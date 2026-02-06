Eveniment istoric la Patriarhia Română: femei care au făcut minuni, declarate sfinte

Newsweek.ro, 6 februarie 2026 08:20

Biserica ortodoxă a decis să le declare sfinte. 16 femei au dată de cinstire în calendarul ortodox, ...

Acum 10 minute
08:30
Percheziții Primăria Sectorului 5 din București. Sunt suspiciuni de corupție Newsweek.ro
Sunt percheziții la Primăria Sectorului 5 din București, unde este primar fiul lui Cristian Popescu ...
Acum 30 minute
08:20
5 zile preaviz ca să permiți accesul în apartament pentru lucrări. Ce termene trebuie respectate într-un bloc? Newsweek.ro
Asociațiile de Proprietari se conduc după reguli foarte clare. Ca exemplu, trebuie dat 5 zile preavi...
08:20
08:10
Donald Trump își declară sprijinul total pentru Viktor Orban înaintea alegerilor din aprilie Newsweek.ro
Donald Trump a anunţat joi "deplina sa susţinere" pentru premierul naţionalist ungar Viktor Orban, d...
Acum o oră
07:50
Strategia lui Putin. Trupele Rusiei forțează un culoar prin Lituania spre Kaliningrad. Cum îl oprește NATO? Newsweek.ro
Publicația germană DIE WELT, împreună cu experți miliari, a realizat un joc de strategie care a simu...
07:50
BCE transmite un semnal-cheie piețelor: fără schimbări la dobânzi, fără panică la euro Newsweek.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut nemodificate ratele dobânzilor, iar preşedinta BCE, Christ...
07:40
Acest tip de bere îl poți face la tine acasă. Se lasă la fermentat 5 zile în întuneric. Rețeta pas cu pas Newsweek.ro
Berea de ghimbir preparată acasă este o băutură naturală obținută prin fermentare, recunoscută pentr...
07:40
Ministrul Apărării: creștere de 10% la salariu pentru ca militarii să nu iasă la pensie. Cum face rost de bani Newsweek.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a recunosut exsitența uni probleme mari cu pensiile militare. Acestea...
Acum 2 ore
07:30
Un cunoscut lanț de supermarketuri închide 60 de magazine. Mii de angajați mai primesc salarii până în aprilie Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de supermarketuri închide zeci de magazine din SUA. Mii de angajați rămân fără locu...
07:20
Cele mai mari găuri la bugetul României sunt la neîncasarea TVA şi CASS. Sunt peste 10.000.000.000 € Newsweek.ro
Cele mai mari găuri de astăzi, la bugetul României, sunt la neîncasarea TVA şi la veniturile din CAS...
07:10
Horoscop 7 februarie. Luna în Balanță strică rutina Peștilor. Taurii sunt impulsivi. Racii, surprize Newsweek.ro
Horoscop 7 februarie. Luna în Balanță strică rutina Peștilor. Taurii sunt impulsivi. Racii au parte ...
06:40
Casa de Pensii anunță eșec total la Mica Recalculare. Bani puțini în plus și număr mic de dosare recalculate Newsweek.ro
Casa de pensii admite că numărul dosarelor rezolvate la mica recalculare este mic. În plus, sumele d...
Acum 12 ore
23:10
AEP va accelera verificarea nonagenarilor care sunt pe listele de votare Newsweek.ro
Autoritatea Electorală Permanentă va accelera verificarea nonagenarilor care se află pe listele elec...
22:30
SUA, interesate de mineralele critice deţinute de România. Sunt esenţiale pentru tranziţia energetică Newsweek.ro
SUA sunt interesate de mineralele critice care sunt deţinute de România. Ele sunt esenţiale pentru t...
21:50
Radu Miruță, ministrul Apărării a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare Newsweek.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării, a sesizat DNA, în urma unui control pe care l-a făcut la Batalionul...
21:40
Microîntreprinderi: Ministerul Finanţelor exclude unele tipuri de venituri din plafonul de 100.000 de euro Newsweek.ro
Pentru unele microîntreprinderi, Ministerul Finanţelor schimbă regulile. Anume, exclude unele tipuri...
