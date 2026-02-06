Decizie vitală pentru Magistrala M6, metroul spre Otopeni. Guvernul deblochează o etapă a acestui proiect menit să ne mai scape de haosul de trafic din nordul Bucureștiului

17:40

Când te uiți în jur în București nu prea te mai miră nimic atât de tare. De pildă, pe zi ce trece, mașinile parcate neregulamentar și din ce în ce mai creativ se înmulțesc, gropile […] Articolul FOTO | Scurgerea-minune din Pipera, pe care pare că apa o ocolește, probabil ca să arate că se pricepe mai bine la gravitație. Bucureștean: Au montat-o băieții frumos, să nu ruginească apare prima dată în B365.