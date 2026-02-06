Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani
Gândul, 6 februarie 2026 08:20
Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani. Au fost analizate cele mai populare 25 de meserii. Gândul.ro a întocmit un tabel în acest sens și poate fi vizualizat mai jos, în articol. Interesul față de pensionarea anticipată sau față de modul în care este […]
Acum 5 minute
08:40
Un incident tragic a avut loc în București, joi seară, 5 februarie 2026. Un bărbat în vârstă de 70 de ani și-a pierdut viața, după ce a fost lovit de un tramvai în zona Colentina. Datele indică faptul că ar fi traversat neregulamentar, iar impactul nu a mai putut să fie evitat. În cursul serii […]
Acum 10 minute
08:30
Discuții cruciale în Oman între SUA și Iran. Miza nucleară și riscul unei escaladări militare, pe muchie de cuțit # Gândul
Statele Unite și Iranul încep vineri negocieri extrem de sensibile la Muscat, după reprimarea violentă a protestelor din Iran. Discuțiile, conduse de emisarul lui Trump, Steve Witkoff și Abbas Araghchi, au loc sub amenințarea unei escaladări militare și pe fondul programului nuclear iranian. Statele Unite și Iran deschid vineri, în Oman, o nouă rundă de […]
Acum 30 minute
08:20
Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani
Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani. Au fost analizate cele mai populare 25 de meserii. Gândul.ro a întocmit un tabel în acest sens și poate fi vizualizat mai jos, în articol. Interesul față de pensionarea anticipată sau față de modul în care este […]
Acum o oră
08:00
Putin așteaptă un apel „serios” de la Macron. Lavrov ironizează diplomația Franței: „Este ridicolă” # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel din partea lui liderului de la Paris, Emmanuel Macron pentru a avea discuții „serioase”, afirmă Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Federației Ruse. Șeful diplomației rusești ironizează declarațiile liderului francez, pe care le cataloghează drept un moment de „diplomație ridicolă” în relația cu Moscova. Președintele […]
07:50
Trump „sparge ușa Big Pharma” cu noua platformă TrumpRx. Liderul de la Casa Albă promite medicamente la prețuri mici pentru americani # Gândul
Donald Trump a anunțat lansarea unui nou un site care oferă acces la medicamente frecvent prescrise la prețuri reduse. Inițiativa, realizată cu sprijinul marilor companii farmaceutice, vizează una dintre cele mai sensibile probleme din SUA, costul ridicat al tratamentelor. Președintele american Donald Trump a anunțat joi seară lansarea unei platforme web care îi poartă numele […]
Acum 2 ore
07:40
Profesorii decid prin referendum dacă intră în grevă luna viitoare. Mesajul dascălilor de la Iași # Gândul
Profesorii din România vor decide prin referendum dacă intră în grevă în luna martie 2026, chiar în perioada simulărilor examenelor naționale. Un referendum referitor la greva generală va fi transmis școlilor, scrie ziaruldeiași.ro. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” le propun cadrelor didactice fie neparticiparea la simulările examenelor […]
07:40
Victor Ponta: „Orice raport din America sau de la Bruxelles era important dacă zicea ceva rău de PSD” # Gândul
În ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Victor Ponta a comentat reacția aproape inexistentă a scenei politice și mediatice din România la un raport apărut în Camera Reprezentanților din SUA, susținând că documentul nu va produce niciun efect intern. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Ponta a afirmat că, în […]
07:40
Fortus SA, fostul CUG – – Combinat de Utilaj Greu din Iași -, a dispărut oficial din Registrul Comerțului, după aproape 20 de ani de insolvență și faliment. Potrivit ziaruldeiași.ro, societatea a fost radiată pe 11 decembrie 2025, după finalizarea procedurii de faliment. În perioada sa de glorie, Fortus reprezenta un colos industrial al Europei […]
07:40
