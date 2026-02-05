Aflat în conflict cu Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente! Care era nemulţumirea starului
Antena Sport, 5 februarie 2026 12:50
Cristiano Ronaldo s-a întors, miercuri, la antrenamentele echipei Al-Nassr. Un eveniment important, având în vedere că portughezul era în conflict cu clubul său de câteva zile. Jucătorul care împlineşte joi 41 de ani a protestat faţă de transferurile clubului său, despre care consideră că nu erau la înălţimea ambiţiilor sale. Cristiano Ronaldo s-a împăcat cu […] The post Aflat în conflict cu Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente! Care era nemulţumirea starului appeared first on Antena Sport.
Românii intră în scenă la Europe Top 16 Cup (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 13:30). Chiriță și Dragoman, în calificări # Antena Sport
Europe Top 16 Cup începe astăzi, iar doi români își vor face apariția încă din prima zi a turneului de la Montreux (Elveția). Andreea Dragoman și Iulian Chiriță își încep aventura în calificările competiției, unde vor fi nevoiți să treacă de două tururi pentru a accede pe tabloul principal. Meciul lui Iulian Chiriță se va […] The post Românii intră în scenă la Europe Top 16 Cup (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 13:30). Chiriță și Dragoman, în calificări appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru Shai-Gilgeous Alexander. Starul lui OKC Thunder ratează All-Star Game 2026 # Antena Sport
Superstarul Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul din NBA din sezonul trecut, va rata ediţia de anul acesta a evenimentului All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din liga nord-americană de baschet, din cauza unei accidentări abdominale, pentru care va fi reevaluat după pauza de săptămâna viitoare, informează EFE. Gilgeous-Alexander nu a jucat niciun minut din ultimul sfert […] The post Lovitură pentru Shai-Gilgeous Alexander. Starul lui OKC Thunder ratează All-Star Game 2026 appeared first on Antena Sport.
Spectacolul din Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY! Nume uriaşe, precum Karim Benzema, Darwin Nunez, Ruben Neves sau Sergej Milinkovic-Savic vor putea fi urmărite în direct în AntenaPLAY. Totodată, fostul star al FCSB-ului, Florinel Coman, în prezent la Al Gharafa, va putea fi şi el urmărit “la lucru” în partidele echipei sale din Liga Campionilor […] The post Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei care se vor vedea live în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala # Antena Sport
Daniel Pancu a declarat în cadrul unei emisiuni că Marian Huja este la Cluj și urmează să facă vizita medicală alături de CFR. Astfel, transferul fundașului portughez care a fost asociat și cu o mutare la FCSB urmează să fie oficializat în curând. Marian Huja va deveni în scurt timp noul fotbalist al lui CFR […] The post Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala appeared first on Antena Sport.
Supravieţuitorul incendiului teribil din Elveţia, mărturii tulburătoare: “Eram ca paralizat. Le strigam numele” # Antena Sport
Tânărul jucător de la Metz, Tahirys Dos Santos, a povestit pentru Paris Match cum a supravieţuit tragediei din barul La Constellation, din Crans-Montana, din noaptea Anului Nou. Într-un interviu emoţionant pentru Paris Match, Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător la FC Metz, care a suferit arsuri pe 30% din suprafaţa corpului (spate, braţe, mâini, faţă) […] The post Supravieţuitorul incendiului teribil din Elveţia, mărturii tulburătoare: “Eram ca paralizat. Le strigam numele” appeared first on Antena Sport.
“Tras pe linie moartă” de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Lucrurile nu ar trebui să meargă înainte” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a intrat în direct la o emisiune a doua zi după ce Dinamo a învins-o dramatic pe Farul cu 3-2 la Ovidiu. Printre altele, oficialul a vorbit și despre situația lui Stipe Perica, iar veștile pentru fotbalistul croat nu sunt bune, conducâtorul dând de înțeles că atacantul a fost “tras […] The post “Tras pe linie moartă” de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Lucrurile nu ar trebui să meargă înainte” appeared first on Antena Sport.
