Traficantul de droguri Alexandru Găină, capturat la Snagov, ar fi fost torturat de cei mai cruzi interlopi din București. Ar fi deranjat un afacerist chinez
Gândul, 6 februarie 2026 05:10
Alexandru Găină, bărbatul care a rănit, vineri, doi dintre polițiștii antidrog care încercau să-l prindă în flagrant, este unul dintre cei mai cunoscuți infractori de la începutul anilor 2000. Acesta făcea parte dintr-o grupare de hoți de mașini, formată din mai mulți băieți de bani gata, dependenți de adrenalină. Pe lângă faima dobândită ca infractori, […]
• • •
Acum 30 minute
05:10
Acum 6 ore
00:40
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Miruță, după ce a acuzat că un bloc din Craiova obturează un radar militar: „N-au văzut soldați decât în filme” # Gândul
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a reacționat la declarațiile lui Radu Miruţă, după ce ministrul Apărării a susținut că, în Craiova, un dezvoltator imobiliar ar fi construit un bloc de nouă etaje în apropierea unor depozite de muniție, fără respectarea distanței legale, afectând totodată traiectoria radarului militar de la Cârcea. Vasilescu a afirmat că a […]
00:10
Un document dezvăluie că fizicianul Stephen Hawking ar fi întreținut contacte sexuale pe insula lui Jeffrey Epstein # Gândul
A întreținut contacte sexuale savantul Steven Hawking cu modele pe insula lui Epstein? Numele omului de știință apare de cel puțin 232 de ori în documentele legate de Jeffrey Epstein. Documentele vorbesc despre întâlnirile dintre Hawking și omul de afaceri acuzat de proxenetism și pedofilie. De asemenea, se menționează într-un mesaj din 2018 că una dintre […]
5 februarie 2026
23:50
Ce se întâmplă dacă circuli cu permisul de conducere expirat. Șoferii trebuie să fie foarte atenți la acest aspect # Gândul
Permisul de conducere este indispensabil pentru mulți șoferi, iar alții îl folosesc extrem de rar. De cele mai multe ori stă în portofel, ori într-o aplicație mobilă, iar uneori se întâmplă ca șoferii să plece la drum fără a mai verifica data de expirare. Problema cea mare apare atunci când intervine un control rutier neprevăzut, într-o […]
23:40
Ion Cristoiu: „Seriozitatea investigației americane este zdrobitoare. Raportul românesc are poze și capturi” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum investigația americană a fost cu mult peste raportul românesc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „ În raportul lor, fiecare afirmație este dublată, este documentată, face trimitere la document. Au […]
Acum 8 ore
23:10
Ion Cristoiu: „Presa fiind cumpărată, opoziția candidaților establishmentului și-a găsit refugiul în platformele de socializare” # Gândul
Ion Cristoiu explică în emisiunea Marius Tucă Show din 5 februarie 2026 de ce un anumit raport pune accent pe alegeri. El leagă acest lucru de un fenomen global în care presa tradițională a fost controlată sau cumpărată, inclusiv în România. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Opoziția și curentele anti-establishment au migrat spre […]
22:50
Pliculețe de ceai în grădină, nu este o glumă. De acum nimeni nu le va mai arunca. Compostarea reprezintă un lucru benefic în grădina ta pe tot parcursul anului, nu doar vara, transformând resturile de bucătărie, cum ar fi coaja de cartofi, resturile de morcov și coaja de banană, într-un compost bogat și nutritiv, care […]
22:40
Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Adică el este omul lor, omul Uniunii Europeane. Dar este într-o țară care este […]
22:40
Trucul ieftin prin care puteți reduce pierderile de căldură. Cum se întreține eficient un calorifer # Gândul
Dacă ai încălzirea la maxim, dar tot simți frig în locuință, există un simplu accesoriu pentru calorifer care poate face o diferență enormă. Dacă aveți un calorifer montat pe un perete exterior, o mare parte din căldură se pierde prin încălzirea cărămizilor din exteriorul casei. Având în vedere că toată europa se confruntă cu o […]
22:30
Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul” # Gândul
