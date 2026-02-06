Un ziar olandez râde de Nicușor Dan pentru zborurile în Spartan. Președintele se deplasează într-un „container zburător”
Lumea Politică, 6 februarie 2026 08:20
Președintele Nicușor Dan a intrat în atenția publicației „De Groene Amsterdammer” din Olanda, care l-a ironizat pentru alegerea unui avion militar în locul unuia VIP. Situația a stârnit comentarii după ce președintele a rămas blocat la Paris din cauza unei furtuni de zăpadă. Publicația olandeză a abordat subiectul utilizării de către președintele României a unui […]
Acum 10 minute
08:30
Încă o fraudă la nivel înalt în Ucraina. Deputat și consilier regional, anchetați pentru deturnare de produse agricole. Prejudiciul e substanțial # Lumea Politică
Un deputat și un consilier regional din Ucraina sunt sub investigație pentru deturnarea producției agricole de la ferme de stat. Schema ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 30 de milioane de hrivne, echivalentul a 800.000 de dolari, potrivit autorităților. Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și SBU investighează un deputat și un consilier regional […]
Acum 30 minute
08:20
08:10
Scandal în Marea Britanie: în pericol să fie demis, Starmer cere scuze victimelor lui Epstein. „Îmi pare rău pentru ce vi s-a făcut” # Lumea Politică
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a prezentat scuze victimelor lui Jeffrey Epstein după dezvăluiri despre legături între fostul ambasador britanic Peter Mandelson și finanțatorul american. Conservatorii cer vot de neîncredere, acuzându-l pe Starmer că ar fi știut despre relația diplomatului cu Epstein. Premierul Keir Starmer a transmis scuze, joi, victimelor lui Jeffrey Epstein, după ce […]
08:10
Ministrul Energiei explică noul mecanism pentru a menține sub control prețul gazelor: Oamenii trebuie să știe că nu vor crește prețurile # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că prețurile gazelor naturale nu vor crește până în 2027. Un nou mecanism de plafonare va menține tarifele actuale, iar exploatările din Neptun Deep vor aduce mai multă lichiditate pe piață. Consumatorii casnici din România nu vor resimți scumpiri la gazele naturale pentru încă un an, a anunțat ministrul Energiei, […]
08:10
Ministrul Finanțelor răspunde cererilor UDMR privind reducerea taxelor și impozitelor locale, cerute de unele primării # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, evită să comenteze cererea UDMR privind taxele locale, în timp ce primarul Attila Korodi critică majorarea impozitelor. UDMR solicită ca primăriile să decidă singure în privința taxelor, într-un climat de nemulțumire socială. UDMR a cerut ca primăriile să aibă libertatea de a decide asupra taxelor și impozitelor locale. Alexandru Nazare, ministrul […]
Acum o oră
07:50
Diferențele salariale între români și nepalezi. Cum trăiesc muncitorii din Nepal în România # Lumea Politică
O analiză detaliată a 20 de meserii populare în România, compară salariile medii ale muncitorilor români cu cele ale muncitorilor nepalezi. Diferențele salariale sunt influențate de factorul subiectiv, dar și de beneficiile suplimentare primite de nepalezi, cum ar fi cazarea și masa oferite de angajatori. Potrivit alaizei Gândul, un exemplu relevant este cel al unui […]
Acum 2 ore
07:30
Tensiuni între SUA și Polonia din cauza lui Trump. Ambasadorul american rupe legăturile cu un oficial polonez # Lumea Politică
Relațiile dintre SUA și Polonia sunt tensionate după ce ambasadorul american la Varșovia, Tom Rose, a anunțat că întrerupe legăturile cu președintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty. Motivul: criticile aduse de Czarzasty la adresa lui Donald Trump și refuzul de a susține nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace. Ambasadorul SUA la Varșovia, Tom Rose, a […]
07:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Vladimir Putin ar răspunde unui apel telefonic de la Emmanuel Macron pentru discuții „serioase”. Lavrov a criticat însă declarațiile publice ale președintelui francez și a susținut că există contacte „secrete” cu lideri europeni. Vladimir Putin este deschis să discute cu Emmanuel Macron, a declarat Serghei Lavrov […]
