ștefan Târnovanu, iar Matei Popa a fost trimis între buturi. Pe lângă faptul că decizia a fost una care nu i-a căzut bine lui […] The post Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” appeared first on Antena Sport.
17:50
Adrian Mititelu Jr, ironie la adresa lui Mihai Rotaru după decizia instanței: „Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja 4” # Antena Sport
Curtea de Apel Timișoara a venit joi cu o decizie șoc în fotbalul românesc, atribuind palmaresul Universității Craiova către clubul care este patronat în prezent de Adrian Mititelu. Acesta a avut un mesaj războinic la adresa rivalilor din Bănie, iar fiul său l-a ironizat și el pe patronul formației care activează în prezent în Liga […] The post Adrian Mititelu Jr, ironie la adresa lui Mihai Rotaru după decizia instanței: „Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja 4” appeared first on Antena Sport.
17:20
Radu Drăguşin nu a mai plecat în Italia, unde s-a tot vehniculat trecerea lui la Roma, Inter, Milan sau Fiorentina. El a primit şi prima şansă de a jucat titular, după accidentarea care l-a ţinut în afara terenului mai bine de un an. Radu Drăguşin a fost pentru prima oară integralist în acest sezon la […] The post “Un nou capitol!” Radu Drăgușin, anunţ despre viitorul lui în Anglia appeared first on Antena Sport.
17:20
Daniel Pancu și-a făcut calculele pentru play-off! Antrenorul CFR-ului a spus de câte puncte are nevoie # Antena Sport
CFR Cluj se luptă cu șanse reale pentru calificarea în play-off, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la UTA. Echipa antrenată de Daniel Pancu are moralul ridicat după cele șase victorii consecutive în campionat. Tehnicianul clubului din Gruia și-a făcut calculele pentru aceste ultime cinci meciuri din sezonul regulat și a precizat […] The post Daniel Pancu și-a făcut calculele pentru play-off! Antrenorul CFR-ului a spus de câte puncte are nevoie appeared first on Antena Sport.
17:10
Adrian Mititelu exultă, după decizia privind palmaresul Universității Craiova: „O zi mare pentru fobalul românesc” # Antena Sport
Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FC U Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, iar vestea a venit ca un șoc pentru clubul patronat de Mihai Rotaru. Adrian Mititelu a reacționat după decizia instanței și a catalogat ziua drept una mare pentru fotbalul românesc. Mai mult decât atât, acesta […] The post Adrian Mititelu exultă, după decizia privind palmaresul Universității Craiova: „O zi mare pentru fobalul românesc” appeared first on Antena Sport.
16:50
Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Victorie pentru Mititelu FCU Craiova a câștigat în instanță procesul pentru palmaresul echipei istorice a Științei. CSU Craiova poate face recurs la Curtea de Apel Timișoara, instanța care a decis victoria lui Adrian Mititelu. 2. Iese Politic, întră Ciubotuaru FCSB face al […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 februarie appeared first on Antena Sport.
16:40
Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FCU Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, pentru care se luptau de ani buni atât clubul lui Adrian Mititelu, cât și cel al lui Mihai Rotaru. Decizia poate fi atacată prin apel în aceeași instanță judecătorească în termen de 30 de zile. Clubul […] The post Reacţia Universităţii Craiova după ce Adrian Mititelu a câştigat palmaresul appeared first on Antena Sport.
16:40
Mihai Stoica, verdict clar în privința transferului lui Kevin Ciubotariu la FCSB: „Se vrea unul Fabrizio Romano” # Antena Sport
Kevin Ciubotaru s-a răzgândit și a dat de înțeles că ar vrea să se transfere încă din această iarnă la FCSB. Gigi Becali a confirmat că nu ar spune ”nu” acestei mutări, dar Mihai Stoica a dat un verdict clar în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a scris o postare pe […] The post Mihai Stoica, verdict clar în privința transferului lui Kevin Ciubotariu la FCSB: „Se vrea unul Fabrizio Romano” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
16:20
Universitatea Craiova – Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament # Antena Sport
Universitatea Craiova și Oțelul Galați se întâlnesc într-unul din cele mai tari meciuri ale rundei cu numărul 25 din Liga 1. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Formația antrenată de Filipe Coelho are șansa de a reveni pe prima poziție în clasament, în timp ce gălățenii luptă […] The post Universitatea Craiova – Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament appeared first on Antena Sport.