Ninge 10 zile fără oprire în România. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Meteorologii Accuweather au emis prognoza aferentă lunii februarie 2026, în România. Potrivit specialiștilor în meteorologie, este așteptat un nou val de ninsori în anumite zone ale țării. Va ninge 10 zile fără oprire în România, iar Gândul.ro vă prezintă, mai jos, lista orașelor afectate. Veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare în cazul celor care așteaptă primăvara […]
07:30
100 euro în plus primesc românii care fac acest lucru. Termenul limită este 31 martie 2026. 100 euro în plus primesc românii care fac acest lucru Bani direct în cont românilor din Austria. Această țară oferă bonusuri noi pentru electrocasnice, scrie ziarulromanesc.at. Până la 100 de euro în plus pot ajunge în conturile celor care […]
07:20
Trump respinge prelungirea NEW START și cere un nou tratat nuclear „modernizat” cu Rusia: Cel vechi a fost „prost negociat” # Gândul
Donald Trump anunță că Statele Unite nu vor prelungi tratatul nuclear NEW START, pe care îl consideră „prost negociat”. Liderul de la Casa Albă vrea un nou acord cu Rusia, pe termen lung, într-un context global marcat de temeri privind proliferarea armelor nucleare. Președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite nu vor […]
07:20
6 Februarie, calendarul zilei: Dan Bălan împlinește 47 de ani, Axl Rose 64. Tania Budi face 58 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 6 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Dan Bălan este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Republica Moldova, cu o carieră internațională impresionantă. Născut pe 6 februarie 1979, la Chișinău, el a devenit celebru la începutul anilor 2000 […]
07:20
Iarna revine în forță, în România. După zilele în care a nins ca-n povești în mai multe zone din țară, inclusiv în capitală, apoi a urmat o perioadă în care precipitațiile s-au stopat și valorile termice au urcat în termometre, urmează un nou episod de iarnă. Meteorologii anunță că ninsorile reapar și vor fi prezente […]
07:10
Dan Dungaciu: „Am avut discuții cu toți oamenii care lucrau la acest raport. Nu ne-au zis explicit, dar știam că lucrează la un raport” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contactele avute la Washington cu membrii comisiei care lucra la raportul privind alegerile din România. El a explicat cum au decurs discuțiile și ce știau, în mod real, despre existența documentului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
Acum 4 ore
06:40
Valentin Stan: Bolojan spune că salariile bugetarilor nu pot fi reduse cu mai mult de 30%, altfel statul român ar fi dat în judecată # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat recentele declarații ale premierului Ilie Bolojan privind reducerea salariilor bugetarilor. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Întrebat într-un interviu recent, premierul Ilie Bolojan, cu privire la ce măsuri ar putea fi luate în cazul bugetarilor care nu vor performa, în special […]
06:10
Linia 5 de tramvai împlinește un an de întârzieri. Sunt doi ani de când au început lucrările, iar ruta este închisă. De ce primarul Ciprian Ciucu nu vrea redeschiderea ei, deși reabilitarea este finalizată # Gândul
Luna aceasta se împlinesc doi ani de când au început lucrările la Linia 5 de tramvai din București. Termenul de finalizare a reabilitării a fost luna martie 2025, astfel că peste doar câteva săptămâni, în martie 2026, se împlinește un an de întârziere la „Ruta Corporatiștilor”. Gândul a aflat de ce noul primar general al […]
06:10
În cadrul unui mic dejun cu rugăciune, președintele SUA i-a numit pe democrați „cei mai pricepuți escroci din lume”. Președintele a afirmat că democrații nu doresc să voteze pentru proiectul de lege privind identificarea sexuală a alegătorilor, deoarece, după spusele lui, ei pot să înșele alegătorii și să fraudeze alegerile în acest fel. În același […]
05:10
Traficantul de droguri Alexandru Găină, capturat la Snagov, ar fi fost torturat de cei mai cruzi interlopi din București. Ar fi deranjat un afacerist chinez # Gândul
Alexandru Găină, bărbatul care a rănit, vineri, doi dintre polițiștii antidrog care încercau să-l prindă în flagrant, este unul dintre cei mai cunoscuți infractori de la începutul anilor 2000. Acesta făcea parte dintr-o grupare de hoți de mașini, formată din mai mulți băieți de bani gata, dependenți de adrenalină. Pe lângă faima dobândită ca infractori, […]
Acum 12 ore