06:50
Dragoș Sprânceană, după raportul Comisiei Juridice din SUA: l-a avertizat pe Călin Georgescu # Lumea Politică
Afaceristul Dragoș Sprînceană, stabilit în SUA, a reacționat după publicarea unui raport al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților. Documentul ridică întrebări despre anularea alegerilor prezidențiale din România și presupusa interferență rusă. Raportul preliminar al Comisiei Juridice din SUA acuză Comisia Europeană de interferență în alegeri prin presiuni asupra platformelor de social media. Documentul susține că […]
Acum 4 ore
06:10
Deduceri fiscale pentru pensiile ocupaționale. Ministerul Finanțelor publică proiectul de lege # Lumea Politică
Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de lege care prevede deduceri fiscale pentru contribuțiile la pensiile ocupaționale. Modificările propuse în Codul fiscal includ plafonul de 400 de euro anual pentru fiecare persoană. Proiectul face parte dintr-un nou pachet de măsuri de relansare economică. Ministerul Finanțelor a publicat joi un proiect de lege ce include deduceri […]
Acum 8 ore
00:50
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, cu o cauțiune de 800.000 de lei. Acesta este suspectat de abuz în serviciu, în urma unor percheziții care au vizat inclusiv locuința sa. Procurorii anticorupție au decis plasarea sub control judiciar a primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, după ore de […]
Acum 24 ore
18:50
Detalii noi despre averea lui Jeffrey Epstein. Documentul semnat cu două zile înainte de moartea sa # Lumea Politică
Noi dezvăluiri arată cum a fost împărțită averea lui Jeffrey Epstein, cu doar două zile înainte de moartea sa în 2019. Documentul, cunoscut sub numele de „Trust 1953”, scoate la iveală beneficiarii controversați ai milioanelor sale. Cu doar două zile înainte de a muri în închisoare, Jeffrey Epstein a semnat un document care stabilea cum […]
18:30
Raportul american acuză UE de cenzură online. Cetățenii americani sunt deja afectați, alegerile din România anulate # Lumea Politică
Un raport al Comitetului pentru Justiție al Camerei Reprezentanților din SUA susține că Uniunea Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor de social media pentru cenzurarea conținutului în timpul alegerilor din mai multe țări, inclusiv România. Raportul acuză UE că încearcă să impună un standard global ce afectează libertatea de exprimare. Comisia Europeană a respins acuzațiile, […]
18:10
Epurările recente din conducerea politică chineză, orchestrate de Xi Jinping, au surprins Washingtonul. Arestarea unor generali loiali, inclusiv a lui Zhang Youxia, ridică întrebări cu privire la motivele din spatele acestor acțiuni drastice. Xi Jinping a declanșat un nou val de epurări în conducerea politică chineză, surprinzând analiștii din Washington. Arestarea lui Zhang Youxia, un […]
17:50
Republica Moldova și-a desemnat un nou ambasador în România. Alte schimbări diplomatice importante # Lumea Politică
Republica Moldova a numit un nou ambasador în România, Mihail Mîțu, printr-un decret al președintelui Maia Sandu. Alte țări, inclusiv Ucraina și Franța, vor avea noi ambasadori moldoveni. Victor Chirilă, fostul ambasador în România, va prelua funcția de ambasador în Ucraina. Mihail Mîțu a fost desemnat ambasador în România de către președintele Maia Sandu. Născut […]
17:30
Dungaciu: Americanii asociază controlul statului cu totalitarismul. „Copitele anti-democratice” # Lumea Politică
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a discutat despre perspectiva americană asupra controlului statului. Sociologul a subliniat că americanii văd în această idee o amenințare totalitaristă, ceea ce reflectă o confruntare între civilizații. Dan Dungaciu, invitat la emisiunea „Marius Tucă Show”, a abordat modul în […]
17:10