16:10
„Trăgeau până și paznicii!” Finala Cupei Mondiale în care fanii au intrat cu pistoale pe stadion: „Pierdem sau murim toți” # Antena Sport
Finala primului Campionat Mondial, în 1930, a rămas până în ziua de azi cea mai dură din istoria turneelor finale. S-au întâlnit țara gazdă, Uruguay, cea care oprise fascinantul drum al României, și Argentina. Meciul, jucat la Montevideo în fața a circa 100.000 de spectatori fanatici, a fost marcat de agresivitate, în toate formele ei. […] The post „Trăgeau până și paznicii!” Finala Cupei Mondiale în care fanii au intrat cu pistoale pe stadion: „Pierdem sau murim toți” appeared first on Antena Sport.
16:00
(P) 10 motive pentru a alege Neira Automobile atunci când îți cumperi o mașină second hand # Antena Sport
Piața auto din România este un teren minat pentru cumpărătorii neexperimentați. Anunțurile online sunt pline de capcane, iar promisiunile vânzătorilor privați se dovedesc adesea minciuni costisitoare. Frica de a cumpăra o mașină cu defecte ascunse sau cu kilometrajul modificat este justificată. Nimeni nu vrea să investească economiile familiei într-un bun care se transformă într-o gaură […] The post (P) 10 motive pentru a alege Neira Automobile atunci când îți cumperi o mașină second hand appeared first on Antena Sport.
15:50
“Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul # Antena Sport
Pavel Badea, oficial al Universităţii Craiova, a reacţionat după decizia Curţii de Apel Timişoara în procesul în care se judecă palmaresul echipei istorice a Craiovei. Pavel Badea a susţinut că Adrian Mititelu nu a câştigat, aşa cum susţine patronul FCU Craiova. “Mititelu nu a avut niciodată nimic”, a susţinut Pavel Badea. Pavel Badea: “Mititelu nu […] The post “Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul appeared first on Antena Sport.
15:10
Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru # Antena Sport
Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FCU Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, pentru care se luptau de ani buni atât clubul lui Adrian Mititelu, cât și cel al lui Mihai Rotaru. Decizia poate fi atacată prin apel în aceeași instanță judecătorească în termen de 30 de zile. “Solutia […] The post Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru appeared first on Antena Sport.
14:50
Luca Viișoreanu își continuă cariera în competițiile de monoposturi și în 2026 va concura în campionatul Eurocup-3, o serie intermediară între Formula 4 și Formula 3, pentru echipa lui Thibaut Courtois, jucător profesionist în LaLiga, Campionatul Spaniei la fotbal. După o carieră începută la karting și continuată apoi în Formula 4, Luca Viișoreanu face în […] The post Luca Viișoreanu va concura anul acesta în Eurocup-3 cu echipa TC Racing appeared first on Antena Sport.
14:30
FCSB – FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, meci crucial în lupta pentru play-off # Antena Sport
Meciul FCSB – FC Botoşani va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 20:30. Partida este crucială pentru campioană în lupta acesteia pentru a prinde play-off-ul. Înaintea acestui meci, FCSB e pe locul 11 în Liga 1, cu 34 de puncte. Botoşani e pe locul 6, ultimul […] The post FCSB – FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, meci crucial în lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:10
Denis Drăguș, “dublă” de senzație în Cupa Turciei. Primele goluri după 10 luni pentru atacantul român # Antena Sport
Denis Drăguș a reușit să marcheze două goluri în meciul din Cupa Turciei dintre Gaziantep și Keciorengucu, formație din eșalonul secund. Atacantul de 26 de ani a semnat primele sale reușite de la revenirea la formația unde a cunoscut apogeul său în fotbal de până acum. Denis Drăguș și-a făcut simțită prezența în duelul din […] The post Denis Drăguș, “dublă” de senzație în Cupa Turciei. Primele goluri după 10 luni pentru atacantul român appeared first on Antena Sport.
