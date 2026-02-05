Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 6-12 februarie

12:30

Mai multe trenuri care au sosit sau urmează să sosească la Gara de Nord au acumulat întârzieri de peste două ore marți, 3 februarie. În această dimineață, o șină s-a rupt pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, la kilometrul feroviar 115+500, transmite CFR SA. Din acest motiv, circulația feroviară este temporar suspendată pe […] The post Întârzieri de peste două ore la Gara de Nord. Circulația trenurilor, afectată după ce o șină s-a rupt la Craiova appeared first on Buletin de București.