Într-un live pe Facebook, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a dezmințit zvonurile privind tăierile salariale la STB. Ciucu a subliniat problemele financiare grave ale companiei și a cerut un audit pentru a înțelege unde se duc banii. Primarul Ciprian Ciucu a abordat situația financiară critică a Societății de Transport București, negând zvonurile privind reducerile salariale. „Nu […]
16:10
Epstein, noi dezvăluiri șocante. Cum „vrăjea” o tânără din România, cu bani și promisiuni de carieră # Lumea Politică
Peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein au fost publicate de Departamentul de Justiție al SUA. Printre acestea se află conversații cu o elevă din România, care evidențiază metodele de manipulare ale miliardarului, prin promisiuni de cariere strălucite. Documentele dezvăluie că prima interacțiune dintre Epstein și o elevă din România a avut […]
11:00
În ultimii ani țara noastră a navigat prin mările învolburate ale relațiilor internaționale cu o grijă exagerată. A preferat, de fel, să își mențină opțiunile deschise, în mare parte, sau mai degrabă să aleagă, dacă se poate, toate opțiunile. Ceea ce nu se poate. Momentele în care România ar fi putut puncta pe diferite domenii, […]
11:00
La suprafață, România pare că funcționează. Oamenii ajung la serviciu, copiii intră în clase, spitalele primesc pacienți, instituțiile își îndeplinesc atribuțiile. Transportul public circulă, magazinele sunt aprovizionate, facturile se plătesc. Totul pare să meargă. Sub această aparență de normalitate se ascunde însă un adevăr cunoscut, dar rar spus: lucrurile funcționează pentru că românii au învățat […]
10:30
Ani de zile, naivii au aplaudat și au vibrat la textele publicate pe rețelele sociale de fostul secretar al Anei Pauker, una dintre cele mai odioase figuri ale comunismului stalinist. S-a dovedit ulterior că, pe rețelele de socializare ale lui Mihai Șora, posta mult mai tânăra sa soție. În ultima perioadă, alt fenomen îngrijorător bântuie […]
10:20
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță, vizat în anchetă # Lumea Politică
Procurorii DNA au descins joi la Primăria Sectorului 3 și la locuința primarului Robert Negoiță. Edilul este suspectat că ar fi construit un drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță, fără avizele necesare. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a confirmat situația. Procurorii DNA au efectuat joi percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3 și la domiciliul primarului Robert […]
09:50
Un fost agent CIA sugerează că Jeffrey Epstein ar fi fost informator FBI, ca să se ajungă la „peștii cei mari” # Lumea Politică
Andrew Bustamante, fost agent CIA, contestă teoriile populare despre Jeffrey Epstein ca agent Mossad sau CIA, propunând o altă ipoteză: Epstein ar fi fost un informator confidențial al FBI. Dosarele sale, încă nepublicate integral, ridică întrebări cu privire la legăturile sale cu politicieni influenți. Andrew Bustamante a vorbit recent despre Jeffrey Epstein, respingând teoriile conform […]
09:50
Primarul Sectorului 3, social-democratul, Robert Negoiţă este vizat de o anchetă DNA, joi, având loc percheziţii atât la locuinţa sa, cât şi la Primăria pe care o conduce. Surse judiciare au declarat că percheziţiile au legătură cu un drum pe care Negoiţă l-a construit din bani publici destinat ansamblului imobiliar construit de fratele său, Ionuţ […]
09:40
La finalul conferinței de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, miercuri, Ilie Bolojan și-a arătat ceasul, după ce în spațiul public s-a vehiculat că valoarea acestuia ar fi de 200.000 de euro, și că nu ar fi menționat în declarația sa de avere, relatează Știripesurse. Ilie Bolojan a răspuns speculațiilor despre ceasul său, după ce […]
09:30
Kelemen Hunor cere clarificări cu SUA pornind de la anularea alegerilor. „Este în interesul statului român să facă lumină” # Lumea Politică
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat necesitatea clarificării cu autoritățile americane a anulării alegerilor prezidențiale din 2024, pentru a proteja credibilitatea României. Declarațiile vin în urma unui raport al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care face referire la acest subiect. Kelemen Hunor a declarat că este crucial ca România să discute cu SUA […]
09:30
