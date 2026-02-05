Guvernul vrea să ducă la capăt, în 2026, proiectele majore în sectorul energetic
Rador, 5 februarie 2026 21:20
Guvernul vrea să ducă la capăt anul acesta proiecte majore în sectorul energetic, printre care finalizarea centralelor pe gaze de la Mintia și Iernut. Sunt vitale pentru echilibrarea sistemului energetic după închiderea centralelor pe cărbune, a explicat premierul Ilie Bolojan, care s-a întâlnit, astăzi, la Palatul Victoria cu reprezentanții unuia dintre investitori. Obiectivul proiectului de […]
• • •
Acum 15 minute
21:40
Statele Unite şi Rusia au convenit să menţină un contact regulat între comandanţii de top ai forţelor lor armate. Informaţia a fost dată publicităţii după expirarea ultimului tratat New START privind controlul armelor nucleare. În ultimele decenii, SUA şi Rusia au menţinut deschise canalele de comunicare dintre armatele lor chiar în perioade de crize şi […]
21:40
Poliţia din Italia va putea aresta persoane suspecte înaintea declanşării manifestaţiilor de stradă # Rador
Poliția italiană va putea reține temporar persoanele suspectate de tulburarea ordinii publice înaintea manifestațiilor de stradă, pentru a le împiedica să provoace tulburări, în conformitate cu un nou decret privind ordinea publică adoptat joi de guvernul de dreapta al premierului Giorgia Meloni. Proiectul de lege a fost elaborat după o manifestație organizată în weekend de […]
Acum 30 minute
21:30
Preşedintele SUA şi-a exprimat susţinerea pentru premierul Ungariei înainte de alegerile din această ţară # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a exprimat susţinerea pentru premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie din Ungaria, numindu-l într-o postare pe Truth Social pe aliatul său „un lider cu adevărat puternic și influent”. „Relațiile dintre Ungaria și SUA au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare […]
21:30
SUA şi China s-au abţinut de la semnarea declaraţiei comune privind reglementarea AI în război # Rador
Aproximativ o treime dintre țările participante la summitul militar privind inteligenţa artificială (AI) au convenit joi asupra unei declarații privind modul de reglementare a utilizării acestei tehnologii în război, dar puterile militare China și SUA s-au abținut. Tensiunile din relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni, precum și incertitudinea cu privire la viitorul relațiilor transatlantice […]
21:30
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București în urma unui control efectuat după dezvăluirile Recorder # Rador
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București în urma unui control efectuat la această instanță după dezvăluirile Recorder, catalogând prescrierea dosarelor ca o coincidență temporală. Inspectorii judiciari apreciază că materialul publicat de Recorder valorifică în mod predominant perspective individuale ale unor magistrați raportate la experiențe personale. Schimbările de complet sau […]
21:30
Guvernul federal german a incinerat aproximativ trei miliarde de măști sanitare achiziționate în perioada pandemiei de COVID-19 # Rador
Guvernul federal german a incinerat aproximativ trei miliarde de măști sanitare achiziționate în perioada pandemiei de COVID-19, dar care au rămas nefolosite și au expirat. Anunțul a fost transmis astăzi de Ministerul german al Sănătății, ca răspuns în urma unei interpelări parlamentare. Potrivit acestui minister, aproximativ jumătate din cele aproximativ şase miliarde de măști cumpărate […]
Acum o oră
21:20
Acum 4 ore
18:20
Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit aferent anului trecut (proiect) # Rador
Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit aferent anului trecut dacă își achită integral obligațiile fiscale până pe 15 aprilie, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finanțelor. Pentru acordarea facilității, contribuabili trebuie să depună declarația unică și să achite integral impozitul pe venit, precum și contribuțiile sociale datorate. […]
18:20
SUA întrerup contactul cu președintele Parlamentului Poloniei, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump # Rador