14:00
Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY # Antena Sport
Liga Campionilor Asiei 2 va fi în direct în AntenaPLAY! Starul portughez Cristiano Ronaldo e gata să facă show alături de Al Nassr. Echipa lui Ronaldo, Al Nassr, o va înfrunta pe Arkadag în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei 2. Ambele meciuri, atât turul, cât şi returul, vor fi transmise în direct în […] The post Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 care se vor vedea live în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
13:30
Se face transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Gigi Becali face a patra mutare a iernii # Antena Sport
Kevin Ciubotaru va deveni în scurt timp cel mai nou jucător al FCSB-ului, este anunțul momentului în fotbalul românesc. Vestea vine la scurt timp după ce a fost oferită informația potrivit căreia Dennis Politic va pleca de la echipa lui Gigi Becali la Hermannstadt sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Știre în curs […] The post Se face transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Gigi Becali face a patra mutare a iernii appeared first on Antena Sport.
13:20
Cum va arăta primul 11 al FCSB-ului în meciul cu FC Botoșani? Surpriza pregătită de Gigi Becali # Antena Sport
FCSB se pregătește să o înfrunte pe FC Botoșani în această seară într-o nouă “finală” pentru roș-albaștri în lupta pentru play-off. Înainte de meci, au apărut informații legate de primul 11 pe care îl va trimite în teren Gigi Becali, iar un nume extrem de important lipsește, și anume Daniel Bîrligea. FCSB – FC Botoșani […] The post Cum va arăta primul 11 al FCSB-ului în meciul cu FC Botoșani? Surpriza pregătită de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
13:20
Dennis Politic (25 de ani) va fi împrumutat de FCSB în Liga 1. Gigi Becali (67 de ani) a decis să renunţe temporar la fostul căpitan al “câinilor”. Politic va fi împrumutat la Hermannstadt până la finalul sezonului. Evoluţiile fostului jucător al lui Dinamo nu au fost cele la care se aştepta Gigi Becali. Dennis […] The post Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna appeared first on Antena Sport.
12:50
Aflat în conflict cu Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente! Care era nemulţumirea starului # Antena Sport
Cristiano Ronaldo s-a întors, miercuri, la antrenamentele echipei Al-Nassr. Un eveniment important, având în vedere că portughezul era în conflict cu clubul său de câteva zile. Jucătorul care împlineşte joi 41 de ani a protestat faţă de transferurile clubului său, despre care consideră că nu erau la înălţimea ambiţiilor sale. Cristiano Ronaldo s-a împăcat cu […] The post Aflat în conflict cu Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente! Care era nemulţumirea starului appeared first on Antena Sport.
12:50
Românii intră în scenă la Europe Top 16 Cup (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 13:30). Chiriță și Dragoman, în calificări # Antena Sport
Europe Top 16 Cup începe astăzi, iar doi români își vor face apariția încă din prima zi a turneului de la Montreux (Elveția). Andreea Dragoman și Iulian Chiriță își încep aventura în calificările competiției, unde vor fi nevoiți să treacă de două tururi pentru a accede pe tabloul principal. Meciul lui Iulian Chiriță se va […] The post Românii intră în scenă la Europe Top 16 Cup (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 13:30). Chiriță și Dragoman, în calificări appeared first on Antena Sport.
12:30
Lovitură pentru Shai-Gilgeous Alexander. Starul lui OKC Thunder ratează All-Star Game 2026 # Antena Sport
Superstarul Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul din NBA din sezonul trecut, va rata ediţia de anul acesta a evenimentului All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din liga nord-americană de baschet, din cauza unei accidentări abdominale, pentru care va fi reevaluat după pauza de săptămâna viitoare, informează EFE. Gilgeous-Alexander nu a jucat niciun minut din ultimul sfert […] The post Lovitură pentru Shai-Gilgeous Alexander. Starul lui OKC Thunder ratează All-Star Game 2026 appeared first on Antena Sport.
12:30
Spectacolul din Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY! Nume uriaşe, precum Karim Benzema, Darwin Nunez, Ruben Neves sau Sergej Milinkovic-Savic vor putea fi urmărite în direct în AntenaPLAY. Totodată, fostul star al FCSB-ului, Florinel Coman, în prezent la Al Gharafa, va putea fi şi el urmărit “la lucru” în partidele echipei sale din Liga Campionilor […] The post Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
12:10
Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala # Antena Sport
Daniel Pancu a declarat în cadrul unei emisiuni că Marian Huja este la Cluj și urmează să facă vizita medicală alături de CFR. Astfel, transferul fundașului portughez care a fost asociat și cu o mutare la FCSB urmează să fie oficializat în curând. Marian Huja va deveni în scurt timp noul fotbalist al lui CFR […] The post Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala appeared first on Antena Sport.
