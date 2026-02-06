TERMO-ALERT | O nouă zi dezastruoasă termic în București, cu aproape 4.000 de blocuri fără apă caldă și căldură Cauza: tot CET Sud. Cele mai afectate zone
B365.ro, 6 februarie 2026 09:50
Capitala României capitulează în fața iernii: sistemul de termoficare funcționează la un nivel critic de doar 59%, conform datelor de ultimă oră furnizate de Termo Alert. Datele de ultimă oră furnizate de Compania Municipală Termoenergetica
• • •
Acum 30 minute
09:50
TERMO-ALERT | O nouă zi dezastruoasă termic în București, cu aproape 4.000 de blocuri fără apă caldă și căldură Cauza: tot CET Sud. Cele mai afectate zone # B365.ro
Capitala României capitulează în fața iernii: sistemul de termoficare funcționează la un nivel critic de doar 59%, conform datelor de ultimă oră furnizate de Termo Alert. Datele de ultimă oră furnizate de Compania Municipală Termoenergetica
Acum 2 ore
09:10
Prima zi în care Robert Negoiță nu mai e, practic, primar al Sectorului 3. Se întâmplă asta după 14 ani în care a fost nemișcat din fotoliu # B365.ro
Ziua de vineri, 6 decembrie, ne aduce, pe lângă vremea asta nesuferită, traficul și mai nesuferit, noutate notabilă în viașa orașului nostru, București: e prima zi în care Rombert Negoiță nu mai este, de fapt, primar al Sectorului 3.
09:00
ALERTĂ | Percheziții DNA și la Primăria Sectorului 5, într-un dosar în care e investigat felul în care a fost autorizată construirea unor blocuri. Lista suspecților # B365.ro
Sunt percheziții, în această dimineață, la Primăria Sectorului 5, într-un dosar privind modul de eliberare a autorizațiilor pentru construcția de blocuri noi. Printre suspecți se numără city managerul, șefi din Poliția Locală și arhitectul șef
08:40
Bărbat lovit mortal de un tramvai de pe linia 21. Această nouă tragedie rutieră din București, pe Șoseaua Colentina # B365.ro
Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a fost lovit de un tramvai, pe Șoseaua Colentina. Traficul incident a avut loc joi seara, pe linia 21. Un bărbat de 70 de ani
Acum 6 ore
06:10
Culmea fericirii din Obor. Șocați, mai mulți bucureșteni de aici s-au pomenit cu apă caldă fix în ziua în care jumătate de oraș are iar termo-probleme. „E petrecere în bloc!” # B365.ro
Hai, trezirea, e ora șase și a venit. E aici. Toată lumea la duș, dar repede. Dacă sunteți în trafic sugerez să vă întoarceți. Mai mulți martori oculari spun că o femeie de la volan
Acum 8 ore
03:10
M-a ajutat mult horoscopul cu stima de sine pe început de an, că mi-a zis că nu din ianuarie mă voi apuca de detoxifiere, ci din februarie. Așa că nu m-am jenat să-mi fiu nociv
Acum 12 ore
22:30
BREAKING | Robert Negoiță, plasat sub control judiciar, după 6 ore de audieri. Ce a declarat la ieșirea de la DNA # B365.ro
Robert Negoiță a ieșit de la sediul DNA pentru audieri în jurul orei 21:30. Acesta a fost plasat sub control judiciar de către procurori. Potrivit unor surse judiciare anchetatorii i-au stabilit o cauțiune de 800.000
Acum 24 ore
19:30
Planetariul Digital Profesional București oferă o călătorie prin univers. Bucureștenii se pot întâlni aici și cu roboți umanoizi # B365.ro
Planetariul Digital Profesional București oferă o experiență imersivă unică, într-o cupolă de proiecție 360 grade. Aici astronomia prinde viață prin imagini de înaltă rezoluție și explicații accesibile tuturor vârstelor. Intrarea se face pe bază de
18:30
Mister și eleganță la Mița Biciclista, unde reînvie balul mascat din București. Prima ediție L’Enigme e pe 13 februarie # B365.ro
