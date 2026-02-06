Hidroelectrica revine pe primul loc la BVB. Randament semnificativ al acțiunilor

20:40

O investigație recentă scoate la iveală nereguli majore în achizițiile de microbuze electrice pentru școli, cu prețuri de până la trei ori mai mari decât valoarea de piață. Autoritățile iau măsuri în urma plângerilor legate de prețurile umflate și de fiabilitatea vehiculelor. Un scandal de proporții se conturează în jurul achizițiilor de microbuze electrice pentru […]