CCR, acuzată că a anulat alegerile fără temei legal. Toni Greblă: ‘Nu au existat date sau probe care să justifice o asemenea decizie’ # Lumea Politică
Un raport al Comisiei Juridice din Congresul SUA critică anularea alegerilor prezidențiale din România, subliniind lipsa probelor clare. Toni Greblă, fostul președinte al AEP, acuză Curtea Constituțională de decizie arbitrară și politizată. Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA arată că anularea alegerilor prezidențiale din România a fost făcută fără probe clare, fapt ce […]
09:30
Prim-vicepreședintele AUR, despre raportul americanilor referitor la alegerile din România: Nu are statut de documentul oficial al Congresului # Lumea Politică
Documentul care alimentează discuțiile despre cenzura în Europa nu este unul oficial al Congresului SUA, ci un raport al majorității republicane dintr-o comisie. Analistul Dan Dungaciu clarifică statutul acestuia și implicarea României. Raportul folosit în dezbaterile despre reglementarea conținutului în Europa nu este un document oficial al Congresului SUA. Este un „Majority Staff Report”, elaborat […]
09:30
Prima reacție a unui lider PSD după ce Kelemen Hunor a cerut reducerea taxelor: „Să înțeleg că avem acum și «UDMR-iști» mascați în PSD-iști?” # Lumea Politică
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a reacționat după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut reducerea taxelor locale. Manda a ironizat situația, întrebând dacă UDMR-iștii vor fi acuzați de colaborare cu PSD. În același timp, surse PSD consideră propunerea UDMR rațională, dar necesită discuții în coaliție. Claudiu Manda a publicat miercuri pe Facebook o […]
09:30
PSD îi impută lui Bolojan că întârziat pachetul de stimulare a economiei: „Cinci luni de indecizie și tergiversare” # Lumea Politică
PSD acuză guvernul că a amânat nejustificat măsurile de stimulare economică, propuse de social-democrați cu cinci luni în urmă. Premierul Ilie Bolojan anunță un pachet de relansare economică, care va fi prezentat partenerilor sociali. PSD susține că actuala situație economică ar fi putut fi evitată dacă propunerile lor ar fi fost adoptate mai devreme. Social-democrații […]
09:30
Călin Georgescu întreabă pentru ce s-a făcut datoria României: „Ce au făcut oamenii aceștia cu peste 200 de miliarde datorie publică?” # Lumea Politică
Într-o intervenție la Realitatea TV, Călin Georgescu a tras un semnal de alarmă privind criza profundă cu care se confruntă Europa și posibila ruptură cu Statele Unite. A subliniat vulnerabilitățile economice ale României și a criticat dependența de împrumuturi externe. Călin Georgescu a declarat că Europa se află într-un moment de criză și a avertizat […]
09:10
Discuții aprinse la conferința lui Bolojan. Premierul, salvat de reporterii incomozi # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a fost protagonistul unui schimb tensionat de replici cu un reporter în cadrul unei conferințe de presă. Jurnalistul a insistat pe o declarație controversată a Ralucăi Turcanu, iar purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a intervenit pentru a calma situația. Un reporter a încercat să obțină clarificări de la premierul […]
08:50
Vizită inedită la Ministerul Investițiilor. Cântăreața AI Lolita, în „dialog” cu Dragoș Pîslaru despre fonduri europene # Lumea Politică
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut o întâlnire surprinzătoare cu Lolita, un personaj digital generat de inteligența artificială. „Discuțiile” s-au concentrat pe proiectele europene planificate pentru anul 2026 și pe îmbunătățirea accesului la informații. Ministrul Dragoș Pîslaru a primit o vizită neobișnuită la minister din partea Lolitei, o cântăreață creată cu ajutorul […]
Ieri
08:40
Ilie Bolojan vrea ca demnitarii să treacă peste decizia CCR: Anunță că-și va publica declarația de avere # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a răspuns întrebărilor privind decizia Curții Constituționale a României care interzice publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor. El a subliniat importanța transparenței și a afirmat că își va completa personal declarația de avere. Premierul Ilie Bolojan a comentat decizia Curții Constituționale a României care interzice publicarea declarațiilor de avere. Într-o conferință de […]