Ambasadorul SUA la Varșovia a întrerupt, joi, contactul cu președintele Parlamentului Poloniei, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump, după ce acesta a criticat politicile președintelui și a refuzat să-i susțină ambițiile de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace. Răspunsul furios al ambasadorului Tom Rose adresat președintelui Parlamentului, Włodzimierz Czarzasty, a subliniat echilibrul precar cu […]
18:10
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
Acum 6 ore
16:40
Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România: cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. Județul Mureș are o rată a mortalității la copiii sub un an de aproape patru ori mai mare decât București. Cum arată situația pe județe. Harta # Rador
București, 05 februarie 2026: Rata mortalității infantile a crescut în 2024 (date definitive INS) de la 5,6 (pentru anul 2023) la 6,6 la mia de copii născuți vii, marcând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani (din 2016, rata mortalității infantile a scăzut de la 6,8 la 5,6 la mie, în 2023). Astfel, la nivel […]
16:40
Nigeria – Toți cei 177 de oameni răpiți de la biserici din statul Kaduna sunt acum eliberați, anunță oficiali locali # Rador
Oficiali din nordul Nigeriei declară că toți localnicii care fuseseră răpiți luna trecută de la biserici locale au fost eliberați. 177 de oameni au fost răpiți de indivizi înarmați în localitatea Kurmin Wali din statul nigerian Kaduna în luna ianuarie. 80 dintre cei răpiți au revenit acasă la începutul acestei săptămâni după ce au scăpat […]
Acum 8 ore
15:40
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat, joi, că 157 de militari ucraineni care fuseseră ţinuţi captivi în Rusia s-au întors în Ucraina. Un număr similar de prizonieri de război ruşi au plecat din Ucraina în Rusia. Potrivit preşedintelui, s-au întors acasă militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei, ai Gărzii Naționale și grăniceri, acest număr incluzând soldați, […]
15:40
Polonia pregătește un nou pachet de ajutor pentru Ucraina de aproximativ 56 milioane de dolari, declară premierul Donald Tusk # Rador
Polonia pregătește un nou pachet de ajutor de 200 de milioane de zloți (55,91 milioane de dolari) pentru Ucraina, constând în principal din echipamente blindate, a declarat joi premierul Donald Tusk în timpul unei vizite la Kiev. El a precizat că Polonia ar putea oferi Ucrainei avioane de vânătoare MiG-29 în orice moment, dar că […]
15:40
Sectorul apicol din România este marcat de o perioadă de recuperare, după un an agricol extrem de dificil, fiind susținut prin mecanisme de finanțare europene și naționale. Apicultorii din județul Bacău sunt optimiști acum. Gabriel Pop, a stat de vorbă cu Relu Grigoraș, reprezentant al Asociației Crescătorilor de Albine din România. Relu Grigoraş: Suntem optimiști […]
15:40
Premierul Spaniei a declarat că este hotărât să pună în aplicare planul privind limitarea accesului copiilor la platformele de socializare # Rador
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că este hotărât să pună în aplicare planul privind limitarea accesului copiilor la platformele de socializare, în pofida criticilor intense ale proprietarilor companiilor tehnologice. Fondatorul platformei Telegram a declarat miercuri că planurile respective vor duce la o societate supravegheată, iar Elon Musk, proprietarul platformei X, l-a etichetat pe dl […]
15:20
15:10
În judeţul Sălaj a fost lansată o strângere de fonduri pentru reconstruirea turnului bisericii din Cehu Silvaniei # Rador
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a lansat o campanie de strângere de fonduri în judeţul Sălaj pentru reconstruirea turnului bisericii din Cehu Silvaniei. Autoritățile specializate analizează cauza prăbușirii turnului. Filiala județeană Sălaj a UDMR a scris în apelul său lansat joi că strângerea de fonduri va fi organizată în fiecare comunitate maghiară din județ […]
15:00
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin: Rusia regretă expirarea Noului Tratat START (briefing) # Rador