Cum l-a numit Gică Popescu pe Gică Hagi în ziua în care “Regele” a împlinit 61 de ani # Antena Sport
Gheorghe Popescu i-a transmis un mesaj lui Gheorghe Hagi, care joi a împlinit 61 de ani. El spune că Hagi este coechipierul său din familie şi fratele din teren. “Zeci de ani în care am împărţit acelaşi vestiar şi aceeaşi dorinţă de performanţă. Uneori am purtat chiar şi aceeaşi banderolă, iar de fiecare dată am […] The post Cum l-a numit Gică Popescu pe Gică Hagi în ziua în care “Regele” a împlinit 61 de ani appeared first on Antena Sport.
“Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania # Antena Sport
Real Sociedad s-a calificat miercuri seara în semifinalele Cupei Spaniei după ce a învins-o în deplasare pe Deportivo Alaves cu scorul de 3-2, însă un anumit moment din meci a ieșit în evidență. La scorul de 2-1 pentru fosta echipă a lui Ianis Hagi, centralul a dictat lovitură de la 11 metri după o fază […] The post “Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania appeared first on Antena Sport.
“E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu! # Antena Sport
Surse din apropierea selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) au dezvăluit că tehnicianul român se simte mai bine. Mai mult, apropiaţii lui Mircea Lucescu infirmă informaţiile potrivit cărora selecţionerul ar urma să se deplaseze de urgenţă în străinătate. Detalii despre starea lui Mircea Lucescu: “Nu se pune problema unor afecţiuni care să nu îi permită […] The post “E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu! appeared first on Antena Sport.
“Nu înțeleg nimic din fotbal”. Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei # Antena Sport
Cristi Chivu a primit o întrebare care l-a lăsat mască după ce a reușit să se califice alături de Inter în semifinalele Cupei Italiei. La finalul meciului contra lui Torino, câștigat de 2-1, un jurnalist a insinuat că programul “nerazzurrilor” s-a complicat după această victorie, antrenorul român neînțelegând punctul de vedere al omului din presă. […] The post “Nu înțeleg nimic din fotbal”. Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei appeared first on Antena Sport.
Emoții pentru Germania înainte de Cupa Mondială. Marc-Andre ter Stegen, incert pentru turneul final # Antena Sport
Portarul german Marc-Andre ter Stegen, împrumutat de Barcelona la Girona, care a suferit o accidentare la muşchii ischiogambieri, va fi supus unei noi operaţii care i-ar putea compromite şansele de a participa la Cupa Mondială de fotbal din 2026, a anunţat, miercuri, clubul catalan, citat de AFP. “Marc-Andre ter Stegen va fi operat, vineri, pentru […] The post Emoții pentru Germania înainte de Cupa Mondială. Marc-Andre ter Stegen, incert pentru turneul final appeared first on Antena Sport.
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) plănuieşte de mai mulţi ani să vândă acţiunile pe care le deţine la Uzina Mecanică de la Drăgășani. Becali a achiziţionat 95% din acţiunile Uzinei Mecanice din Drăgăşani în 2004. Restul acţiunilor e deţinut de Asociația Salariaților de la Uzina Mecanică, statul având 0.5% din acţiuni prin Ministerul Economiei. Becali […] The post Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” appeared first on Antena Sport.
Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze # Antena Sport
Andrei Vlad a fost asociat cu o mutare la Volos, în Grecia, după ce s-a despărțit recent de Aktobe, însă transferul său a picat pe ultima sută de metri. Jurnaliștii greci scriu că formația elenă nu și l-a mai dorit pe fostul goalkeeper de la FCSB din cauza faptului că nu avea ritmul dorit de […] The post Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze appeared first on Antena Sport.
5 februarie, zi istorică în fotbal. Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar își serbează azi zilele de naștere # Antena Sport
Data de 5 februarie nu este una obișnuită în calendar, cel puțin nu pentru persoanele pasionate de sport. În această zi, dar în ani diferiți, s-au născut trei fotbaliști care au devenit legende, și anume Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar. Situațiile în care doi jucători mari să împartă aceeași zi de naștere sunt rare, […] The post 5 februarie, zi istorică în fotbal. Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar își serbează azi zilele de naștere appeared first on Antena Sport.