Balul L'enigme va avea loc vinerea viitoare la Casa Mița Biciclista. La acest eveniment dichisit în doar 5 minute s-a epuizat prima tranșă de bilete. Balul L'Enigme e pe 13 februarie, la Casa Mița Biciclista
17:40
FOTO | Scurgerea-minune din Pipera, pe care pare că apa o ocolește, probabil ca să arate că se pricepe mai bine la gravitație. Bucureștean: Au montat-o băieții frumos, să nu ruginească # B365.ro
Când te uiți în jur în București nu prea te mai miră nimic atât de tare. De pildă, pe zi ce trece, mașinile parcate neregulamentar și din ce în ce mai creativ se înmulțesc, gropile
16:40
„Pușcărie blestemată”, cântată doar la București în duet cu ChatGPT. Doi angajați CFR acuzați c-au luat șpagă întrebau agentul AI cum ar putea scăpa de închisoare # B365.ro
33 de angajați CFR au fost acuzați de șpagă vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. S-a depistat că în momentul în care au fost chemași la audie la poliție
16:30
Ghosting la gura de metrou: Cum a devenit Piața Romană decorul celui mai scurt film de dragoste. # B365.ro
În timp ce fulgii de zăpadă se topesc neiertător pe asfaltul gri din fața coloanelor de mașini de la Romană, un nou capitol din marea enciclopedie a eșecului amoros digital s-a scris duminică seară. Un
16:20
FOTO | Minima noastră salvare, când dăm o fugă de la București pe malul Dunării sau în alte zone de graniță: panouri de avertizare pentru roamingul involuntar # B365.ro
În județele și localitățile de la granițele României, roamingul se poate activa involuntar. CNAIR vine în sprijinul șoferilor prin amplasarea unor indicatoare de avertizare. Ele sunt montate încă de anul trecut în mai multe județe.
15:30
Fluturașul cu amenda aterizat pe parbriz cu viteza luminii. O bucureșteancă povestește cum a parcat pe un loc albastru, a plătit în primele minute, simultan cu sancțiunea # B365.ro
Un cuplu din Bucrești s-a confruntat cu o situație neplăcută cu parcarea mașinii lor pe o parcare albastră. Au primit amendă deși au plătit parcarea. Parcare plătită, dar amendă primită O bucureșteancă a povestit pe
14:50
Curba Neagră de pe DN1 e la restricțiile pentru M6 de la Liceul Francez. Cum a devenit și mai rea, în câteva zile, zona a dus la cele mai mari blocaje de pe Șos. București-Ploiești # B365.ro
„Curba Neagră" de pe DN1 este, simultan, o neplăcere și un pericol care au apărut de curând, în zona cu cea mai nouă serie de restricții impuse pe DN1 pentru lucrările la metroul spre Otopeni,
14:00
VIDEO | Incredibil accident la Piața Progresul, cu pieton lovit când mergea, mai degrabă haotic, prin mijlocul intersecției. Și îi făcea semne șoferului să oprească # B365.ro
În cursul zilei de astăzi, 5 februarie, a avut loc un accident în Sectorul 4 al Capitalei, lângă Piața Progresul. Un pieton mergea nonșalant pe mijlocul intersecției și i-a făcut semn unui șofer să oprească,
13:40
O veste bună și-una rea de pe DN1: Vor fi restricții de circulație în Pasajul Băneasa, dar doar pe timpul nopții. Se schimbă camerele de supraveghere # B365.ro
O veste bună și una rea pentru șoferii care au drum în zona Pasajului Băneasa, pe DN1. Vestea rea este că se vor institui restricții de circulație în zilele de 6 și 7 februarie. Vestea
13:10
Negoiță, după percheziții și audieri. „Drumul nu e pentru fratele meu, e pentru cetățeni, el s-a și opus inițial”. Ba crede că ar fi trebuit și să-l despăgubească # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis primul mesaj cu privire la dosarul de corupție. A spus că nu i-a construit fratelui lui niciun drum. Ba chiar că a construit drumuri publice pentru Sectorul 3.