21:10
SUA formează o zonă comercială preferențială pentru minerale esențiale cu 55 de națiuni. China, eliminată Newsweek.ro
Administrația Trump încearcă să formeze o zonă comercială preferențială pentru minerale critice cu n...
21:10
Gest necugetat al unui arestat preventiv. Ce a vrut să facă bărbatul care și-a sechestrat iubita și copilul? Newsweek.ro
Bărbatul arestat după ce și-a sechestrat iubita și copilul și i-a pus pe jar pe polițiștii de la Sec...
21:00
Preţul gazelor nu creşte cu siguranţă, până la 31 martie 2027, afirmă Bogdan Ivan, ministrul Energiei Newsweek.ro
Preţul gazelor nu va creşte cu siguranţă, până la data de 31 martie 2027, afirmă Bogdan Ivan, minist...
20:40
Generalul (r) Ștefan Dănilă: Faptul că New START nu a fost reînnoit nu înseamnă pragul unui război nuclear Newsweek.ro
Generalul (r) Ștefan Dănilă, fostul şef al Statului Major al Armatei, spune că faptul că New START n...
20:20
Trump și Putin au convenit să repună în funcțiune „telefonul roșu” la nivel militar înalt Newsweek.ro
O declarație a Comandamentului European al SUA în urma întâlnirii trilaterale pentru pace în Ucraina...
20:10
Hobby exotic scăpat de sub control. Un bărbat a crescut două cobre în apartament și a primit amendă enormă Newsweek.ro
Un hobby exotic s-a transformat într-o problemă serioasă cu legea. Un bărbat a fost amendat cu 500 d...
19:50
Românii din Italia primesc bonus de chirie 2000 € pe an. Până la ce vârstă sunt eligibili beneficiarii? Newsweek.ro
Românii din Italia primesc bonus de chirie 2000 € pe an, dacă sunt tineri, studenţi sau noi angajaţi...
19:40
Jackpot istoric la Loto: Un singur jucător a câștigat de cinci ori și a pus mâna pe 6,1 milioane de euro Newsweek.ro
Un norocos din capitala federală a câștigat jackpotul de cinci ori câștigat la Loto și este acum cu ...
Acum 24 ore
19:20
Ce să mănânci ca să stimulezi producția de colagen? Ai nevoie și de vitamina C Newsweek.ro
Colagenul se formează în prezența proteinelor și a vitaminei C, esențială pentru sinteza lui. Alimen...
19:10
Cum să prepari gem de mere fără zahăr. Îl consumi dimineața și te ajută să slăbești Newsweek.ro
Gemul de mere fără zahăr este o alternativă naturală și sățioasă, preparată doar din fructe, care po...
19:10
Dezamăgire în Bulgaria, care nu a găsit gaze în Marea Neagră. Zona forată, lângă Neptun Deep al României Newsweek.ro
Dezamăgire în Bulgaria, care nu a găsit gaze în Marea Neagră, în Perimetrul Han Asparuh. Zona forată...
18:40
Germanii sunt supărați, Ungaria le-a furat mândria națională. Mercedes sedan fabricat la 150 km de România Newsweek.ro
Mercedes-Benz va produce în curând sedanurile compacte din clasa A în Kecskemét, în loc de Germania....
18:20
A rămas Putin fără bani? Rusia testează combustibilul pentru avioane cu reacție produs din ulei de prăjit Newsweek.ro
Rusia a testat combustibil pentru aviație obținut din ulei de prăjit reciclat, a raportat Gazprom Ne...
18:10
Horoscop februarie: 4 zodii vor avea schimbări majore în februarie. Fecioară - presiuni, Săgetător - probleme Newsweek.ro
Februarie aduce schimbări majore pentru patru zodii. Fecioarele vor resimți presiuni puternice, iar ...
18:10
Negocierile Rusia-Ucraina s-au încheiat, războiul continuă. Alertă în Polonia, avioane NATO, gata să intervină Newsweek.ro
A doua rundă de discuții trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, pentru soluționarea ră...