Moscova evaluează acest fapt ca fiind unul negativ, a menționat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în cadrul briefingului de joi. Rusia își exprimă regretul faţă de expirarea valabilităţii Noului Tratat START, care, nefiind prelungit de către Washington, expiră astăzi, a menţionat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, prezentând astfel poziția Moscovei, […]
15:00
Rusia anunță că a expulzat un diplomat german, ca măsură de răspuns la o decizie reciprocă a Germaniei # Rador
Ministerul rus de Externe a anunțat joi că a expulzat un diplomat german ca răspuns la ceea ce a numit expulzarea nefondată de către autoritățile de la Berlin a unui diplomat rus acuzat de spionaj în ianuarie. Ministerul a precizat într-un comunicat că acuzațiile Germaniei potrivit cărora diplomatul rus ar fi fost implicat în spionaj […]
15:00
Presa ucraineană anunţă încheierea negocierilor trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia de la Abu Dhabi. Informaţia a fost confirmată de Diana Davitian, purtătoarea de cuvânt a secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umierov. Umierov este şeful delegaţiei ucrainene prezente la negocieri. Potrivit RBC, pe 5 februarie, la Abu Dhabi, a avut […]
14:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare stabilește, pentru al doilea an consecutiv, recorduri în alocarea finanțării pentru Ucraina: în 2025, aceasta a constituit 2,9 miliarde de euro, după 2,4 miliarde de euro în 2024. „Securitatea energetică a reprezentat peste 1,2 miliarde de euro din finanțarea BERD pentru Ucraina în 2025 şi, pentru al doilea an […]
14:50
Premierul Poloniei, Donald Tusk, s-a întâlnit, joi, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei sale la Kiev. Tusk și Zelenski au comemorat memoria apărătorilor ucraineni la Zidul Memoriei celor decedați pentru Ucraina, în Piața Mihailivska. Premierul polonez a sosit la Kiev joi dimineață. Pe contul oficial de X al cancelariei lui Tusk, au fost […]
14:40
Introducere La începutul secolului XX, Statele Unite ale Americii încercau să-și consolideze emisfera vestică . În acest context, controlul unei căi de tranzit între Oceanul Atlantic și Pacific devenise o prioritate strategică. Însă drumul către construirea Canalului Panama nu a fost deloc simplu. În centrul acestei transformări geopolitice s-a aflat Tratatul Hay–Pauncefote (semnat în 1901), […]
14:20
Introducere În zorii secolului XX, Mexicul se afla într-o perioadă de tulburări profunde. Revoluția declanșată în 1910 împotriva regimului dictatorial al lui Porfirio Díaz nu a fost doar o revoltă socială, ci și o renaștere juridică și politică. Din această luptă s-a născut Constituția mexicană din 1917, adoptată la 5 februarie 1917 în orașul Querétaro […]
14:10
Academia de Studii Economice din București i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Vernon Lomax Smith, laureat al Premiului Nobel pentru Economie # Rador
Miercuri, 4 februarie 2026, Academia de Studii Economice din București a conferit titlul onorific suprem al universității – Doctor Honoris Causa – profesorului Vernon Lomax Smith, laureat al Premiului Nobel pentru Economie. Ceremonia a avut loc în Aula Magna a ASE, în format hibrid, în prezența unui număr semnificativ de membri ai comunității academice, atât […]
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
Acum 12 ore
13:50
Declarația UNICEF privind imaginile sexualizate ale copiilor generate de inteligența artificială NEW YORK, 4 februarie 2026 – „UNICEF este tot mai alarmat de rapoartele privind creșterea rapidă a volumului de imagini cu caracter sexual generate de IA care circulă, inclusiv cazuri în care fotografiile copiilor au fost manipulate și sexualizate. Deepfake-urile – imagini, videoclipuri sau […]
13:40
Kremlinul neagă aluziile presei occidentale conform cărora Jeffrey Epstein ar fi fost un agent de informaţii pentru Rusia # Rador
Kremlinul a afirmat joi că nu vrea să piardă timpul răspunzând unor întrebări legate de aluzii neprobate apărute în mass-media occidentală și formulate de premierul Poloniei, potrivit cărora infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein ar fi putut fi un fel de agent al serviciilor de informații ruse. Premierul polonez, Donald Tusk, a afirmat marți că Varșovia […]
13:20