12:50
FOTO | Un bărbat care lipea afișe pe la Universitate, amendat cu 3.000 de lei. După, a trebuit să-l și râcâie de pe perete # B365.ro
Bucureștiul e împânzit de afișe publicitare, lipite pe stâlpi, clădiri, care pe unde apucă, în mod ilegal. Poliția Locală a Municipiului București a amendat, miercuri, un bărbat din Galați din acest motiv. El a fost
12:40
BREAKING | Incident extrem de grav la metrou, la testele noilor trenuri de la Alstom: butonul frânei de siguranță s-a rupt, mecanicul a rămas cu el în mână # B365.ro
Alstom Transport a oprit circulația noilor metrouri Metropolis în regim de tracțiune proprie după ce butonul pentru „frâna de siguranță" s-a rupt în timpul unor teste la unul dintre trenuri, potrivit unor surse Gândul. Din
12:30
ESENȚIAL | Prefectul Capitalei, după perchezițiile de azi din dosarul „Drumurile lui Negoiță”: S-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizații # B365.ro
Andrei Nistor, Prefectul Capitalei, a anunțat la Digi24 că situația drumurilor construite peste conducte de gaze în Sectorul 3, caz în care primarul Robert Negoiță este vizat de DNA, a rămas la fel. Acesta a
12:30
Semne de primăvară în Piața Matache, unde se anunță Târgul de Mărțișor Primăria S1 cheamă artizanii să se înscrie # B365.ro
Deși iarna încă mai încearcă să ne convingă că nu este gata de plecare, în Sectorul 1 al Capitalei au început deja pregătirile pentru momentul în care natura și moralul tuturor vor trece pe „modul
11:30
Abia încep zilele ploioase în București, unde vremea rămâne hâdă toată săptămâna. ANM actualizează prognoza cu o „Informarea meteo de cantități de apă” # B365.ro
ANM anunță ploi până la sfârșitul săptămânii. Totodată, vremea va continua să se încălzească. De săptămâna viitoare vremea se va răci. Vremea continuă să se încălzească azi, în București Meteorologii ANM au emis prognoza specială
10:30
Semnalele corpului pe care nu trebuie să le ignori: Rolul medicului internist în menținerea echilibrului vital (P) # B365.ro
Într-o epocă dominată de viteza informației și de stresul cotidian, tendința generală este de a trata simptomele punctual, fără a căuta cauza profundă. O durere de cap este combătută cu un analgezic, o stare de
10:20
Zonele horror de trafic din București – top 5 actualizat. Intersecțiile în care se stă în cea mai mare parte a zilei și intrările pe unde e aproape imposibil să intri # B365.ro
Capitala României continuă să dețină titlul neoficial de „parcare în aer liber" a Europei. Departe de a fi doar o sursă de frustrare, ce se întâmplă în trafic în București a devenit, mai ales în
Ieri
10:10
BREAKING | Aproape jumătate din oraș este azi, din nou, fără apă caldă și căldură, tot din cauza problemelor de la CET Sud. Termoenergetica: 4.000 de blocuri afectate # B365.ro
Aproape 4.000 de blocuri/imobile din București primesc apă caldă și căldură deficitar din cauza parametrilor insuficienți livrați de CET Sud, potrivit Termoenergetica. Aproape jumătate din București are probleme cu apa caldă și căldura Potrivit aplicației
09:40
PMB avertizează: Și bucureștenii cu cărți electronice de identitate pot fi amendați dacă nu au bilet. Controlorii nu au cititoare, dar au polițiștii locali care îi însoțesc # B365.ro
Primăria Municipiului București (PMB) avertizează călătorii să nu urce în mijloacele de transport în comun fără să plătească călătoria. Chiar dacă controlorii STB încă nu au cititoare pentru cărțile de identitate electronice, bucureștenii care le
09:20
BREAKING | Percheziții DNA pe Primăria Sectorului 3. Surse: Ancheta viziează drumul construit, din bani publici, pe un teren privat lui Ionuț Negoiță, fratele primarului # B365.ro
Sunt perchezeții DNA la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu. Se investighează modalitatea prin care PS3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui lui Robert Negoiță,
08:40
Ca să fie mai bine, azi va fi foarte rău: restricții de circulație pe DN1A, în Mogoșoaia, pe un sens. Măsura, pentru lucrările de supralărgire a drumului la 4 benzi # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că joi, 5 februarie, se vor institui restricții de circulație pe DN1A, în zona Mogoșoaia, pe sectorul curprins între km 12+800 și 13+100. Va fi blocat un sens de circulație. Restricții