08:30
Bolojan anunță schimbări fiscale la nivel local. Impozitele ar putea scădea la propunerea UDMR # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul analizează posibilitatea ca primăriile să ajusteze nivelul impozitelor locale. Propunerea vine după o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, care susține că revizuirea deciziilor este un semn de maturitate. Premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul ia în considerare propunerea UDMR […]
08:10
„Dreptatea și biruința”. Călin Georgescu cere desecretizarea documentelor după raportul SUA. Acuzații grave la adresa Comisiei Europene # Lumea Politică
Călin Georgescu a reacționat la raportul Comisiei juridice din SUA, care contestă anularea alegerilor prezidențiale din România. Fostul candidat solicită desecretizarea documentelor naționale și acuză autoritățile de lipsă de transparență. Raportul american critică implicarea Comisiei Europene în alegerile din România și alte state. Călin Georgescu a descris raportul Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a SUA […]
07:30
După ce a tăiat la sânge, Ilie Bolojan e preocupat de bunăstarea românilor: „Să nu generăm costuri suplimentare pentru cetățenii României” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a detaliat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, principalele direcții ale Guvernului pentru anul 2026. Printre priorități se numără creșterea economică, investițiile interne și protecția consumatorilor. Bolojan a discutat și despre măsurile de liberalizare a pieței de energie și impactul acestora asupra consumatorilor casnici. Premierul a explicat că măsurile guvernamentale sunt […]
07:10
Reducerile de salarii și posturi impuse de reforma Bolojan la ANRE au fost contestate în instanță de peste 100 de angajați. Curtea de Apel București a respins cererea acestora, dar decizia nu este definitivă. Printre contestatari se numără și persoane cu legături înalte. Angajații Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au contestat în […]
06:50
Ilie Bolojan n-ar vrea să interzică minorii pe rețelele sociale. „Mi-e greu să cred că am putea” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale este dificil de implementat. Acesta a subliniat importanța măsurilor de prevenție și educație în locul interdicțiilor greu aplicabile. Propunerea a fost inițiată de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Premierul Ilie Bolojan a declarat la Palatul Victoria că măsura interzicerii accesului […]
06:30
Ministrul Energiei promite stabilitate la prețurile gazelor. Ivan: „Românii nu mai puteau suporta scumpiri!” # Lumea Politică
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat că prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprilie. Acesta a subliniat că va asigura o tranziție ordonată către o piață liberă, evitând scumpirile necontrolate. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că prețurile la gaz pentru români nu vor fi majorate începând cu 1 aprilie. El […]
4 februarie 2026
20:40
Primăriile au cumpărat degeaba microbuze electrice școlare de 250 milioane de euro. Nu merg pe ger și au ajuns tot la cele pe motorină # Lumea Politică
O investigație recentă scoate la iveală nereguli majore în achizițiile de microbuze electrice pentru școli, cu prețuri de până la trei ori mai mari decât valoarea de piață. Autoritățile iau măsuri în urma plângerilor legate de prețurile umflate și de fiabilitatea vehiculelor. Un scandal de proporții se conturează în jurul achizițiilor de microbuze electrice pentru […]
20:10
Victor Ponta acuză cheltuieli iresponsabile de miliarde de euro. Dacă un ministru PSD ar fi procedat astfel, ar fi fost „împușcat” # Lumea Politică
Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a lansat acuzații grave legate de cheltuirea a 16 miliarde de euro de către Guvernul Bolojan. Fostul premier critică miniștrii Apărării și de Externe pentru investiții pe care le consideră nejustificate. Victor Ponta, invitat în emisiunea „Marius Tucă Show” transmisă de Gândul, a discutat despre modul […]