12:00
Supravieţuitorul incendiului teribil din Elveţia, mărturii tulburătoare: “Eram ca paralizat. Le strigam numele” # Antena Sport
Tânărul jucător de la Metz, Tahirys Dos Santos, a povestit pentru Paris Match cum a supravieţuit tragediei din barul La Constellation, din Crans-Montana, din noaptea Anului Nou. Într-un interviu emoţionant pentru Paris Match, Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător la FC Metz, care a suferit arsuri pe 30% din suprafaţa corpului (spate, braţe, mâini, faţă) […] The post Supravieţuitorul incendiului teribil din Elveţia, mărturii tulburătoare: “Eram ca paralizat. Le strigam numele” appeared first on Antena Sport.
11:50
“Tras pe linie moartă” de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Lucrurile nu ar trebui să meargă înainte” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a intrat în direct la o emisiune a doua zi după ce Dinamo a învins-o dramatic pe Farul cu 3-2 la Ovidiu. Printre altele, oficialul a vorbit și despre situația lui Stipe Perica, iar veștile pentru fotbalistul croat nu sunt bune, conducâtorul dând de înțeles că atacantul a fost “tras […] The post “Tras pe linie moartă” de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Lucrurile nu ar trebui să meargă înainte” appeared first on Antena Sport.
11:30
Cum l-a numit Gică Popescu pe Gică Hagi în ziua în care “Regele” a împlinit 61 de ani # Antena Sport
Gheorghe Popescu i-a transmis un mesaj lui Gheorghe Hagi, care joi a împlinit 61 de ani. El spune că Hagi este coechipierul său din familie şi fratele din teren. “Zeci de ani în care am împărţit acelaşi vestiar şi aceeaşi dorinţă de performanţă. Uneori am purtat chiar şi aceeaşi banderolă, iar de fiecare dată am […] The post Cum l-a numit Gică Popescu pe Gică Hagi în ziua în care “Regele” a împlinit 61 de ani appeared first on Antena Sport.
11:20
“Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania # Antena Sport
Real Sociedad s-a calificat miercuri seara în semifinalele Cupei Spaniei după ce a învins-o în deplasare pe Deportivo Alaves cu scorul de 3-2, însă un anumit moment din meci a ieșit în evidență. La scorul de 2-1 pentru fosta echipă a lui Ianis Hagi, centralul a dictat lovitură de la 11 metri după o fază […] The post “Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania appeared first on Antena Sport.
11:00
“E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu! # Antena Sport
Surse din apropierea selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) au dezvăluit că tehnicianul român se simte mai bine. Mai mult, apropiaţii lui Mircea Lucescu infirmă informaţiile potrivit cărora selecţionerul ar urma să se deplaseze de urgenţă în străinătate. Detalii despre starea lui Mircea Lucescu: “Nu se pune problema unor afecţiuni care să nu îi permită […] The post “E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu! appeared first on Antena Sport.
10:10
“Nu înțeleg nimic din fotbal”. Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei # Antena Sport
Cristi Chivu a primit o întrebare care l-a lăsat mască după ce a reușit să se califice alături de Inter în semifinalele Cupei Italiei. La finalul meciului contra lui Torino, câștigat de 2-1, un jurnalist a insinuat că programul “nerazzurrilor” s-a complicat după această victorie, antrenorul român neînțelegând punctul de vedere al omului din presă. […] The post “Nu înțeleg nimic din fotbal”. Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei appeared first on Antena Sport.
09:50
Emoții pentru Germania înainte de Cupa Mondială. Marc-Andre ter Stegen, incert pentru turneul final # Antena Sport
Portarul german Marc-Andre ter Stegen, împrumutat de Barcelona la Girona, care a suferit o accidentare la muşchii ischiogambieri, va fi supus unei noi operaţii care i-ar putea compromite şansele de a participa la Cupa Mondială de fotbal din 2026, a anunţat, miercuri, clubul catalan, citat de AFP. “Marc-Andre ter Stegen va fi operat, vineri, pentru […] The post Emoții pentru Germania înainte de Cupa Mondială. Marc-Andre ter Stegen, incert pentru turneul final appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.