08:10
VIDEO | Primarul Ciucu, mesaj matinal pentru vatmanii și șoferii STB, transmis din autobuzul cu care se duce la job: „Nu vor scădea salariile dumneavoastră, zvonuri false” # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut în dimineața aceasta un mesaj pentru vatmanii și șoferii STB, mesaj pe care l-a în direct pe internet dintr-un autobuz cu care se ducea de acasă, din
06:10
FOTO | Foișorul de Foc, cândva farul de siguranță al Capitalei, a devenit un fel de turn de veghe al vremurilor de mult apuse # B365.ro
Cândva, un far peste o mare de acoperișuri. La ridicarea sa, în 1890, Foișorul de Foc era „ochiul ciclopian" al Bucureștiului. Într-o capitală plată, a caselor vagon și a mahalalelor, turnul de 42 de metri
4 februarie 2026
20:20
Tur ornitologic ghidat în Parcul Tineretului, în weekend. Bucureștenii vor descoperii ce păsări iernează în oraș # B365.ro
În acest weekend va avea loc un tur ghidat în Parcul Tineretului. Evenimentul se numește „Ce păsări iernează în Parcul Tineretului?". Intrarea este liberă dar se face pe bază de înscriere. Tur ornitologic ghidat în
20:00
FOTO | Bărbat căzut în Lacul IOR. Martor „A fost scos după 10 minute și i se aplică metode de resuscitare” # B365.ro
Un bărbat a căzut în Lacul IOR în această seară. Potrivit unui martor a fost salvat de autorități la 10 minute de la incident. Bărbat căzut în Lacul IOR Un bucureștean, membru al comunității „Cetățean
18:40
Muzeul Național de Artă al României a transmis bucureștenilor că începând de astăzi, 4 februarie, Muzeul Theodor Pallady va fi închis temporar. Muzeul Theodor Pallady va fi închis temporar De astăzi, 4 februarie, Muzeul Theodor
18:20
Tragedie în Sectorul 3 din București. O fetiță de cinci ani a murit după ce a fost lovită de mașină, chiar în fața școlii # B365.ro
În cursul zilei de astăzi, 4 februarie, a avut loc un teribil accident în fața unei școli din Sectorul 3 al Capitalei. În urma acestuia, o fetiță de 5 ani și-a pierdut viața. Tragedie în
18:00
Șoc la bloc, azi, în Obor: pe țeava de apă caldă nu mai vine apă deloc. „Vând apartamentul! Un fel de lux, dar fără duș sau baie la cap” # B365.ro
Câte-un pic, pic, pic, câte-un pic, pic pic, până nu mai curge nimic. Pe această cale țin să vă anunț că am un apartament de vânzare. Zonă centrală, ultramodern, priveliște direct în cimitirul de la
17:50
Cetățean străin urmărit internațional prins pe o stradă din Sectorul 5 de polițiști. Pe numele lui era un mandat european de arestare pentru încurajarea prostituției # B365.ro
Polițiștii Capitalei au depistat și reținut, în Sectorul 5, un bărbat în vârstă de 76 de ani, cetățean străin, urmărit internațional, pe numele căruia autoritățile italiene emiseseră un mandat european de arestare. Acesta era pentru
17:30
VIDEO | Un tigru siberian se plimba nestingherit printr-o localitate de pe lângă București. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele proprietarului # B365.ro
Un tigru siberian a fost filmat mergând liber în curtea unui bărbat din județul Dâmbovița, mai precis în localitatea în Picior de Munte, în apropiere de Târgoviște. Imaginile s-au viralizat pe Tiktok. Polițiștii s-a sesizat
16:40
Înscrieri suplimentare la două creșe din Sectorul 1. Se fac exclusiv online, până pe 8 februarie. Câte locuri sunt și condiții trebuie îndeplinite # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a început sesinea suplimentară de înscrieri pentru anul școlar 2025–2026 la două creșe din sector. Este vorba despre Centrul de zi „Sf. Andrei" și Centrul de zi „Jiului". Înscrierile se încheie în
16:10
VIDEO ❤️ S-a dat startul la iubire în București. Cum arată restaurantele Eggspress și Bocca Lupo, pregătite deja pentru Valentine’s Day # B365.ro
Doar 10 zile ne mai despart de una dintre cele mai așteptate sărbători, Valentine's Day, iar antreprenorii HoReCa din București deja se pregătesc pentru a întâmpina, într-un decor parcă scos din cele mai romantice filme,
15:40
Parteneriat media Cantautorul Vasile Șeicaru aduce, pe 3 martie 2026, pe scena Palatului Național al Copiilor „Antiprimăvara", o incursiune în discografia sa, alături de invitați speciali. Pe 3 martie 2026, de la ora 19:00, Palatul
15:40