Donald Trump a declarat că îl susține pe Viktor Orban înainte de alegerile din aprilie din Ungaria. Președintele Statelor Unite a subliniat că Orban luptă cu tenacitate pentru interesele Ungariei și ale poporului său, apărând țara, dezvoltând economia, creând locuri de muncă, consolidând comerțul, oprind imigrația ilegală și asigurând supremația legii și a ordinii. Potrivit lui […]
22:20
Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…” # Gândul
Invitat la Digi24, Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că, din punctul său de vedere, România are nevoie de comunicații prin satelit, pentru că, spune el, acesta este foarte sus și are o vedere mai largă. Motivul pentru care Radu Miruță vrea ca România să aibă sateliți Ministrul Apărării susține că satelitul ar putea fi […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Victor Ponta, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a […]
22:10
Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor # Gândul
Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Cori Broadus, fiica rapperului, a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare. Fetița ei s-a stins din viață la scurt timp după ce a fost externată din spital, unde a fost îngrijită din cauza problemelor apărute încă de la naștere. Familia trece acum prin momente […]
22:00
Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși” # Gândul
Judecătorul Curții Constituționale Dacian Dragoș a negat categoric orice interferență externă în decizia de anulare a alegerilor prezidențiale și a spus că judecătorii „și-au scrutat conștiințele” ca să decidă ce a fost bine pentru țară. „Deci nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”, a declarat Dacian Dragoș la Antena 3, răspunzând la […]
22:00
VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei # Gândul
Robert Negoiță a ajuns în vizorul DNA într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe o proprietate privată care este fix a fratelui său. În dimineața zilei de joi, 5 februarie, procurorii au făcut percheziții de amploare acasă și la primăria lui Negoiță. De-a lungul timpului, edilul a fost subiectul […]
Acum 12 ore
21:30
Legea nouă a pensiile a schimbat radical modul de calcul a veniturilor la retragerea din activitate, ea pune accent mai mare pe vechimea efectivă din muncă și pe continuitatea contribuțiilor la sistemul public. Printre cele mai importante noutăți se numără punctele de stabilitate, un mecanism care vine cu sume suplimentare la pensie pentru cei care au […]
21:30
Robert Negoiță a ieșit liber de la DNA, după mai bine de cinci ore de audieri. Primarul Sectorului 3 este bănuit că ar fi construit un drum din bani publici pentru fratele său. Ce acuzații i se aduc lui Robert Negoiță Joi dimineață au avut loc percheziții la Primăria Sectorului 3 şi la domiciliul primarului. […]
21:30
Trump se laudă cu forța militară a SUA: «Am refăcut armata și am prevenit războaie nucleare # Gândul
„În loc să prelungim „NOUL START” (un acord prost negociat de Statele Unite care, pe lângă toate celelalte, este încălcat grav), ar trebui să-i punem pe experții noștri nucleari să lucreze la un acord nou, îmbunătățit și modernizat care să țină mai mult în viitor”, a spus Donald Trump. Știre în curs de actualizare
21:20
Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică care marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane. Despre acest subiect a fost întrebat și Radu Miruță, ministrul Apărării, inivitat la Digi 24. Administrația Trump a notificat deja aliații occidentali despre planurile de reducere a trupelor americane dislocate în România, un […]
21:10
Care sunt costurile unui apartament în care nu locuiește nimeni. Întreținerea și utilitățile # Gândul
Un apartament nelocuit nu înseamnă că nu există cheltuieli lunare. Deși nimeni nu stă efectiv în acea locuință, proprietarului îi revine obligația de a achita o serie de costuri stabilite prin lege și prin regulamentele fiecărei asociații de proprietari în parte. Diferența este făcută de tipul cheltuielilor, unele sunt legate de consum, iar altele de […]
21:00
Scenariu de război: Riposta NATO ar putea fi lentă în cazul unui atac al Rusiei asupra Lituaniei # Gândul