19:40
Reacția Uniunii Europene la acuzațiile de cenzură și manipularea alegerilor din România din raportul comisiei judiciare a Camerei Reprezentanților # Lumea Politică
Comisia Europeană a respins ferm acuzațiile de cenzură aduse de un raport al Congresului SUA, care susține că UE ar influența alegerile și ar limita libertatea de exprimare pe internet. Uniunea Europeană apără Legea serviciilor digitale, considerând-o un garant al libertății de exprimare. Uniunea Europeană a reacționat vehement după ce un raport al Camerei Reprezentanților […]
19:10
Victor Ponta: „Nu cred că îi interesează pe actualii noștri lideri relația cu America” # Lumea Politică
Într-o intervenție la Marius Tucă Show, Victor Ponta a atacat atitudinea liderilor români față de Statele Unite. Fostul premier a subliniat absența României din Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump, considerând-o un semnal de dezinteres. Victor Ponta a declarat că actuala clasă politică din România nu mai prioritizează relația cu Statele Unite. Fostul premier […]
18:40
China deține acum cea mai mare marină din lume, folosind tehnologii sovietice modernizate. În timp ce se pregătește să devină o putere maritimă majoră, China își dezvoltă propriile tehnologii pentru a înlocui echipamentele vechi. China operează cea mai mare marină din lume, bazându-se parțial pe tehnologii sovietice modernizate, scrie Newsweek. Distrugătoare, submarine și primul portavion […]
18:10
Ucraina lansează o dronă subacvatică revoluționară. Maricika, considerată o amenințare pentru Rusia în Marea Neagră. # Lumea Politică
Ucraina a prezentat drona subacvatică Maricika, un vehicul fără pilot capabil să lovească nave, porturi și alte infrastructuri critice. Cu o autonomie de până la 1.000 de kilometri, Maricika ar putea schimba balanța de putere în Marea Neagră. Ucraina a dezvăluit un nou vehicul subacvatic fără pilot denumit „Maricika”, conceput pentru a ataca nave militare, […]
17:40
Elon Musk, primul om cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari. Fuziunea care a fost factorul decisiv # Lumea Politică
Elon Musk a făcut istorie devenind primul om cu o avere care depășește 800 de miliarde de dolari. Anunțul fuziunii dintre SpaceX și xAI a propulsat valoarea companiilor sale la noi culmi, consolidându-i poziția de lider în topul miliardarilor. Elon Musk a atins un nou record financiar, având o avere estimată la 852 de miliarde […]
17:10
Rusia propune un plan pentru reluarea relațiilor cu SUA. Tocmai Macron pregătește dialogul cu Putin # Lumea Politică
Rusia a transmis Statelor Unite un set de propuneri pentru restabilirea relațiilor bilaterale. Între timp, Emmanuel Macron planifică reluarea dialogului cu Vladimir Putin, deși critică atacurile recente ale Rusiei. Ministerul rus de Externe a anunțat că a trimis Washingtonului un pachet de propuneri care să “ajute la eliminarea unor obstacole serioase în calea restabilirii complete […]
16:50
Se încinge serios meciul în PNL: Un senator liberal lovește puternic în Ilie Bolojan. Se testează încrederea premierului în Parlament # Lumea Politică
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc contestă decizia Guvernului de a nu plăti prima zi de concediu medical. Ea a propus un amendament care să scutească pacienții cronici și oncologici de această măsură. Inițiativa sa subliniază tensiunile politice din PNL. Senatoarea Nicoleta Pauliuc a criticat public decizia Guvernului, condus de Ilie Bolojan, de a nu plăti prima […]
16:50
Viorica Dăncilă îl pune la pământ pe Bolojan: S-a dus în vizită să ajute economia Germaniei, nu pe cea a României # Lumea Politică
Fostul premier Viorica Dăncilă a lansat acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan, într-o emisiune TV, criticând vizita sa în Germania și negocierile privind programul SAFE. Dăncilă susține că Bolojan nu apără interesele României, ci ajută economia germană prin achiziții de armament. Viorica Dăncilă a criticat deschis politica premierului Ilie Bolojan în cadrul emisiunii “Ai […]