00:40
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Miruță, după ce a acuzat că un bloc din Craiova obturează un radar militar: „N-au văzut soldați decât în filme” # Gândul
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a reacționat la declarațiile lui Radu Miruţă, după ce ministrul Apărării a susținut că, în Craiova, un dezvoltator imobiliar ar fi construit un bloc de nouă etaje în apropierea unor depozite de muniție, fără respectarea distanței legale, afectând totodată traiectoria radarului militar de la Cârcea. Vasilescu a afirmat că a […]
00:10
Un document dezvăluie că fizicianul Stephen Hawking ar fi întreținut contacte sexuale pe insula lui Jeffrey Epstein # Gândul
A întreținut contacte sexuale savantul Steven Hawking cu modele pe insula lui Epstein? Numele omului de știință apare de cel puțin 232 de ori în documentele legate de Jeffrey Epstein. Documentele vorbesc despre întâlnirile dintre Hawking și omul de afaceri acuzat de proxenetism și pedofilie. De asemenea, se menționează într-un mesaj din 2018 că una dintre […]
5 februarie 2026
23:50
Ce se întâmplă dacă circuli cu permisul de conducere expirat. Șoferii trebuie să fie foarte atenți la acest aspect # Gândul
Permisul de conducere este indispensabil pentru mulți șoferi, iar alții îl folosesc extrem de rar. De cele mai multe ori stă în portofel, ori într-o aplicație mobilă, iar uneori se întâmplă ca șoferii să plece la drum fără a mai verifica data de expirare. Problema cea mare apare atunci când intervine un control rutier neprevăzut, într-o […]
23:40
Ion Cristoiu: „Seriozitatea investigației americane este zdrobitoare. Raportul românesc are poze și capturi” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum investigația americană a fost cu mult peste raportul românesc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „ În raportul lor, fiecare afirmație este dublată, este documentată, face trimitere la document. Au […]
23:10
Ion Cristoiu: „Presa fiind cumpărată, opoziția candidaților establishmentului și-a găsit refugiul în platformele de socializare” # Gândul
Ion Cristoiu explică în emisiunea Marius Tucă Show din 5 februarie 2026 de ce un anumit raport pune accent pe alegeri. El leagă acest lucru de un fenomen global în care presa tradițională a fost controlată sau cumpărată, inclusiv în România. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Opoziția și curentele anti-establishment au migrat spre […]
22:50
Pliculețe de ceai în grădină, nu este o glumă. De acum nimeni nu le va mai arunca. Compostarea reprezintă un lucru benefic în grădina ta pe tot parcursul anului, nu doar vara, transformând resturile de bucătărie, cum ar fi coaja de cartofi, resturile de morcov și coaja de banană, într-un compost bogat și nutritiv, care […]
22:40
Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Adică el este omul lor, omul Uniunii Europeane. Dar este într-o țară care este […]
22:40
Trucul ieftin prin care puteți reduce pierderile de căldură. Cum se întreține eficient un calorifer # Gândul
Dacă ai încălzirea la maxim, dar tot simți frig în locuință, există un simplu accesoriu pentru calorifer care poate face o diferență enormă. Dacă aveți un calorifer montat pe un perete exterior, o mare parte din căldură se pierde prin încălzirea cărămizilor din exteriorul casei. Având în vedere că toată europa se confruntă cu o […]
22:30
Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul” # Gândul
Donald Trump a declarat că îl susține pe Viktor Orban înainte de alegerile din aprilie din Ungaria. Președintele Statelor Unite a subliniat că Orban luptă cu tenacitate pentru interesele Ungariei și ale poporului său, apărând țara, dezvoltând economia, creând locuri de muncă, consolidând comerțul, oprind imigrația ilegală și asigurând supremația legii și a ordinii. Potrivit lui […]
22:20
Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…” # Gândul
Invitat la Digi24, Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că, din punctul său de vedere, România are nevoie de comunicații prin satelit, pentru că, spune el, acesta este foarte sus și are o vedere mai largă. Motivul pentru care Radu Miruță vrea ca România să aibă sateliți Ministrul Apărării susține că satelitul ar putea fi […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Victor Ponta, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a […]