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că, luna trecută, Forțele de Apărare au efectuat o serie de lovituri asupra poligonului Kapustin Iar din Rusia, de unde ocupanții lansau rachete Oreșnik asupra teritoriului ucrainean. „Pe parcursul lunii ianuarie 2026, Forțele de Apărare ale Ucrainei au executat o serie de lovituri reușite asupra unui […]
13:10
Kremlinul a transmis că Rusia va rămâne o putere nucleară responsabilă, în pofida expirării tratatului New START # Rador
Kremlinul a declarat joi că Rusia va continua să adopte o abordare responsabilă față de stabilitatea nucleară strategică, în pofida expirării ultimului tratat de control al armelor nucleare dintre Moscova și Washington. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a spus că tratatul New START, care stabilea limite pentru rachetele, lansatoarele și focoasele strategice ale fiecărei părți, […]
13:10
Tayyip Erdogan: Turcia face tot posibilul să împiedice tensiunile dintre SUA și Iran să declanșeze un conflict # Rador
Președintele Tayyip Erdogan a declarat că Turcia face tot posibilul pentru a împiedica tensiunile dintre Statele Unite și Iran să împingă regiunea într-un nou conflict și haos, iar el a îndemnat la posibile discuții viitoare între liderii american și iranian, a transmis joi biroul său. Vorbindu-le jurnaliștilor în timpul zborului de întoarcere din Egipt, Erdogan […]
12:50
Procurorii DIICOT au reţinut trei inculpaţi care aveau legături cu narcotraficanţi din America Latină şi Europa # Rador
Procurorii DIICOT au reţinut trei inculpaţi care aveau legături cu narcotraficanţi din America Latină şi Europa. Unul dintre ei a fost prins în flagrant cu patru kilograme de cocaină şi opt kilograme de haşiş. Reporter: Potrivit unor surse judiciare, traficantul prins cu droguri în mașină se numește Alexandru Găină și ar fi făcut parte în […]
12:20
China și-a exprimat sprijinul pentru Cuba în timpul vizitei ministrului cubanez de externe la Beijing # Rador
China sprijină ferm Cuba în apărarea suveranității și securității naționale și „se opune ingerințelor nejustificate ale forțelor externe”, i-a spus joi ministrul chinez de externe Wang Yi omologului său cubanez, aflat la Beijing. „Suntem dispuși să… continuăm să oferim sprijin și asistență în măsura posibilităților noastre”, i-a declarat Wang lui Bruno Rodriguez, aflat în China […]
11:50
Capitala Ucrainei a fost vizată de noi bombardamente ruseşti, în noaptea de 4 spre 5 februarie. Drone lansate de ruşi au atacat Kievul din mai multe direcții, provocând pagube în patru cartiere ale orașului. Potrivit primarului Vitali Kliciko, în cartierul Solomiansk, au fost rănite două femei de 79 de ani şi 89 de ani. În […]
11:10
10:50
Ucraina și Rusia au început joi a doua zi de discuții de pace la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, pentru a analiza modalitățile de a pune capăt războiului care durează de patru ani, a declarat negociatorul-șef ucrainean Rustem Umerov. „A început a doua zi de negocieri la Abu Dhabi”, a spus Umerov pe aplicația […]
10:40
Emisarul președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat joi că există progrese și o evoluție pozitivă în discuțiile privind un acord de pace pentru Ucraina. „Războinicii din Europa, din Marea Britanie, încearcă constant să interfereze cu acest proces, încearcă permanent să se amestece. Iar cu cât sunt mai multe astfel de încercări, cu atât […]
10:10
Un pachet consistent cu măsuri de susținere a companiilor va fi prezentat astăzi de ministrul de Finanţe în ședința de guvern programată de la ora 11:00. Mâine va fi discutat și cu partenerii sociali, iar săptămâna viitoare ar trebui adoptat, a anunțat aseară premierul Ilie Bolojan, care a transmis că perioada dificilă de ajustare bugetară […]
10:10
Guvernul transmite o informare la CCR cu privire la consecințele amânării deciziei privind pensiile magistraților # Rador
Guvernul transmite astăzi o informare la Curtea Constituțională cu privire la consecințele amânării deciziei privind contestarea modificărilor la regulile de pensionare a magistraților. Premierul Ilie Bolojan a precizat că, la Bruxelles, Comisia Europeană consideră că acest angajament asumat prin PNRR nu este îndeplinit și dacă judecătorii constituționali tot amână pronunțarea în acest caz, probabilitatea ca […]
Acum 24 ore
08:50
