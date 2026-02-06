Dumitru Cușu, patronul restaurantului „The View” din Constanța, a murit la 69 de ani

21:30

Robert Negoiță a ieșit liber de la DNA, după mai bine de cinci ore de audieri. Primarul Sectorului 3 este bănuit că ar fi construit un drum din bani publici pentru fratele său. Ce acuzații i se aduc lui Robert Negoiță Joi dimineață au avut loc percheziții la Primăria Sectorului 3 şi la domiciliul primarului. […]