Manchester City – Arsenal, finala Cupei Ligii Angliei. “Cetăţenii” au învins Newcastle în semifinale # Antena Sport
Echipa Manchester City s-a calificat miercuri seara în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins în manşa secundă a semifinalelor, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Newcastle. În finală, Manchester City o va înfrunta pe Arsenal Londra. După victoria obţinută în tur, la Newcastle, scor 2-0, elevii lui Guardiola au rezolvat problema calificării în […] The post Manchester City – Arsenal, finala Cupei Ligii Angliei. “Cetăţenii” au învins Newcastle în semifinale appeared first on Antena Sport.
Protest la Farul – Dinamo. De ce au plecat ultrașii constănțenilor de pe stadion în minutul 15 # Antena Sport
Meciul dintre Farul și Dinamo, încheiat cu scorul de 3-2 pentru echipa lui Zeljko Kopic, a fost marcat și de un moment din tribune care a generat intrigă. O parte din suporterii constănțenilor nu au cântat în startul partidei, după care la un sfert de oră de la fluierul de start au părăsit peluza în […] The post Protest la Farul – Dinamo. De ce au plecat ultrașii constănțenilor de pe stadion în minutul 15 appeared first on Antena Sport.
“E o nenorocire” Cristi Chivu a răbufnit după ce s-a calificat cu Inter în semifinalele Cupei Italiei! # Antena Sport
Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a vorbit despre piaţa transferurilor după victoria cu Torino, în condiţiile în care nerazzurrii au eşuat în a aduce mai mulţi jucători pe care îi aveau ca ţinte. Unul dintre aceştia a fost Joao Cancelo (31 de ani), care a preferat să semneze cu Barcelona. […] The post “E o nenorocire” Cristi Chivu a răbufnit după ce s-a calificat cu Inter în semifinalele Cupei Italiei! appeared first on Antena Sport.
Nota primită de Cristi Chivu după ce a calificat-o pe Inter în semifinalele Cupei Italiei! # Antena Sport
Inter a învins-o în sferturile de finală ale Cupei Italiei pe Torino, cu 2-1. Cristi Chivu a calificat-o, astfel, în prima semifinală pe Inter de când e pe banca nerazzurrilor. Nu punem la socoteală Supercupa Italiei, acolo unde Inter a fost distribuită automat ca urmare a ocupării locului 2 în Serie A sezonul trecut. Locul […] The post Nota primită de Cristi Chivu după ce a calificat-o pe Inter în semifinalele Cupei Italiei! appeared first on Antena Sport.
Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu Torino pentru un loc în semifinalele Cupei Italiei. Jocul grupării pregătite de tehnicianul român a fost transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Vicecampioana din Serie A va contina lupta pe toate cele trei fronturi, fiind în prezent pe primul loc în campionat, […] The post Inter – Torino 2-1. Cristi Chivu, în semifinalele Cupei Italiei appeared first on Antena Sport.
4 februarie 2026
“Scorul ar fi putut fi mai mare” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria mare contra lui Rafa Benitez! # Antena Sport
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după ce l-a învins iar pe Rafa Benitez (65 de ani), de data aceasta în semifinalele Cupei Greciei. Panathinaikos – PAOK 0-1 a fost în direct în AntenaPLAY. Răzvan Lucescu a avut un mesaj pentru jucătorii săi înaintea returului, care va fi tot […] The post “Scorul ar fi putut fi mai mare” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria mare contra lui Rafa Benitez! appeared first on Antena Sport.
Ianis Zicu, la pământ după eșecul cu Dinamo. Marea nemulțumire a tehnicianului de la Farul # Antena Sport
Spectacol total la Ovidiu, acolo unde Farul Constanța și Dinamo București au arătat calitate pe teren până la ultimul fluier. Victoria a fost a formației antrenate de Zeljko Kopic, care a dat lovitura pe final prin Alex Pop. Rezultatul este unul dureros pentru gazde, care au condus de două ori pe tabelă. Șansele la play-off […] The post Ianis Zicu, la pământ după eșecul cu Dinamo. Marea nemulțumire a tehnicianului de la Farul appeared first on Antena Sport.
