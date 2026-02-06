Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Procurorii anchetează city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef

19:40

Dennis Politic va fi împrumutat la Hermannstadt de la FCSB pentru o perioadă de șase luni, iar ardelenii ar mai vrea un jucător de la echipa bucureșteană, pe Lukas Zima. Jucătorul de 25 de ani a fost aproape de un transfer în Grecia, la Panetolikos, club din prima ligă a Greciei, dar va rămâne în […]