17:50
Vești pentru primării și companii. Ministerul Energiei pregătește ghiduri și bani pentru baterii de stocare Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat joi că va ieşi cu două ghiduri practice, unul pentru auto...
17:40
Ajutorul României pentru Ucraina, sub semnul secretului. Ce refuză să dezvăluie ministrul Apărării Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, în legătură cu desecretizarea ajutorului pe care România...
17:30
Ministrul de finanțe spune că ajutorul la pensie de 1.000 lei nu e bătut în cuie. Avem mai multe propuneri Newsweek.ro
Declarație ciudată a minisrului de Finanțe Alexandru nazare. Duopă ce PSD a anunțat o grilă de ajuto...
17:30
FOTO Noi indicatoare de avertizare, într-o zonă din România. Trebuie să fie atenți și șoferii, și pasagerii Newsweek.ro
Pe drumurile dintr-o zonă amplă din România au apărut noi indicatoare de avertizare, la care trebuie...
17:20
17:20
Bărbat reținut după un furt neobișnuit. Centrale termice de 8.000 de euro, sustrase de pe șantier Newsweek.ro
Un bărbat de 54 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu prop...
17:00
Verificări la vârful Armatei: Audit și Corp de Control la Spitalul Militar Central și CSA Steaua Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi veri...
16:50
Cine influențează mai mult sănătatea copilului: mama sau tatăl? Ce au descoperit oamenii de știință Newsweek.ro
Cine influențează mai mult sănătatea copilului: mama sau tatăl? Ce au descoperit oamenii de știință....
16:40
Apele Române vor trimite avertizări în județele cu risc de inundații; posibile blocaje pe râuri și la poduri Newsweek.ro
Ministerul Mediului informează că specialiştii de la Apele Române vor transmite mesaje de avertizare...
16:30
An „negru”, pentru motorsportul din România. După 47 de ani, în 2026, Raliul Brașovului ia „pauză” Newsweek.ro
2026 va fi un an „negru” pentru motorsportul din România. După 47 de ani, Raliul Brașovului, cel mai...
16:20
Ce îi așteaptă pe șoferi români: Camerele de supraveghere ale traficului pot amenda automat oameni nevinovați Newsweek.ro
Sistemul de monitorizare și sancționare automată a șoferilor contravenienți care va fi implentat și ...
16:20
11 decese din cauza gripei într-o săptămână, majoritatea în București, Prahova și Constanța Newsweek.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie ...
16:10
Ministrul Sănătății schimbă legea concediului medical. Care pacienți vor avea toate zilele plătite? Newsweek.ro
Rogobete anunță că introduce exepții pentru neplata primei zile de concediu medical, măsură intrată ...
16:00
Localitățile din România unde impozitul pe teren, mașină, case e cu 50% mai mic. Cât plătești în restul țării? Newsweek.ro
Impozitele pe mașină, case, terenuri, au crescut foarte mult de la 1 ianuarie. Vă spunem orașele din...
16:00
Radu Miruță, a anunțat că România a semnat deja contractul de achiziție a Rachetelor Mistral prin SAFE Newsweek.ro
Radu Miruță. ministrul Apărării, a anunțat că România a semnat deja contractul de achiziție a Rachet...
15:40
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari Newsweek.ro
Guvernul nu a indexat la 1 ianuarie 2025 pensiile cu 13%, apoi la 1 ianuarie 2026 nu le-a mai indexa...
15:30
În Sofia, șoferii parcau gratis la Park&#38;Ride cu abonament la metrou de 12,5 €. S-a terminat. Parcarea și 184 € Newsweek.ro
În încercarea de a decongestiona traficul din Sofia, autoritățile îi încurajau pe șoferi să-și lase ...
15:10
Un șofer, prins pe autostradă cu o viteză nebună de 267 km/h, în loc de 110 km/h. Cum a scăpat doar cu amendă? Newsweek.ro
Un șofer a fost prins de radar pe autostradă rulând cu o viteză nebună, de 267 km/h, în loc de 110 k...
15:00
Care este județul unde s-au înregistrat cele mai puține nașteri? Newsweek.ro
Iașul a înregistrat în acest an cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani: aproximativ 6.0...