“Acolo s-a decis meciul” Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu # Antena Sport
Antrenorul lui Panathinaikos, Rafa Benitez (65 de ani), a reacţionat, după ce a fost învins iar de antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani). Panathinaikos – PAOK 0-1 a fost în direct în AntenaPLAY. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, a luat o opţiune serioasă pentru calificarea în finala Cupei Greciei. PAOK a […] The post “Acolo s-a decis meciul” Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu appeared first on Antena Sport.
Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria “câinilor” cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii # Antena Sport
Zeljko Kopic (48 de ani) a recunoscut, după victoria dramatică a “câinilor” la Ovidiu, cu Farul, că echipa antrenată de Ianis Zicu le-a pus mari probleme jucătorilor săi. Kopic a lăudat evoluţia lui Denis Alibec, care a reuşit un assist la golul cu care Farul a deschis scorul. Zeljko Kopic, în condiţiile în care se […] The post Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria “câinilor” cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii appeared first on Antena Sport.
A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe” # Antena Sport
Alex Pop a marcat în minutul 89 golul care a adus victoria celor de la Dinamo cu Farul. Golul victorei formaţiei din Ştefan cel Mare a fost adus chiar de un jucător care a fost crescut la Academia lui Gică Hagi! Întrebat la final de meci despre faptul că a marcat contra unei foste echipe, […] The post A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe” appeared first on Antena Sport.
Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract # Antena Sport
Kennedy Boateng a fost autorul unei “duble” în meciul câştigat dramatic de Dinamo cu Farul, cu 3-2, în deplasare. Golul victoriei a fost marcat de Alex Pop în minutul 89. Boateng a fost desemnat omul meciului la partida Farul – Dinamo 2-3. Fundaşul central al “câinilor” nu şi-a prelungit încă înţelegerea cu Dinamo, care expiră […] The post Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract appeared first on Antena Sport.
Dinamo București a obținut un succes spectaculos pe terenul celor de la Farul Constanța, în probabil cel mai frumos meci al etapei cu numărul 25 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic a revenit de două ori în joc și a dat marea lovitură pe final, grație reușitei lui Alex Pop, introdus pe teren […] The post Alexandru Musi a spus ce a făcut diferența pe teren, în Farul – Dinamo 2-3 appeared first on Antena Sport.
Farul – Dinamo 2-3. Victorie uriașă pentru „câinii” lui Kopic! Constănțenii își iau adio de la play-off # Antena Sport
Dinamo București a dat lovitura la Ovidiu, acolo unde în urmă cu o etapă Universitatea Craiova a fost umilită. „Câinii” lui Kopic s-au impus în fața Farului, în urma unui joc foarte spectaculos. Alex Pop a fost asul din mânecă al lui Zeljko Kopic, el fiind cel care a dat marea lovitură pentru formația alb-roșie. […] The post Farul – Dinamo 2-3. Victorie uriașă pentru „câinii” lui Kopic! Constănțenii își iau adio de la play-off appeared first on Antena Sport.
Schimbare super-inspirată pentru Răzvan Lucescu! L-a trimis în teren, iar el a scos penalty şi l-a transformat! # Antena Sport
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a fost foarte inspirat cu introducerea, în repriza a doua, în teren a lui Giorgos Giakoumakis, în locul lui Dimitrios Pelkas. Antrenorul român l-a schimbat în minutul 61 pe Pelkas cu Giakoumakis, iar în minutul 65 Giakoumakis a scos penalty-ul pe care tot el l-a […] The post Schimbare super-inspirată pentru Răzvan Lucescu! L-a trimis în teren, iar el a scos penalty şi l-a transformat! appeared first on Antena Sport.