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că mizează pe obținerea păcii în războiul cu Rusia în mai puțin de un an. Într-un interviu pentru France 2, liderul de la Kiev a remarcat că, pentru Ucraina, războiul rămâne o chestiune de supraviețuire a statului, însă calea diplomatică de încheiere a conflictului este în continuare luată în […]
08:40
Senatul a adoptat tacit un proiect de lege prevede că elevii de clasa a VIII-a vor învăța doar dimineața # Rador
Senatul a adoptat tacit ieri un proiect de lege prevede că elevii de clasa a VIII-a vor învăța doar dimineața. Documentul elimină sintagma, începând cu anul 2030, din legea în vigoare. Această măsură are caracter de urgență, întrucât actualele condiții de organizare a orarului școlar generează discriminări, afectează sănătatea elevilor și reduc șansele reale la […]
08:40
PMB a precizat că agentul termic este taxat la nivelul maxim doar atunci când acesta este livrat la parametrii normali # Rador
Aproape 3.800 din cele 9.200 de blocuri racordate la rețeaua centralizată de termoficare din Capitală au probleme cu livrarea apei calde și a căldurii, potrivit datelor publicate în timp real de Termoenergetica. Cauza este din nou funcționarea deficitară a Centralei București Sud, iar cele mai afectate sectoare sunt 2, 3 și 4. Ieri, Primăria Capitalei […]
08:40
Președintele chinez Xi Jinping a vorbit cu Donald Trump și Vladimir Putin. Aceștia au acoperit o gamă largă de subiecte, inclusiv războiul din Ucraina, Taiwan și Iran. Xi Jinping a avertizat Statele Unite să gestioneze cu prudență vânzările de arme către Taiwan, dar, într-un gest de deschidere înaintea vizitei planificate a președintelui Trump în China, […]
08:20
Rusia a lansat un nou atac asupra Kievului, în noaptea de 4 spre 5 februarie. Sirenele de raid aerian au sunat în capitală în jurul orei 02:30, armata avertizând că ruşii au lansat drone. În urma atacului, infrastructura civilă a fost afectată în mai multe cartiere ale oraşului. În cartierul Obolon, a izbucnit un incendiu […]
08:20
Preşedintele Bulgariei participă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia # Rador
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, va efectua o vizită în Italia, la invitaţia preşedintelui Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, cu prilejul deschiderii celei de-a XXV-a ediţii a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Joi, Iliana Iotova va fi invitată la recepţia oficială organizată de către preşedintele CIO pentru şefi de stat şi conducători ai comitetelor olimpice naţionale. Pe […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente * Washington DC: Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, participă la Forumul Interparlamentar de Securitate (3 – 6 februarie) – Camera Deputaţilor * Activități în comisiile parlamentare (şedinţe): Comisia pentru afaceri europene – Documentare si consultare Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale […]
08:10
Senatul a adoptat proiectul care prevede majorarea cotei de contribuție la pilonul doi de pensii # Rador
Senatul a adoptat tacit ieri în calitate de prim forță sesizată proiectul care prevede majorarea cotei de contribuție la pilonul doi de pensii la 5,25% în 2026 și la 6% anul viitor. Documentul va fi transmis Camerei Deputaților care e decizională. Inițiatorii – deputații PNL Raluca Turcan și Florin Roman – au arătat că la […]
01:20
Vineri, 6 februarie, aflăm semifinaliștii concursului 101 piese au intrat, la ediţia din acest an a Selecţiei Naţionale, în competiţia pentru a reprezenta România la Eurovision 2026. Campania de înscrieri pentru Selecția Națională (SN) s-a încheiat luni, 2 februarie, compozitorii având la dispoziție aproape trei săptămâni pentru a se înscrie în concurs. Conform regulamentului SN […]
00:40
24CHASA: CE: TikTok cooperează în cadrul anchetei privind posibile interferențe în alegerile din România din 2024 # Rador
24CHASA (Bulgaria), 4 februarie 2026 – Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în cadrul anchetei în curs a Comisiei Europene privind posibilele interferențe în alegerile din România din 2024, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Renier, a relatat Reuters, citat de BTA. „Acest lucru arată, de asemenea, că, dacă […]