Cel mai recent scenariu de război sugerează că NATO ar putea fi „periculos” de lent și divizat în cazul în care Rusia ar ataca un stat membru al alianței, precum Lituania sau alte state baltice. Rusia s-ar putea folosi de tactici de război hibrid în „zonele gri”, folosind pretexte „umanitare”. În acest scenariu, o Americă […]
20:50
De la spații de locuit luminoase și deschise, până la băi și dormitoare cu puțină lumină și umiditate ridicată, fiecare cameră din casă creează condiții diferite pentru plantele de apartament. Alegerea plantelor care se potrivesc mediului înconjurător le va face „mai sănătoase, mai durabile și mult mai ușor de îngrijit”, potrivit unui expert, citat de […]
20:50
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a scăpat în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție” # Gândul
Invitat la Antean 3 CNN, judecătorul Dacian Dragoș a povestit cum a fost numit în funcție de președintele Nicușor Dan. Acesta a dezvăluit că șeful statului i-a transmis că se pot sfătui pe viitor, dacă va fi cazul, însă nu a explicat clar pe ce teme i-ar fi stat la dipoziție liderul țării. ”Au fost […]
20:20
Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală” # Gândul
Judecătorul Dacian Dragoș, aflat la un pas de suspendare, a ieșit pentru prima dată la TV și a comentat controversele legate de lipsa de experiență necesară pentru această funcție. El susține că vechimea sa în funcție este mai mare decât cere legea. ”Am mai mult de 18 ani, peste 23 de ani numai la Babeș-Bolyai. […]
19:50
Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland # Gândul
Autoritățile au emis o alertă alimentară și îi avertizează pe consumatori să nu consume un produs retras de pe piață din cauza unui posibil risc pentru sănătate. Persoanele care au achiziționat alimentul sunt sfătuite să nu îl consume. Autoritățile au emis o alertă alimentară după ce un lot de salată de icre cu caras și […]
19:40
Octavia Geamănu dă detalii din mariajul cu Marian Ionescu. ”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție” # Gândul
Octavia Geamănu avorbit despre mariajul său cu Marian Ionescu. ”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție”, a afirmat aceasta. Octavia Geamănu a prezentat jurnalul de știri de la Antena 1 mult timp, însă de ceva vreme nu mai apare la TV. În plan personal, Octavia Geamănu este căsătorită cu muzicianul Marian Ionescu, liderul […]
19:40
Toni Neacșu: Jalonul 215 nu are și nu a avut vreodată legătură cu legea pensiilor magistraților. Ilie Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune # Gândul
Toni Neacșu susține că jalonul 215 din PNRR nu are și nu a avut vreodată legătură cu legea pensiilor magistraților, contrar declarațiilor făcute de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Potrivit lui Toni Neacșu, Guvernul afirmă că România a pierdut 231 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii jalonului 215, însă […]
19:40
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător ar putea pleca de la echipa lui Gigi Becali # Gândul
Dennis Politic va fi împrumutat la Hermannstadt de la FCSB pentru o perioadă de șase luni, iar ardelenii ar mai vrea un jucător de la echipa bucureșteană, pe Lukas Zima. Jucătorul de 25 de ani a fost aproape de un transfer în Grecia, la Panetolikos, club din prima ligă a Greciei, dar va rămâne în […]
19:40
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie # Gândul
În timp ce Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov, primarul condamnat la 6 ani de inchisoare pentru spalare de bani și trafic de influență este în toi, opere din acest patrimoniu au ajuns la Craiova. Expoziția, intitulată „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova” a avut loc joi seara si va putea fi vizitată […]
19:30
Un membru PNL o dă pe Alina Gorghiu pe mâna consiliului de combatere a discriminării după ce ar fi folosit un limbaj neadecvat # Gândul
Ștefan Jicol, membru PNL Sector 3, a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, ar fi spus în ședința de luni a conducerii că PNL este „un partid de misogini și labagii”. Liberalul spune că replicile acesteia creează un climat „foarte umilitor”. „Potrivit numeroaselor informații apărute în mass-media, […]
19:20
Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică # Gândul
Tragedie la o fabrică din Milano. Un român care lucra ca inginer acolo a fost strivit de o placă de metal, pompierii au făcut toate eforturile pentru a îl salva, însă au declarat decesul. Craiu Dinu Florian avea 57 de ani și lucra la compania Prismag. În dimineața zilei de joi, 5 februarie, a fost data alarma în fabrica […]
19:20
De ce stăm la ușa marilor sfere de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc” # Gândul
În ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au analizat dinamica excepțională a noii ordini mondiale și șansele pe care le are România de a părăsi eșalonul țărilor de rangul doi. În opinia lui Doru Bușcu, țara noastră nu își folosește suficient pârghiile pe care le-ar putea accesa cu […]
19:10
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
19:10
Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia # Gândul
O familie a luat o decizie care i-a schimbat cu totul viața. Au renunțat la o casa lor din Marea Britanie pentru care plăteau taxe de aproximativ 3.5000 de euro, în favoarea unei case pe insula Lefkada din Grecia, iar acolo cheltuielile ajung la 800 de euro pe lună, relatează Antena 3 CNN. ”Pot să merg pe jos […]
19:00
Peste 31.000 de locuri de muncă sunt declarate vacante la nivel național în această perioadă de agenții economici. Aproximativ 19.000 sunt destinate celor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale, în principal pentru muncitori necalificați la demolarea clădirilor, curieri sau ajutor de bucătar. Datele provin dintr-o invormare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de […]
18:50
Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată # Gândul
Concluziile întâlnirii trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite de la Abu Dhabi reflectă un amestec de progres umanitar și impact politic profund. Principalul rezultat concret, după două zile de discuții din Emiratele Arabe, este acordul pentru schimbul a 314 prizonieri de război. Pe lângă schimbul de prizonieri convenit între Ucraina și Federația Rusă, Moscova […]
18:50
Cele mai mari companii din domeniul A.I. se pregătesc de testul suprem: listarea la bursele publice. Procesul va da naștere unei „curse a înarmărilor” # Gândul
„Cursa înarmărilor” în domeniul inteligenței artificiale trece anul acesta printr-o etapă critică, marcată de trecerea marilor companii din domeniu de la finanțarea privată la piețele bursiere publice. Acest pas reprezintă testul suprem pentru a vedea dacă ambițiile lor și cheltuielile mari pot supraviețui sub controlul public, scrie Axios. OpenAI, Anthropic și xAI vor fi supuse […]
18:50
800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni # Gândul
Pentru a cuceri Donbasul, rușii vor avea nevoie de încă 800.000 de trupe, a spus Zelenski. „Le vor lua cel puțin doi ani, nu vor reuși să reziste atât de mult”, a declarat Vladimir Zelenski într-un interviu pentru France Télévisions. Știre în curs de actualizare
18:40
Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a făcut noi declarații despre nunta cu jucătorul de tenis Victor Cornea. Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020. De ceva vreme, Andreea Bălan formează un […]
18:40
(P) Asociația Medici pentru România a finalizat renovarea și modernizarea Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal Curtea de Argeș # Gândul
Asociația Medici pentru România anunță finalizarea celui de-al doilea proiect din cadrul campaniei „Pentru copiii noștri”, constând în renovarea și modernizarea integrală a Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Curtea de Argeș. Acest proiect a fost realizat exclusiv din sponsorizări și donații ale persoanelor fizice și vine după ce în anul 2024 a inaugurat […]
18:40
Ceartă monstru în studioul Antena3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică. Curea: „Lăsați-mă să vorbesc, duceți-vă la USR” # Gândul
A fost scandal în direct în studioul Antena3, la emisiunea lui Mihai Gâdea. Jurnalistul Mirel Curea și fostul consilier prezidențial Mugur Ciuvică s-au contrat pe tema taxei pe coletele din afara spațiului Uniunii Europene. Scandal în direct la TV: Curea vs. Ciuvica: ”Lăsați-mă să vorbesc, duceți-vă la USR” / ”Văd că mă mințiți în față” […]