Chiar dacă Farul a făcut un meci bun cu Dinamo, suporterii Farului Constanţa au luat o decizie surprinzătoare. Ei au părăsit stadionul încă din prima repriză. Ei au potestat împotriva președintelui Gică Popescu, dar și a forțelor de ordine. Ultrașii din Peluza Marină au părăsit peluza în minutul 15 al partidei. Supărarea fanilor este legată […] The post Suporterii Farului au părăsit stadionul în semn de protest appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | România a lansat mai multe timbre speciale pentru Olimpiada de iarnă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | România a lansat mai multe timbre speciale pentru Olimpiada de iarnă appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | E agitaţie la Federaţie cu problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | E agitaţie la Federaţie cu problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Şase finale o aşteaptă pe FCSB pentru play-off: “Trebuie să batem tot” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Şase finale o aşteaptă pe FCSB pentru play-off: “Trebuie să batem tot” appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii s-au bătut cu bulgări înaintea duelului cu Farul appeared first on Antena Sport.
FCSB l-a transferat definitiv de la Oțelul Galați pe Joao Paulo, iar mijlocașul defensiv a fost prezentat oficial de campioana României în cursul zilei de luni, după ce a efectuat vizita medicală. Totuşi, fotbalistul nu avea voie să joace pentru FCSB deoarce avea nevoie de un nou permis de muncă, chiar dacă ultima echipă la […] The post “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB appeared first on Antena Sport.
Miodrag Belodedici şi mascota Ronny speră să vadă România la Mondial: “Ne e poftă tuturor de o calificare” # Antena Sport
De acum, cine merge în vizită la Muzeul Fotbalului îşi poate face poze şi cu mascota României, Ronny! Generaţia de suflet are colţul ei în muzeu. Unde speră să pună şi imagini cu calificarea la Mondial! O mascotă Ronny în mărime naturală îi aşteaptă pe fani, în colţul dedicat Generaţiei de Suflet de la Muzeul […] The post Miodrag Belodedici şi mascota Ronny speră să vadă România la Mondial: “Ne e poftă tuturor de o calificare” appeared first on Antena Sport.
Neluțu Varga exultă, după a șasea victorie la rând a CFR-ului în Liga 1: „Asta mă interesează” # Antena Sport
CFR Cluj a făcut un pas mare către play-off, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la UTA. Gruparea antrenată de Daniel Pancu a ajuns la o serie de șase succese la rând și este la doar un punct de locul șase. Neluțu Varga a reacționat imediat după victoria clubului […] The post Neluțu Varga exultă, după a șasea victorie la rând a CFR-ului în Liga 1: „Asta mă interesează” appeared first on Antena Sport.
Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Legenda lui Dinamo a semnat # Antena Sport
Claudiu Niculescu este subiectul unei reveniri neașteptate pe prima scenă a fotbalului românesc, antrenorul fiind văzut drept candidatul ideal pentru a salva Unirea Slobozia de la retrogradare. Tehnicianul fusese ultima oară la CSM Slatina, dar a acceptat oferta ialomițenilor, acolo unde i-a înlocuit pe Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu. UPDATE: Claudiu Niculescu, prezentat oficial la […] The post Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Legenda lui Dinamo a semnat appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu a reuşit o nouă victorie în Liga 1. CFR Cluj a trecut de UTA Arad, cu 1-0, iar ardelenii au ajuns pe locul 7 în Liga 1. Antrenorul CFR-ului a trimis câteva săgeţi către Rapid şi U Cluj la finalul partidei câştigate, susţinând că sunt avantajate de programul Ligii 1. “Dacă făceau programările […] The post Daniel Pancu, înţepături la Rapid: “Dacă făcea programările astea Gigi Corsicanu…” appeared first on Antena Sport.
Kurt Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu în China! Cu cine semnează fostul fundaş al lui CFR Cluj # Antena Sport
Chiar dacă fundaşul central Kurt Zouma (31 de ani) era aşteptat să semneze în Kazahstan, el ar urma să ajungă în China, la Shandong Luneng. În China Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu, cu Alex Mitriţă şi cu fostul jucător al FCSB-ului, Malcom Edjouma. Kurt Zouma merge în China Jurnalistul Santi Aouna a anunţat, […] The post Kurt Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu în China! Cu cine semnează fostul fundaş al lui CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
Brighton a făcut ofertă de 17 milioane de euro pentru un român: “Am vorbit cu clubul” # Antena Sport
Un fotbalist român a fost foarte aproape de un transfer pe bani grei în Anglia. Este vorba de Florin Andone, care în sezonul 2016/2017 era omul de gol al celor de la Deportivo La Coruna şi multe cluburi mari erau interesate de el. Printre echipele care s-au interesat de el a fost şi Brighton, care […] The post Brighton a făcut ofertă de 17 milioane de euro pentru un român: “Am vorbit cu clubul” appeared first on Antena Sport.
