Dragoș Sprânceană, după raportul Comisiei Juridice din SUA: l-a avertizat pe Călin Georgescu

La finalul conferinței de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, miercuri, Ilie Bolojan și-a arătat ceasul, după ce în spațiul public s-a vehiculat că valoarea acestuia ar fi de 200.000 de euro, și că nu ar fi menționat în declarația sa de avere, relatează Știripesurse. Ilie Bolojan a răspuns speculațiilor despre ceasul său, după ce […]