10:10

Ca de fiecare dată când plouă mai mult în București sau, Doamne ferește, când ninge, cum s-a întâmplat de două rânduri în această iarnă, gropile de pe străzi și bulevarde reapar cu sălbăticie în viețile […] Articolul „Voi raportați gropile pe Waze, noi le astupăm!”, promite PS6. Pe Prelungirea Ghencea e o mare jale, dar tot orașul e ca după bombardament, nu ca după două ninsori apare prima dată în B365.