22:10
Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor # Gândul
Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Cori Broadus, fiica rapperului, a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare. Fetița ei s-a stins din viață la scurt timp după ce a fost externată din spital, unde a fost îngrijită din cauza problemelor apărute încă de la naștere. Familia trece acum prin momente […]
22:00
Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși” # Gândul
Judecătorul Curții Constituționale Dacian Dragoș a negat categoric orice interferență externă în decizia de anulare a alegerilor prezidențiale și a spus că judecătorii „și-au scrutat conștiințele” ca să decidă ce a fost bine pentru țară. „Deci nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”, a declarat Dacian Dragoș la Antena 3, răspunzând la […]
22:00
VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei # Gândul
Robert Negoiță a ajuns în vizorul DNA într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe o proprietate privată care este fix a fratelui său. În dimineața zilei de joi, 5 februarie, procurorii au făcut percheziții de amploare acasă și la primăria lui Negoiță. De-a lungul timpului, edilul a fost subiectul […]
21:30
Legea nouă a pensiile a schimbat radical modul de calcul a veniturilor la retragerea din activitate, ea pune accent mai mare pe vechimea efectivă din muncă și pe continuitatea contribuțiilor la sistemul public. Printre cele mai importante noutăți se numără punctele de stabilitate, un mecanism care vine cu sume suplimentare la pensie pentru cei care au […]
21:30
Robert Negoiță a ieșit liber de la DNA, după mai bine de cinci ore de audieri. Primarul Sectorului 3 este bănuit că ar fi construit un drum din bani publici pentru fratele său. Ce acuzații i se aduc lui Robert Negoiță Joi dimineață au avut loc percheziții la Primăria Sectorului 3 şi la domiciliul primarului. […]
21:30
Trump se laudă cu forța militară a SUA: «Am refăcut armata și am prevenit războaie nucleare # Gândul
„În loc să prelungim „NOUL START” (un acord prost negociat de Statele Unite care, pe lângă toate celelalte, este încălcat grav), ar trebui să-i punem pe experții noștri nucleari să lucreze la un acord nou, îmbunătățit și modernizat care să țină mai mult în viitor”, a spus Donald Trump. Știre în curs de actualizare
21:20
Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică care marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane. Despre acest subiect a fost întrebat și Radu Miruță, ministrul Apărării, inivitat la Digi 24. Administrația Trump a notificat deja aliații occidentali despre planurile de reducere a trupelor americane dislocate în România, un […]
21:10
Care sunt costurile unui apartament în care nu locuiește nimeni. Întreținerea și utilitățile # Gândul
Un apartament nelocuit nu înseamnă că nu există cheltuieli lunare. Deși nimeni nu stă efectiv în acea locuință, proprietarului îi revine obligația de a achita o serie de costuri stabilite prin lege și prin regulamentele fiecărei asociații de proprietari în parte. Diferența este făcută de tipul cheltuielilor, unele sunt legate de consum, iar altele de […]
21:00
Scenariu de război: Riposta NATO ar putea fi lentă în cazul unui atac al Rusiei asupra Lituaniei # Gândul
Cel mai recent scenariu de război sugerează că NATO ar putea fi „periculos” de lent și divizat în cazul în care Rusia ar ataca un stat membru al alianței, precum Lituania sau alte state baltice. Rusia s-ar putea folosi de tactici de război hibrid în „zonele gri”, folosind pretexte „umanitare”. În acest scenariu, o Americă […]
20:50
De la spații de locuit luminoase și deschise, până la băi și dormitoare cu puțină lumină și umiditate ridicată, fiecare cameră din casă creează condiții diferite pentru plantele de apartament. Alegerea plantelor care se potrivesc mediului înconjurător le va face „mai sănătoase, mai durabile și mult mai ușor de îngrijit”, potrivit unui expert, citat de […]
20:50
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a scăpat în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție” # Gândul