UTA – CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1 # Antena Sport
CFR Cluj a bifat miercuri a șasea victorie consecutivă în Liga 1 și s-a apropiat la doar un punct de zona de play-off. Echipa antrenată de Daniel Pancu a câștigat disputa cu UTA și pare de neoprit în acest final de sezon regulat. Unicul gol al întâlnirii de pe ”Francisc von Neumann” i-a aparținut kosovarului […] The post UTA – CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în sferturile Transylvania Open! Românca a pierdut un singur game # Antena Sport
Sorana Cîrstea, ultima jucătoare a României rămasă în competiție la Transylvania Open, a obținut o calificare fulgerătoare în faza sferturilor de finală la Cluj-Napoca. Sportiva clasată pe locul 36 în ierarhia mondială s-a distrat în disputa cu slovena Tamara Zidansek, ocupanta locului 153 mondial. Peste cineva va da în următoarea fază a competiției. Sorana Cîrstea, […] The post Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în sferturile Transylvania Open! Românca a pierdut un singur game appeared first on Antena Sport.
Liber pentru debutul la FCSB! Veste extraordinară primită de noul transfer al campioanei României # Antena Sport
FCSB l-a transferat definitiv de la Oțelul Galați pe Joao Paulo, iar mijlocașul defensiv a fost prezentat oficial de campioana României în cursul zilei de luni, după ce a efectuat vizita medicală. Pentru a putea debuta la gruparea antrenată de Elias Charalambous, a fost nevoie rezolvarea unei probleme cu permisul de muncă al fotbalistului, însă […] The post Liber pentru debutul la FCSB! Veste extraordinară primită de noul transfer al campioanei României appeared first on Antena Sport.
Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul # Antena Sport
Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România, el ajungând în Grecia. Presa elenă a anunţat că el a călătorit intubat în avionul care l-a dus la Salonic. Fanul lui PAOK este în stare stabilă. Presa elenă a anunţat că a ajuns cu bine la Salonic şi că a fost internat la Terapie […] The post Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul appeared first on Antena Sport.
Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia. Anunțul ialomițenilor # Antena Sport
Conducerea Unirii Slobozia a reacționat după ce echipa a suferit al 16-lea eșec din actuala ediție de campionat și a încetat colaborarea cu Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu. Cei doi nu au reușit să scoată gruparea ialomițeană din criză, motiv pentru care oficialii au decis să producă un șoc la nivelul băncii tehnice. Ce nume […] The post Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia. Anunțul ialomițenilor appeared first on Antena Sport.
Andrei Prepeliţă nu mai este antrenorul celor de la Unirea Slobozia. Înfrângerea din prelungiri cu Petrolul Ploiești, 0-1, i-a fost fatală antrenorului. Totuşi, ruptura dintre jucători şi tehnician era una mai veche, iar acum şi conducerea a decis să nu-i mai acorde credit lui Prepeliţă. Antrenorul avea obiectiv salvarea de la retrogradare, dar oficialii clubului […] The post “Lumea nu știe în ce condiții!” Primele reacţii după demiterea antrenorului appeared first on Antena Sport.
Laurenţiu Reghecampf este antrenorul momentului Sudan. El a reuşit cu Al-Hilal Omdurman o serie de 11 partide fără înfrângere: 9 victorii și 2 egaluri, iar conducerea a decis să-i prelungească contractul. Veştile sunt bune pentru român, care va beneficia şi de o mărire consistentă a salariului. Într-o primă fază, Al-Hilal Omdurman intenționa să mărească salariul […] The post Echipa cu care Laurenţiu Reghecampf a semnat până în 2028 appeared first on Antena Sport.