Pavilionul „Casa Doru” de la Spitalul Victor Babeș va fi modernizat. Reabilitarea va fi gata până la sfârșitul anului, anunță City Managerul PMB # B365.ro
Lucian Judele, City Managerul PMB, a anunțat bcuureștenii că se desfășoară lucrări de reabilitare la pavilionul „Casa Doru" din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș". Termenul de finalizare a acestor
15:20
Bucureșteancă din Baicului, disperată după fix o lună fără căldură, fără apă caldă. „Au răcit copii și bunici care stau prin spitale, punctul termic de la noi e un dezastru” # B365.ro
În Sectorul 2 al Capitalei bcuureștenii se luptă cu gerul din calorifere. Unele situații sunt extrem de delicate. Sunt cetățeni care nu au căldură de mai bine de o lună de zile. Chiar din prima
15:10
Livrator străin, tâlhărit și amenințat cu cuțite de trei tineri, în Sectorul 6. Ei au fugit cu mâncarea în valoare de 200 de lei și-au fost prinși la scurt timp # B365.ro
Un livrator nigerian a fost amenințat și tâlhărit de trei tineri în București. Ar fi fost amenințat cu cuțite și tâlhărit de trei tine. Livratorul străin a livrat mâncare pentru ziua unuia dintre tineri, dar
14:20
VIDEO | Incredibil episod de violență în traficul din București. Trei bărbați au luat la bătaie un șofer care nu ar fi acordat prioritate # B365.ro
Un conflict a izbucnit în traf
14:10
FOTO | 1 bilet la filmul „Efectul Pufi”, 1 bol de boabe pentru căței. Seară emoționantă la Cinemax Veranda, la avanpremieră # B365.ro
Seara trecută, la Cinemax Veranda, a avut loc avanpremiera de gală a filmului „Efectul Pufi” și, odată cu acest eveniment, s-a lansat și campania umanitară „1 bilet la cinema = 1 bol de boabe pentru […] Articolul FOTO | 1 bilet la filmul „Efectul Pufi”, 1 bol de boabe pentru căței. Seară emoționantă la Cinemax Veranda, la avanpremieră apare prima dată în B365.
13:30
FOTO | Noutăți de pe Noul Dinamo. Cam 70% din peluza Nord a vechiului stadion a dispărut de pe fața pământului și etapa de demolarea mai durează un pic # B365.ro
Lucrările la noul stadion Dinamo avansează. Peluza Nord este demolată în proporție de aproximativ 70%. În prezent, se desfășoară operațiuni de evacuare a molozului și de spargere a sectorului betonat care a închis peluza în […] Articolul FOTO | Noutăți de pe Noul Dinamo. Cam 70% din peluza Nord a vechiului stadion a dispărut de pe fața pământului și etapa de demolarea mai durează un pic apare prima dată în B365.
13:30
PMB către bucureșteni: Nu plătim apa caldă și căldura pe care nu le-am primit! Primăria Capitalei explică și cum ar funcționa „neplata” din care PSD face campanie # B365.ro
Primăria Muncipiului București răspunde indirect la propunerea primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, privind introducerea unui proiect de hotărâre în CGMB care să prevadă că dacă nu se livrează apă caldă și căldură în parametri, asociațiile […] Articolul PMB către bucureșteni: Nu plătim apa caldă și căldura pe care nu le-am primit! Primăria Capitalei explică și cum ar funcționa „neplata” din care PSD face campanie apare prima dată în B365.
12:30
Ateneul, Parlamentul, Opera și alte aproape 20 de clădiri din București, luminate în portocaliu, diseară. E ziua mondială a luptei împotriva cancerului # B365.ro
Astăzi, 4 februarie, este ziua mondială a luptei împotriva cancerului, iar dat fiind acest aspect zeci de clădiri din București și din toată țara vor fi iluminate în portocaliu. Acest lucru se va întâmpla în […] Articolul Ateneul, Parlamentul, Opera și alte aproape 20 de clădiri din București, luminate în portocaliu, diseară. E ziua mondială a luptei împotriva cancerului apare prima dată în B365.
12:00
FOTO | Cinema Marconi se-ntoarce la viață și începe să se vadă ❤️ Noi imagini din interiorul monumentului de pe Griviței. „În curând, va fi nevoie de ajutorul vostru!” # B365.ro
Entuziasmul premergător finalizării lucrărilor de punere în siguranță a Cinematografului Marconi, bijuteria Art Deco de pe Calea Griviței, are o fărâmă de covârșire. Suntem martori la renașterea unui monument istoric, ridicat în anii ’20, în […] Articolul FOTO | Cinema Marconi se-ntoarce la viață și începe să se vadă ❤️ Noi imagini din interiorul monumentului de pe Griviței. „În curând, va fi nevoie de ajutorul vostru!” apare prima dată în B365.