Invitat la Antean 3 CNN, judecătorul Dacian Dragoș a povestit cum a fost numit în funcție de președintele Nicușor Dan. Acesta a dezvăluit că șeful statului i-a transmis că se pot sfătui pe viitor, dacă va fi cazul, însă nu a explicat clar pe ce teme i-ar fi stat la dipoziție liderul țării. ”Au fost […]
20:20
Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală” # Gândul
Judecătorul Dacian Dragoș, aflat la un pas de suspendare, a ieșit pentru prima dată la TV și a comentat controversele legate de lipsa de experiență necesară pentru această funcție. El susține că vechimea sa în funcție este mai mare decât cere legea. ”Am mai mult de 18 ani, peste 23 de ani numai la Babeș-Bolyai. […]
19:50
Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland # Gândul
Autoritățile au emis o alertă alimentară și îi avertizează pe consumatori să nu consume un produs retras de pe piață din cauza unui posibil risc pentru sănătate. Persoanele care au achiziționat alimentul sunt sfătuite să nu îl consume. Autoritățile au emis o alertă alimentară după ce un lot de salată de icre cu caras și […]
Acum 24 ore
19:40
Octavia Geamănu dă detalii din mariajul cu Marian Ionescu. ”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție” # Gândul
Octavia Geamănu avorbit despre mariajul său cu Marian Ionescu. ”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție”, a afirmat aceasta. Octavia Geamănu a prezentat jurnalul de știri de la Antena 1 mult timp, însă de ceva vreme nu mai apare la TV. În plan personal, Octavia Geamănu este căsătorită cu muzicianul Marian Ionescu, liderul […]
19:40
Toni Neacșu: Jalonul 215 nu are și nu a avut vreodată legătură cu legea pensiilor magistraților. Ilie Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune # Gândul
Toni Neacșu susține că jalonul 215 din PNRR nu are și nu a avut vreodată legătură cu legea pensiilor magistraților, contrar declarațiilor făcute de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Potrivit lui Toni Neacșu, Guvernul afirmă că România a pierdut 231 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii jalonului 215, însă […]
19:40
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător ar putea pleca de la echipa lui Gigi Becali # Gândul
Dennis Politic va fi împrumutat la Hermannstadt de la FCSB pentru o perioadă de șase luni, iar ardelenii ar mai vrea un jucător de la echipa bucureșteană, pe Lukas Zima. Jucătorul de 25 de ani a fost aproape de un transfer în Grecia, la Panetolikos, club din prima ligă a Greciei, dar va rămâne în […]
19:40
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie # Gândul
În timp ce Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov, primarul condamnat la 6 ani de inchisoare pentru spalare de bani și trafic de influență este în toi, opere din acest patrimoniu au ajuns la Craiova. Expoziția, intitulată „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova” a avut loc joi seara si va putea fi vizitată […]
19:30
Un membru PNL o dă pe Alina Gorghiu pe mâna consiliului de combatere a discriminării după ce ar fi folosit un limbaj neadecvat # Gândul
Ștefan Jicol, membru PNL Sector 3, a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, ar fi spus în ședința de luni a conducerii că PNL este „un partid de misogini și labagii”. Liberalul spune că replicile acesteia creează un climat „foarte umilitor”. „Potrivit numeroaselor informații apărute în mass-media, […]
19:20
Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică # Gândul
Tragedie la o fabrică din Milano. Un român care lucra ca inginer acolo a fost strivit de o placă de metal, pompierii au făcut toate eforturile pentru a îl salva, însă au declarat decesul. Craiu Dinu Florian avea 57 de ani și lucra la compania Prismag. În dimineața zilei de joi, 5 februarie, a fost data alarma în fabrica […]
19:20
De ce stăm la ușa marilor sfere de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc” # Gândul
În ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au analizat dinamica excepțională a noii ordini mondiale și șansele pe care le are România de a părăsi eșalonul țărilor de rangul doi. În opinia lui Doru Bușcu, țara noastră nu își folosește suficient pârghiile pe care le-ar putea accesa cu […]
19:10
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