18:20
Hidroelectrica revine pe prima poziție în topul capitalizării pe BVB, cu o valoare de piata de 62,4 mld. RON # Gândul
Astăzi, 5 februarie 2026 – Hidroelectrica S.A. a revenit astăzi pe prima poziție în clasamentul companiilor listate la Bursa de Valori București, din perspectiva capitalizării bursiere, confirmând încrederea investitorilor în performanța și strategia de dezvoltare a companiei. În cadrul ședinței de tranzacționare din 5 februarie 2026, acțiunea Hidroelectrica a înregistrat o apreciere de aproximativ 14% […]
18:20
TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile în noaptea de 3 spre 4 februarie. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice # Gândul
TVR este o instituție strategică, care trebuie să funcționeze în situații critice pentru România, cum ar fi în caz de război sau calamități. Cu toate acestea, se pare că însăși instituția TVR este într-o situația critică. O dovedește o informare internă a departamentului tehnic al televiziunii, în posesia căreia Gândul a intrat. Practic, echipamentele și […]
18:10
Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein # Gândul
Mai mulți oameni l-au apostrofat pe regele Charles pe durata unui eveniment de la Dedham după ce au fost dezvăluite noi informații în dosarele Epstein despre fratele său, prințul Andrew, și lordul Peter Mandelson. Monarhul a refuzat să comenteze sau să reacționeze, deși doi dintre oamenii care l-au apostrofat l-au întrebat cum decurg investigațiile asupra […]
18:10
Tot mai mulți români au descoperit pe facturi o rubrică separată referitoare la apa pluvială, cunoscută drept „taxa pe apa de ploaie”. Deși termenul provoacă nemulțumiri și confuzii, autoritățile au explicat că nu este vorba despre o taxă de ploaie, în sine, ci de banii cheltuiți pentru colectarea și gestionarea apei ajunse în rețelele publice de […]
18:00
Regele Charles tace când este întrebat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein # Gândul
Mai mulți oameni au strigat la regele Charles pe durata unui eveniment de la Dedham după ce au fost dezvăluite noi informații în dosarele Epstein despre fratele său, prințul Andrew, și lordul Peter Mandelson. Monarhul a refuzat să comenteze sau să reacționeze, deși doi oameni l-au întrebat cum decurg investigațiile asupra fratelui său. Potrivit documentelor […]
17:50
Întrebat de Gândul ce firme românești beneficiază de banii din SAFE, Radu Miruță nu a știut să nominalizeze nicio firmă # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat care este dobânda pe care România o plătește prin programul SAFE și de ce statul a ales această variantă pentru achizițiile militare. În cadrul aceleiași conferințe, Miruță a declarat că nu există încă o listă de firme românești care beneficiază de aceste împrumuturi. Întrebat câte firme românești beneficiază de […]
17:50
O femeie în vârstă de 28 de ani din Stiria, Austria, a suferit o intervenție chirurgicală majoră în urma unui diagnostic de cancer primit greșit de cancer pulmonar. Acesteia i s-a îndepărtat o parte din plămân, deși nu a fost niciodată bolnavă de cancer. În septembrie 2024, femeia a mers la spital cu simptome de febră, frisoane […]
17:40
Consiliul Județean Timiș recuperează fosta vilă a lui Ceaușescu din centrul Timișoarei și o transformă în hub cultural. Clădirea era lăsată în paragină # Gândul
Vila aflată în paragină din centrul Timișoarei, fosta Vilă Internațional, sau fosta casă a lui Nicolae Ceaușescu de pe Bulevardul C.D. Loga, o să fie transfromată în hub cultural. Acum, CJ Timiș o expropriază cu 500.000 de euro. Din această sumă, jumătate se întoarce în visteria județului, scrie opiniatimisoarei.ro. Terenul aferent vilei a fost recuperat […]
17:40
Cum a aflat Ioana Ginghină de nunta lui Alexandru Papadopol. ”Acolo afli ce se mai întâmplă pe piață” # Gândul
Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit cum a aflat de nunta fostului ei soț, Alexandru Papadopol. Ioana Ginghină a fost căsătorită prima oară cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol. Cu acesta are o fată pe nume Ruxandra. În […]
